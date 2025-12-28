  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Nach Militärputsch 2021 Myanmar wählt Parlament – Menschenrechtsorganisationen sprechen von einer Farce

SDA

28.12.2025 - 20:06

Wähler*innen stellen sich in Yangon, Myanmar, an einem Wahllokal an.
Wähler*innen stellen sich in Yangon, Myanmar, an einem Wahllokal an.
Thein Zaw/AP/dpa

Fünf Jahre nach dem Putsch beginnt in Myanmar eine Wahl, die kaum diesen Namen verdient: Im Schatten von Gewalt, Boykott und internationaler Kritik versucht die Militärjunta, ihre Macht zu zementieren.

Keystone-SDA

28.12.2025, 20:06

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Myanmar hat eine umstrittene Parlamentswahl begonnen, die als undemokratisch kritisiert wird und unter starkem Einfluss des Militärregimes steht.
  • Viele Oppositionsparteien boykottieren die Wahl, andere wurden ausgeschlossen.
  • Die Wahl gilt als Versuch der Militärjunta, ihre Macht zu festigen und General Min Aung Hlaing möglicherweise zum Präsidenten zu machen.
Mehr anzeigen

In Myanmar hat fast fünf Jahre nach dem Militärputsch eine höchst umstrittene Parlamentswahl in mehreren Phasen begonnen. Internationale Beobachter und Menschenrechtsorganisationen hatten das Votum bereits im Vorfeld als «Farce» kritisiert. Die von China und Russland unterstützte Wahl wird an drei Terminen durchgeführt, zwei weitere sind am 11. und 25. Januar geplant. Ergebnisse werden nicht vor Ende Januar erwartet.

Die Armee hatte am 1. Februar 2021 geputscht und die demokratisch gewählte De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi entmachtet – wegen angeblichen Wahlbetrugs bei einer vorangegangenen Parlamentswahl. Die Friedensnobelpreisträgerin wurde später zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt. Wo sie festgehalten wird und wie es ihr geht, ist unklar.

Die Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi wurde nach dem Putsch zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt. (Archivbild)
Die Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi wurde nach dem Putsch zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt. (Archivbild)
Peter Dejong/AP/dpa

Immer wieder gibt es internationale Forderungen, die frühere Freiheitsikone freizulassen. «Die britische Regierung verurteilt weiterhin die Inhaftierung von Aung San Suu Kyi. Das Militärregime muss sie und alle willkürlich Inhaftierten freilassen», zitierte die Zeitung «The Independent» einen Sprecher des Aussenministeriums in London.

Votum zwischen Boykott und Gewalt

Gewählt wird grösstenteils in Wahlbezirken, in denen die Junta die Macht hat. Schätzungen zufolge kontrollieren Widerstandsgruppen und Rebellen mittlerweile mehr als 50 Prozent des Landes. Regelmässig kommt es zu schweren Angriffen und Massakern, unter denen vor allem die Zivilbevölkerung leidet. Am Wahltag blieb grössere Gewalt zunächst aus, jedoch berichtete das örtliche Nachrichtenportal Mizzima von Explosionen in der Nähe von Wahllokalen in mindestens drei Städten.

Junta führt weiter Luftangriffe durch. In Myanmar gehen nach dem Erdbeben die Leichensäcke aus

Junta führt weiter Luftangriffe durchIn Myanmar gehen nach dem Erdbeben die Leichensäcke aus

Insgesamt stehen 57 Parteien und mehr als 4800 Kandidaten zur Wahl – allerdings boykottieren mehrere wichtige Oppositionsparteien das Votum, andere wurden ausgeschlossen. Schon im Vorfeld gilt als sicher, dass die vom Militär unterstützte «Union Solidarity and Development Party» (USDP) das Rennen machen wird.

Junta will ihre Macht legitimieren

Politischen Beobachtern zufolge soll die Abstimmung vor allem dazu dienen, die Macht der Generäle unter ihrem Chef Min Aung Hlaing zu legitimieren – obwohl dieser die Vorwürfe zurückwies: «Erst nach der Wahl können wir feststellen, ob sie frei und fair war. Wir haben garantiert, dass sie es sein wird», sagte er bei der Stimmabgabe. Beobachter glauben, dass Min Aung Hlaing anstrebt, selbst Präsident des Landes zu werden.

Viele Menschen lehnen es derweil ab, ihre Stimme abzugeben. Und das, obwohl es grossen Druck auf die Zivilbevölkerung gegeben haben soll, die Abstimmung auf keinen Fall zu boykottieren. «Das Wahllokal in unserem Bezirk hat heute Morgen um 6.00 Uhr geöffnet. Aber ich gehe nicht wählen», sagte Khaing Min (45), ein Einwohner der grössten Stadt Yangon (früher: Rangun), der Deutschen Presse-Agentur. «Die Leute hier interessieren sich nicht für die Wahl. Die Junta wird sowieso in den von ihr kontrollierten Gebieten gewinnen.»

Auch der Sohn der inhaftierten Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi hat die Wahl heftig kritisiert. «Diese sogenannte Wahl, inszeniert von der Junta und unterstützt von anderen Diktatoren, ist nichts weiter als ein Betrug», sagte der 48-jährige Kim Aris in einem in sozialen Medien verbreiteten Video.

«Solange die demokratisch gewählte Präsidentin, meine Mutter Aung San Suu Kyi, und alle anderen demokratisch gewählten politischen Führer in Haft sind, kann es weder Legitimität noch Frieden noch eine Zukunft geben», betonte Aris. Das Volk in dem Krisenland habe seine Vertreter bereits gewählt, und sie alle sässen im Gefängnis. «Bitte legitimieren Sie dieses barbarische Regime nicht», forderte er die internationale Gemeinschaft auf.

Meistgelesen

Schauspieler Peter Sattmann ist tot
Selenskyj von Trump in Florida empfangen
So lief das Weltcup-Debüt von Ski-Wunder Giada D'Antonio
Schweiz schiebt weiteren Afghanen in die Heimat ab
Schönebergers Hotelroutine «das Ekelhafteste dieser Welt»

Mehr aus dem Ressort

Russland. Trump hat Selenskyj zu Gast – Aber zuvor Putin am Telefon

RusslandTrump hat Selenskyj zu Gast – Aber zuvor Putin am Telefon

Ukraine-Ticker. Selenskyj von Trump in Florida empfangen

Ukraine-TickerSelenskyj von Trump in Florida empfangen

Russland. Trump vor Treffen mit Selenskyj: Habe mit Putin telefoniert

RusslandTrump vor Treffen mit Selenskyj: Habe mit Putin telefoniert