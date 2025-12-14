  1. Privatkunden
Motiv noch unklar Verdächtiger gefasst nach Schüssen an US-Universität

dpa

14.12.2025 - 13:59

Nachbarn der Universität wurden aufgefordert, ihre Häuser nicht zu verlassen.
Nachbarn der Universität wurden aufgefordert, ihre Häuser nicht zu verlassen.
Bild: Steven Senne/AP/dpa

An der Brown University im Bundesstaat Rhode Island fallen Schüsse. Mindestens zwei Menschen sterben. Jetzt ist ein Verdächtiger gefasst worden.

DPA

14.12.2025, 13:59

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Polizei hat nach den tödlichen Schüssen an einer US-Universität einen Verdächtigen gefasst.
  • Weitere Details zu der Person wurden bei einer Pressekonferenz zunächst nicht mitgeteilt.
  • Zwei Studenten waren getötet und mindestens neun weitere verletzt worden.
Mehr anzeigen

Nach tödlichen Schüssen an einer Elite-Universität im US-Bundesstaat Rhode Island ist ein Verdächtiger in Gewahrsam. Weitere Details zu der Person wurden bei einer Pressekonferenz zunächst nicht mitgeteilt. «Meine Gedanken sind immer noch auf die Menschen fokussiert, die ihre Leben verloren haben», sagte der Governeur von Rhode Island, Dan McKee. Zwei Studenten waren getötet und mindestens neun weitere verletzt worden. Die Verletzten sind demnach in stabilem Zustand.

2 Tote, 8 Verletzte. Schüsse an amerikanischer Elite-Uni – Polizei jagt Schützen

2 Tote, 8 VerletzteSchüsse an amerikanischer Elite-Uni – Polizei jagt Schützen

Am späten Samstagabend (Ortszeit) hatte die Polizei zunächst ein Video veröffentlicht, das einen schwarz gekleideten Verdächtigen zeigte. Sein Gesicht war nicht zu erkennen. Der mutmassliche Schütze hatte das Universitätsgelände demnach zu Fuss verlassen und war dann über Stunden flüchtig gewesen – sein Motiv ist bislang ungeklärt.

Die Studenten auf dem Campus der Brown University und Anwohner rund um die Universität waren zuvor aufgefordert worden, sich nicht ins Freie zu begeben. Diese Anordnung wurde nun aufgehoben. Die Universität gehört zur sogenannten «Ivy League», den Elite-Universitäten im Nordosten der USA.

