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Nesthocker-Land Italien Mutter darf ihren 31-jährigen Sohn vor die Tür setzen

Bruno Bötschi

22.3.2026

Darf eine Mutter von einem 31-jährigen Sohn erwarten, dass er auf eigenen Beinen steht? «Ja», sagt ein Gericht in der italienischen Hafenstadt Ravenna.
Darf eine Mutter von einem 31-jährigen Sohn erwarten, dass er auf eigenen Beinen steht? «Ja», sagt ein Gericht in der italienischen Hafenstadt Ravenna.
Bild: IMAGO/imagebroker

In Italien ist das Nesthockertum verbreitet. Der Grund dafür ist aber nicht nur Bequemlichkeit. Eine Mutter aus der Stadt Ravenna komplimentierte ihren 31-jährigen Sohn jetzt per Gerichtsentscheid aus dem Haus.

Bruno Bötschi

22.03.2026, 21:06

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine Mutter aus der norditalienischen Stadt Ravenna hat vor Gericht durchgesetzt, dass ihr 31-jähriger Sohn aus der gemeinsamen Wohnung ausziehen muss.
  • Das zuständige Gericht entschied zudem, dass keine Unterhaltspflicht mehr besteht.
  • Nach dem Urteil muss der Mann die Wohnung bis Ende Juni verlassen und zudem die Verfahrenskosten von 3000 Euro berappen.
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Ein 31 Jahre alter Italiener muss bis Ende Juni die Eigentumswohnung seiner Mutter verlassen.

Italienische Medien berichten, dass die Frau das Gericht in der norditalienischen Hafenstadt Ravenna eingeschaltet hat, weil ihr erwachsener Sohn sich standhaft weigert, auszuziehen.

Laut Darstellung der Mutter sei das Zusammenleben unerträglich geworden: Ihr Sohn missachte nicht nur die Hausregeln, sondern verweigere auch jegliche finanzielle Unterstützung.

Sohn muss bis Ende Juni die Wohnung verlassen

Als die Frau die Klage beim Gericht einreichte, arbeitete ihr Sohn als Kellner in einem Restaurant und verdiente monatlich rund 1400 Euro netto. Während des laufenden Gerichtsverfahrens kündigte er seine Arbeitsstelle. 

Im Verlauf des Prozesses vertrat der 31-Jährige die Auffassung, dass seine Mutter ihm gegenüber unterhaltspflichtig sei.

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Das Gericht in Ravenna sah dies jetzt anders. Eltern hätten grundsätzlich das Recht, von volljährigen Kindern zu verlangen, die gemeinsame Wohnung zu verlassen – vorausgesetzt, sie räumten dem Nachwuchs eine angemessene Frist ein.

Man könne jedoch davon ausgehen, dass jemand mit 31 Jahren in der Lage sei, selbst für seinen Lebensunterhalt zu sorgen. Nach dem Gerichtsurteil muss der Mann bis Ende Juni aus der Wohnung seiner Mutter ausziehen. Zudem hat er Gerichtskosten in Höhe von rund 3000 Euro zu berappen.

Wie lange müssen Eltern ihre Kinder aushalten?

Bleibt die Frage: Wie lange müssen Eltern ihre erwachsenen Kinder aushalten? Diese Frage sorgt im Nesthocker-Land Italien immer wieder für Diskussionen und auch für Gerichtsurteile. 

Angesichts unsicherer Jobchancen und hoher Mieten ist die Zahl der Italiener, die im Elternhaus wohnen bleiben, in den letzten Jahren deutlich angestiegen.

Laut Eurostat-Daten leben über 66 Prozent der Italiener im Alter zwischen 18 und 34 Jahren noch bei ihren Eltern. Dieser Anteil liegt deutlich über dem EU-Durchschnitt von 50 Prozent. Männer nutzen das «Hotel Mama» deutlich länger als Frauen.

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In Italien hängen viele junge Erwachsene aber nicht nur aus Geldgründen länger als in anderen Ländern am Rockzipfel ihrer Mütter. Studien belegen immer wieder, dass vor allem Söhne zu stark behütet und bevormundet werden, sodass sie selbst mit über 30 noch zu Hause wohnen.

Laut Eurostat machen es sich aber nicht nur die italienischen Männer überdurchschnittlich lange im Hotel Mama gemütlich – auch viele Spanier und Griechen ziehen erst spät daheim aus.

40-jährige Söhne wohnen immer noch daheim

Ein Fall aus Pavia, einer Stadt in der Lombardei, im Herbst 2023 zeigte, wie hartnäckig italienische Männer im «Hotel Mama» verweilen können:

Eine 75-jährige Rentnerin musste gerichtlich durchsetzen, dass ihre 40 und 42 Jahre alten Söhne endlich aus der elterlichen Wohnung ausziehen müssen.

Trotz fester Jobs hatten sich die beiden Männer geweigert, Miete zu zahlen oder im Haushalt zu helfen – eine Belastung, die die Mutter nicht mehr tragen wollte.

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