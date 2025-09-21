Viele Menschen wurden Zeugen von dem Angriff auf Kirk. (Archivbild) Bild: Tess Crowley/The Deseret News/dpa

Politiker in den USA sorgen sich nach dem Tod des rechten Influencers Charlie Kirk um ihre Sicherheit. Parteiübergreifend fordern US-Politiker nun neue Massnahmen.

DPA, Redaktion blue News dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In den USA haben Politiker nach dem Anschlag auf Charlie Kirk Angst um ihre Sicherheit.

Drohungen gegenüber politischen Rivalen und Gewaltaufrufe werden immer alltäglicher.

88 Millionen Dollar werden jetzt zusätzlich für die Sicherheit von Abgeordneten, Mitgliedern des Supreme Courts und der Exekutive bewilligt. Mehr anzeigen

Spätestens seit dem Mord am rechten Aktivisten Charlie Kirk steht die politische Gewalt in den USA auf der Tagesordnung. Als der Repräsentantenhausvorsitzende Mike Johnson in dieser Woche seine Kolleginnen und Kollegen für einen Trauerakt zu Ehren des 31-Jährigen zusammenrief, fasste er zusammen, was viele von ihnen bedrückt: neben der Trauer auch eine gewachsene Sorge um die eigene Sicherheit. Für viele fühle es sich an, als sei ihnen der Boden unter den Füssen weggezogen worden, sagte der Republikaner.

Kirk, Mitbegründer der konservativen Jugendorganisation «Turning Point USA», war am 10. September bei einer Diskussionsveranstaltung an einer Universität im Bundesstaat Utah erschossen worden. Seither liegen die Nerven sowohl bei Republikanern als auch bei Demokraten blank. Seit langem bestehende Sorgen um die eigene Sicherheit in einem politisch aufgeheizten Klima, in dem Drohungen gegenüber politischen Rivalen und Gewaltaufrufe immer alltäglicher werden, haben neue Nahrung bekommen.

Attentat auf Kirk – Mutmasslicher Täter erstmals vor Gericht Spanish Fork/Washington, 17.09.2025: Im Fall Charlie Kirk: Nach dem tödlichen Schuss auf den rechten US-Aktivisten ist der mutmassliche Täter erstmals vor Gericht erschienen. Die Vorladung von Tyler Robinson erfolgt am Dienstag per Videoschalte. Der 22-Jährige sitzt im Bundesstaat Utah in Haft, wo sich die Tat am vergangenen Mittwoch ereignet hat. Robinson äussert sich bei dem kurzen Termin wie erwartet kaum. Richter Tony Graf belehrt ihn über seine Rechte und erklärt, Robinson werde ohne Möglichkeit auf Kaution in Haft bleiben. Anschliessend verlas der Richter die sieben Anklagepunkte. Dem jungen Mann wird unter anderem Mord zur Last gelegt. Dafür droht ihm bei einem Schuldspruch in Utah die Todesstrafe. 21.09.2025

Um diesen Ängsten zu begegnen, stellte der republikanische Senatsmehrheitsführer John Thune am Donnerstag die einstimmige Verabschiedung einer Massnahme sicher, die es den US-Senatoren ermöglicht, Geld, das bislang für ihre Büros und Mitarbeiter bestimmt ist, auch für die Verbesserung ihres Schutzes zu verwenden. Abgeordnete des Repräsentantenhauses machten sich ebenfalls für zusätzliche Sicherheitsausgaben stark.

All das ist Teil eines Paradigmenwechsels, der Volksvertretern zunehmend das Gefühl gibt, dass ihr öffentliches Wirken ähnliche Sicherheitsvorkehrungen erfordert, wie sie seit langem für den Präsidenten und Kabinettsmitglieder getroffen werden. Vor einigen Jahren sei es noch anders gewesen, sagte der republikanische Senator James Lankford. Doch inzwischen fühlten sich die Familien und Mitarbeiter von Kongressmitgliedern zunehmend ausgeliefert.

Anders als der Präsident und hochrangige Regierungsvertreter werden gewöhnliche Abgeordnete ausserhalb von Capitol Hill, wo der Kongress und der Oberste Gerichtshof angesiedelt sind und die Kapitolpolizei für Sicherheit sorgt, häufig nicht von Personenschützern begleitet. Einige Politiker beschäftigen private Sicherheitsleute, finanziert aus eigener Tasche oder Wahlkampfgeldern.

Die Zahl der Fälle, die in die Beurteilung der Kapitolpolizei zur Gefährdungslage einfliessen, ist in den vergangenen vier Jahren stetig gestiegen. Im vergangenen Jahr wurden den Angaben zufolge mehr als 9000 Bedrohungen gemeldet, bis Ende 2025 könnten es knapp 14'000 sein.

