Flugbegleiter tanzt nackt auf Linienflug – suspendiert

Auf einem Flug der British Airways zwischen San Francisco und London kam es am vergangenen Wochenende zu einem Zwischenfall. Dabei wurde ein Flugbegleiter festgenommen und suspendiert. sda

Ein Flugbegleiter der British Airways wurde tanzend und nackt auf der Toilette der Business-Klasse gefunden. Der vermutliche Drogenrausch hat Konsequenzen.

Auf einem Flug der British Airways zwischen San Francisco und London kam es am vergangenen Wochenende zu einem Zwischenfall: Während des Essensservice verschwand ein Flugbegleiter – und wurde eine Weile später nackt und tanzend auf der Toilette der Business-Klasse gefunden. Der Kabinenchef war schockiert, als er den Kollegen nach intensiver Suche in diesem Zustand entdeckte, schreibt die «Sun».

Um weitere Zwischenfälle zu vermeiden, wurde der Flugbegleiter in die erste Klasse gebracht, in einen Pyjama gekleidet und für den Rest des zehneinhalb Stunden dauernden Fluges fixiert. An Bord des Airbus A380-800 befanden sich etwa 470 Passagiere.

Der Vorfall wird auf den Konsum von Drogen zurückgeführt. Nach der Landung am Flughafen London Heathrow wurde die Polizei informiert, die den Mann festnahm. Er erhielt medizinische Hilfe und wurde im Rollstuhl aus dem Flugzeug gebracht. Der Flugbegleiter wurde suspendiert, während die Ermittlungen laufen.

Die restlichen Besatzungsmitglieder mussten den gesamten Flug ohne Pausen arbeiten, um den Ausfall zu kompensieren. Ein Crewmitglied äusserte sich dazu: «Es ist nicht nur eine gefährliche Aktion, sondern auch ein verrückter Weg, die Karriere eines Flugbegleiters zu beenden.»