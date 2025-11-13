Nachtzug-Passagiere wachen nicht am Zielbahnhof auf

Der Nightjet Hamburg–Wien bekommt in Nürnberg (D) normalerweise Waggons vom Nightjet NJ 421 aus Amsterdam angehängt. Doch dieser Zug traf erst mit rund drei Stunden Verspätung ein.
Die niederländische Bahn Nederlandse Spoorwegen bestätigte die Probleme, nennt aber einen anderen Hauptgrund:
Der Zug habe bei der Stadt Rijssen lange stillgestanden, weil die Lokomotive eine Störung hatte, sagt Sprecherin Anita Middelkoop. Eine Ersatzlok sei aus Amsterdam losgeschickt worden, doch das dauerte.
Entschädigung bei Verspätung von Nachtzug
Die Folge: Die Passagiere des NJ 491 konnten – anders als das Nachtzugs-Versprechen – nicht am Zielbahnhof aufwachen. Der Zug kam laut ÖBB-Daten mit rund vier Stunden Verspätung in Wien an. Und es blieb nicht bei diesem einen Ausrutscher:
Tags darauf wiederholte sich das Chaos, diesmal sogar mit mehr als fünf Stunden Verspätung.
Für die Reisenden bedeutet das immerhin eines: Bei beiden Fahrten haben gemäss europaweiten Passagierrechten Anspruch auf eine Entschädigung in der Höhe von der Hälfte des Billettpreises.
Eingefordert werden muss die Entschädigung bei Nachtzugs-Verspätung beim Unternehmen, welches das Ticket ausgestellt hat.
