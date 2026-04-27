Kann Trump den Vorfall für sich nutzen? – Verdächtiger äusserte Vorwürfe gegen Regierung

Schüsse in Washington: Wer ist der Verdächtige? Schüsse fallen bei einem Gala-Dinner in Washington – ein Mann stürmt durch eine Sicherheitsschleuse und wird überwältigt. Viele US-Regierungsmitglieder waren bei der Veranstaltung anwesend, Trump wird von Personenschützern in Sicherheit gebracht. 26.04.2026

War es ein versuchtes Attentat auf Trump? Nach den Schüssen in Washington bleiben viele Fragen offen. Trump versucht schon, daraus Kapital zu schlagen. Es wäre nicht das erste Mal.

DPA, Redaktion blue News dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach den Schüssen beim Korrespondentendinner mit US-Präsident Donald Trump gewinnt das Rennen um die Deutungshoheit der Ereignisse an Fahrt.

Während Trump sich kurz nach den Schüssen zunächst als standfester Staatsmann inszeniert, nutzt seine Partei schon die Chance, den Druck auf die Demokraten zu erhöhen.

Das Ereignis fällt in eine Zeit, in der Trump innenpolitisch unter Druck steht.

Während die Spritpreise steigen und beim Iran-Krieg kein schneller Ausweg in Sicht ist, fallen Trumps Zustimmungswerte auf dem niedrigsten Stand seit Beginn seiner zweiten Amtszeit.

Der Verdächtige hat in einem Schreiben an Familienmitglieder gegen die Trump-Regierung gewettert.

Der Schweizer Botschafter in den USA erlebte den Vorfall offenbar aus nächster Nähe mit. Mehr anzeigen

Nach den Schüssen beim White House Correspondents' Dinner mit US-Präsident Donald Trump in einem Hotel in Washington gewinnt das Rennen um die Deutungshoheit der Ereignisse an Fahrt. Während Trump sich kurz nach den Schüssen zunächst als standfester Staatsmann inszeniert, nutzen seine Republikaner schon die Chance, den Druck auf die Demokraten zu erhöhen. Parteiübergreifend löste der Vorfall Entsetzen aus, aber auch Dankbarkeit für den Einsatz der Sicherheitsleute.

Das Ereignis fällt in eine Zeit, in der Trump innenpolitisch unter Druck steht. Während die Spritpreise steigen und beim Iran-Krieg kein schneller Ausweg in Sicht ist, fallen Trumps Zustimmungswerte auf dem niedrigsten Stand seit Beginn seiner zweiten Amtszeit. Für Trumps Republikaner ist das gefährlich, weil sie bei den Zwischenwahlen im November ihre knappe Mehrheit im Kongress verteidigen wollen.

Expertin: Angriff könnte Trump Rückenwind verleihen

«Wie in vergangenen Fällen ist auch diesmal vorstellbar, dass Trump politisch gestärkt aus dem Attentat hervorgeht», sagte Laura von Daniels, US-Expertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, der Deutschen Presse-Agentur. Denn gerade die MAGA-Bewegung um den früheren Fox-Moderator Tucker Carlson drohte sich wegen des Iran-Kriegs und der schlechten Wirtschaftsentwicklung von Trump abzuwenden, wie von Daniels erläutert.

Carlson hatte Trump wegen des Iran-Kriegs zuletzt scharf kritisiert. Viele Anhänger der «Make America Great Again»-Bewegung (MAGA) hatten sich von Trump erhofft, dass er den Fokus mehr auf das Inland legen würde.

Bei dem Gala-Dinner mit der Hauptstadtpresse war am Samstagabend (Ortszeit) ein schwer bewaffneter Mann durch eine Sicherheitsschleuse gestürmt und von Sicherheitskräften überwältigt worden. Es fielen Schüsse, der Präsident wurde von seinen Personenschützern in Sicherheit gebracht.

