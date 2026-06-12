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Ticker zur Lage im Nahen Osten Alle Ereignisse bis zum 12. Juni in der Übersicht
Philipp Dahm
12.6.2026
Seit Oktober 2023 schwelen im Nahen Osten die Konflikte wieder auf. Im Februar 2026 eskalierte der Iran-Konflikt erneut, die Lage verschärfte sich zusätzlich. Alle Ereignisse bis zum 12. Juni im Ticker.
Das Wichtigste im Überblick
- Israel und die USA griffen den Iran am 28. Februar an und lösten damit einen regionalen Krieg aus.
- Nach der Tötung von Ajatollah Ali Chamenei übernahm dessen Sohn Modschtaba Chamenei die Nachfolge als Oberhaupt der Islamischen Republik.
- Trotz internationaler Vermittlungsversuche ist derzeit keine politische Lösung in Sicht.
- Was vorher wichtig war, kannst du hier nachlesen.
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9.44 Uhr
Trump kündigt Iran-Deal an – nun spricht auch Teheran von einem Durchbruch
Nach Aussagen von US-Präsident Donald Trump deutet auch der Iran auf eine baldige Einigung hin. Laut iranischen Medien liegt bereits ein weitgehend ausgearbeiteter Entwurf für ein Rahmenabkommen vor.
Mehr dazu liest du hier:
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8.39 Uhr
Die Strasse von Hormus ist seit Monaten offen – wir wussten es bloss nicht
«Die Strasse [von Hormus] ist offen»: Mit dieser Aussage überrascht Donald Trump gestern im Weissen Haus die Weltöffentlichkeit. Und es wird noch besser: «Die Strasse ist schon seit einer Anzahl von Monaten offen, und Sie haben das einfach nicht gewusst», sagt der 79-Jährige mit Blick auf die Presse.
«Ihr Journalisten wart nicht in der Lage, es zu verstehen. Gestern haben sie viele Schiffe durchgebracht, und niemand wusste davon.» Trump wendet sich an seinen Berater Peter Navarro: «Ich denke, wir haben einen ziemlich guten Job gemacht, Peter, nicht wahr?» «Das ist richtig», hört man die leise Antwort.
Trump: "The strait is open. But the straits have been open for a number of months already and you just didn't know about it."— Aaron Rupar (@atrupar.com) 11. Juni 2026 um 22:09
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«Wir haben viele, viele Schiffe rübergebracht – Millionen, Hunderte Millionen von Öl haben wir rübergebracht. Eines muss man dem Präsidenten lassen: Die Inkonsistenz seiner Aussagen – siehe auch seine permanenten Ankündigungen über eine Einigung mit Teheran – ist fast schon wieder konsequent.
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Freitag, 12. Juni 2026, 5.13 Uhr
Trump sieht schon wieder Iran-Deal nah – Teheran dementiert
US-Präsident Donald Trump hat einmal mehr ein baldiges Rahmenabkommen mit dem Iran zur Beilegung des Krieges in Aussicht gestellt. «Wir haben gerade eine grossartige Einigung im Krieg mit dem Iran erzielt», behauptete Trump im Weissen Haus. Die Dokumente sollten in Kürze fertiggestellt und vielleicht schon an diesem Wochenende in Europa unterzeichnet werden. Einen genauen Ort oder ein Land nannte Trump nicht. Er selbst werde dann nicht dabei sein können, aber Vize-Präsident JD Vance.
Aus dem Iran kam jedoch prompt ein Dementi: Bislang sei kein Text finalisiert worden, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Fars, die den mächtigen Revolutionsgarden nahesteht, unter Berufung auf eine mit dem Verhandlungsteam verbundene Quelle. Ranghohe iranische Politiker äusserten sich zunächst nicht zu Trumps Einlassungen.
Der Republikaner hatte schon mehrere Male behauptet, eine Einigung auf einen Deal mit dem Iran sei nahe – der US-Fernsehsender CNN zählte genau 39 Mal. Doch die Verhandlungen gerieten später immer wieder ins Stocken.
Diesmal entgegnete Trump auf Nachfrage von Reportern, nach seinem Verständnis habe das iranische Staatsoberhaupt Modschtaba Chamenei einem Rahmenabkommen bereits zugestimmt. Es beinhalte unter anderem eine sofortige Öffnung der Strasse von Hormus sowie das Ende der US-Seeblockade iranischer Häfen.
Die US-Seeblockade gegen iranische Schiffe und Häfen werde bis zum endgültigen Abschluss einer Vereinbarung vollständig bestehen bleiben, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Die USA hatten damit auf die faktische Blockade der Strasse von Hormus durch den Iran reagiert.
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23.23 Uhr
Israel: Haben Zusicherung von Trump zu US-Iran-Deal bekommen
Angesichts einer möglichen Einigung der USA mit dem Iran auf ein Rahmenabkommen hat die israelische Regierung nach eigenen Angaben von Washington die Zusicherung bekommen, dass israelische Sicherheitsinteressen bei einem späteren Deal berücksichtigt werden. Das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu teilte am späten Abend mit, US-Präsident Donald Trump habe zugesagt, dass ein endgültiges Abkommen mit Teheran die Entfernung des vom Iran angereicherten Urans sowie den Abbau der iranischen Anlagen zur Urananreicherung umfassen werde.
Trump habe Netanjahu auch zugesichert, dass eine Vereinbarung auch Irans Herstellung von Raketen einschränken sowie Teherans Unterstützung seiner Stellvertreter in der Region beenden werde. Gemeint sind damit unter anderem die palästinensische Terrororganisation Hamas sowie die libanesische Hisbollah-Miliz.
Den Angaben zufolge sprachen Trump und Netanjahu am Abend miteinander über eine «sich abzeichnende Absichtserklärung» zwischen den USA und dem Iran zur Aufnahme von Verhandlungen. Israel sei daran nicht beteiligt, stellte Netanjahus Büro klar.
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22.14 Uhr
Trump: Könnten Iran-Deal in Europa unterzeichnen
Update 22.37 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat erneut Hoffnungen auf ein Rahmenabkommen zwischen USA und den Iran geweckt und als Ort für eine mögliche Unterzeichnung Europa ins Spiel gebracht. Dokumente würden noch finalisiert, sagte Trump im Oval Office vor Reportern. Das sollte in den nächsten Tagen passieren. Wahrscheinlich werde es eine Unterzeichnung geben – «vielleicht in Europa».
Einen genauen Ort oder ein Land nannte Trump nicht. Kurz darauf sagte er, vielleicht werde die Unterzeichnung schon am Wochenende vollzogen. Er selbst werde dann nicht dabei sein können, aber Vize-Präsident JD Vance.
Trump sagte auf Nachfrage, nach «seinem Verständnis» habe das iranische Staatsoberhaupt Modschtaba Chamenei bereits zugestimmt. Das Rahmenabkommen umfasse unter anderem eine sofortige Öffnung der Strasse von Hormus sowie das Ende der US-Seeblockade.
Trump feiert am Sonntag (14. Juni) in Washington seinen 80. Geburtstag. Danach will er zum G7-Gipfel nach Frankreich fliegen. Im französischen Kurort Évian am Genfer See kommt die Gruppe führender demokratischer Wirtschaftsmächte, zu der die USA, Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, Italien, Kanada und Japan sowie die Europäische Union gehören, vom 15. bis zum 17. Juni zusammen.
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21.05 Uhr
Iran dementiert Bericht zufolge Fortschritte bei US-Verhandlungen
Irans politische Führung hat einem Medienbericht zufolge Fortschritte bei den Verhandlungen mit den USA dementiert. Bislang sei kein Text über ein Rahmenabkommen finalisiert worden, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Fars, die den mächtigen Revolutionsgarden nahesteht, unter Berufung auf eine mit dem Verhandlungsteam verbundene Quelle.
Auch hochrangige iranische Politiker äusserten sich zunächst nicht zu Trumps Worten. Zuletzt lagen die Positionen vor einem möglichen Rahmenabkommen deutlich auseinander. Streit gibt es unter anderem um Irans Atomprogramm, den Schiffsverkehr in der Strasse von Hormus, den Krieg im Libanon, Sanktionen gegen den Iran und eingefrorene iranische Vermögen im Ausland.
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19.42 Uhr
Trump bläst angekündigte Iran-Angriffe ab
US-Präsident Donald Trump hat die für diesen Abend angekündigten schweren Angriffe auf den Iran abgesagt. Nach Gesprächen mit «der höchsten Ebene der iranischen Führung» zeichne sich eine Verhandlungslösung ab, schrieb Trump in seinem Onlinedienst Truth Social. Zeitpunkt und Ort der Unterzeichnung des Abkommens würden «in Kürze bekanntgegeben», fügte er hinzu.
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18.53 Uhr
Irans Verhandlungsführer Ghalibaf warnt USA vor «endlosem Sumpf»
Teherans Parlamentspräsident und Verhandlungsführer Mohammad Bagher Ghalibaf hat die USA bei «impulsiven» Entscheidungen im Iran-Krieg vor einem «endlosem Sumpf» gewarnt. «Unangemessene Strategien und impulsive Entscheidungen werden die gesamte Lage zum Schlechten wenden, die Energieinfrastruktur zerstören, die Märkte zum Einsturz bringen und euch in einen endlosen Sumpf stürzen, aus dem ihr jahrelang nicht herauskommen werdet», erklärte Ghalibaf im Onlinedienst X. Zugleich drohte er: «Ihr werdet einen anderen Iran kennenlernen.»
Die USA und der Iran hatten sich in der Nacht zum Donnerstag erneut gegenseitig angegriffen. Das für die Golfregion zuständige US-Regionalkommando Centcom sprach von «Selbstverteidigung». Es handele sich um «eine Reaktion auf die ungerechtfertigte und anhaltende Aggression des Iran». Teheran wies die Begründung als «falschen Vorwand» zurück und reagierte seinerseits mit Raketen- und Drohnenangriffen auf US-Stützpunkte in Bahrain, Jordanien und Kuwait.
Ghalibaf hatte nach Beginn des Iran-Kriegs eine zentrale diplomatische Rolle übernommen. So führte er im April nach Inkrafttreten einer Waffenruhe in Pakistans Hauptstadt Islamabad Gespräche mit einer US-Delegation unter Leitung von US-Vizepräsident JD Vance.
Seit dem 8. April gilt in dem Konflikt eine Feuerpause, die jedoch brüchig ist. Nach den jüngsten US-Angriffen zweifelte Teheran den Fortbestand der Waffenruhe an. Diese sei «praktisch bedeutungslos», erklärte Irans Aussenministerium.
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14.46 Uhr
Trump droht mit «vollständiger Kontrolle» über Irans Öl
US-Präsident Donald Trump hat mit der Übernahme der für Irans Ölindustrie wichtigen Insel Kharg gedroht. Irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft werde man die Insel und andere Öl-Infrastrukturpunkte übernehmen und die «vollständige Kontrolle» über Irans Öl- und Gasmärkte erlangen, schrieb der Republikaner auf der Plattform Truth Social und kündigte zugleich schwere Angriffe auf den Iran für die Nacht an.
