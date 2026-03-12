  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Nach Trumps Zollschlappe USA werfen Schweiz und anderen Handelspartnern unlautere Praktiken vor und leiten neue Prüfung ein

Redaktion blue News

12.3.2026 - 04:29

US-Präsident Donald Trump sucht nach der Zollschlappe vor dem Obersten Gerichtshof der USA nach Alternativen.
US-Präsident Donald Trump sucht nach der Zollschlappe vor dem Obersten Gerichtshof der USA nach Alternativen.
Bild: Keystone/AP Photo/Jon Cherry

Trump gibt sich mit seinen Zöllen nicht geschlagen. Der Präsident will Einfuhren in die USA nun mit Hilfe anderer Instrumente teurer machen. Auch die Schweiz gerät wieder in seinen Fokus – zusammen mit der EU und 14 anderen Handelspartnern.

DPA, Redaktion blue News

12.03.2026, 04:29

12.03.2026, 04:46

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die ⁠US-Regierung hat eine neue Untersuchung zu industriellen Überkapazitäten bei 16 Handelspartnern eingeleitet, darunter der Schweiz.
  • Im Februar hatte der Oberste Gerichtshof Trump untersagt, unter Berufung auf ein anderes Gesetz per Erlass Zölle zu verhängen.
  • Im Mai soll es zu der jetzt angeordneten Prüfung öffentliche Anhörungen geben.
  • Auch die Regierungen der betroffenen Länder sollen konsultiert werden.
Mehr anzeigen

Nach jüngsten juristischen Rückschlägen für US-Präsident Donald Trumps Zollpolitik leitet die Regierung Untersuchungen ein, deren Ergebnisse auch als Grundlage für neue Strafzölle dienen könnten. Es geht darum, herauszufinden, ob strukturelle Überkapazitäten in Fertigungssektoren in der Schweiz, der Europäischen Union und in anderen Ländern zu Nachteilen für die US-Wirtschaft führen, wie das Büro des Handelsbeauftragten Jamieson Greer mitteilte

Neben der Schweiz und der EU werden demnach auch Norwegen, China, Japan, Mexiko, Taiwan, Indien und weitere asiatische Länder überprüft. Insgesamt trifft es 16 Handelspartner. Die Untersuchung stützt sich auf einen Passus eines Handelsgesetzes von 1974. In der Vergangenheit hatten die USA diesen Mechanismus etwa genutzt, um Strafzölle gegen China zu verhängen.

Im Februar hatte der Oberste Gerichtshof Trump untersagt, unter Berufung auf ein anderes Gesetz per Erlass Zölle zu verhängen. Seit Beginn seiner zweiten Amtszeit im Januar 2025 hatte er am US-Kongress vorbei damit Importgebühren auf Einfuhren Dutzender Handelspartner verhängt. 

Ist der Zolldeal nun Geschichte?. Der Supreme Court spricht – der Bundesrat schweigt

Ist der Zolldeal nun Geschichte?Der Supreme Court spricht – der Bundesrat schweigt

Trump sucht jetzt andere Optionen

Trump kündigte nach dem Urteil an, andere Instrumente nutzen zu wollen, um seine Zollpolitik durchzusetzen. Zudem brachte er sofort neue temporäre Zölle auf den Weg.

Im Mai soll es zu der jetzt angeordneten Prüfung öffentliche Anhörungen geben. Auch die Regierungen der betroffenen Länder sollen konsultiert werden. Konkrete Fertigungssektoren, die überprüft werden sollen, werden nicht genannt. 

Auszug aus der Bekanntmachung des Büros des US-Handelsbeauftragten. (11. März 2026)
Auszug aus der Bekanntmachung des Büros des US-Handelsbeauftragten. (11. März 2026)

Zugleich wird in der Bekanntmachung der Untersuchungen generell zum Marktumfeld festgehalten, dass es zum Beispiel mit der Schweiz einen grossen Handelsüberschuss gebe. Dazu trügen unter anderem die Goldexporte sowie der pharmazeutischen Branche, des Maschinenbaus, oder auch der Chemieindustrie bei, hiess es.

15 statt 10 Prozent: Trump legt nach Zoll-Niederlage nach

15 statt 10 Prozent: Trump legt nach Zoll-Niederlage nach

Washington, 22.02.2026: Zollaufschlag vom US-Präsidenten: Donald Trump erhöht die Zölle auf US-Importe auf 15 Prozent und nutzt damit die volle Obergrenze eines Handelsgesetzes. Kurz davor sprach Trump lediglich von 10 Prozent. Das Oberste US-Gericht hatte seine frühere Praxis, Zölle auf Grundlage eines Notstandsgesetzes aus dem Jahr 1977 zu verhängen, kürzlich eigentlich gestoppt. Dieses Urteil könnte eine Welle an Rückforderungen bereits gezahlter Zölle hervorbringen. Befürchtet wird ein Chaos. Trump kündigt aber an, andere Wege zu nutzen, um seine Zölle weiterhin durchzusetzen. Der jetzige Vorstoss sei ein Teil davon. Der US-Präsident beruft sich deshalb nun auf ein anderes Gesetz aus den 1970er-Jahren – gegen Zweifel von Experten.

23.02.2026

Meistgelesen

Wie kann eine Trump-Aussage den Ölpreis um ein Viertel drücken?
Letzten Sonntag wurden viele Stimmen als «ungültig» gezählt – das sind die Gründe
Alle Todesopfer identifiziert – darunter der Busfahrer und ein 16-jähriger Jugendlicher
Die «eigene Bank» ist am Telefon – und dann sind 50'000 Franken weg
Verrutschter Lastwagen bringt Bahnverkehr durch Furkatunnel zum Erliegen

Mehr zum Thema

Was gilt jetzt eigentlich?. Das Zoll-Urteil interessiert Trump nicht – er stiftet lieber Chaos

Was gilt jetzt eigentlich?Das Zoll-Urteil interessiert Trump nicht – er stiftet lieber Chaos

USA unter Donald Trump. Schweizer Firmen erhöhen Lobby-Budget in USA +++ Ermittlungen zu Sprengsatz vor Mamdanis Amtssitz in New York

USA unter Donald TrumpSchweizer Firmen erhöhen Lobby-Budget in USA +++ Ermittlungen zu Sprengsatz vor Mamdanis Amtssitz in New York

Treffen im Oval Office. Zwischen Trump und Merz kommts zu heikler Situation, die noch nachwirken könnte

Treffen im Oval OfficeZwischen Trump und Merz kommts zu heikler Situation, die noch nachwirken könnte