Nach Zoll-Schlappe – «Sie hatten kein Recht, das Geld zu nehmen»

Rick Woldenberg ist Unternehmer und fordert nun sein Geld zurück. SRF

Kein Tech-Gigant, kein Konzernchef – sondern ein Spielwarenunternehmer aus Illinois hat vor dem Supreme Court einen historischen Sieg errungen. Die unter Donald Trump eingeführten Zölle wurden als rechtswidrig eingestuft – mit Signalwirkung für Wirtschaft und Politik.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Spielwarenunternehmer Rick Woldenberg hat vor dem Supreme Court erreicht, dass die unter Donald Trump eingeführten Zölle als rechtswidrig eingestuft wurden.

Woldenberg spricht von einem historischen Sieg und einer Bekräftigung der Rechtsstaatlichkeit, die unabhängig von Macht oder Einfluss entschieden habe.

Nun fordert er die Rückerstattung der zu Unrecht erhobenen Abgaben und zeigt sich entschlossen, das Geld zurückzuholen. Mehr anzeigen

Er ist kein Tech-Milliardär, kein Grosskonzern – sondern Chef eines Familienunternehmens, Learning Resources, für Spielwaren. Rick Woldenberg darf sich nun doch freuen. Er ist Kläger seit der ersten Stunde. Nach dem Bezirksgericht entschied nun auch der Supreme Court: Die unter Donald Trump eingeführten Zölle waren rechtswidrig.

Für Woldenberg, dessen Firma Spielwaren vor allem aus China importiert, ist das mehr als ein persönlicher Erfolg, wie das SRF berichtet.

«Wir sind kein multinationales Unternehmen»

SRF News fragte ihn, wie er sich nach dem Entscheid fühle. Seine Antwort ist ebenso ehrlich wie überraschend:

«Meine erste Reaktion war, dass ich meinen Terminkalender freimachen musste», sagt Woldenberg. Der Entscheid sei 170 Seiten lang – und er habe ihn noch nicht einmal gelesen. «Ich habe mich entschieden, letzte Nacht zu schlafen.»

Trotzdem ist der Stolz spürbar: «Wir sind kein multinationales Unternehmen. Sich selbst in den Schlagzeilen aller Zeitungen der Welt wiederzufinden, ist eine einmalige Erfahrung.»

Seine Mitarbeitenden seien stolz auf das Erreichte. «Wir haben das Gefühl, Zeugen der Geschichte geworden zu sein.»

«Eine Bekräftigung der Rechtsstaatlichkeit»

Für Woldenberg ist der Entscheid mehr als ein wirtschaftlicher Erfolg. «Es ist ein Sieg», sagt er. Und zwar einer mit Signalwirkung.

Der Fall werde als Bekräftigung der Rechtsstaatlichkeit interpretiert – ein Grundpfeiler, der die USA zu einem investitionswürdigen Land mache und persönliche Freiheiten schütze. Entscheidend sei, dass der Supreme Court eine faire und unparteiische Auslegung des Gesetzes vorgenommen habe – unabhängig von «Macht, wirtschaftlichem Reichtum oder elitärem Status».

Geld zurück? «Sie hätten es nicht nehmen dürfen»

Nun geht es um Rückerstattungen. Die Zölle seien zu Unrecht erhoben worden, sagt Woldenberg. Und wie bei zu viel bezahlten Steuern gebe es klare Regeln, wie das Geld zurückfliesst.

«Wir haben zu viel Steuern gezahlt, weil sie nicht das Recht hatten, diese zu erheben.»

Ob er optimistisch sei, das Geld zurückzubekommen? Seine Antwort ist knapp – und kämpferisch:

«Sie hatten kein Recht, das Geld zu nehmen, und dafür sind die Gerichte da. Ich habe kein Mitleid mit ihnen, sie hätten es nicht nehmen dürfen.»