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14.16 Uhr
USA greifen Tanker in der Strasse von Hormus an – drei indische Seeleute sterben
Das US-Militär hat nach eigenen Angaben einen Tanker im Golf von Oman angegriffen, der versucht haben soll, iranisches Öl zu transportieren. Der Maschinenraum des unter der Flagge des pazifischen Inselstaats Palau fahrenden Schiffes «Settebello» sei beschossen worden, nachdem sich die Besatzung den Anweisungen der Streitkräfte widersetzt habe, teilte das für den Nahen Osten zuständige US-Regionalkommando (Centcom) auf der Plattform X mit.
Bei dem Angriff sollen drei indische Staatsbürger getötet worden sein. Das berichtete der indische Schifffahrtsminister Sarbananda Sonowal am Donnerstag auf der Plattform X. Der Tod der drei Seeleute, die zunächst als vermisst galten, sei bestätigt. Sonowal verwies auf zwei Leichen, die gefunden worden seien. Es war zunächst unklar, wo sich die dritte Leiche befand.
Das indische Ministerium verurteilte den Angriff in einer Mitteilung. «Die Angriffe auf die Handelsschifffahrt und die zivile Infrastruktur in der Region müssen eingestellt werden», hiess es dort, ohne die USA namentlich zu nennen. Berichten der Zeitung «The Hindu» und anderer indischer Medien zufolge bestellte das Aussenministerium aus Protest den stellvertretenden Botschafter der USA in Neu-Delhi ein.
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11.46 Uhr
Iran erklärt Waffenruhe für bedeutungslos
Die Waffenruhe mit den USA ist nach Einschätzung des Irans durch die neuen US-Angriffe ausgehöhlt worden. Die Attacken hätten die Vereinbarung praktisch bedeutungslos gemacht, heisst es in einer Erklärung, die das iranische Aussenministerium am Donnerstag veröffentlichte. Auf eine formelle Aufkündigung der seit April geltenden Waffenruhe verzichtete das Ministerium in der Mitteilung jedoch.
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5.46 Uhr
Neue Eskalation am Golf – Iran erklärt Meerenge für gesperrt
Die USA und der Iran haben sich in der zweiten Nacht in Folge heftig gegenseitig beschossen – womit sich der Konflikt trotz der seit zwei Monaten geltenden Waffenruhe gefährlich hochschaukelt. Irans Militär reagierte auf neue US-Angriffe nach eigenen Angaben mit einer kompletten Sperrung der Strasse von Hormus sowie mit Gegenattacken auf Ziele in den Golfstaaten Bahrain und Kuwait. Jedes Schiff, das die für den Öl- und Gashandel wichtige Meerenge zu passieren versuche, werde angegriffen, hiess es in einer vom staatlichen Rundfunk verbreiteten Erklärung der iranischen Militärführung. Zwei Schiffe sollen laut Rundfunk beschossen worden sein.
Es folgten gegenseitige Dementis. Das US-Regionalkommando Centcom schrieb auf X: «Handelsschiffe fahren weiterhin heute Nacht in die Strasse von Hormus ein und heraus.» Irans Staatsmedien nannten diese Behauptung falsch. Das US-Militär stellte seine erneuten Angriffe später wieder ein, wie das Regionalkommando Centcom am frühen Morgen auf der Plattform X mitteilte.
Es seien militärische Aufklärungsanlagen, Kommunikationssysteme und Luftverteidigungsstellungen im ganzen Land attackiert worden, die eine Bedrohung für die US-Streitkräfte und internationale Handelsschiffe dargestellt hätten. Das US-Militär bleibe wachsam und kampfbereit, hiess es weiter.
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5.09 Uhr
Beschuss aus Iran: Kuwait sperrt seinen Luftraum
Der Golfstaat Kuwait hat seinen Luftraum wegen erneuten Beschusses aus dem Iran vorübergehend für die zivile Luftfahrt gesperrt. Ankommende Flüge würden auf Ausweichflughäfen umgeleitet, teilten die Behörden des Emirats am Morgen auf X mit. Diese Massnahme erfolge angesichts der «iranischen Aggressionen gegen den Staat Kuwait», hiess es. Die Luftabwehr sei im Einsatz, meldete die Armee auf X.
Auch im Golfstaat Bahrain schrillten wieder die Sirenen, wie das Innenministerium des Inselstaates bekanntgab. Bewohner wurden dazu aufgerufen, Ruhe zu bewahren und den nächsten sicheren Ort aufzusuchen.
The siren has been sounded .Citizens and residents are urged to remain calm and head to the nearest safe place.— Ministry of Interior (@moi_bahrain) June 11, 2026
Irans Streitkräfte hatten zuvor erklärt, die beiden als Verbündete der USA bekannten Nachbarstaaten als Reaktion auf die erneuten nächtlichen US-Angriffe im Iran attackiert zu haben. Bahrain und Kuwait beherbergen – so wie andere Golfstaaten auch – US-Militärstützpunkte, die nur wenige Hundert Kilometer vom Iran entfernt sind. In Bahrain sei das regionale Hauptquartier der US-Marine mit Kamikazedrohnen attackiert worden, hiess es in einer vom staatlichen Rundfunk verbreiteten Erklärung der Armee. Der Angriff zielte demnach auf Flugabwehrsysteme vom Typ Patriot.
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4.34 Uhr
Iran meldet Angriffe auf US-Stützpunkte in Golfstaaten
Irans Streitkräfte haben nach eigenen Angaben als Reaktion auf die US-Angriffe im Süden des Landes Ziele in den Golfstaaten Bahrain und Kuwait attackiert. In Bahrain sei das regionale Hauptquartier der US-Marine mit Kamikazedrohnen attackiert worden, hiess es in einer vom staatlichen Rundfunk verbreiteten Erklärung der Armee. Der Angriff zielte demnach auf Flugabwehrsysteme vom Typ Patriot.
Irans mächtige Revolutionsgarden, die Elitestreitmacht des Landes, attackierten eigenen Angaben zufolge unter anderem zwei US-Luftwaffenstützpunkte in Kuwait und einen in Bahrain. Insgesamt seien 18 Ziele angegriffen worden.
In Kuwait war erneut die Luftabwehr im Einsatz, wie die Armee des Golfstaats am frühen Morgen auf X mitteilte. Auch in Bahrain schrillten die Sirenen, wie das Innenministerium des Inselstaates mitteilte. Bewohner wurden dazu aufgerufen, Ruhe zu bewahren und den nächsten sicheren Ort aufzusuchen.
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4.32 Uhr
US-Militär erklärt neue Angriffe im Iran für beendet
Das US-Militär hat seine erneuten Angriffe auf Ziele im Iran nach eigenen Angaben eingestellt. Das teilte das zuständige Regionalkommando Centcom am frühen Morgen auf X mit. Es seien militärische Aufklärungsanlagen, Kommunikationssysteme und Luftverteidigungsstellungen im ganzen Land attackiert worden. Sie hätten eine Bedrohung für die US-Streitkräfte und internationale Handelsschiffe dargestellt, hiess es weiter. Auch nach Abschluss der Angriffe bleibe das US-Militär wachsam und kampfbereit.
June 11, 2026
Irans Militär hatte auf die neuen US-Angriffe mit der Bekanntgabe einer kompletten Sperrung der Strasse von Hormus sowie mit Gegenattacken auf Ziele in den Golfstaaten Bahrain und Kuwait reagiert.
Erst in der Nacht zum Mittwoch hatten die US-Streitkräfte als Reaktion auf den Abschuss eines ihrer Kampfhelikopter Flugabwehranlagen, Bodenkontrollstationen und Radaranlagen im Iran attackiert. Der Iran griff daraufhin US-Stützpunkte in der Golfregion an.
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3.12 Uhr
Berichte über Angriffe bei Teheran
Nahe der iranischen Hauptstadt Teheran haben sich mitten in der Nacht mehrere Explosionen ereignet. Der staatliche iranische Rundfunk meldete Explosionen in der Pendlermetropole Karadsch, die nur wenige Kilometer von der Millionenstadt Teheran entfernt liegt. Weiter westlich von Karadsch seien Kampfdrohnen gesichtet worden. Details dazu lagen zunächst nicht vor.
In den sozialen Medien gab es mehrere Berichte über eine Angriffswelle nahe der Hauptstadt, nachdem das US-Militär zuvor Ziele an der mehr als 1000 Kilometer entfernten Südküste des Irans bombardiert hatte. Ein als Vahid bekannter Online-Journalist berichtete auf Telegram über mehrere Explosionen bei Karadsch, die Gebäude und Fenster zittern liessen und Bewohner aus dem Schlaf rissen. «Zwei furchtbare Explosionsgeräusche kamen aus Richtung Karadsch. Sie haben wieder zugeschlagen», zitierte er einen Bewohner. «Sie haben wohl den Pajam-Flughafen getroffen. Ich bin drei Meter hoch aus dem Schlaf gesprungen», habe ihm ein anderer Iraner geschrieben.
Auch südöstlich von Teheran in Waramin gab es Explosionen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Irna berichtete. Offiziell äusserten sich die Behörden nicht zur Ursache.
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2.37 Uhr
Trump wirft Iran besonders schweren Bruch der Waffenruhe vor
Nach der jüngsten militärischen Eskalation im Iran-Krieg hat US-Präsident Donald Trump der iranischen Führung laut einem Medienbericht einen besonders schweren Bruch der Waffenruhe vorgeworfen. Die im April mit Teheran vereinbarte Feuerpause sei die «die am häufigsten gebrochene Waffenruhe in der Geschichte der Welt», zitierte ein Reporter des US-Senders Fox News Aussagen des Präsidenten aus einem Gespräch mit Trump. Kurz zuvor hatte das US-Militär als Reaktion auf den iranischen Abschuss eines US-Kampfhelikopters mehrere Ziele im Iran angegriffen.
Spoke with President Trump tonight as he oversaw the U.S. military strikes against Iran from the Situation Room.— Trey Yingst (@TreyYingst) June 10, 2026
The President told me he spoke directly with Iranian officials tonight who asked him to stop bombing.
49 Tomahawk missiles had been fired by the United States at… pic.twitter.com/s4WnsPTO4d
Trump habe zwar ein Ende der Bombardierungen in Kürze in Aussicht gestellt, berichtete Fox-News-Reporter Trey Yingst auf der Plattform X. Sollte Teheran aber kein Rahmenabkommen zur Beendigung des Krieges unterzeichnen, «werden wir sie in Grund und Boden bomben», drohte Trump demnach.
Dem Republikaner zufolge habe das US-Militär 49 Tomahawk-Marschflugkörper abgefeuert und auch Kampfflugzeuge eingesetzt, schrieb Yingst. «Das am nächsten bei Teheran gelegene Ziel befindet sich knapp 65 Kilometer ausserhalb der Stadt», hiess es weiter.
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2.11 Uhr
USA dementieren Komplettsperrung der Hormus-Strasse
Die USA haben die angebliche Komplettsperrung der Strasse von Hormus für jeglichen Schiffsverkehr dementiert. «Handelsschiffe fahren weiterhin heute Nacht in die Strasse von Hormus ein und wieder heraus», teilte das für den Nahen Osten zuständige US-Regionalkommando Centcom auf X mit.
🚫 CLAIM: Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps claims that the Strait of Hormuz is closed.— U.S. Central Command (@CENTCOM) June 10, 2026
✅ TRUTH: Commercial ships are continuing to transit in and out of the Strait of Hormuz tonight. pic.twitter.com/yphkl2Lmji
Kurz zuvor hatte das iranische Militär die Strasse von Hormus als Reaktion auf die jüngsten US-Angriffe auf Ziele im Süden des Landes nach eigenen Angaben komplett gesperrt. Jedes Schiff, das die Meerenge zu passieren versuche, werde angegriffen, hiess es in einer vom staatlichen Rundfunk verbreiteten Erklärung der Militärführung.
