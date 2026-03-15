Nachbar stört sich an gebärenden Frauen – Geburtshaus muss Raum schliessen

In Deutschland macht ein Rechtsstreit um die Geräusche aus einem Geburtshaus Schlagzeilen. Symbolbild: Keystone

Weil sich ein Anwohner durch Geburtsgeräusche gestört fühlte, hat ein Geburtshaus in Trier (D) vor Gericht einen Teil seines Angebots verloren. Der betroffene Raum darf nicht mehr für Entbindungen eingesetzt werden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Anwohner in Trier (D) klagte vor Gericht, weil ihn die Schreie von Frauen während Geburten in einem nahegelegenen Geburtshaus als «unzumutbare Lärmbelastung» störten.

In einem Vergleich wurde entschieden, dass der Geburtsraum künftig nicht mehr für Entbindungen genutzt werden darf.

Das Geburtshaus verliert dadurch an Kapazität und sucht nun nach neuen Lösungen. Mehr anzeigen

Ein Geburtshaus in Trier im deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz muss sein Angebot einschränken – wegen einer ungewöhnlichen Beschwerde aus der Nachbarschaft. Wie der «Trierische Volksfreund» berichtet, fühlte sich ein Anwohner durch die Schreie von Frauen während Geburten gestört und zog deshalb vor Gericht.

Der Mann klagte vor dem Verwaltungsgericht Trier gegen die Betriebsgenehmigung der Stadt. Das Geburtshaus ist erst seit 2025 geöffnet und versteht sich als Alternative zur Entbindung im Spital.

Der Kläger argumentierte, die Geräusche aus dem Gebäude seien für ihn «eine unzumutbare Lärmbelastung». Seine Wohnung liegt nur rund zehn Meter von dem Raum entfernt, in dem bislang auch Wassergeburten möglich waren.

«Wir konnten das überhaupt nicht glauben»

Vor Gericht kam es schliesslich zu einem Vergleich: Der Geburtsraum mit Wanne darf künftig nicht mehr für Entbindungen genutzt werden. Im Gegenzug verzichtet der Anwohner auf weitere rechtliche Schritte.

Bisher wurden in dem Geburtshaus nur wenige Kinder pro Monat geboren. Die Leitung des Hauses zeigte sich schockiert: «Wir konnten das überhaupt nicht glauben. Vor allem für die Familien ist das natürlich eine riesige Katastrophe», sagte die fachliche Leiterin Sarah Wolff der ARD-«Tagesschau».

Durch den Wegfall des Raums sinkt die Kapazität des Geburtshauses deutlich. Auf Social Media erklärte das Team, man suche nun nach neuen Lösungen.