Iran blockiert offenbar wichtigen Seeweg. Diese 50 Kilometer könnten jetzt die Weltwirtschaft erschüttern Iran blockiert offenbar wichtigen Seeweg. Diese 50 Kilometer könnten jetzt die Weltwirtschaft erschüttern
Iran blockiert offenbar wichtigen Seeweg

Diese 50 Kilometer könnten jetzt die Weltwirtschaft erschüttern

Nach den Angriffen der USA und Israels auf Iran mehren sich Hinweise, dass Teheran die Strasse von Hormus blockiert hat. Die Meerenge ist eines der wichtigsten Nadelöhre des globalen Energiehandels. Die Folgen könnten weltweit spürbar werden – auch an Schweizer Tankstellen.
Angriff auf den Iran. Trump: «Ich kann aufs Ganze gehen» +++ «Chameneis Leiche gefunden» – Israel verkündet Tod von iranischem Oberhaupt
Angriff auf den Iran

Trump: «Ich kann aufs Ganze gehen» +++ «Chameneis Leiche gefunden» – Israel verkündet Tod von iranischem Oberhaupt

Explosionen in Teheran, Ausnahmezustand in Israel, Berichte über US-Beteiligung: Der Nahe Osten steht vor einer möglichen Eskalation historischen Ausmasses. Die Lage entwickelt sich rasant – verfolge die News im Ticker.
Nahostexperten schätzen ein. «Wir sehen das Ende der alten Ordnung im Nahen Osten»
Nahostexperten schätzen ein

«Wir sehen das Ende der alten Ordnung im Nahen Osten»

Nahostexpertin Gudrun Harrer sieht mit der Eskalation im Iran-Konflikt «das Ende der alten Ordnung im Nahen Osten». Der Iran-Experte Ali Vaez hält die Angriffe Israels und der USA für völkerrechtswidrig.
Video zeigt Einschlag. Luxus-Hotel in Dubai steht nach Raketenangriff in Flammen
Video zeigt Einschlag

Luxus-Hotel in Dubai steht nach Raketenangriff in Flammen

Mitten in der Eskalation zwischen den USA, Israel und Iran schlagen die Spannungen bis nach Dubai durch. Auf der künstlichen Insel Palm Jumeirah steht ein Luxushotel in Flammen. Augenzeugen berichten von einer Explosion – offizielle Bestätigungen stehen aus.
Netzsperren, Alarm in Spitälern. Iran im Ausnahmezustand – das ist bisher bekannt
Netzsperren, Alarm in Spitälern

Iran im Ausnahmezustand – das ist bisher bekannt

Seit dem Morgen befindet sich der Iran wieder im Krieg. Das Land ist nach den israelisch-amerikanischen Angriffen im Krisenmodus. Ein Überblick.
Gewaltiges Raketenarsenal. So könnte der Iran nach dem Angriff zurückschlagen
Gewaltiges Raketenarsenal

So könnte der Iran nach dem Angriff zurückschlagen

Der Iran droht den USA und Israel mit Vergeltung. Mit Mittelstreckenraketen könnten US-Stützpunkte im gesamten Nahen Osten angegriffen werden.
Angriff im Iran. Swiss setzt Flüge nach Tel Aviv und auch Dubai aus
Angriff im Iran

Swiss setzt Flüge nach Tel Aviv und auch Dubai aus

Die Swiss fliegt wegen der Angriffe der USA und Israels gegen den Iran vorerst bis am 7. März nicht mehr nach Israel. Weil zahlreiche Lufträume geschlossen sind, annullierte die Schweizer Fluggesellschaft auch die Flüge vom Samstag und Sonntag nach Dubai.
USA und Israel greifen Iran an. Schweiz ist «zutiefst besorgt» über Angriffe
USA und Israel greifen Iran an

Schweiz ist «zutiefst besorgt» über Angriffe

Das Schweizer Aussendepartement hat sich in einer Stellungnahme «zutiefst besorgt» gezeigt über die Angriffe der USA und Israels gegen den Iran. Es forderte die Parteien zur Einhaltung des Völkerrechts auf.
Abgeordnete warnten. Trump befiehlt Angriff auf den Iran – aber darf er das überhaupt?
Abgeordnete warnten

Trump befiehlt Angriff auf den Iran – aber darf er das überhaupt?