Das US-Militär hatte in der Nacht nach eigenen Angaben auf Befehl von US-Präsident Donald Trump mit neuen Angriffen auf Ziele im Iran begonnen. Iranische Staatsmedien meldeten Explosionen in mehreren Hafenstädten entlang der Südküste.
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Donnerstag, 11. Juni 2026, 2.10 Uhr
Iran erklärt Strasse von Hormus für komplett gesperrt
Das iranische Militär hat die Strasse von Hormus als Reaktion auf die jüngsten US-Angriffe auf Ziele im Süden des Landes nach eigenen Angaben komplett gesperrt. Jedes Schiff, das die Meerenge zu passieren versuche, werde angegriffen, hiess es in einer vom staatlichen Rundfunk verbreiteten Erklärung der Militärführung.
Offiziell begründete das militärische Hauptquartier der Islamischen Republik die Massnahme mit der «veränderten Sicherheitslage» nach den US-Angriffen. Sämtlichen Schiffen, einschliesslich Öltankern und Frachtern, sei nun die Passage durch die für den weltweiten Handel wichtige Meerenge untersagt. Kurz darauf berichtete der staatliche Rundfunk bereits, dass zwei Schiffe beschossen worden seien. Das US-Militär hatte in der Nacht nach eigenen Angaben auf Befehl von US-Präsident Donald Trump mit neuen Angriffen auf Ziele im Iran begonnen. Iranische Staatsmedien meldeten Explosionen in mehreren Hafenstädten entlang der Südküste.
Der Iran hatte kurz nach Kriegsbeginn Ende Februar durch Drohungen und Angriffe auf Schiffe den Schiffsverkehr in der Strasse von Hormus weitgehend zum Erliegen gebracht. Teheran betonte bislang zwar immer, die Meerenge sei nicht blockiert. Faktisch mussten sich Reedereien jedoch mit iranischen Kontaktstellen koordinieren und durften anschliessend nur einen Korridor nahe der iranischen Küste passieren. Dafür verlangt der Iran hohe Gebühren.
Die USA verhängten Mitte April ihrerseits eine Seeblockade gegen den Iran, um das Land unter anderem von Öleinnahmen abzuschneiden. Die Strasse von Hormus ist als Exportroute für Dünger, Öl und Flüssiggas für die Weltwirtschaft von grosser Bedeutung. Für die Islamische Republik ist der Ölexport das wichtigste wirtschaftliche Standbein.
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23.58 Uhr
US-Militär greift erneut im Iran an
Das US-Militär hat nach eigenen Angaben auf Befehl von US-Präsident Donald Trump mit neuen Angriffen auf mehrere Ziele im Iran begonnen. «Die Angriffe sind eine Reaktion auf die ungerechtfertigte und anhaltende Aggression des Irans», teilte das für den Nahen Osten zuständige US-Regionalkommando Centcom auf der Plattform X mit. Die neuesten Massnahmen hätten um 17.15 Uhr US-Ostküstenzeit (23.15 Uhr deutscher Zeit) begonnen. Centcom bezeichnete diese als «Selbstverteidigungsschläge». Kurz zuvor hatte Trump bereits weitere Angriffe für «heute» angekündigt.
Iranische Staatsmedien meldeten Explosionen an der Südküste. Wie die Nachrichtenagentur Irna und der Rundfunk übereinstimmend berichteten, wurden Explosionen nahe den Städten Minab und Sirik beobachtet. In der vergangenen Nacht hatte das US-Militär in Sirik am Golf von Oman Angriffe geflogen.
Explosionen gab es Medienberichten zufolge auch auf der Insel Gheschm und der Hafenstadt Bandar Abbas. Aus anderen Landesteilen gab es unbestätigte Berichte über Aktivität der Flugabwehr.
U.S. Central Command forces began launching additional self-defense strikes today at 5:15 p.m. ET against multiple targets in Iran at the Commander in Chief’s direction. The strikes are in response to Iran’s unwarranted and continued aggression.— U.S. Central Command (@CENTCOM) June 10, 2026
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22.11 Uhr
Trump spricht von einer «geheimen Mission» in Strasse von Hormus
Das US-Militär hat nach Angaben von US-Präsident Donald Trump Öltanker und andere Handelsschiffe in einer «geheimen Mission» dabei unterstützt, die Strasse von Hormus zu durchqueren. Er habe dies im vergangenen Monat angeordnet, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social, ohne dabei genauere Angaben zu der Unterstützung zu machen.
«Heute freue ich mich, bekannt zu geben, dass diese Bemühungen dazu geführt haben, dass mehr als 100 MILLIONEN Barrel Öl die Strasse durchquert haben und auf den freien Markt gelangt sind.» Nach Angaben der Internationalen Energieagentur (IEA) wurden im vergangenen Jahr im Schnitt 20 Millionen Barrel an Rohöl und Ölprodukten pro Tag durch die Meerenge transportiert.
Trump schrieb weiter, dass mehr als 200 Handelsschiffe die Meerenge sicher durchquert hätten. Eine unabhängige Bestätigung für seine Angaben gab es zunächst nicht. Zuvor hatte der US-Präsident im Weissen Haus bereits vor Reportern vage von dem US-Vorgehen gesprochen und gesagt, dass er nun darüber rede, weil der Iran es herausgefunden habe.
«Dieser überaus erfolgreiche Einsatz ist darauf zurückzuführen, dass die VEREINIGTEN STAATEN von AMERIKA die Strasse von Hormus KONTROLLIEREN – NICHT der Iran», behauptete Trump auf Truth Social.
𝗗𝗼𝗻𝗮𝗹𝗱 𝗝. 𝗧𝗿𝘂𝗺𝗽 𝗧𝗿𝘂𝘁𝗵 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗣𝗼𝘀𝘁 - 𝟬𝟭:𝟱𝟬 𝗣𝗠 𝗘𝗦𝗧 𝟬𝟲.𝟭𝟬.𝟮𝟲— Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) June 10, 2026
Last month, I directed our Great U.S. Military to execute a secret mission to support Oil Tankers and other Commercial Ships through the Strait of Hormuz. Today, I am pleased to… pic.twitter.com/q663Fyvvn3
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20.37 Uhr
USA greifen Tanker wegen iranischen Öls an
Das US-Militär hat nach eigenen Angaben einen Tanker im Golf von Oman angegriffen, der versucht haben soll, iranisches Öl zu transportieren. Der Maschinenraum des unter der Flagge des pazifischen Inselstaats Palau fahrenden Schiffes «Settebello» sei beschossen worden, nachdem sich die Besatzung den Anweisungen der Streitkräfte widersetzt habe, teilte das für den Nahen Osten zuständige US-Regionalkommando (Centcom) auf der Plattform X mit.
Nach Angaben des indischen Aussenministeriums gelten drei indische Besatzungsmitglieder als vermisst. Die übrigen 24 seien gerettet worden. In Zusammenarbeit mit den Behörden in Oman laufe eine Suchaktion nach den vermissten Seeleuten.
Das Ministerium verurteilte den Angriff in einer Mitteilung. «Die Angriffe auf die Handelsschifffahrt und die zivile Infrastruktur in der Region müssen eingestellt werden», hiess es weiter, ohne die USA namentlich zu nennen. Berichten der Zeitung «The Hindu» und anderer indischer Medien zufolge bestellte das Aussenministerium aus Protest den stellvertretenden Botschafter der USA in Neu-Delhi ein.
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19 Uhr
Trump kündigt für «heute» weiteren Angriff gegen Iran an
US-Präsident Donald Trump hat trotz Waffenruhe im Iran-Krieg einen weiteren Angriff gegen das Land angekündigt. «Wir haben sie gestern hart getroffen und wir werden sie heute wieder hart treffen», sagte der Republikaner am Mittag (US-Ortszeit) im Weissen Haus vor Reportern. Zugleich machte er Druck auf den Iran, einem Abkommen zuzustimmen.
Die Schläge in der Nacht zum Mittwoch erfolgten als Reaktion auf den Abschuss eines US-Helikopters. Das US-Militär bombardierte im Iran Flugabwehranlagen, Bodenkontrollstationen und Radaranlagen im Bereich der Strasse von Hormus. Am Dienstagabend hatte Trump den Iran für den Abschuss verantwortlich gemacht und Vergeltung angekündigt.
Mit Blick auf die Bemühungen um eine diplomatische Beilegung des Iran-Kriegs sagte Trump, man werde sehen, was aus «dem Deal» werde. «Wir waren sehr kurz vor einem Deal, aber sie halten uns immer wieder hin.» Sie sollten die Vereinbarung unterzeichnen, mahnte Trump. «Es ist ein guter Deal».
U.S. President Donald J. Trump states that the United States will resume strikes today against Iran, stating that we will “attack them very hard,” telling reporters in the Oval Office: “We hit them hard yesterday, and we’re gonna hit 'em again hard today, in case you miss it, in… pic.twitter.com/LWxH10NDxY— OSINTdefender (@sentdefender) June 10, 2026
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13.33 Uhr
Trump droht Iran erneut
Einen Tag nach den jüngsten Angriffen hat US-Präsident Donald Trump den Ton gegenüber Iran weiter verschärft. Auf seiner Plattform Truth Social warf er der Führung in Teheran vor, bei den Verhandlungen zu lange gezögert zu haben. Das Regime habe «zu lange gebraucht, um einen Deal auszuhandeln» und müsse nun «den Preis zahlen», schrieb Trump. Worin diese Konsequenzen konkret bestehen sollen, liess der US-Präsident offen.
Trump just said he was done with the corrupt mullahs and they will now "have to pay the price!!!" https://t.co/gVq81AfTyZ— Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) June 10, 2026
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8.56 Uhr
US-Armee rettet Heli-Crew mit Roboterboot
Nach dem Abschuss eines US-Kampfhelikopters nahe der Strasse von Hormus sind zwei Soldaten mit einer neuartigen Technologie gerettet worden. Die US-Armee setzte dabei erstmals ein unbemanntes Drohnenboot ein.
Was das genau für ein Boot ist, haben wir dir hier zusammengefasst:
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6.05 Uhr
USA und Iran liefern sich neue Angriffe in Golfregion
Die USA und der Iran haben sich in der Golfregion trotz Waffenruhe und laufenden Verhandlungen über ein Kriegsende erneut gegenseitig angegriffen. Als Reaktion auf den Abschuss eines US-Militärhelikopters bombardierte das US-Militär im Iran Luftabwehranlagen, Bodenkontrollstationen und Radaranlagen im Bereich der Strasse von Hormus, wie das zuständige Regionalkommando Centcom auf X mitteilte. Teheran griff daraufhin laut iranischen Medien US-Stützpunkte in der Golfregion und in Jordanien an, unter anderem mit ballistischen Raketen. Kuwaits Luftabwehr war laut Armeeangaben im Einsatz. Auch in Bahrain schrillten wieder Sirenen.
