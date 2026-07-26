TickerAngriff am CAS in Berlin
Hier fuhr der Täter in die Menschenmenge +++ Bekannter über Abdul B.: «Im Kopf immer Fünfjähriger geblieben»
SDA/Berliner Polizei
Am Christopher Street Day in Berlin kam es am Samstagabend zu einem tödlichen Anschlag. Der mutmassliche Täter Abdul B. soll mit einem Lieferwagen in eine Menschenmenge gerast sein.
Darum geht's
- Der Christopher Street Day in Berlin wurde nach einem mutmasslichen Anschlag abgebrochen.
- Ein Lieferwagen fuhr in eine Menschenmenge, dabei starb eine Frau und 16 weitere Menschen wurden verletzt.
- Die Polizei fahndet europaweit nach dem 21-jährigen Tatverdächtigen, der der islamistischen Szene zugerechnet wird.
- Die Ermittlungen zu Motiv und möglichen Mittätern laufen.
- Die Behörden untersuchen zudem, wie das Fahrzeug in den abgesicherten Veranstaltungsbereich gelangen konnte und ob es nach der Fahrt weitere Angriffe mit Stichwaffen gab.
Hier ist der Anschlag passiert
Nach der tödlichen Fahrt eines weissen Lieferwagens in eine Menschenmenge nahe dem Berliner Tiergarten sperrte die Polizei den Tatort weiträumig ab. Auf Google Maps wird der Tatort sogar gekennzeichnet. Geschrieben steht: «Vorfall im Tiergarten».
Rot umrandet ist der Tatort, an dem der mutmassliche Täter mit dem Lieferwagen in eine Menschenmenge gefahren ist.
Maps
Einsatzkräfte sicherten bis tief in die Nacht Spuren und untersuchten das Unfallfahrzeug. Bei der Attacke wurde eine Frau getötet, 16 weitere Menschen wurden verletzt.
Parallel dazu durchsuchte die Polizei kurz nach 1 Uhr in der Nacht auf Sonntag eine Wohnung im Berliner Stadtteil Schöneberg. Während des Einsatzes war laut Medienberichten ein lauter Knall zu hören, zudem waren bewaffnete Spezialkräfte in Schutzkleidung im Einsatz. Eine Festnahme erfolgte bei der Razzia jedoch nicht.
Bekannter beschreibt den mutmasslichen Täter
Nach Angaben des «Focus» sicherte die Polizei am Sonntag weiterhin Spuren in der Wohnung des mutmasslichen Attentäters Abdul B. Seine Strasse blieb abgesperrt, Anwohner durften das Gebiet nur eingeschränkt betreten. Der «Focus» sprach mit mehreren Nachbarn und Bekannten des 21-Jährigen. Diese hätten ihn als unauffälligen und freundlichen jungen Mann beschrieben. «Niemand kann sich so richtig vorstellen, dass ein solcher Junge so etwas macht», sagte Reporter Niklas Lüdeke.
Ein Bekannter, der Abdul B. seit seiner Kindheit kennt, schilderte ihn laut «Focus» ebenfalls als nett, sagte aber auch, er sei «immer der fünfjährige Abdul geblieben». Gemeint sei damit nicht sein Aussehen, sondern sein Verhalten. Der Mann habe zudem erklärt, «ganz besonders helle könne er nicht sein». Die Nachricht, dass Abdul B. für die Tat verantwortlich sein soll, habe ihn nach eigenen Angaben «total entsetzt».
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Hier wird der CSD abgesagt
Nach dem Angriff musste der Christopher Street Day beendet werden. Ein Video zeigt, wie jemand von den Veranstaltern den Menschen die Nachricht überbringt.
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Das ist über Abdul B. bekannt
Polizei Berlin
Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler handelt es sich beim mutmasslichen Täter um den 21-jährigen Abdul B. Er ist deutscher Staatsbürger und gilt als polizeibekannt. Nach Angaben der Berliner Polizei wird er der islamistischen Szene zugerechnet. Medien berichten zudem, dass er erst im Mai 2026 aus dem Jugendarrest entlassen wurde.
Die Polizei beschreibt den Gesuchten als etwa 1,90 Meter gross, schlank, mit schwarzen Haaren. Zum Tatzeitpunkt soll er einen schwarzen Hoodie und eine weisse Hose getragen haben. Die Behörden warnen ausdrücklich davor, ihn anzusprechen. Er sei «möglicherweise bewaffnet und gefährlich».
Noch nicht abschliessend geklärt ist, welche Rolle Abdul B. genau spielte. Die Ermittler gehen davon aus, dass er an dem Anschlag beteiligt war, prüfen aber weiterhin, ob er selbst den Lieferwagen gefahren hat oder ob weitere Personen beteiligt waren. Ausserdem wird untersucht, ob es nach der Fahrt in die Menschenmenge eine zweite Tatphase mit Stichwaffen gab.
Merz im Austausch mit Behörden
Nach dem Angriff eines Autofahrers auf Passanten am Rande des Christopher Street Days in Berlin lässt sich Bundeskanzler Friedrich Merz in eine Lagebesprechung des Innenministeriums zuschalten. «Alle weiteren Schritte werden anschliessend in enger Abstimmung mit dem Land Berlin, den Sicherheitsbehörden und innerhalb der Bundesregierung entschieden», hiess es am Vormittag aus Regierungskreisen. Merz sei im ständigen Austausch mit Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) und den Behörden.
Der Kanzler befand sich am Samstagabend zum Tatzeitpunkt bei den Bayreuther Festspielen. Heute Abend wird er beim traditionellen Libori-Mahl in Paderborn erwartet.
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