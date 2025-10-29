  1. Privatkunden
Nach Einnahme von Al-Faschir Miliz verübt Massaker im Sudan – Experten sprechen von «Genozid»

SDA

29.10.2025 - 21:18

Die Gewalt im Sudan hat ein neues Ausmass erreicht. (Archivbild)
Die Gewalt im Sudan hat ein neues Ausmass erreicht. (Archivbild)
Marwan Ali/AP/dpa

Die Miliz RSF hat nach ihrer Einnahme der Grossstadt Al-Faschir hunderte unbewaffnete Menschen grausam getötet. Experten befürchten, das Blutbad könnte der Beginn eines riesigen Massakers werden.

,

Keystone-SDA, Jan-Niklas Jäger

29.10.2025, 21:18

29.10.2025, 21:43

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach Einnahme der Grossstadt Al-Faschir im Sudan ist an hunderten Zivilist*innen ein grausames Massaker ausgeübt worden.
  • Die Miliz RSF hat die Stadt am Wochenende unter ihre Kontrolle gebracht.
  • Mindestens 1500 unbewaffnete Menschen sollen von der RSF umgebracht worden sein. Dabei soll gezielt gegen nicht-arabische Bevölkerungsanteile vorgegangen sein.
  • Auch von einem Massaker an 460 Menschen in einem Entbindungskrankenhaus ist die Rede.
  • Im Sudan herrscht seit 2023 ein brutaler Machtkampf zwischen De-facto-Machthaber Abdel-Fattah al-Burhan und seinem einstigen Stellvertreter Mohamed Hamdan Daglo, dem Kommandanten der RSF.
Mehr anzeigen

Nach der Einnahme der sudanesischen Grossstadt Al-Faschir durch die Miliz RSF (Rapid Support Forces) hat sich die Lage für die Bevölkerung Experten zufolge extrem verschlechtert.

Die RSF habe innerhalb von drei Tagen mindestens 1500 unbewaffnete Menschen in der Stadt getötet, teilte das Sudanesische Ärztenetzwerk mit. Die Miliz hatte am Wochenende die Kontrolle über die stark umkämpfte Stadt in der Region Darfur gewonnen. Die Zivilist*innen seien nach Angaben des Ärztenetzwerks getötet worden, als sie versuchten, aus Al-Faschir zu fliehen.

Ärzte bezeichneten die Handlungen der RSF als «Genozid» gegen die nicht-arabische Bevölkerung im Land. Unter «Genozid» versteht man die gezielte und systematische Vernichtung einer Gruppe aufgrund ihrer Nationalität, Ethnie oder Religion.

Geflüchtete berichten von willkürlicher Gewalt

Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) berichten Geflüchtete von willkürlicher Gewalt, Morden und Hinrichtungen von Zivilisten. So soll es auch Videos geben, die Dutzende unbewaffnete Männer zeigen, die erschossen wurden.

Sudan. Schlamm begräbt Dorf in Darfur – Tausend Tote befürchtet

SudanSchlamm begräbt Dorf in Darfur – Tausend Tote befürchtet

Tedros Adhanom Ghebreyesus, der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), zeigte sich zudem «entsetzt und zutiefst schockiert» über Berichte über die Ermordung von mehr als 460 Patientinnen und Begleitpersonen in einem Entbindungskrankenhaus in Al-Faschir.

Tom Fletcher, der Leiter des UN-Nothilfebüros Ocha, sagte dem Sender CNN, weiterhin seien Hunderttausende Zivilisten in Al-Faschir eingeschlossen, ohne Nahrung und medizinische Versorgung.

Fluchtwege seien laut Fletcher aufgrund «intensiver Bombardierungen und Bodenangriffe» blockiert. Offiziell hatte die RSF erklärt, sie wolle die Zivilist*innen in Al-Faschir schützen und denjenigen, die die Stadt verlassen wollen, sichere Korridore zur Verfügung stellen.

Gewalt gegen nicht arabische Volksgruppen

In dem ostafrikanischen Land herrscht seit April 2023 ein blutiger Machtkampf zwischen De-facto-Machthaber Abdel-Fattah al-Burhan und seinem einstigen Stellvertreter Mohamed Hamdan Daglo, der die RSF kommandiert.

In Darfur ist der Konflikt massgeblich von ethnischen Faktoren geprägt, die eng mit Fragen von Landrechten, Ressourcenverteilung und politischer Marginalisierung verwoben sind. Dabei geht es vor allem um Konkurrenz um Land und Wasser zwischen traditionell nomadischen, arabischen Volksgruppen und sesshaften, nicht arabischen Gruppen.

Die RSF ist eine Nachfolgeorganisation arabischer Milizen und geht Berichten von UN-Vertretern zufolge gezielt gegen den nicht-arabischen Teil der Bevölkerung vor.

Expert*innen befürchten eine massive Verschlechterung der Lage für die noch in Al-Faschir lebenden geschätzt rund 300'000 Zivilist*innen. Die Grossstadt war mehr als 500 Tage von der RSF belagert worden. Die Miliz hatte verhindert, dass Lebensmittel und Hilfsgüter die hungernden Menschen erreichen.

Schwere Vorwürfe gegen Vereinigte Arabische Emirate

Die UN beschreiben die Lage in dem Land als grösste humanitäre Krise der Welt. Allein in Nord-Darfur sind nach Angaben der Welthungerhilfe mehr als neun Millionen Menschen dringend auf Hilfe angewiesen.

Äthiopien eröffnet Mega-Staudamm. Hoffnung für Afrika oder Beginn eines neuen Konflikts?

Äthiopien eröffnet Mega-StaudammHoffnung für Afrika oder Beginn eines neuen Konflikts?

Experten kritisieren, dass westliche Regierungen bislang nur Appelle an die RSF richteten und keine Sanktionen gegen sie unterstützende Staaten verhängten. «Es ist ein weiterer Freibrief an die RSF, an ihre Unterstützer in den Vereinigten Arabischen Emiraten, dass sie solche Massenhinrichtungen und ethnische Säuberungen durchführen können, ohne mit internationalen Massnahmen rechnen zu müssen», sagte Annette Hoffmann von der Denkfabrik Clingendael Institut im ZDF.

Die VAE weisen eine Einmischung in den Konflikt zurück. Das «Wall Street Journal» berichtete allerdings unter Berufung auf US-Geheimdienste, die VAE hätten in diesem Jahr zunehmend Waffen an die RSF geliefert, darunter moderne chinesische Drohnen, aber auch Maschinengewehre, Fahrzeuge, Artillerie, Mörser und Munition. Dies sei das jüngste Beispiel dafür, wie die Emirate ihre Macht ausspielten, um ihre Interessen durchzusetzen.