U.S. Central Command (CENTCOM) forces began launching self-defense strikes against Iran at 5 p.m. ET today at the Commander in Chief’s direction, in response to yesterday’s downing of a U.S. Army Apache helicopter. The mission is a proportional response to unjustified Iranian…— U.S. Central Command (@CENTCOM) June 9, 2026
Das US-Militär sprach von einer «verhältnismässigen» Antwort auf den iranischen Abschuss des Apache-Kampfhelikopters vor der Küste des Omans. Die US-Streitkräfte seien bereit, sich weiter gegen «ungerechtfertigte iranische Aggressionen» zu verteidigen, teilte Centcom weiter mit. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump den Iran für den Abschuss des Helikopters verantwortlich gemacht und Vergeltung angekündigt. Er sprach später von einer «sehr starken, sehr kraftvollen» Antwort auf Irans Vorgehen.
US-Medienberichten zufolge erfolgten die Angriffe im Iran in drei Wellen und richteten sich gegen rund 20 Ziele. Iranische Medien berichteten unter anderem über Explosionen in der Stadt Sirik an der Strasse von Hormus sowie auf der Insel Qeschm. Auch aus dem Bereich der Grossstadt Bandar Abbas gab es Berichte über Einschläge. Nach Angaben der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim wurden zwei Wassertanks in einem Bezirk von Sirik getroffen, die dortige Trinkwasserversorgung sei unterbrochen.
Das US-Militär sprach von «Selbstverteidigung», Irans Militär dagegen von einem «fadenscheinigen» Vorwand. Irans Aussenminister Abbas Araghtschi drohte den USA in Reaktion auf das Bombardement prompt Gegenschläge an. «Unsere schlagkräftigen Streitkräfte werden keinen Angriff und keine Bedrohung unbeantwortet lassen», schrieb er auf X. «Verlassen Sie unsere Region, wenn Sie in Sicherheit sein wollen. Die Geschichte des Persischen Golfs kennt viele Kapitel über das tragische Schicksal von Eindringlingen.»
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6 Uhr
Iran-Experte warnt vor weiterer Eskalation
Der israelische Iran-Experte Danny Citronowicz hat auf X vor einer weiteren Eskalation im Nahen Osten gewarnt: «Das Risiko einer weiteren Eskalation bleibt erheblich, selbst wenn weder Washington noch Teheran aktiv einen grösseren Konflikt anstreben».
Offiziell gilt im Iran-Krieg seit zwei Monaten eine Waffenruhe. Doch zuletzt schien diese von Tag zu Tag brüchiger zu werden: Bereits am Sonntag war der Konflikt mit iranischen Raketenangriffen auf Israel gefährlich eskaliert. Israel griff daraufhin Ziele im Iran an. Trump rief beide Staaten zu einer «sofortigen» Waffenruhe auf, woraufhin beide Seiten erklärten, ihre Angriffe einzustellen.
Der Iran hatte seine Angriffe nach Angaben aus Teheran wegen der israelischen Attacken gegen die proiranische Hisbollah-Miliz im Libanon begonnen. Israels Regierung hat jedoch kaum Zweifel daran gelassen, dass sie auch weiter gegen die schiitische Miliz im nördlichen Nachbarland vorgehen wird.
It is increasingly clear that Washington is trying to frame its recent actions as limited, defensive, and retaliatory rather than as the opening phase of a broader military campaign.— Danny (Dennis) Citrinowicz ,داني سيترينوفيتش (@citrinowicz) June 9, 2026
The challenge, however, is that Iran has historically shown little willingness to absorb… https://t.co/hx4HZ2HtWO
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4.35 Uhr
Kuwait erneut unter Beschuss – Alarm auch in Bahrain
Der Golfstaat Kuwait ist trotz der eigentlich geltenden Waffenruhe im Iran-Krieg erneut unter Beschuss geraten. Die Luftabwehr sei im Einsatz, teilte das Militär am Morgen auf der Plattform X mit. Genauere Angaben gab es zunächst nicht. Auch in Bahrain heulten die Sirenen auf. Die Bevölkerung solle sich in Sicherheit bringen und ruhig verhalten, teilte das Innenministerium des Inselstaats im Persischen Golf mit.
The siren has been sounded .Citizens and residents are urged to remain calm and head to the nearest safe place.— Ministry of Interior (@moi_bahrain) June 10, 2026
Die iranischen Revolutionsgarden – die Elitestreitmacht der Islamischen Republik – hatten kurz zuvor laut iranischen Medienberichten bekanntgegeben, als Reaktion auf die nächtlichen US-Bombardements amerikanische Militärstützpunkte in der Golfregion angegriffen zu haben. So habe man eine Drohnenattacke auf das Hauptquartier der US-Marine für den Nahen Osten in Bahrain ausgeführt, hiess es. Zudem sei ein Stützpunkt in Jordanien angegriffen worden. Die iranischen Angaben konnten zunächst nicht unabhängig überprüft werden.
Bahrain und Kuwait waren wie auch andere Golfstaaten zuletzt mehrfach unter iranischen Beschuss geraten. Sie alle beherbergen US-Militärstützpunkte, die sich nur wenige Hundert Kilometer vom Iran entfernt befinden.
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3.30 Uhr
US-Militär: Neue Angriffe auf Ziele im Iran beendet
Das US-Militär hat nach eigenen Angaben seine Angriffe auf Ziele im Iran beendet. Das teilte das für den Nahen Osten zuständige Regionalkommando Centcom in der Nacht auf der Plattform X mit. Die «Verteidigungsangriffe» gegen den Iran als Antwort auf den Abschuss eines US-Militärhelikopters seien abgeschlossen, hiess es. Es seien iranische Luftabwehranlagen, Bodenkontrollstationen und Überwachungsradaranlagen im Bereich der Strasse von Hormus bombardiert worden, hiess es.
June 10, 2026
US-Medien zufolge erfolgten die Angriffe in drei Wellen. Das Militär sprach von einer «verhältnismässigen» Antwort auf den iranischen Abschuss des Apache-Helikopters vor Omans Küste. Die US-Streitkräfte seien bereit, sich weiter gegen «ungerechtfertigte iranische Aggressionen» zu verteidigen.
US-Präsident Donald Trump hatte den Iran für den Abschuss des Kampfhelikopters verantwortlich gemacht und Vergeltung angekündigt.
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Mittwoch, 10. Juni 2026, 1.06 Uhr
Iran droht nach US-Beschuss mit Gegenangriffen
Nach den US-Angriffen auf Ziele im Iran in Reaktion auf den Abschuss eines US-Militärhelikopters droht Teheran mit Gegenangriffen. «Unsere schlagkräftigen Streitkräfte werden keinen Angriff und keine Bedrohung unbeantwortet lassen», schrieb der iranische Aussenminister Abbas Araghtschi in der Nacht auf der Plattform X. «Verlassen Sie unsere Region, wenn Sie in Sicherheit sein wollen. Die Geschichte des Persischen Golfs kennt viele Kapitel über das tragische Schicksal von Eindringlingen», fügte er hinzu.
Despite its defeats on the battlefield, the U.S. opted to test our determination.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 9, 2026
Our Powerful Armed Forces will leave no attack or threat unanswered.
Leave our region if you want to be safe.
History of the Persian Gulf has many chapters on dire fates of intruding outsiders. pic.twitter.com/O17GGtklxA
Das US-Nachrichtenportal «Axios» zitierte einen US-Beamten, wonach die US-Streitkräfte zuvor iranische Luftabwehr- und Radarsysteme rund um die Strasse von Hormus bombardierten. Das US-Regionalkommando Centcom hatte auf X geschrieben: «Die Mission stellt eine verhältnismässige Antwort auf die ungerechtfertigte iranische Aggression dar.»
Zuvor hatte der Iran nach Angaben von US-Präsident Donald Trump einen US-Militärhelikopter vor der omanischen Küste abgeschossen. Beide Besatzungsmitglieder sind demnach wohlauf. Laut iranischen Medien haben die USA ihre Angriffe inzwischen eingestellt.
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23.40 Uhr
US-Militär: Vergeltungsschläge gegen den Iran begonnen
Das US-Militär hat nach eigenen Angaben mit Vergeltungsschlägen gegen den Iran begonnen. Diese seien auf Anweisung von US-Präsident Donald Trump und als Reaktion auf den Abschuss eines US-Militärhelikopters erfolgt, teilte das US-Regionalkommando Centcom auf X mit. «Die Mission stellt eine verhältnismässige Antwort auf die ungerechtfertigte iranische Aggression dar», begründete das US-Militär sein Vorgehen. Die Angriffe hätten um 17.00 Uhr US-Ostküstenzeit begonnen.
Nähere Angaben zum Umfang der Angriffe machte Centcom zunächst nicht. Zuvor hatte der Iran nach Angaben von Trump einen US-Militärhelikopters abgeschossen. Die USA müssten notwendigerweise auf diesen Angriff reagieren, teilte er mit. Zwei Piloten des abgeschossenen Apache-Helikopters seien unverletzt und in Sicherheit.
U.S. Central Command (CENTCOM) forces began launching self-defense strikes against Iran at 5 p.m. ET today at the Commander in Chief’s direction, in response to yesterday’s downing of a U.S. Army Apache helicopter. The mission is a proportional response to unjustified Iranian…— U.S. Central Command (@CENTCOM) June 9, 2026
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21.52 Uhr
Bericht: Netanjahu zu Alleingang gegen den Iran bereit
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ist nach Angaben des Fernsehsenders i24News unter Umständen zu einem eigenständigen Militärschlag gegen den Iran ohne Unterstützung der USA bereit. Der Sender berief sich auf eine Kabinettssitzung am Montagabend und zitierte Netanjahu mit den Worten: «Es könnte sein, dass wir in eine Situation geraten, in der wir den Iranern allein, ohne Rückendeckung der USA, gegenüberstehen – mit allen damit verbundenen Kosten: Rüstungsausgaben und weltweite Isolation.»
Israel wolle nicht, dass es so weit komme, wisse aber, dass es so weit kommen könne, sagte Netanjahu demnach.
Der israelische Iran-Experte Danny Citronowicz warnte auf X, ein signifikanter militärischer Schritt ohne amerikanische Unterstützung wäre ein strategisch gewaltiges Wagnis für Israels nationale Sicherheit und sollte daher nur in Betracht gezogen werden, wenn keine Alternativen bestehen.
A Brief Strategic Assessment— Danny (Dennis) Citrinowicz ,داني سيترينوفيتش (@citrinowicz) June 9, 2026
A. Without an agreement, maintaining the status quo between Iran and the United States will become increasingly difficult.
B. The main reason is the presence of multiple escalation triggers, particularly the Strait of Hormuz and Lebanon. Recent… https://t.co/CcdIQQU3bO
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19.19 Uhr
Trump: Iran hat US-Militärhelikopter abgeschossen
Der Iran hat nach Angaben von US-Präsident Donald Trump einen US-Militärhelikopter abgeschossen. Die USA müssten notwendigerweise auf diesen Angriff reagieren, teilte er auf seiner Plattform Truth Social mit. Wie genau diese Reaktion aussehen werde, liess Trump offen. Zwei Piloten des abgeschossenen Apache-Helikopter seien unverletzt und in Sicherheit.