Nach den Schüssen: Kann Trump den Vorfall für sich nutzen? – Gallery Trump spricht nach den Schüssen zur Presse. Bild: dpa Am Samstagabend fielen beim White House Correspondents' Dinner mit Trump im Washington Hilton Hotel Schüsse . Bild: dpa Trump triumphiert nach dem missglücktem Attentat in Butler. (Archivbild) Bild: Keystone Nach den Schüssen: Kann Trump den Vorfall für sich nutzen? – Gallery Trump spricht nach den Schüssen zur Presse. Bild: dpa Am Samstagabend fielen beim White House Correspondents' Dinner mit Trump im Washington Hilton Hotel Schüsse . Bild: dpa Trump triumphiert nach dem missglücktem Attentat in Butler. (Archivbild) Bild: Keystone

Erinnerung an versuchtes Attentat im Wahlkampf

Es wäre nicht das erste Mal, dass Trump aus einem Angriff Kapital schlagen kann. Bei einem versuchten Attentat vor rund zwei Jahren in Butler im Bundesstaat Pennsylvania schoss ein 20-jähriger Mann auf Trump, erwischte ihn am Ohr und traf einen Zuschauer tödlich. Umzingelt vom Secret Service und mit Blut im Gesicht, reckte Trump daraufhin die Faust in den Himmel, was unter seinen Anhängern als ikonischer Moment gewertet wurde. Im Wahlkampf mit dem Demokraten Joe Biden liess das seine Zustimmungswerte deutlich steigen.

Trump findet – zuerst – einende Worte

Auch am Samstag war Trump um eine schnelle Reaktion bemüht. Nur etwa 30 Minuten nach den Schüssen forderte er, das Dinner zu Ende zu bringen. «Lasst die Show weiterlaufen», teilte er mit. In einer Pressekonferenz später am Abend gab sich Trump dann als einender Staatsmann: «Angesichts der Ereignisse dieses Abends rufe ich alle Amerikaner dazu auf, sich von Herzen dafür einzusetzen, unsere Differenzen friedlich beizulegen.»

Menschen aus verschiedenen politischen Richtungen hätten an diesem Abend zusammengehalten, sagte Trump. «Es herrschte eine unglaubliche Atmosphäre der Liebe und des Zusammenhalts.»

Wie das «Wall Street Journal» kommentierte, ging Trump am Samstag voll in seiner Rolle als Präsident auf. Sein Lob für den Secret Service, seine Forderung nach einer Fortführung: «Er hat erneut bewiesen, dass er in gefährlichen Situationen am besten zur Geltung kommt.»

Keine 24 Stunden später schlug Trump dann wieder schärfere Töne an. Nach einer Zunahme politischer Gewalt gefragt, sagte Trump, das habe es immer gegeben. «Ich glaube allerdings, dass die hasserfüllte Rhetorik der Demokraten weitaus gefährlicher geworden ist. Ich halte das wirklich für sehr gefährlich für das Land.» Trump selbst wird allerdings auch immer wieder vorgeworfen, mit seinen teils extremen Äusserungen zur Polarisierung im Land beizutragen.

Trump nutzt das Momentum für seinen Ballsaal

Zur Überraschung vieler Beobachter setzt Trump den ersten inhaltlichen Akzent in Richtung seines Lieblings-Bauprojekts: dem riesigen Ballsaal. «Mit dem derzeit am Weissen Haus im Bau befindlichen, militärisch streng geheimen Ballsaal wäre dieses Ereignis niemals passiert», schrieb Trump. «Er kann gar nicht schnell genug fertiggestellt werden.».

Das Prestigeprojekt des Präsidenten könnte ausgebremst werden, weil Denkmalschützer juristisch dagegen vorgehen. Trump hatte für den Bau den historischen Ostflügel des Weissen Hauses abreissen lassen. Die Denkmalschützer warnen, das neue Gebäude könnte das Weisse Haus daneben klein wirken lassen.

