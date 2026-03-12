US-Präsident Donald Trump sucht nach der Zollschlappe vor dem Obersten Gerichtshof der USA nach Alternativen. Bild: Keystone/AP Photo/Jon Cherry

Trump gibt sich mit seinen Zöllen nicht geschlagen. Der Präsident will Einfuhren in die USA nun mit Hilfe anderer Instrumente teurer machen. Auch die Schweiz gerät wieder in seinen Fokus – zusammen mit der EU und 14 anderen Handelspartnern.

DPA, Redaktion blue News dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die ⁠US-Regierung hat eine neue Untersuchung zu industriellen Überkapazitäten bei 16 Handelspartnern eingeleitet, darunter der Schweiz.

Im Februar hatte der Oberste Gerichtshof Trump untersagt, unter Berufung auf ein anderes Gesetz per Erlass Zölle zu verhängen.

Im Mai soll es zu der jetzt angeordneten Prüfung öffentliche Anhörungen geben.

Auch die Regierungen der betroffenen Länder sollen konsultiert werden. Mehr anzeigen

Nach jüngsten juristischen Rückschlägen für US-Präsident Donald Trumps Zollpolitik leitet die Regierung Untersuchungen ein, deren Ergebnisse auch als Grundlage für neue Strafzölle dienen könnten. Es geht darum, herauszufinden, ob strukturelle Überkapazitäten in Fertigungssektoren in der Schweiz, der Europäischen Union und in anderen Ländern zu Nachteilen für die US-Wirtschaft führen, wie das Büro des Handelsbeauftragten Jamieson Greer mitteilte.

Ambassador Greer announced the initiation of Section 301 investigations into acts, policies, and practices of various economies relating to structural excess capacity and production in manufacturing sectors.



Learn more: https://t.co/c2acombThV pic.twitter.com/EhAcr8so2Y — United States Trade Representative (@USTradeRep) March 11, 2026

Neben der Schweiz und der EU werden demnach auch Norwegen, China, Japan, Mexiko, Taiwan, Indien und weitere asiatische Länder überprüft. Insgesamt trifft es 16 Handelspartner. Die Untersuchung stützt sich auf einen Passus eines Handelsgesetzes von 1974. In der Vergangenheit hatten die USA diesen Mechanismus etwa genutzt, um Strafzölle gegen China zu verhängen.

Im Februar hatte der Oberste Gerichtshof Trump untersagt, unter Berufung auf ein anderes Gesetz per Erlass Zölle zu verhängen. Seit Beginn seiner zweiten Amtszeit im Januar 2025 hatte er am US-Kongress vorbei damit Importgebühren auf Einfuhren Dutzender Handelspartner verhängt.

Trump sucht jetzt andere Optionen

Trump kündigte nach dem Urteil an, andere Instrumente nutzen zu wollen, um seine Zollpolitik durchzusetzen. Zudem brachte er sofort neue temporäre Zölle auf den Weg.

Im Mai soll es zu der jetzt angeordneten Prüfung öffentliche Anhörungen geben. Auch die Regierungen der betroffenen Länder sollen konsultiert werden. Konkrete Fertigungssektoren, die überprüft werden sollen, werden nicht genannt.

Auszug aus der Bekanntmachung des Büros des US-Handelsbeauftragten. (11. März 2026)

Zugleich wird in der Bekanntmachung der Untersuchungen generell zum Marktumfeld festgehalten, dass es zum Beispiel mit der Schweiz einen grossen Handelsüberschuss gebe. Dazu trügen unter anderem die Goldexporte sowie der pharmazeutischen Branche, des Maschinenbaus, oder auch der Chemieindustrie bei, hiess es.