Am Samstagmorgen starteten die Vereinigten Staaten unter Präsident Donald Trump eine grosse militärische Offensive gegen Ziele im Iran. Gleichzeitig wächst in Washington die Debatte darüber, ob ein Präsident allein einen Krieg befehlen darf.
Video veröffentlicht. «Das ist die einzige Chance» – jetzt spricht Trump zum Iran-Angriff
Video veröffentlicht

«Das ist die einzige Chance» – jetzt spricht Trump zum Iran-Angriff

Der US-Präsident spricht offen über mögliche amerikanische Opfer – und geht noch weiter: Nach dem Militäreinsatz fordert Donald Trump das iranische Volk auf, die eigene Regierung zu übernehmen.
Was wir zum Angriff auf den Iran wissen. Raketen über dem Golf – Nahost steuert auf offenen Krieg zu
Was wir zum Angriff auf den Iran wissen

Raketen über dem Golf – Nahost steuert auf offenen Krieg zu

Israel spricht von einem «Präventivschlag» gegen den Iran, die USA haben ihre militärische Beteiligung offiziell bestätigt. In Teheran wurden Explosionen gemeldet, Israel rief den Ausnahmezustand aus. Im Iran herrscht Krisenmodus mit Internetsperren und Notmassnahmen. Was wir bereits wissen.
USA. Iran attackiert US-Verbündete in Golfregion
USA

Iran attackiert US-Verbündete in Golfregion

Nach dem Beginn der jüngsten israelisch-amerikanischen Angriffe auf den Iran hat Teheran nach eigenen Angaben vier US-Militärstützpunkte in der Region attackiert. Die arabischen Golfstaaten beheimaten gemeinsam Tausende US-Truppen.
Wann? Wie? Was?. Das sind die 3 drängendsten Fragen zu einem Militärschlag gegen den Iran
Wann? Wie? Was?

Das sind die 3 drängendsten Fragen zu einem Militärschlag gegen den Iran

Einerseits laufen in Genf weiterhin Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA. Andererseits fährt Washington im Nahen Osten eine militärische Drohkulisse auf, die kaum Hoffnung auf Frieden macht. Wann Trump womit angreifen könnte – und was sein Militär sagt.

Meistgelesen

Trump: «Ich kann aufs Ganze gehen» +++ «Chameneis Leiche gefunden» – Israel verkündet Tod von iranischem Oberhaupt
Luxus-Hotel in Dubai steht nach Raketenangriff in Flammen
Stürzt Irans Machtapparat nach Chameneis Tod ins Chaos?
Das sind die iranischen Köpfe, auf die es Trump abgesehen hat
Kurs auf Krieg?. 5 Indizien dafür, dass Trump bald den Iran angreift
Kurs auf Krieg?

5 Indizien dafür, dass Trump bald den Iran angreift

So viele Luftstreitkräfte haben die USA seit dem Irak-Krieg 2003 nicht in den Nahen Osten verlegt: Donald Trump schafft die Grundlagen für eine Attacke auf den Iran. Offiziell ist noch nichts entschieden, doch der Kurs steht auf Krieg, wie diese 5 Punkte zeigen.
Politik. Wird ein Krieg zwischen USA und dem Iran wahrscheinlicher?
Politik

Wird ein Krieg zwischen USA und dem Iran wahrscheinlicher?

Nach den jüngsten Atomverhandlungen zwischen den USA und dem Iran häufen sich Hinweise auf einen möglicherweise bald bevorstehenden Krieg. Angesprochen auf Abwägungen von US-Präsident Donald Trump zu einem möglichen militärischen Vorgehen gegen den Iran sagte US-Regierungssprecherin Karoline Leavitt, es gebe viele Argumente, die man für einen Angriff anbringen könnte. Zugleich bekräftigte sie aber, dass Diplomatie immer die erste Wahl Trumps sei. Für den Iran wäre es «sehr klug», ein Abkommen mit dem US-Präsidenten zu treffen, sagte Leavitt.
Um Frieden geht es nur auf dem Papier. Trumps umstrittener «Friedensrat» trifft sich zu seiner ersten Sitzung
Um Frieden geht es nur auf dem Papier

Trumps umstrittener «Friedensrat» trifft sich zu seiner ersten Sitzung

Trump verspricht Frieden, doch wie realistisch ist die Umsetzung seines ehrgeizigen Plans? Mit Spannung wird die erste Sitzung des umstrittenen Friedensrates am heutigen Donnerstag in Washington erwartet.
Karte der Zerstörung. Diese Ziele hat Israel im Iran angegriffen
Karte der Zerstörung

Diese Ziele hat Israel im Iran angegriffen

Seit der Nacht auf den 13. Juni greifen die israelischen Streitkräfte den Iran aus der Luft an. Welche Ziele haben sie getroffen und warum? Die Karte verschafft einen Überblick, auch wenn sich die Situation schnell entwickelt.

