  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Morddrohungen eingegangen Nach Urteil gegen Trump –  Villa von US-Richterin geht in Flammen auf

Sven Ziegler

6.10.2025

Die Villa von Diane Goodstein ging in Flammen auf.
Die Villa von Diane Goodstein ging in Flammen auf.
X

Kurz nach einem brisanten Urteil gegen die Regierung von Präsident Donald Trump ist das Strandhaus der US-Bundesrichterin Diane Goodstein in South Carolina vollständig ausgebrannt. Die Behörden ermitteln wegen Brandstiftung.

,

DPA, Sven Ziegler

06.10.2025, 14:51

06.10.2025, 15:07

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das Haus von Bundesrichterin Diane Goodstein brannte nach einer Explosion vollständig nieder.
  • Sie hatte kurz zuvor ein Urteil gefällt, das den Zugriff der Trump-Regierung auf Wählerdaten blockierte.
  • Die Behörden prüfen einen Zusammenhang zwischen dem Urteil und dem Brandanschlag.
Mehr anzeigen

Nur wenige Wochen nach einem Urteil gegen die Regierung von US-Präsident Donald Trump ist das Strandhaus der Bundesrichterin Diane Goodstein in Flammen aufgegangen. Das Feuer zerstörte am Montag die Millionen-Villa in Edisto Beach im US-Bundesstaat South Carolina vollständig. Nach Angaben der Polizei besteht Verdacht auf Brandstiftung.

Aufnahmen zeigen, wie das Anwesen der Richterin nach einer Explosion lichterloh brannte. Drei Familienmitglieder, darunter Goodsteins Ehemann Arnold Goodstein, wurden verletzt, als sie versuchten, sich aus dem Haus zu retten. Sie erlitten Knochenbrüche, nachdem sie aus Fenstern oder vom Balkon gesprungen waren. Diane Goodstein selbst blieb unverletzt – sie befand sich zum Zeitpunkt des Brandes mit ihren Hunden am Strand.

Urteil gegen Trump-Regierung als möglicher Auslöser

Der Brand ereignet sich nur wenige Wochen nach einem Urteil, das in Washington hohe Wellen schlug: Goodstein hatte im September entschieden, dass der Bundesstaat South Carolina keine sensiblen Wählerdaten an die Bundesregierung weitergeben darf.

Das Trump-Justizministerium hatte die Herausgabe persönlicher Informationen von mehr als 3,3 Millionen registrierten Wählern verlangt – darunter Namen, Adressen, Geburtsdaten, Führerscheinnummern und Teile der Sozialversicherungsnummern. Goodstein begründete ihr Urteil damit, dass die Weitergabe gegen Datenschutzgesetze verstosse und das Risiko des Missbrauchs politischer Daten erhöhe.

Nach der Entscheidung erhielt die Richterin laut US-Medien mehrere Morddrohungen. Das Justizministerium und der Oberste Gerichtshof von South Carolina reagierten auf den Brand mit Entsetzen. Letzterer ordnete verstärkte Sicherheitsmassnahmen für Richterinnen und Richter in der Region an.

Die Polizei bestätigte, dass Ermittler der Bundesbehörde ATF (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives) und des FBI den Brandort untersuchen. Erste Analysen deuten auf Brandbeschleuniger hin. Ob ein direkter Zusammenhang mit dem Urteil besteht, sei aber noch unklar.

Trump-Regierung verschärft Kurs gegen Richterinnen

Bereits im April war in den USA die Bezirksrichterin Hannah Dugan verhaftet worden, weil sie einem Migranten angeblich zur Flucht vor der Einwanderungsbehörde ICE verholfen haben soll. Der republikanische FBI-Direktor Kash Patel erklärte damals, Dugan habe «die Gefahr für die Öffentlichkeit erhöht». Trump selbst verteidigte die Festnahme und sprach von einem «notwendigen Signal gegen aktivistische Richter». Kritiker warfen ihm daraufhin vor, den Rechtsstaat zu untergraben.

Die Verhaftung Dugans und der mutmassliche Anschlag auf Goodstein verdeutlichen, wie sehr die amerikanische Justiz unter Druck steht. Seit Beginn von Trumps zweiter Amtszeit haben Übergriffe, Drohungen und politische Eingriffe gegen Richterinnen und Richter laut dem US Marshals Service deutlich zugenommen.

Meistgelesen

Nach Urteil gegen Trump –  Villa von US-Richterin geht in Flammen auf
Jetzt zeigt ein Video die dramatischen Schnee-Szenen am Mount Everest
Selenskyj attackiert die Schweiz und erhebt schwere Vorwürfe
Teenager sollen Lehrerin missbraucht und erpresst haben
Diese sechs Schweizer Pässe sind wegen Schneefalls geschlossen