Am Sonntag veröffentlichte der geschäftsführende Justizminister Todd Blanche dann ein Schreiben, in dem sein Ministerium die Klägerseite dazu auffordert, ihre Klage zurückzuziehen – und begründete das mit den Schüssen vom Vorabend. Alternativ werde die Regierung beantragen, das Verfahren wegen «aussergewöhnlicher Umstände» einzustellen. «Einfach ausgedrückt: Ihre Klage bringt das Leben des Präsidenten, seiner Familie und seiner Mitarbeiter in grosse Gefahr», argumentierte er.

Verdächtiger äusserte Vorwürfe gegen Trump-Regierung

Weitere Angriffsfläche für Trumps Republikaner könnten zudem Details zum Tatverdächtigen bieten. Laut Medienberichten handelt es sich um einen 31-jährigen Mann aus Kalifornien, der an trumpkritischen «No Kings»-Protesten teilnahm. Ausserdem habe er 2024 etwas Geld für die damalige demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris gespendet.

Der Mann, der sich gewaltsam Zutritt zum White House Correspondents' Dinner verschaffen wollte, wetterte in einem Schreiben an Familienmitglieder gegen die Trump-Regierung. Darin bezeichnete er sich als «Friendly Federal Assassin», auf Deutsch «freundlicher Bundesattentäter». Seine Mitteilungen wurden nur Minuten vor dem Angriff verschickt, wie aus einem von der Nachrichtenagentur AP eingesehenen Dokument hervorgeht.

Die Texte enthielten wiederholt Verweise auf Trump, ohne ihn direkt zu nennen. Sie spielten auf eine Reihe von Vorwürfen gegen Massnahmen der Regierung an, darunter US-Angriffe auf Boote, die mutmasslich mit Drogen beladen sind.

Anklage am Montag

Ermittler werten die Schreiben zusammen mit Social-Media-Beiträgen und Aussagen von Familienmitgliedern als einen der bislang klarsten Hinweise auf die Gedankenwelt und möglichen Motive des Verdächtigen. Die Behörden fanden zudem zahlreiche Anti-Trump-Beiträge in den sozialen Medien, die dem 31-jährigen Verdächtigen aus Kalifornien zugeordnet werden.

Social-Media-Profile zeigen ihn als hochgebildeten Tutor und Amateur-Entwickler von Videospielen. Er erwarb 2017 einen Bachelorabschluss in Maschinenbau am California Institute of Technology in Pasadena, wie aus seinem LinkedIn-Profil hervorgeht. Die Universität gilt als sehr renommiert und hat eine äusserst niedrige Zulassungsquote. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass der 31-Jährige jemals zuvor straffällig wurde.

Der amtierende Justizminister Todd Blanche erklärte, der Verdächtige sei vermutlich mit dem Zug von Kalifornien nach Chicago und anschliessend nach Washington gereist, wo er sich bereits Tage vor der Veranstaltung im Hotel eingecheckt habe. Er soll allein gehandelt haben und am Montag strafrechtlich angeklagt werden.

Schweizer Botschafter erlebte versuchten Angriff mit

Der Schweizer Botschafter in den USA, Ralf Heckner, erlebte den versuchten Angriff bei der Journalistengala in Washington laut den Zeitungen von CH Media aus nächster Nähe mit. Er habe rund zehn Meter vom Präsidenten entfernt gesessen, als es zum Zwischenfall gekommen sei. Er sei «ruhig geblieben», da er gut positioniert gewesen sei, gleich neben einer wichtigen Türe, hinter der auch der Präsident aus dem Raum gebracht worden sei. «Ich kannte meinen Fluchtweg also», sagte Heckner im Interview. «Ich hatte das Gefühl, dass die Lage sehr schnell unter Kontrolle war. Aber viele Leute waren sehr beunruhigt.» Mehr dazu hier.