Von Stefan Michel
Eskalation im Nahen Osten. Das wissen wir über Israels Angriff auf den Iran – und das nicht
Eskalation im Nahen Osten

Das wissen wir über Israels Angriff auf den Iran – und das nicht

Israel greift in den frühen Morgenstunden Dutzende Ziele im Iran an. Mindestens eine Atomanlage wurde getroffen, zwei hochrangige iranische Offiziere wurden getötet. Was bisher bekannt ist – und was nicht.
Ticker Syrien nach Sturz von Assad-Regime. Syrer sind nach Gewalt nach Israel geflohen +++ 360 Tote bei Gewalt in Syrien
Ticker Syrien nach Sturz von Assad-Regime

Syrer sind nach Gewalt nach Israel geflohen +++ 360 Tote bei Gewalt in Syrien

Mehrere Rebellengruppen und haben in der Nacht auf den 8. Dezember 2024 die Diktatur von Syriens Langzeitherrscher Baschar al-Assad gestürzt. Alle wichtigen Entwicklungen im Ticker.
«Riviera des Nahen Ostens». Trump beansprucht Gaza für USA – eine Übersicht in fünf Punkten
«Riviera des Nahen Ostens»

Trump beansprucht Gaza für USA – eine Übersicht in fünf Punkten

In einem früheren Leben war Donald Trump Immobilienunternehmer. Nun ist er US-Präsident und erklärt den im Krieg zerstörten Gazastreifen zu einer Art Hochglanz-Bauprojekt. Er meint das ernst.
Nahost-Ticker. Nahost-Ticker: Die Ereignisse von KW 42 bis KW 52 im Überblick
Nahost-Ticker

Nahost-Ticker: Die Ereignisse von KW 42 bis KW 52 im Überblick

Am 7. Oktober 2023 überfielen Terrorkommandos der islamistischen Hamas Israel, verübten Massaker an der Zivilbevölkerung und entführten mehr als 240 Menschen. Israel reagierte mit einem Militäreinsatz in dem von der Hamas kontrollierten Gazastreifen. Die Entwicklungen im Ticker.
Jahrestag des Hamas-Terrors. Israel kämpft an allen Fronten
Jahrestag des Hamas-Terrors

Israel kämpft an allen Fronten

Am 7. Oktober 2023 begingen Terroristen aus dem Gazastreifen ein Massaker in Israel. Seither herrscht Krieg. Ein Ende ist nicht in Sicht. In der Nacht gingen die Kämpfe weiter. Nicht nur in Gaza.
Das Grauen aus der Ferne. Wie ich als Journalist in Zürich den 7. Oktober 23 erlebt habe
Das Grauen aus der Ferne

Wie ich als Journalist in Zürich den 7. Oktober 23 erlebt habe

Was wie ein gewöhnlicher Wochenend-Dienst im Homeoffice beginnt, mutiert zu einem Tag des Schreckens. Der 7. Oktober brennt sich auch ins Gedächtnis ein, wenn man das Grauen nur aus der Ferne mitverfolgt.

Von Philipp Dahm
Israel verlegt Truppen. Ein Krieg mit der Hisbollah wird immer wahrscheinlicher
Israel verlegt Truppen

Ein Krieg mit der Hisbollah wird immer wahrscheinlicher

Seit Monaten warnen Diplomaten aus aller Welt vor einem Flächenbrand im Nahen Osten. Nach den Explosionen im Libanon und in Syrien in dieser Woche scheint eine weitere Eskalation fast unausweichlich.
Rücktritt von Minister Gantz. Benjamin Netanjahu droht die ganz grosse Zerreissprobe
Rücktritt von Minister Gantz

Benjamin Netanjahu droht die ganz grosse Zerreissprobe

Acht Monate hat Minister Benny Gantz im Kriegskabinett Israels Geschicke gelenkt. Nun wirft der gemässigte Politiker hin. Benjamin Netanjahu ist mehr denn je allein mit Ultrarechten – ihm droht das Regierungschaos.
Nahost-Ticker. Wichtigste Ereignisse aus KW 39 bis 41 im Überblick
Nahost-Ticker

Wichtigste Ereignisse aus KW 39 bis 41 im Überblick

Am 7. Oktober 2023 überfielen Terrorkommandos der islamistischen Hamas Israel, verübten Massaker an der Zivilbevölkerung und entführten mehr als 240 Menschen. Israel reagierte mit einem Militäreinsatz in dem von der Hamas kontrollierten Gazastreifen. Die Entwicklungen im Ticker.
Nahost-Ticker. Ereignisse bis zum 21. Mai 2024
Nahost-Ticker

Ereignisse bis zum 21. Mai 2024

Was zwischen dem 14. April und dem 21. Mai 2024 geschehen ist: Die Entwicklungen in Nahost im Ticker.
Eskalation in Nahost. Lässt sich ein Flächenbrand noch verhindern?
Eskalation in Nahost

Lässt sich ein Flächenbrand noch verhindern?

Wie reagiert Israel nach Irans Angriff? Zwar sichern die USA Israel militärischen Beistand zu, aber den Iran gemeinsam mit Israel angreifen will Präsident Biden wohl nicht.
Israels Abwehrsystem. So funktioniert der Iron Dome
Israels Abwehrsystem

So funktioniert der Iron Dome

Israel verfügt mit dem Iron Dome über ein Schutzschild, das die meisten Raketen und Drohnen erfolgreich abwehren kann. Einzig bei einem Schwarmangriff kann das System überfordert werden.