Initial reporting says that the U.S. AH-64 Apache shot down near the Strait of Hormuz was shot down by an Iranian suicide drone pic.twitter.com/Beoeg10U6E— Visegrád 24 (@visegrad24) June 9, 2026
Nach Angaben des US-Regionalkommandos Centcom vom Dienstagmorgen (Ortszeit) hatten US-Streitkräfte zwei Besatzungsmitglieder eines AH64-Kampfhelikopters gerettet. Der Kampfhelikopter sei während eines Patrouilleneinsatzes in den Gewässern vor der Küste des Omans abgestürzt. «Die Soldaten konnten innerhalb von etwa zwei Stunden sicher gerettet werden und befinden sich in stabilem Zustand.» Die Ursache des Absturzes war laut Centcom zu diesem Zeitpunkt noch unklar.
I have just been informed by our Great Military that last night the Iranians shot down one of our highly sophisticated Apache Helicopters while patrolling over the Strait of Hormuz. There were two pilots involved, both are safe and uninjured. Nevertheless, the United States must,… pic.twitter.com/RnitMvdd32— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) June 9, 2026
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18.38 Uhr
Erneut Tote nach israelischem Angriff im Libanon
Ungeachtet einer Waffenruhe-Vereinbarung greift das israelische Militär weiter im Südlibanon an. Bei einem Angriff am Stadtrand der Küstenstadt Tyrus wurden nach vorläufigen Angaben des Gesundheitsministeriums mindestens acht Menschen getötet und 32 weitere Personen verletzt. Aus Kreisen des libanesischen Zivilschutzes hiess es zuvor, es seien neun Menschen getötet worden.
Kurz nach dem Angriff erteilte die israelische Armee einen Fluchtaufruf für die gesamte Stadt. Aus libanesischen Sicherheitskreisen hiess es, rund um die Stadt käme es zu israelischem Beschuss. Das israelische Militär äusserte sich auf Anfrage zunächst nicht.
Viele Anwohner von Tyrus ergriffen die Flucht. Anwohnerin Rula Sultani sagte, sie und ihre Familie wollten nicht in zu Notunterkünften umfunktionierten Schulen übernachten, «also haben wir uns für den Strand entschieden». Familien mit Gepäck, Decken und Plastikstühlen strömten an den Strand, einige bauten Zelte auf. Andere fuhren in voll beladenen Autos aus der Stadt, wie Augenzeugen berichteten. Auf den Strassen bildete sich Stau.
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18.06 Uhr
US-Drohnenboot rettete abgestürzte Piloten nahe Strasse von Hormus
Zwei Insassen eines abgestürzten US-Militärhelikopters haben zwei Stunden im Meer nahe der Strasse von Hormus verbracht, bevor sie von einem Drohnenboot gerettet wurden. Das gut sieben Meter lange, unbemannte Boot habe die beiden Besatzungsmitglieder des Helikopters gefunden und ans Ufer gebracht, sagte ein Sprecher des für den Nahen Osten zuständigen Regionalkommandos des US-Militärs, Tim Hawkins, am Dienstag.
Warum der Apache-Kampfhelikopter der US-Armee nahe der Meerenge abgestürzt ist, wurde bisher nicht mitgeteilt. Laut dem US-Militär ereignete sich das Unglück gegen 3.30 Uhr Ortszeit während einer Patrouille vor der Küste des Omans. Die Piloten seien wohlauf, sagte US-Präsident Donald Trump nach ihrer Rettung.
June 9, 2026
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14.24 Uhr
Erneut Tote nach israelischem Angriff im Libanon
Nur wenige Tage nach einer neuen Waffenruhe-Vereinbarung zwischen Israel und dem Libanon ist die Gewalt erneut eskaliert. Bei einem israelischen Angriff auf die Küstenstadt Tyrus wurden mindestens acht Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt.
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10.59 Uhr
Tödliche Siedler-Gewalt im Westjordanland nimmt zu
Im vergangenen Jahr sind mindestens sieben Palästinenser im Westjordanland durch Siedler ums Leben gekommen. Das ist eine deutliche Steigerung, wie die zuständige UN-Kommission festgestellt hat.
Alles dazu haben wir dir in einem grossen Übersichts-Artikel zusammengefasst.
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4.30 Uhr
Journalist Ali Abunimah kehrt nach Zürich zurück
Der palästinensisch-amerikanische Journalist und Aktivist Ali Abunimah, der im Januar 2025 nach einem zu Unrecht verhängten Einreiseverbot aus der Schweiz ausgewiesen worden war, kehrt am 23. Juni für eine Konferenz nach Zürich zurück. Das berichtet «Le Courrier» am Dienstag. Der Direktor des Online-Mediums «Electronic Intifada» wurde von der Watermelon University zu einer Diskussion über die aktuelle Lage in Palästina und im Nahen Osten eingeladen.
Bereits Anfang des vergangenen Jahres hatte ihn die Watermelon University eingeladen. Damals wurde ihm nach seiner Festnahme auf offener Strasse in Zürich ein vom Bundesamt für Polizei (Fedpol) verhängtes Einreiseverbot eröffnet. Das Bundesverwaltungsgericht hob den Entscheid später auf, weil das Fedpol ihn nicht ausreichend begründet hatte.
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2.41 Uhr
Irans UN-Botschafter hofft auf Einigung mit USA bis Ende Juni
Der iranische UN-Botschafter Amir Saeid Iravani hofft auf eine Einigung in den Gesprächen zwischen den USA und dem Iran bis Ende Juni. Der Botschafter sagte am Montag (Ortszeit), die Vereinigten Staaten und der Iran «stellen ihre Standpunkte bereit und tauschen sie aus, um zu einem Abschluss zu gelangen» – unter Vermittlung Pakistans. «Wir haben noch kein endgültiges Dokument erhalten, aber wir arbeiten daran, es zu bekommen», sagte er der AP. Ob er glaube, dass dies bis Ende dieses Monats geschehen werde? «Wir hoffen es. Wir hoffen es», antwortete Iravani.
Er betonte, dass die Waffenruhe umfassend sei und für die gesamte Region gelte, einschliesslich des Libanons – was Israel jedoch zurückweist. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erklärte am Montag, Israel werde seine Angriffe auf die Hisbollah im Libanon fortsetzen, selbst wenn es weitere Angriffe auf den Iran vorerst zurückfährt.
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Dienstag, 9. Juni 2026, 0.10 Uhr
Israel: Militär fängt im Süden des Landes Drohne aus dem Jemen ab
Die israelische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben über dem Süden des Landes eine Drohne aus dem Jemen abgefangen. Der Vorfall im Luftraum über der Stadt Eilat am Roten Meer sei abgeschlossen, teilte das Militär auf der Plattform X mit. Die Streitkräfte machten keine Angaben dazu, welche Gruppe sie für den Drohnenangriff verantwortlich machten.
Die mit dem Iran verbündete Huthi-Miliz im Jemen hatte am Montag einen Angriff auf Israel mit mehreren Raketen für sich beansprucht. Es war der erste direkte Angriff der Huthi auf Israel seit Anfang April, also etwa seit Beginn der Waffenruhe im Iran-Krieg. Zu der Attacke war es infolge der jüngsten gegenseitigen Angriffe Israels und des Irans gekommen. Beide Staaten erklärten später am Montag aber, zunächst von weiteren Angriffen abzusehen.
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19.11 Uhr
USA greifen Tanker mit Ziel iranischer Hafen an
Das US-Militär hat nach eigenen Angaben einen Tanker im Golf von Oman angegriffen, der einen iranischen Hafen ansteuern wollte. Der unbeladene Öltanker habe gegen die US-Blockade von iranischen Häfen verstossen, teilte das für den Nahen Osten zuständige US-Regionalkommando (Centcom) auf der Plattform X mit. Man habe den Maschinen- und Steuerraum des unter der Flagge Palaus fahrenden Schiffes beschossen, nachdem die Besatzung Anweisungen nicht befolgt habe. Das Schiff sei manövrierunfähig.
June 8, 2026
Das indische Ministerium für Schifffahrt hatte zuvor mitgeteilt, dass ein Öltanker mit 24 indischen Seeleuten an Bord in Brand geraten sei. Es habe Berichte über ein Feuer auf der «MT Marivex» gegeben. Nach vorliegenden Informationen seien alle indischen Besatzungsmitglieder in Sicherheit.
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18.34 Uhr
Iranische Behörde hebt Flugverbot wieder auf
Der Iran hat nach der jüngsten militärischen Eskalation mit Israel Beschränkungen im Flugverkehr wieder aufgehoben. «Da die notwendigen Sicherheitsvoraussetzungen geschaffen und die erforderlichen Abstimmungen mit den zuständigen Behörden getroffen wurden, sind die Flugbeschränkungen aufgehoben worden», sagte der Leiter der zivilen Luftfahrtbehörde, Abusar Schirudi, der Nachrichtenagentur Tasnim.
«Die Luftfahrtaktivitäten des Landes kehren schrittweise zum regulären Betrieb zurück.» Nach neuen gegenseitigen Luftangriffen Israels und des Irans hatte das Land seinen kompletten Luftraum am Nachmittag geschlossen.
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17.23 Uhr
Israel droht Hisbollah mit Angriffen auf Beirut-Vororte
Israel will nach den Worten seines Verteidigungsministers auf jeden Hisbollah-Angriff im Norden des Landes mit einem Gegenangriff auf die Vororte der libanesischen Hauptstadt Beirut reagieren. Diese gelten als Hochburg der mit dem Iran verbündeten Hisbollah-Miliz. «Für die Dahija (die südlichen Vororte von Beirut) gilt dasselbe wie für die Ortschaften im Norden Israels», sagte Verteidigungsminister Israel Katz nach Angaben seines Büros.
«Die israelische Armee wird ihre Einsätze im Libanon gegen die Terrororganisation Hisbollah fortsetzen», sagte Katz ferner. «Wir weisen die Drohungen des Iran entschieden zurück.» Jeder iranische Versuch, einen Zusammenhang zwischen dem Libanon und dem Iran herzustellen und Israel anzugreifen, werde «mit grosser Härte beantwortet werden».
Am Sonntag hatte die israelische Armee als Reaktion auf Raketenangriffe der Hisbollah auf den Norden Israels Ziele in den Vororten der libanesischen Hauptstadt Beirut angegriffen. Der mit der Hisbollah verbündete Iran feuerte daraufhin erstmals seit zwei Monaten wieder Raketen auf Israel ab.
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15.29 Uhr
Iran-Krieg treibt Energiekosten: EU zahlt Milliarden für Importe
Aufgrund der steigenden Preise für fossile Brennstoffe wegen des Kriegs zwischen Israel und dem Iran sind die Ausgaben der EU für Importe innerhalb der vergangenen 100 Tage um 47 Milliarden Euro gestiegen. Die Auswirkungen auf die zu bezahlende Rechnung seien enorm, sagte eine Sprecherin der EU-Kommission.
«Das ist der Preis, den wir zahlen, ohne einen einzigen zusätzlichen Tropfen Energie zu erzeugen», betonte eine weitere Sprecherin. Am wichtigsten sei aber, dass es bisher zu keinen Versorgungsengpässen gekommen sei.
Die Versorgungssicherheit sei gewährleistet. Das liege auch daran, dass die EU ihre Energiequellen diversifiziere, den Anteil an heimischer Energie erhöht sowie die Energieeffizienz gesteigert habe.
«Wir arbeiten Hand in Hand mit den Mitgliedsstaaten und den relevanten Akteuren und sind bereit, weitere Massnahmen zu ergreifen, falls nötig», sagte eine der Sprecherinnen.