«Kongressmitglieder erhalten weitaus weniger Schutz als viele der lokalen Amtsträger zu Hause oder Richter», sagte der Repräsentantenhausabgeordnete Greg Casar, ein Demokrat. «Oft waren wir am wenigsten geschützt.» Politische Gewalt sei darauf ausgerichtet, «uns zum Schweigen zu bringen». Um der Demokratie willen dürfe das nicht passieren. Deshalb sei es entscheidend, den Kongressmitgliedern ein gewisses Mass an Schutz zu bieten.

Abgeordnete oder ihre Angehörigen werden bedroht

«Dies ist eine Frage der Sicherheit. Das ist eine grosse Sache und wir nehmen sie ernst», sagte die Abgeordnete Anna Paulina Luna, die einer Gruppe von Republikanern angehört, die sich in dieser Woche mehrmals mit Johnson trafen, um darauf zu drängen, dass zusätzliche Sicherheitsausgaben in einem Haushaltsplan enthalten sind, der die Arbeit der Bundesbehörden finanzieren soll.

Nach Angaben Lunas sind viele Abgeordnete oder ihre Angehörigen von Sicherheitsbedrohungen betroffen, die Gegenstand von Ermittlungen sind. US-Politiker berichten von beinahe zur Routine gewordenen Todesdrohungen, «Swatting»-Anrufen, bei denen Notfälle vorgetäuscht werden, Bombendrohungen und Vandalismus an ihren Büros.

Das Gesetz zur Finanzierung der Regierungsgeschäfte passierte das von den Republikanern kontrollierte Repräsentantenhaus am Freitag. Es sieht 88 Millionen Dollar (ca. 70 Millionen Franken) zusätzlich für die Sicherheit von Abgeordneten, Mitgliedern des Supreme Courts und der Exekutive vor.

Gouverneur Cox hält ehrliche Rede: «Ich habe 33 Stunden gebetet, dass es ein Ausländer war» Der republikanische Gouverneur Spencer Cox zeigte nach der Ermordung von Charlie Kirk ungewohnte Ehrlichkeit. Statt Schuldzuweisungen setzte er auf Selbstkritik, mahnende Worte und einen Aufruf zur Besonnenheit. 12.09.2025

Der monatlich zur Verfügung gestellte Betrag in einem temporären Programm für Mitglieder der unteren Kongresskammer wurde von 5.000 auf 10'000 Dollar verdoppelt. Ins Leben gerufen wurde das Programm im Juli – nach der Ermordung der Demokratin Melissa Hortman, die dem Repräsentantenhaus von Minnesota angehörte, und ihres Ehemanns. Im Rahmen der Initiative dürfen Repräsentantenhausabgeordnete auch bis zu 20'000 Dollar ausgeben, um die Sicherheit ihrer Privathaushalte zu verbessern.

Der Republikaner Tim Burchett kritisierte die eigene Parteispitze dafür, dass sie nicht mehr Geld für den Schutz von Politikern in die Hand nehme. Wahrscheinlich falle es der Führung schwer, zu realisieren, dass sie sich selbst in einer geschützten Blase aufhalte, während gewöhnliche Abgeordnete mit ihren Familien auf sich allein gestellt seien. Der demokratische Abgeordnete Maxwell Frost sagte: «Wir befinden uns in einer Zeit erhöhter politischer Gewalt.»

Sein Kollege Derrick Van Orden, ein Republikaner, berichtete von Ermittlungen des FBI zu mehreren Todesdrohungen gegen seine Familie. So etwas müsse als Terrorismus behandelt werden, forderte er. «Wir haben Sicherheit, aber wir brauchen verstärkte Sicherheit.» Blake Moore, ein Republikaner aus dem Staat Utah, in dem Kirk getötet wurde, berichtete von oftmals guter Zusammenarbeit mit den lokalen Sicherheitsbehörden in den Wahlkreisen von Kongressangehörigen. Doch auf Reisen zwischen der Heimat und Washington fühlten sich viele verwundbar.

Die Demokratin Debbie Wasserman Schultz fordert einen umfassenden Sicherheitsplan für alle Mitglieder des Repräsentantenhauses – einschliesslich Personenschützern, die sie auf Reisen begleiten. In der Vergangenheit habe sie sich gescheut, ihren Schutz zu erhöhen. Schliesslich schaffe das Distanz zwischen ihr und ihren Wählern. Die jüngsten politischen Morde aber hätten sie zu einem Sinneswandel bewogen. «Das Risiko ist zu gross.»

Mehr Videos zum Thema