Nach Trumps ZollschlappeUSA werfen Schweiz und anderen Handelspartnern unlautere Praktiken vor und leiten neue Prüfung ein
Redaktion blue News
12.3.2026 - 04:29
Trump gibt sich mit seinen Zöllen nicht geschlagen. Der Präsident will Einfuhren in die USA nun mit Hilfe anderer Instrumente teurer machen. Auch die Schweiz gerät wieder in seinen Fokus – zusammen mit der EU und 14 anderen Handelspartnern.
Die US-Regierung hat eine neue Untersuchung zu industriellen Überkapazitäten bei 16 Handelspartnern eingeleitet, darunter der Schweiz.
Im Februar hatte der Oberste Gerichtshof Trump untersagt, unter Berufung auf ein anderes Gesetz per Erlass Zölle zu verhängen.
Im Mai soll es zu der jetzt angeordneten Prüfung öffentliche Anhörungen geben.
Auch die Regierungen der betroffenen Länder sollen konsultiert werden.
Nach jüngsten juristischen Rückschlägen für US-Präsident Donald Trumps Zollpolitik leitet die Regierung Untersuchungen ein, deren Ergebnisse auch als Grundlage für neue Strafzölle dienen könnten. Es geht darum, herauszufinden, ob strukturelle Überkapazitäten in Fertigungssektoren in der Schweiz, der Europäischen Union und in anderen Ländern zu Nachteilen für die US-Wirtschaft führen, wie das Büro des Handelsbeauftragten Jamieson Greer mitteilte.
Ambassador Greer announced the initiation of Section 301 investigations into acts, policies, and practices of various economies relating to structural excess capacity and production in manufacturing sectors.
Neben der Schweiz und der EU werden demnach auch Norwegen, China, Japan, Mexiko, Taiwan, Indien und weitere asiatische Länder überprüft. Insgesamt trifft es 16 Handelspartner. Die Untersuchung stützt sich auf einen Passus eines Handelsgesetzes von 1974. In der Vergangenheit hatten die USA diesen Mechanismus etwa genutzt, um Strafzölle gegen China zu verhängen.
Im Februar hatte der Oberste Gerichtshof Trump untersagt, unter Berufung auf ein anderes Gesetz per Erlass Zölle zu verhängen. Seit Beginn seiner zweiten Amtszeit im Januar 2025 hatte er am US-Kongress vorbei damit Importgebühren auf Einfuhren Dutzender Handelspartner verhängt.
Trump kündigte nach dem Urteil an, andere Instrumente nutzen zu wollen, um seine Zollpolitik durchzusetzen. Zudem brachte er sofort neue temporäre Zölle auf den Weg.
Im Mai soll es zu der jetzt angeordneten Prüfung öffentliche Anhörungen geben. Auch die Regierungen der betroffenen Länder sollen konsultiert werden. Konkrete Fertigungssektoren, die überprüft werden sollen, werden nicht genannt.
Zugleich wird in der Bekanntmachung der Untersuchungen generell zum Marktumfeld festgehalten, dass es zum Beispiel mit der Schweiz einen grossen Handelsüberschuss gebe. Dazu trügen unter anderem die Goldexporte sowie der pharmazeutischen Branche, des Maschinenbaus, oder auch der Chemieindustrie bei, hiess es.
15 statt 10 Prozent: Trump legt nach Zoll-Niederlage nach
Washington, 22.02.2026: Zollaufschlag vom US-Präsidenten: Donald Trump erhöht die Zölle auf US-Importe auf 15 Prozent und nutzt damit die volle Obergrenze eines Handelsgesetzes. Kurz davor sprach Trump lediglich von 10 Prozent.
Das Oberste US-Gericht hatte seine frühere Praxis, Zölle auf Grundlage eines Notstandsgesetzes aus dem Jahr 1977 zu verhängen, kürzlich eigentlich gestoppt.
Dieses Urteil könnte eine Welle an Rückforderungen bereits gezahlter Zölle hervorbringen. Befürchtet wird ein Chaos.
Trump kündigt aber an, andere Wege zu nutzen, um seine Zölle weiterhin durchzusetzen. Der jetzige Vorstoss sei ein Teil davon.
Der US-Präsident beruft sich deshalb nun auf ein anderes Gesetz aus den 1970er-Jahren – gegen Zweifel von Experten.