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15.22 Uhr
Iran meldet 15 Verletzte nach Angriffen
Bei den jüngsten Angriffen auf den Iran sind nach iranischen Angaben bislang 15 Menschen verletzt worden. Eine der verletzten Personen sei derzeit noch im Krankenhaus, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Tasnim unter Berufung auf die Rettungsdienste des Landes. Es gebe bislang keine Toten infolge der Angriffe.
14 der Verletzten stammten demnach aus der für die iranische Petrochemie wichtigen Provinz Chusestan am nördlichen Ende des Persischen Golfes. Einer der Verletzten stamme den Angaben zufolge aus der Hauptstadt Teheran. Die Angaben liessen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.
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15.15 Uhr
Berichte: Israel stoppt Angriffe im Iran nach US-Wunsch
Auch Israel will nach Medienberichten die Angriffe im Konflikt mit dem Iran einstellen. Nach Ende einer Sitzung des engeren Ministerkreises um Regierungschef Benjamin Netanjahu sagte demnach ein namentlich nicht genannter ranghoher israelischer Regierungsvertreter: «Auf Wunsch von (US-Präsident Donald) Trump stellen wir die Angriffe auf den Iran ein.» Er habe den Eindruck, «dass die derzeitige Eskalation hinter uns liegt». Eine mit der Angelegenheit vertraute israelische Quelle bestätigte der Nachrichtenagentur DPA die Berichte auf Anfrage.
Der namentlich nicht genannte Repräsentant sagte laut einem Bericht des Nachrichtenportals «ynet», man werde die Angriffe im Libanon jedoch «mit voller Intensität fortsetzen». Sollte die libanesische Hisbollah-Miliz erneut auf den Norden Israels schiessen, werde man auch wieder die Vororte der libanesischen Hauptstadt Beirut angreifen. Ein solcher Angriff am Sonntag hatte neue iranische Raketenangriffe auf Israel ausgelöst. Auch der israelische Kan-Sender berichtete, Israel werde die Angriffe im Iran, nicht aber im Südlibanon stoppen.
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15.06 Uhr
Iran sperrt gesamten Luftraum bis auf weiteres
Der Iran hat nach der jüngsten militärischen Eskalation mit Israel seinen gesamten Luftraum gesperrt. Das Flugverbot gelte bis auf weiteres, hiess es in einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Irna. Sämtliche Verbindungen an allen iranischen Flughäfen seien gestrichen.
Zuvor hatte die iranische Luftfahrtbehörde nur für Teile des Landes ein Flugverbot verhängt. Die Sorge ist gross, dass der Konflikt mit Israel erneut eskaliert. Nach den iranischen Raketenangriffen auf Israel am Sonntag hatte die Militärführung ihre Militäroperationen aber vorerst für beendet erklärt.
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14.48 Uhr
Hisbollah feuert Raketen auf israelische Soldaten im Libanon
Die libanesische Hisbollah-Miliz hat mehrere Raketen auf israelische Soldaten im Süden des Libanon gefeuert. Die israelische Armee teilte mit, es seien drei Geschosse identifiziert worden. Ein Teil davon sei abgefangen worden, bevor sie auf israelisches Gebiet fliegen konnten.
In mehreren Ortschaften im Norden Israels gab es nach Militärangaben Raketenalarm. Den Angaben zufolge wurde niemand verletzt. Vor den neuen Hisbollah-Angriffen hatten libanesische Medien über israelische Angriffe im Süden des Libanons berichtet.
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14.50 Uhr
Libanon: Fast 3500 Angriffe Israels während Waffenruhe
Israel hat den Libanon nach offiziellen libanesischen Angaben seit Verkündung der Waffenruhe im April fast 3500 Mal angegriffen. Das teilte der libanesische Ministerpräsident Nawaf Salam nach einer Kabinettssitzung in Beirut mit.
Das sei die Zahl der israelischen Verstösse gegen die faktisch kaum wirksame Waffenruhe, die am 17. April in Kraft trat, bis zum vergangenen Sonntag.
Rund 30 Soldaten der staatlichen Armee und fast 20 weitere Sicherheitskräfte seien seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar und der erneuten Eskalation im Libanon getötet worden, teilte Salams Büro mit. Insgesamt wurden im Libanon nach offiziellen Angaben seitdem mehr als 3500 Menschen getötet und mehr als 10'000 weitere verletzt.
Nach Zählung des israelischen Forschungszentrums Alma griff die Hisbollah seit Beginn der Waffenruhe ihrerseits nahezu 1000 Mal israelische Ziele an. Die meisten dieser Angriffe zielten auf israelische Truppen im Libanon und etwa ein Viertel auf israelisches Gebiet.
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14.20 Uhr
Irak öffnet Luftraum wieder – Syrien verlängert Sperrung
Der Irak hat seinen vorübergehend geschlossenen Luftraum nach den jüngsten Angriffen im Iran-Krieg früher als erwartet wieder geöffnet. Die aktuelle Lage werde genau beobachtet, teilte die Behörde für zivile Luftfahrt der Staatsagentur INA zufolge mit.
Im irakischen Luftraum würde das «höchste Mass an Sicherheit» gelten. Eigentlich wurde im Irak wegen der jüngsten Angriffe eine Sperrung für 72 Stunden verkündet, die bis Mittwochabend gedauert hätte.
Die Schliessung von Syriens Luftraum wurde dagegen um weitere 12 Stunden verlängert bis 23.00 Uhr am heutigen Abend (22.00 MESZ). Eigentlich sollte der Flugverkehr in dem arabischen Land schon heute Vormittag wieder anlaufen.
Beide Länder liegen geografisch zwischen dem Iran und Israel und damit auch in der Schusslinie im Fall gegenseitiger Angriffe der beiden Erzfeinde.
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13.22 Uhr
Iran erklärt Angriffe auf Israel für beendet
Irans Streitkräfte haben ihre Angriffe auf Israel für beendet erklärt. Die Islamische Republik habe zur Unterstützung des Libanons Israel eine «schmerzhafte Antwort» erteilt, hiess es in einer vom staatlichen Rundfunk verbreiteten Erklärung der Militärführung. «Vor diesem Hintergrund wird die Einstellung der Operationen der Streitkräfte bekanntgegeben.»
🔴 قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیا(ص): پاسخی دردناک به رژیم داده شد و توقف عملیات اعلام میگردد— خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) June 8, 2026
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12.53 Uhr
US-Botschafter im Libanon: Angriff Israels «politische Botschaft»
Der US-Botschafter im Libanon, Michael Issa, hat den jüngsten israelischen Angriff im Raum von Beirut als eine «politische Botschaft» bezeichnet. Diese dürfe aber zu keiner noch schwereren Reaktion aus dem Libanon führen.
«Wir in den Vereinigten Staaten haben beschlossen, die Konfrontation nicht noch weiter zu eskalieren», sagte Issa laut einer Mitteilung von Libanons Präsident Joseph Aoun bei einem gemeinsamen Treffen heute.
Die direkten Verhandlungen zwischen Israel und dem Libanon unter US-Vermittlung sollten in Washington weitergehen, sagte Issa laut der Mitteilung von Aouns Büro. US-Präsident Donald Trump spreche «ständig» über den Libanon, die Lage im Land sei für die US-Regierung von grosser Bedeutung. In den Verhandlungen sei nun das «Eis gebrochen» – die USA wollten dem Libanon helfen, die «Krise» im Land zu überwinden.
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12.34 Uhr
Iran: Angriffe schüren Misstrauen in Verhandlungen mit USA
Die iranische Führung bezweifelt, dass Israel seine Gegenangriffe nicht mit den USA abstimmt. Niemand glaube, dass Israel solche Angriffe ohne Koordination mit den Vereinigten Staaten durchführen könne, sagte Aussenamtssprecher Ismail Baghai zu Reportern.
Das schüre das Misstrauen in den Verhandlungen mit den USA.
Israel fliegt seit der Nacht Luftangriffe auf Ziele im Iran, nachdem dieser das Land am Sonntagabend mit Raketen beschossen hatte. Es waren die ersten gegenseitigen Angriffe seit Inkrafttreten einer zwischen dem Iran und den USA ausgehandelten Waffenruhe im April.
US-Präsident Donald Trump hofft auf ein Abkommen mit dem Iran zur Beendigung des Krieges, den Israel und die USA Ende Februar begonnen hatten. Bis zu den neuen Angriffen seien Nachrichten zwischen Washington und Teheran ausgetauscht worden, sagte Baghai weiter. Ob weiterhin Kontakte bestehen, bestätigte er nicht.
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12.33 Uhr
Libanon meldet israelische Angriffe im Süden des Landes
Parallel zur jüngsten Eskalation mit dem Iran hat Israel seine Angriffe im benachbarten Libanon nach dortigen Angaben fortgesetzt.
Die israelische Luftwaffe habe dort mehrere Orte im Süden bombardiert, berichtete die Staatsagentur NNA. Im Umfeld der Stadt Nabatija seien dabei mindestens vier Menschen getötet worden. Israel greife die Stadt auch mit Artillerie an. Zudem rückten israelische Bodentruppen mit Maschinengewehren im Süden vor.
Auch der Hisbollah-Sender Al-Manar berichtete von neuen israelischen Angriffen auf etwa ein Dutzend Orte im Südlibanon. Die israelische Armee äusserte sich auf Anfrage zunächst nicht.
Nabatija ist mehrheitlich von Schiiten bewohnt und ein wichtiger wirtschaftlicher Knotenpunkt für die Region und auch von symbolischer Bedeutung. Israel hat die Stadt seit den 1980er-Jahren immer wieder angegriffen, wie auch im vergangenen Krieg mit der Hisbollah im Jahr 2024. Israels Armee hatte Anwohner vor rund einer Woche aufgefordert, ihre Häuser und die Stadt umgehend zu verlassen. Es gibt Vermutungen, dass israelische Bodentruppen die Stadt bald einnehmen könnten.
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11.50 Uhr
Trump: Iran und Israel müssen Angriffe sofort stoppen
US-Präsident Donald Trump hat den Iran und Israel nach neuen Angriffen aufgefordert, diese sofort einzustellen. «Israel und der Iran müssen unverzüglich aufhören zu ‹schiessen›», schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Mehr fügte er inhaltlich nicht hinzu.
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10.44 Uhr
Iran: Haifa war Ziel bei Angriffen
Der Iran hat bei neuen Angriffen auf Israel nach eigenen Angaben Ziele in Haifa ins Visier genommen. Nach Angriffen auf petrochemische Anlagen im eigenen Land hätten die Revolutionsgarden «ähnliche Anlagen» in der israelischen Küstenstadt angegriffen, teilten die Streitkräfte mit.
Eine Stellungnahme von israelischer Seite liegt bisher nicht vor.
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10.42 Uhr
Israel: Verteidigungssysteme im Iran ins Visier genommen
Israels Armee hat eigenen Angaben zufolge einen «grossangelegten Angriff» auf Ziele im Iran beendet. Dutzende Kampfflugzeuge hätten dabei «strategische Verteidigungssysteme» der iranischen Führung ins Visier genommen, teilte das israelische Militär am Vormittag mit.
