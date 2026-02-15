  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Clown-Show» Jetzt reagiert Obama auf Trumps rassistisches Affen-Video

dpa

15.2.2026 - 13:50

Der frühere US-Präsident Barack Obama vermisst im aktuellen politischen Diskurs Anstand und Respekt für das Amt, das er von 2009 bis 2017 innehatte.
Der frühere US-Präsident Barack Obama vermisst im aktuellen politischen Diskurs Anstand und Respekt für das Amt, das er von 2009 bis 2017 innehatte.
dpa (Archivbild)

Barack Obama findet klare Worte nach der jüngsten Entgleisungen von Donald Trump. Für die Menschen im Land zählten hingegen noch Werte wie Anstand und Freundlichkeit, so der Ex-Präsident.

,

DPA, Redaktion blue News

15.02.2026, 13:50

15.02.2026, 13:51

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der frühere US-Präsident Barack Obama hat auf ein von Donald Trump verbreitetes, rassistisches Video reagiert.
  • In einem Interview mit dem Podcaster Brian Tyler Cohen sprach Obama von einer «Clown-Show».
  • Die Mehrheit der amerikanischen Bevölkerung empfinde dieses Verhalten als zutiefst verstörend, so Obama.
  • Nach massiver Kritik war das Video von Trumps Online-Plattform Truth Social gelöscht worden.
Mehr anzeigen

Nach der rassistischen Darstellung in einem von Amtsinhaber Donald Trump verbreiteten Video hat sich der frühere US-Präsident Barack Obama indirekt dazu geäussert.

Obama sprach in einem Interview mit dem Podcaster Brian Tyler Cohen von einer Art «Clown-Show», die sich in sozialen Medien und im Fernsehen abspiele. 

«Nein, ich habe keinen Fehler gemacht». Trump stellt in KI-Video die Obamas als Affen dar – doch er will sich nicht entschuldigen

«Nein, ich habe keinen Fehler gemacht»Trump stellt in KI-Video die Obamas als Affen dar – doch er will sich nicht entschuldigen

«Zutiefst verstörend»

Cohen hatte Obama zuvor auf die Entwicklung des politischen Diskurses angesprochen und dabei auch das Video erwähnt, das Obama und seine Ehefrau Michelle als Affen darstellte. «Ich denke, es ist wichtig zu erkennen, dass die Mehrheit der amerikanischen Bevölkerung dieses Verhalten zutiefst verstörend findet», sagte der Ex-Präsident.

Obama nahm dabei weder explizit Bezug auf Trump noch auf das Video, das Trump Anfang Februar auf seiner Online-Plattform Truth Social geteilt hatte. In diesem waren die Köpfe des Ehepaars Obama mit Affenkörpern abgebildet – ein klassisches rassistisches Mittel zur Beleidigung und Herabwürdigung Schwarzer Menschen.

Beitrag nach scharfer Kritik gelöscht

Das Weisse Haus hatte zunächst versucht, den Beitrag zu rechtfertigen, später wurde der Post von Trumps Account nach massiver Kritik gelöscht. Die Schuld wurde auf einen Mitarbeiter geschoben. 

«Tatsächlich scheint es unter denjenigen, die früher meinten, man müsse im Amt eine gewisse Anständigkeit, ein Gefühl für Korrektheit und Respekt wahren, keinerlei Scham mehr zu geben, richtig? Das ist verloren gegangen», sagte Obama weiter. Es gebe allerdings überall im Land Menschen, die weiter an «Anstand, Höflichkeit und Freundlichkeit» glaubten. Der Demokrat Obama war als erster Schwarzer im Amt von 2009 bis 2017 US-Präsident.

Mehr zum Thema

Erneut «Ausspähen unter Freunden»?. Deutscher Nachrichtendienst hörte offenbar Barack Obama ab

Erneut «Ausspähen unter Freunden»?Deutscher Nachrichtendienst hörte offenbar Barack Obama ab

Wer ist Kurt Olsen?. Dieser Wahlleugner ist Trumps wichtigster Mann für Wahlsicherheit

Wer ist Kurt Olsen?Dieser Wahlleugner ist Trumps wichtigster Mann für Wahlsicherheit

USA unter Donald Trump. EU-Aussenbeauftragte kontert US-Kritik: «Europa-Bashing ist gerade in Mode»

USA unter Donald TrumpEU-Aussenbeauftragte kontert US-Kritik: «Europa-Bashing ist gerade in Mode»

Meistgelesen

Startet Rast im Hundertstel-Krimi den Angriff auf die Medaillen?
Partie gedreht! Josi und Meier erzielen Doppelschlag innert zwei Minuten
«KissCam» mit Helene Fischer und Luca Hänni – «Happy Day» schaltet auf Nähe