Er spielte im Garten seiner Grosseltern, bevor er abtauchte: der zweijährige Émile. Quelle Gendarmerie Twitter

Seit Juli gilt der zweijährige Émile, der aus der Nähe von Nizza stammt, als vermisst. Am Dienstag durchsuchte die Polizei das Haus eines potenziellen Verdächtigen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die französische Polizei sucht nach dem zweijährigen Émile.

Er verschwand am 8. Juli dieses Jahres.

Nun wurde ein Haus in der Nähe von Marseille durchsucht. Darin wohne ein potenzieller Verdächtiger.

Der zweijährige Émile verschwand am 8. Juli dieses Jahres im französischen Haut-Vernet. Am Dienstag durchsuchte die Polizei ein Haus in der Nähe von Marseille.

Laut Zeugenaussagen sei der Bewohner des Hauses ein potenzieller Verdächtiger. Wie «Le Parisien» berichtet, stehe eine Verhaftung allerdings noch aus. Der Mann sei bisher durch kleine Delikte straffällig geworden.

Jean-Luc Blachon, Staatsanwalt von Aix-en-Provence, bestätigt die Durchsuchung und spricht von einer «Vertiefung laufender oder bereits durchgeführter Ermittlungen».

Mehrere Theorien zum Verbleib

Es bestehen bereits einige Theorien zum Verbleib des Jungen. Einst stand die Vermutung im Raum, er sei in eine Erntemaschine geraten. Später kam dann der Verdacht auf, Émile sei von einem Traktor überfahren worden.

Zuletzt wurde Émile am Samstag, den 8. Juli, um 18 Uhr in La Vernet gesehen. Das Dorf liegt rund 90 Kilometer nordwestlich von Nizza.

Émile hat seine Grosseltern besucht und im Garten gespielt, bevor er abgetaucht ist. Noch am Samstag wurde eine Suchaktion eingeleitet, die bis tief in die Nacht andauerte. Dabei waren Suchhunde, eine Drohne und zwei Helikopter im Einsatz, von denen einer mit einer Wärmebildkamera ausgestattet war.