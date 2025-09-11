  1. Privatkunden
Tödliche Schüsse auf Trump-Unterstützer Schweigeminute für Kirk eskaliert – Tumult im US-Kongress

Sven Ziegler

11.9.2025

Schweigeminute für Charlie Kirk endet im Tumult

Schweigeminute für Charlie Kirk endet im Tumult

Nach dem tödlichen Anschlag auf den konservativen Aktivisten Charlie Kirk geriet eine Schweigeminute im US-Repräsentantenhaus ausser Kontrolle.

11.09.2025

Nach dem tödlichen Anschlag auf den konservativen Aktivisten Charlie Kirk geriet eine Schweigeminute im US-Repräsentantenhaus ausser Kontrolle. 

DPA

11.09.2025, 10:51

11.09.2025, 11:10

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine Schweigeminute für Charlie Kirk mündete in lautstarkem Streit zwischen Republikanern und Demokraten.
  • Lauren Boebert forderte ein gesprochenes Gebet; Anna Paulina Luna beschimpfte die Gegenseite, Speaker Mike Johnson beendete den Tumult mit dem Hammer.
  • Zuvor hatte Johnson politische Gewalt verurteilt. 
Mehr anzeigen

Im Andenken an den erschossenen konservativen Aktivisten Charlie Kirk hat das US-Repräsentantenhaus eine Schweigeminute abgehalten – die jedoch rasch in Chaos umschlug. Speaker Mike Johnson bat zunächst um stilles Gedenken und verurteilte politische Gewalt als «nicht das, was wir sind».

Kurz darauf verlangte Lauren Boebert, eine republikanische Abgeordnete aus Colorado, ein gesprochenes Gebet: «Silent prayers get silent results». Das führte zu lauten Buhrufen und Zwischenrufen von demokratischer Seite, einige Abgeordnete riefen Bezug auf eine weitere Schiesserei am selben Tag.

Allein mit zwei Kindern. Miss Arizona, Podcasterin, Mutter – das ist Charlie Kirks Witwe Erika

Allein mit zwei KindernMiss Arizona, Podcasterin, Mutter – das ist Charlie Kirks Witwe Erika

Die republikanische Abgeordnete Anna Paulina Luna erhob sich und beschimpfte die Demokraten mit Kraftausdrücken. Johnson sah sich gezwungen, den Saal mit dem Speaker-Hammer zur Ordnung zu rufen. Auf Videos aus dem Saal (siehe oben) sind die Zwischenrufe nicht zu hören, da lediglich der Ton des Mikrofons von Mike Johnson übertragen wird. 

Eine anonyme republikanische Quelle nannte die Szene gegenüber «Politico» jedoch «widerlich».

Kirk bei Veranstaltung erschossen

Schon zuvor hatte Luna in sozialen Medien erklärt, sie sei «fertig mit der Rhetorik, die dieses verfaulte House und die korrupte Presse verursacht haben».

Die New York Post schildert, dass der Saal nach der Schweigeminute in «fieses Gezänk» abglitt; Luna soll Abgeordnete mit «y’all caused this» angebrüllt haben. Johnsons Versuch, mit einer Schweigeminute einen Moment der Einigkeit zu schaffen, scheiterte – der Streit über Gebet, Waffengesetze und politische Verantwortung brach offen aus.

Der 31-jährige Charlie Kirk, Gründer von Turning Point USA und Vertrauter von Ex-Präsident Donald Trump, war bei einer Veranstaltung an der Utah Valley University durch einen Schuss tödlich verletzt worden. Trump drückte sein Beileid aus und ordnete Trauerbeflaggung an.

