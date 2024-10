Mysteriöses 3-Meter-Wesen an Strand lässt Experten staunen

In Australien wurde am Montag an einem Strand in der Nähe von Adelaide ein mysteriöses Tentakel-Wesen entdeckt. Facebook

An Stränden werden immer wieder unheimliche Wesen angespült. Ein neuester Fund in Australien lässt aber auch Meeresbiolog*innen staunen.

alu Andreas Lunghi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Anwohnerin findet an einem Strand in der Nähe von Adelaide in Australien eine mysteriöse Meereskreatur.

Die Meeresbiologin Dr. Zoe Doubleday bestätigt, dass es sich um Entenmuscheln handelt, ist aber über deren Form erstaunt.

Entenmuscheln sind in gewissen Ländern eine Delikatesse. Mehr anzeigen

Ungewohnte Tiere sind in Australien keine Seltenheit. Auch aus dem Meer werden immer wieder fast schon unheimliche Wesen an die Strände geschwemmt.

So geschehen am Montag am Strand Horseshoe Bay im Süden von Adelaide. Eine Anwohnerin entdeckte eine rund drei Meter lange Meereskreatur, die aus mehreren Hunderten Tentakel und Muscheln besteht.

Das angespülte Wesen ist rund drei Meter lang. Facebook

Die Frau postete den Fund in einer lokalen Facebook-Gruppe mit der Beschriftung: «Seit über 26 Jahren gehe ich am Horseshoe Bay entlang, so etwas habe ich aber noch nie gesehen! Die Natur hört nie auf, zu verblüffen!»

Da ist auch ein Hund verblüfft. Facebook

Mysteriöses Wesen oder Delikatesse?

Nun stellt sich die Frage: Was ist das mysteriöse Wesen? Die Frage haben sich nicht nur die Facebook-User unter dem Post gestellt, sondern auch Meeresbiolog*innen.

Wie die Meeresbiologin Dr. Zoe Doubleday gegenüber dem «The Advertiser» erklärt, handelt es sich beim mysteriösen Wesen um Entenmuscheln.

Entenmuscheln gehören der Familie der Krebstiere an und sind normalerweise an Felsen anzutreffen. Wie Dr. Doubleday weiter erklärt, können sie auch an alten Schiffsteilen oder Holzmaste leben.

Die Meeresbiologin vermutet, das ist auch bei den an den Horseshoe Bay angeschwemmten Entenmuscheln der Fall. «Nach einiger Zeit können sich solche Cluster bilden. So etwas habe ich aber noch nie gesehen», sagt Dr. Doubleday.

Entenmuscheln sind in Spanien oder Portugal beliebte Delikatessen.

Mehr Videos aus dem Ressort