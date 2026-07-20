Fast sechs Jahre nach ihrem Verschwinden ist die Leiche der Französin Delphine Jubillar gefunden worden. Der Fall bewegte Frankreich jahrelang. Nun bringt ein Geständnis ihres Ehemanns und der Leichenfund neue Klarheit – doch einige Fragen bleiben offen.

Die Knochen wurden auf einem Feld in der Nähe gefunden.

Fall Delphine Jubillar 6 Jahre nach ihrem Verschwinden machen Ermittler eine grausige Entdeckung

Darum geht’s Die sterblichen Überreste von Delphine Jubillar wurden anhand einer DNA-Analyse identifiziert.

Ihr Ehemann Cédric Jubillar hatte Anfang Juli gestanden und die Ermittler zum Fundort geführt.

Trotz des Leichenfunds ist die genaue Todesursache weiterhin ungeklärt. Zusammenfassung erstellt mit

Fast sechs Jahre lang fehlte von Delphine Jubillar jede Spur. Nun ist klar: Die im französischen Département Tarn entdeckten menschlichen Knochen gehören der Krankenschwester, die im Dezember 2020 spurlos verschwand.

Warum bewegt dieser Fall ein ganzes Land? blue News klärt die wichtigsten Fragen.

Wer war Delphine Jubillar?

Die damals 33-jährige Krankenschwester verschwand in der Nacht vom 15. auf den 16. Dezember 2020 aus dem gemeinsamen Haus in Cagnac-les-Mines im Süden Frankreichs – mitten während der Corona-Ausgangssperre. Sie hinterliess zwei Kinder.

Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens stand ihre Ehe mit Cédric Jubillar vor dem Aus, das Paar befand sich in einem Scheidungsverfahren. Nach Erkenntnissen der Ermittler wollte Delphine mit einem anderen Mann ein neues Leben beginnen.

Weshalb geriet ihr Ehemann so früh unter Verdacht?

Cédric Jubillar meldete seine Frau zwar selbst als vermisst und bestritt jahrelang jede Beteiligung. Die Ermittler stiessen jedoch auf zahlreiche belastende Indizien. Zeugen sagten aus, er habe seiner Frau mehrfach mit dem Tod gedroht.

Obwohl weder eine Leiche noch eindeutige Spuren eines Gewaltverbrechens gefunden wurden, verdichtete sich der Verdacht immer weiter. Im Oktober 2025 wurde Jubillar deshalb wegen Mordes zu 30 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt – obwohl die sterblichen Überreste seiner Frau damals noch nicht entdeckt worden waren.

Weshalb legte Cédric Jubillar jetzt plötzlich ein Geständnis ab?

Anfang Juli 2026 kam es zur überraschenden Wende. Wenige Monate vor Beginn des Berufungsverfahrens schrieb Jubillar seinem Anwalt, dass er für den Tod seiner Ehefrau verantwortlich sei.

Anschliessend erklärte er den Ermittlern detailliert, wie die Tat abgelaufen sei, wie er den Körper weggebracht habe und wo dieser versteckt liege. Sein Anwalt sagte gegenüber BFMTV, sein Mandant habe «starke Reue» gezeigt und selbst von einer «abscheulichen Tat» gesprochen.

Was weiss man über den Leichenfund?

Aufgrund der Angaben des Verurteilten durchsuchten Ermittler ein landwirtschaftliches Gebiet bei Mailhoc im Département Tarn – ein Ort, der zuvor nie untersucht worden war. Dort entdeckten sie menschliche Knochen, die innerhalb von weniger als 48 Stunden durch DNA-Analysen eindeutig Delphine Jubillar zugeordnet werden konnten.

Nach Angaben der französischen Behörden wurden Teile des Unterkörpers gefunden. Es wird vermutet, dass die sterblichen Überreste im Laufe der Jahre bei landwirtschaftlichen Arbeiten teilweise verstreut wurden. Die genaue Todesursache ist weiterhin unbekannt.

Ist der Fall damit abgeschlossen?

Nein. Zwar bestätigt der Leichenfund endgültig den Tod von Delphine Jubillar, juristisch ist das Verfahren aber noch nicht beendet. Cédric Jubillar hat gegen seine Verurteilung Berufung eingelegt. Das neue Verfahren soll im September beginnen.

Ob sein spätes Geständnis und seine Kooperation mit den Ermittlern Auswirkungen auf das Strafmass haben werden, ist offen. Gleichzeitig hoffen die Ermittler, dass die gefundenen Überreste weitere Hinweise auf den genauen Ablauf des Verbrechens liefern können.