⭕️🛩️ STRUCK: The IDF completed a large-scale strike on strategic defense systems belonging to the Iranian terror regime.— Israel Defense Forces (@IDF) June 8, 2026
Recently, defense systems were deployed across Iran to restore the regime’s capabilities degraded during Operation Roaring Lion. The strike led to the… pic.twitter.com/eEqV2QnXK3
Israels Armee habe dabei erst seit kurzem von Teheran eingesetzte Verteidigungssysteme in zahlreichen Gegenden des Landes zerstört. Im Krieg vor einigen Monaten hatte Israel Militärangaben zufolge die Verteidigungsfähigkeiten des Landes geschwächt. Der Iran habe mit dem Einsatz der neuen Systeme versucht, diese Fähigkeiten wiederherzustellen, hiess es in einer Mitteilung der Armee weiter. «Diese Angriffe erweitern die Handlungsfreiheit der israelischen Luftwaffe im iranischen Luftraum noch weiter.» Die Angaben liessen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.
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10.06 Uhr
Israelischer Angriff verwüstet Flüchtlingslager in Gaza
Nach einem israelischen Luftangriff in Chan Junis räumen Palästinenser die Trümmer eines zerstörten Gebäudes und mehrerer Zelte weg. Vertriebene berichten von täglichem Beschuss in der als sicher geltenden Zone Al-Mawasi.
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9.34 Uhr
Iran feuert erneut Raketen auf Israel
In Israel gab es nach erneutem Raketenbeschuss aus dem Iran am Vormittag wieder Alarm. In vielen Orten im Zentrum und im Norden des Landes waren die Einwohner aufgerufen, sich in Schutzräume zu begeben.
Inzwischen durften die Menschen diese wieder verlassen. Berichte über Opfer gab es zunächst nicht.
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9.04 Uhr
Iran: Flughäfen stellen Betrieb ein – Flugabwehr aktiv
Nach israelischen Angriffen in der Nacht stellt der Flughafen in Teheran bis auf weiteres den Betrieb ein. Flüge von den Flughäfen Imam Chomeini International und Mehrabad seien derzeit eingestellt, berichtete die Nachrichtenagentur Fars unter Berufung auf eine offizielle Stellungnahme. Auch seien Flüge an allen Flughäfen im Westen des Landes und am Flughafen Maschhad im Nordosten eingestellt, hiess es weiter.
Zudem sei in der westiranischen Stadt Kermanschah die Flugabwehr aktiv, um feindliche Geschosse abzufangen, hiess es weiter. Der Flughafen der Stadt stelle ebenfalls seinen Betrieb bis auf weiteres ein, hiess es in einem zusätzlichen Bericht der Agentur.
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8.50 Uhr
Huthi-Miliz beansprucht Angriff auf Israel für sich
Die mit dem Iran verbündete Huthi-Miliz im Jemen hat erstmals seit Wochen wieder einen Angriff auf Israel für sich beansprucht. Sie habe mehrere Raketen auf Israel gefeuert, teilte Militärsprecher Jahja Sari mit.
Zugleich verkündete er eine «komplette Blockade» der Seefahrt für Israel im Roten Meer. Jegliche israelische Bewegungen dort würden als «militärische Ziele» betrachtet. Damit könnten im Roten Meer erneut auch Handelsschiffe in Gefahr geraten, die nach Einschätzung der Huthi einen Bezug zu Israel haben und etwa israelische Häfen ansteuern.
Es ist der erste direkte Angriff der Huthi auf Israel seit Anfang April. Israels Militär hatte am frühen Morgen mitgeteilt, dass eine Rakete aus dem Jemen in Richtung Israel abgefeuert worden sei. Die Bevölkerung war aufgerufen, Schutzanweisungen zu folgen. Die Huthi haben im laufenden Iran-Krieg Angriffe mit Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern auf Israel für sich beansprucht.
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7.53 Uhr
Grossbritannien ruft Iran und Israel zur Deeskalation auf
Die britische Regierung hat den Iran und Israel zur Deeskalation aufgerufen. «Niemand hat ein Interesse an der Wiederaufnahme des Konflikts zwischen dem Iran und Israel», schrieb Aussenministerin Yvette Cooper auf der Plattform X.
The resumption of conflict between Iran and Israel is in no one’s interest. Both sides must show restraint and de-escalate immediately.— Yvette Cooper (@YvetteCooperMP) June 7, 2026
Negotiations must continue towards the lasting settlement that we all need, for peace and stability in the region, and for the full restoration…
«Beide Seiten müssen sich in Zurückhaltung üben und die Lage unverzüglich deeskalieren.» Die Verhandlungen für eine dauerhafte, für alle notwendige Lösung müssten fortgesetzt werden, um Frieden und Stabilität in der Region zu erreichen und den globalen Handel wieder herzustellen.
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7.49 Uhr
Miliz im Irak droht mit neuen Angriffen auf US-Stützpunkte
Die vom Iran unterstützte Miliz Kataib Hisbollah im Irak hat mit neuen Angriffen auf US-Militärstützpunkte in der Region gedroht. Sie werde solche Angriffe durchführen, wenn die USA sich direkt an der neuen Eskalation zwischen dem Iran und Israel beteiligten, teilte die Miliz in der Nacht mit. Die Mitteilung kam nach den jüngsten Raketenangriffen des Irans auf Israel.
Im Irak sind zahlreiche mächtige Milizen aktiv, die in unterschiedlichem Mass vom benachbarten Iran unterstützt werden. Seit Beginn des Iran-Kriegs haben diese Hunderte Angriffe auf Ziele in der Region für sich beansprucht, darunter auf US-Einrichtungen und auf Ziele kurdischer Gruppen. Die Kurden zählen im Iran zu den wichtigsten oppositionellen Gruppen und sind in der Region teils mit den USA verbündet.
Im Irak haben einige Milizen nach Druck der USA angekündigt, ihre Waffen unter staatliche Kontrolle zu stellen. Kataib Hisbollah, eine der mächtigsten mit Teheran verbündeten Milizen, lehnt dies aber weiterhin ab.
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7.35 Uhr
Israels Armee greift petrochemische Anlage im Iran an
Israels Luftwaffe hat im Südwesten Irans eine Anlage der petrochemischen Industrie angegriffen. Das israelische Militär teilte am Morgen mit, dass es mehrere Ziele in der Anlage in der Hafenstadt Mahschahr im Südwesten des Landes ins Visier genommen habe. Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht genannt.
Die iranische Nachrichtenagentur Fars, die den mächtigen Revolutionsgarden nahesteht, berichtete unter Berufung auf einen stellvertretenden Gouverneur der iranischen Provinz Chusesten, dass Teile der Anlage bei dem Luftangriff beschädigt worden seien. Die Angaben liessen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.
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6.03 Uhr
Israel meldet Rakete aus dem Jemen
Nach Angaben des israelischen Militärs ist eine Rakete aus dem Jemen in Richtung Israel abgefeuert worden. Die Luftabwehrsysteme seien im Einsatz, um die Gefahr abzufangen, teilte das Militär am frühen Morgen auf Telegram weiter mit. Die Bevölkerung war aufgerufen, Schutzanweisungen zu folgen. Später teilte das Militär mit, dass die Menschen die Bunker wieder verlassen könnten.
Im Jemen operiert die vom Iran unterstützte militant-islamistische Huthi-Miliz. Sie hatte in der Vergangenheit die «volle und unerschütterliche Solidarität» mit Teheran angekündigt. Immer wieder wird befürchtet, die Miliz werde sich aus dem Jemen in den Iran-Krieg einmischen.
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5.07 Uhr
Eskalation in Nahost belastet Börsen in Südkorea und Japan
Die Börsen in Ostasien haben im Zuge der jüngsten Eskalation in Nahost deutlich nachgegeben.
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Montag, 8. Juni 2026, 4 Uhr
Israels Militär greift Ziele im Iran an
Israels Luftwaffe hat Ziele im Westen und im Zentrum des Irans angegriffen. Das teilte das israelische Militär in den frühen Morgenstunden auf der Plattform X mit. Weitere Details gab es zunächst nicht. Der iranische Staatssender Irib und die Nachrichtenagentur Irna berichteten, dass in der Hauptstadt Teheran Explosionen zu hören gewesen seien. Wohngebiete innerhalb der Stadt wurden demnach nicht getroffen. Der Angriff folgte auf iranische Raketenangriffe auf Israel am Abend zuvor.
The Israeli Air Force struck military targets belonging to the Iranian terror regime in western and central Iran a short while ago.— Israel Defense Forces (@IDF) June 8, 2026
According to the Tehran Fire Department, residents in western Tehran heard at least two blast noises early on Monday, at approximately 4:43 and 4:45. No urban zones within the city were struck.— IRNA News Agency ☫ (@IrnaEnglish) June 8, 2026
Am späten Sonntagabend hatten Staatsmedien der Islamischen Republik mehrere Raketensalven auf den Erzfeind gemeldet. Laut dem israelischen Militär wurden alle Raketen der ersten Wellen abgefangen.
Mit dem Gegenangriff setzt sich Israels Premierminister Benjamin Netanjahu über die Ansage von US-Präsident Donald Trump hinweg. In einem Telefonat mit «Axios»-Reporter Barak Ravid hatte Trump am späten Sonntagabend (Ortszeit Schweiz) gesagt: „Ich werde Bibi sofort anrufen und ihm sagen, dass er nicht zurückschlagen soll.»
Zuvor hatte Israel am Sonntag in Vororten der libanesischen Hauptstadt Beirut angegriffen – trotz einer von US-Präsident Donald Trump verkündeten Waffenruhe. Die Armee habe in Beirut «Terroristen-Hauptquartiere» als Reaktion auf vorherigen Beschuss Israels durch die Hisbollah angegriffen, teilten Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Verteidigungsminister Israel Katz mit.
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2.59 Uhr
Trump: Iranische Angriffe haben keine Folgen für Abkommen
Trotz der jüngsten iranischen Angriffe auf Israel hält US-Präsident Donald Trump nach eigener Aussage an einer Verhandlungslösung mit dem Iran fest. «Das wird keinerlei Auswirkungen auf das Abkommen haben», sagte Trump in einem Telefoninterview der englischen «Financial Times». Der US-Präsident äusserte sich kurz nachdem der Iran erneut Raketen auf den Erzfeind Israel abgefeuert hatte. Eigentlich gilt seit April eine Waffenruhe.
«Wir werden sehen, wie es ausgeht. Aber das waren Angriffe, die überhaupt nichts bewirkt haben», sagte Trump demnach weiter. Zudem werde der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu keine andere Wahl haben, als ein Abkommen zu akzeptieren, das die USA mit dem Iran aushandelten. «Er wird keine andere Wahl haben», sagte Trump der Zeitung. «Ich habe das Sagen. Ich habe das alleinige Sagen. Er hat nicht das Sagen», meinte der US-Präsident demnach mit Bezug auf Netanjahu.
‘I call all the shots. He [Benjamin Netanyahu] doesn’t call the shots,’ the US president told the FT, after urging the Israeli leader not to retaliate against Tehran. https://t.co/mkACXBJf3y pic.twitter.com/nFEow5f7x6— Financial Times (@FT) June 8, 2026
Laut dem Interview geht Trump davon aus, dass die USA weiter mit dem Iran verhandeln werden: «Ich denke, die Verhandlungen laufen weiter», sagte er. «Wir werden sehen, was passiert.» Ähnlich hatte sich Trump bereits gegenüber dem Sender Fox News und dem Nachrichtenportal «Axios» geäussert.
