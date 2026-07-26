Hier ist der Anschlag passiert

Nach der tödlichen Fahrt eines weissen Lieferwagens in eine Menschenmenge nahe dem Berliner Tiergarten sperrte die Polizei den Tatort weiträumig ab. Auf Google Maps wird der Tatort sogar gekennzeichnet. Geschrieben steht: «Vorfall im Tiergarten».

Rot umrandet ist der Tatort, an dem der mutmassliche Täter mit dem Lieferwagen in eine Menschenmenge gefahren ist. Maps

Einsatzkräfte sicherten bis tief in die Nacht Spuren und untersuchten das Unfallfahrzeug. Bei der Attacke wurde eine Frau getötet, 16 weitere Menschen wurden verletzt.

Parallel dazu durchsuchte die Polizei kurz nach 1 Uhr in der Nacht auf Sonntag eine Wohnung im Berliner Stadtteil Schöneberg. Während des Einsatzes war laut Medienberichten ein lauter Knall zu hören, zudem waren bewaffnete Spezialkräfte in Schutzkleidung im Einsatz. Eine Festnahme erfolgte bei der Razzia jedoch nicht.