Im Suezkanal soll ein Containerschiff mit einer Brücke kollidiert sein. Der Schiffsverkehr läuft trotz des Unfalls weiter. KEYSTONE

Ägyptische Medien berichten, dass es im Suezkanal zu einem schweren Unfall gekommen sei. Ein Containerschiff soll mit einer Brücke kollidiert sein. Der Schiffsverkehr laufe aber normal weiter.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Suezkanal kollidiert ein Containerschiff mit einer Brücke.

Entgegen erster Meldungen ist der Schiffsverkehr trotz des Unfalls nicht beeinträchtigt, sagt die zuständige Behörde.

Im Suezkanal ist es zu einem schweren Unfall gekommen. Das Containerschiff One Orpheus hat auf dem Weg von Singapur in die Niederlande offenbar die Kontrolle über seine Steuerung verloren und ist mit einer Brücke kollidiert. Dies hat ein Sprecher der Suezkanalbehörde am Mittwoch mitgeteilt.

Entgegen früheren Meldungen, ist der Schiffsverkehr im ägyptischen Suezkanal nicht unterbrochen, wie die zuständige Behörde gegenüber Medien bekräftigt hat. Der Unfall habe sich im 2015 fertiggestellten östlichen Erweiterungsarm ereignet.

Der Schiffsverkehr aus dem Süden werde demnach durch den ursprünglichen Kanal umgeleitet.

Hinweis: Dieser Artikel wurde erweitert und korrigiert.