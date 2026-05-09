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Labour-Wahldebakel in UK In der Not holt Starmer holt Ex-Premier Brown in die Regierung

dpa

9.5.2026 - 14:10

Keir Starmer (links) im Gespräch mit den Labour-Granden Tony Blair (Mitte) und Gordon Brown, am Tag der Ausrufung Charles' zum britischen König 2022. 
Keir Starmer (links) im Gespräch mit den Labour-Granden Tony Blair (Mitte) und Gordon Brown, am Tag der Ausrufung Charles' zum britischen König 2022. 
KEYSTONE

Der frühere Premier und langjährige Schatzkanzler Gordon Brown soll helfen, die Labour-Regierung nach historisch schlechten Wahlergebnissen wieder auf Kurs zu bringen. Ob das hilft, ist umstritten.

DPA

09.05.2026, 14:10

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Keir Starmer holt Ex-Premier Gordon Brown als Sondergesandten für globale Finanzfragen zurück in die Regierung. Brown soll internationale Allianzen stärken und Grossbritanniens wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit verbessern.
  • Die Ernennung folgt auf schwere Wahlverluste für Labour bei Regional- und Kommunalwahlen. Besonders in Wales verlor die Partei nach rund 100 Jahren erstmals ihre dominante Stellung und fiel hinter Plaid Cymru und Reform UK zurück.
  • Innerhalb der Labour-Partei wächst die Kritik an Starmer. Gegner werfen ihm fehlende Lösungen für die wirtschaftlichen Probleme des Landes vor, während Rücktrittsforderungen nach den Wahlniederlagen lauter werden.
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Der 75-jährige Gordon Brown steht – zumindest für Premier Keir Starmer – für bessere Labour-Zeiten. Unter Tony Blair war er zehn Jahre lang Schatzkanzler, danach folgte er diesem in das höchste Regierungsamt und blieb dort von 2007 bis 2010.

Nach den für seine Labour-Partei desaströsen Regional- und Kommunalwahlen Gordon Brown in die Regierung berufen. Als Sondergesandter für globale Finanzfragen soll er die Regierung beraten, schreibt der Premier in einem Post auf X.

Brown sei bestens dafür geeignet, «gemeinsam mit unseren internationalen Verbündeten daran zu arbeiten, ein stärkeres Grossbritannien aufzubauen und die Sicherheit sowie Widerstandsfähigkeit unseres Landes zu stärken». 

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Der Schritt stösst jedoch selbst in den eigenen Reihen auf Kritik. Er zeige, dass Starmer weder ein Verständnis für das Problem, geschweige denn die Lösung habe, zitierte die BBC einen namentlich nicht genannten Labour-Abgeordneten.

Die britischen Sozialdemokraten von Labour mussten bei den Wahlen am Donnerstag historische Verluste hinnehmen. Bei den Kommunalwahlen in England gingen über 1400 Mandate in kommunalen Gremien in verschiedenen Teilen des Landes verloren. Profitieren konnten davon in erster Linie die Rechtspopulisten von Brexit-Vorkämpfer Nigel Farage, die aus dem Stand etwa 1440 Sitze errangen.

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100 Jahre Labour-Dominanz in Wales zu Ende

Besonders die Wahl zum Regionalparlament in Wales war für Labour schmerzhaft: In ihrer einstigen Hochburg wurde die Partei erstmals nicht stärkste Kraft, sondern rutschte auf Platz drei hinter die Unabhängigkeitspartei Plaid Cymru und Reform UK. Labour dominierte die politische Landschaft in dem einstigen Industriestandort Wales seit rund Hundert Jahren – das scheint nun zu Ende.

Starmer wurde bereits im Vorfeld der Wahlen mit Rücktrittsforderungen konfrontiert. Er ist angesichts leerer Staatskassen und geringen Wirtschaftswachstums sowie steigender Lebenshaltungskosten seit Monaten unter Druck. Hinzu kamen etliche gescheiterte Reformprojekte und Skandale. Auch nach der Wahl gab es Rufe nach einem Rücktritt des Premiers – Starmer wies diese jedoch zurück.

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