Auf die Frage, was passieren würde, wenn ein Abkommen scheitern sollte, sagte Trump der Zeitung: «Erstens würde es bedeuten, dass wir möglicherweise einmarschieren und uns um den Rest des Landes kümmern, um den wir uns militärisch noch nicht gekümmert haben. Oder es würde einfach bedeuten, dass wir die Blockade gegen den Iran aufrechterhalten, da die Blockade wahrscheinlich wirkungsvoller war als jeder Angriff, der jemals auf dieses Land verübt wurde.»
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Montag, 8. Juni 2026, 0.10 Uhr
Israel schliesst nach Angriffen Übergänge nach Gaza
Israel hat nach den neuen Raketenangriffen aus dem Iran die Grenzübergänge in den Gazastreifen geschlossen. Es handele sich um eine «Sicherheitsmassnahme», hiess es in einer Mitteilung der zuständigen israelischen Cogat-Behörde. Betroffen seien unter anderem der Rafah-Grenzübergang zwischen dem Gazastreifen und Ägypten sowie der Warenübergang Kerem Schalom zwischen Israel und dem Gazastreifen.
Die Massnahme werde keine Auswirkungen auf die humanitäre Lage in dem Küstenstreifen haben, hiess es weiter in der Mitteilung. Seit Beginn der Waffenruhe im Oktober seien ausreichend Lebensmittel in das im Krieg weitgehend zerstörte Palästinensergebiet gebracht worden. Cogat werde die internationale Gemeinschaft über alle weiteren Entwicklungen informieren.
Internationale Hilfsorganisationen warnen immer wieder vor der weiterhin prekären Lage für die rund zwei Millionen Einwohner des Gazastreifens, die weiterhin vielfach in überfüllten Zeltlagern hausen.
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23.52 Uhr
Raketen dringen in Jordaniens Luftraum ein
Bei den neuesten Angriffen des Irans auf Israel sind einige der Raketen in Jordaniens Luftraum eingedrungen. Das teilte ein Sprecher der jordanischen Regierung mit. Mehrere Raketen hätten Jordaniens Luftraum bei der «erneuten Eskalation» verletzt, teilte der Sprecher mit. Die jordanischen Streitkräfte würden die Situation genau beobachten. «Jordanien wird nicht zulassen, dass sein Gebiet oder sein Himmel in ein Schlachtfeld für irgendwen verwandelt werden.»
Ein jordanischer Fernsehsender veröffentlichte Videos eines grossen Trümmerteils von einer Rakete, die nahe der Stadt Irbid im Norden niederging. Am Nachthimmel wurden über Jordanien mehrere Raketen auf dem Weg nach Israel gesichtet.
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23.41 Uhr
Israels Armee: Iran begeht mit Angriff «schweren Fehler»
Die israelische Armee ist nach Angaben eines Militärsprechers nach dem iranischen Raketenangriff auf alle Szenarien vorbereitet. Das Militär sei «stark in der Verteidigung und im Angriff», sagte Sprecher Effie Defrin in einer Video-Ansprache.
Der israelische Militärchef Ejal Zamir halte gegenwärtig Beratungen ab und billige «Pläne für das weitere Vorgehen». Der Iran habe mit den neuen Raketenangriffen auf Israel einen «schweren Fehler begangen», sagte der Sprecher.
Mit den Angriffen auf Israel als Reaktion auf den israelischen Angriff auf Hisbollah-Ziele in Vororten der libanesischen Hauptstadt Beirut versuche Teheran, «eine neue Gleichung zu schaffen». Israel werde dies nicht zulassen, sagte der Sprecher weiter. Die Angriffe auf die mit dem Iran verbündete libanesische Hisbollah-Miliz würden im ganzen Libanon fortgesetzt, kündigte er an. «Wir werden Angriffe auf israelische Bürger nicht zulassen.» Israel sei auch auf neue Raketenangriffe aus dem Iran vorbereitet, sagte Defrin.
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23.26 Uhr
Iran sperrt Luftraum im Westen des Landes
Der Iran hat den Luftraum im Westen des Landes bis auf weiteres gesperrt. Die zivile Luftfahrtbehörde begründete dies nach den iranischen Raketenangriffen auf Israel mit neuen Gefährdungsbewertungen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Irna berichtete. Die Bevölkerung wurde gebeten, von Fahrten zu den Flughäfen abzusehen und die Medien zu verfolgen.
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22.59 Uhr
Irak und Syrien sperren Luftraum
Der Irak und Syrien haben ihren Luftraum nach den neuesten Raketenangriffen des Irans auf Israel vorübergehend gesperrt. Im Irak gelte die Sperrung für 72 Stunden, teilte die Behörde für zivile Luftfahrt mit. Es handle sich um eine Vorsichtsmassnahme wegen «aktueller regionaler Entwicklungen und Spannungen», um die Sicherheit des zivilen Flugverkehrs zu schützen. Im benachbarten Syrien wurde eine Sperrung ab 23.00 Uhr abends (22.00 Schweizer Zeit) für 12 Stunden verkündet und damit bis Montag früh.
Beide Länder liegen geografisch zwischen dem Iran und Israel und damit auch in der Schusslinie im Fall gegenseitiger Angriffe der beiden Erzfeinde. Der Irak hatte seinen Luftraum schon beim Ausbruch des Krieges wochenlang geschlossen und erst nach Verkündung der Waffenruhe im April wieder geöffnet.
Berichte, dass auch die Golfstaaten ihren Luftraum geschlossen hätten, bestätigten sich zunächst nicht. Die in Katar zuständige Behörde teilte mit, dass entsprechende Darstellungen, die in sozialen Medien kursierten, falsch seien. Es gebe aber eine sogenannte Notam (Mitteilung an die Flugzeugführer) über «alternative Flugrouten», um das «höchste Mass an Sicherheit und Effizienz» im Luftverkehr zu ermöglichen. Diese Mitteilung empfiehlt für Flüge in die regionalen Nachbarländer Kuwait, Bahrain und Oman andere Flugrouten, eine Schliessung des katarischen Luftraums wird aber nicht mitgeteilt.
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22.36 Uhr
Trump: «Ihr habt eure Raketen abgefeuert, das reicht»
Trump hofft weiterhin darauf, ein Rahmenabkommen mit Teheran abzuschliessen. «Was ich dem Iran raten würde: Ihr habt eure Raketen abgefeuert, das reicht. Kehrt an den Verhandlungstisch zurück und schliesst ein Abkommen», sagte er laut dem US-Sender Fox News. Eine öffentliche Stellungnahme durch das Weisse Haus stand zunächst aus.
Trump deutete zudem an, dass die Verhandlungen mit dem Iran auf eine mögliche Einigung zusteuerten. Diese könnte «am Montag, Dienstag oder Mittwoch kommender Woche» erzielt werden, hiess es weiter. Mit Blick auf die jüngsten israelischen Angriffe im Libanon sagte der Präsident unterdessen: «Ich bin nicht erfreut darüber.»
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22.29 Uhr
Iran: Israel hat «alle roten Linien überschritten»
Die iranischen Streitkräfte haben Israel vorgeworfen, mit seinem jüngsten Angriff auf Beirut «alle roten Linien überschritten» zu haben. Die israelische Armee müsse ihre Angriffe auf den Süden des Libanon und die Vororte stoppen, forderte Armeekommandeur Ali Abdollahi in einer im Fernsehen veröffentlichten Erklärung. Die iranischen Revolutionsgarden erklärten, der nächtliche Raketenangriff auf Israel sei eine «Warnung», nachdem Israel zuvor Beirut angegriffen habe.
Armeekommandeur Abdollahi erklärte weiter, wenn die israelische Armee «ihre Angriffe in dieser Region ausweitet oder auf die Aktionen des Iran antwortet», werde Israel «noch verheerendere und 7bedauerlichere Rückschläge erleiden». Die beiden Raketensalven, die Israel nach eigenen Angaben abgefangen hat, erwähnte er nicht.
«Die Aktion heute Abend war eine Warnung», erklärten die Revolutionsgarden. «Wenn solche Aggressionen wiederholt werden, werden die Antworten umfassender sein und alle US-zionistischen Ziele in der Region abdecken», hiess es weiter.
Die zivile Luftfahrtbehörde des Iran sperrte indessen bis auf Weiteres den Luftraum im Westen des Landes, wie die iranische Nachrichtenagentur Irna meldete.
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22.22 Uhr
Trump will bei Netanjahu intervenieren
Update 23.22 Uhr: US-Präsident Donald Trump will nach eigenen Angaben umgehend den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu kontaktieren. Er wolle erreichen, dass Israel auf Vergeltungsschläge gegen den Iran verzichtet, sagte Trump dem US-Nachrichtenportal «Axios».
«Ich hoffe, Israel reagiert nicht. Wenn Bibi zurückschlägt, wird sich das Ganze nur so hinziehen wie in den letzten 47 Jahren, oder gar den letzten 3'000 Jahren», wird Trump zitiert. Der israelische Sender Kan berichtete ebenfalls, dass Israel nach Trumps Willen nicht auf die Angriffe reagieren solle. «Israel hat genug reagiert», sagte Trump demnach einem Korrespondenten des Senders.
Trump zeigte sich zuversichtlich, zeitnah eine Einigung erzielen zu können: Washington und Teheran seien auf dem Weg zu einem «guten» Abkommen, sagte der US-Präsident demnach und fügte hinzu: «Ich möchte nicht, dass es wegen der aktuellen Ereignisse scheitert.»
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22.13 Uhr
Berichte: Israel will auf Raketenangriffe Irans reagieren
Israel will nach Medienberichten hart auf die ersten iranischen Raketenangriffe seit zwei Monaten reagieren. Der israelische TV-Sender N12 sowie das Nachrichtenportal «ynet» berichteten dies unter Berufung auf einen namentlich nicht genannten israelischen Regierungsvertreter.
«Der Iran kann vergessen, dass wir das hinnehmen werden – die Reaktion wird hart ausfallen», sagte der Repräsentant nach Angaben von «ynet». Man werde «nicht zulassen, dass sie irgendwelche neuen Spielregeln schaffen und unsere Souveränität verletzen».
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21.28 Uhr
Iran feuert Raketen auf Israel
Der Iran hat erstmals seit dem 8. April Raketen auf Israel gefeuert. Am späten Abend meldeten Staatsmedien der Islamischen Republik zwei Raketensalven auf den Erzfeind. Die israelischen Streitkräfte identifizierten nach eigenen Angaben Raketen, die aus dem Iran auf Israel abgefeuert wurden. Abwehrsysteme seien im Einsatz, um die Bedrohung abzufangen, teilte das israelische Militär mit. Das Heimatschutzkommando habe eine vorsorgliche Anweisung direkt an Mobiltelefone in den betroffenen Gebieten gesendet.
Nach Angaben des israelischen TV-Senders N12 heulten die Warnsirenen im Norden des Landes. Es seien vier Raketen identifiziert worden. Unterricht in allen Schulen Israels wurde laut dem Zivilschutz für Montag abgesagt.
Irans zentrales Militärkommando bestätigte die Raketenangriffe. In einer vom staatlichen Rundfunk verbreiteten Erklärung begründeten die iranischen Streitkräfte die Attacke mit «wiederholten Verstössen» der israelischen Armee gegen die Waffenruhe im Libanon. Teheran hatte Israel bereits mit Angriffen gedroht und will damit die schiitische Hisbollah-Miliz im Libanon unterstützen.
Konkret reagierte der Iran damit auf neue Angriffe Israels in Vororten der libanesischen Hauptstadt Beirut am Sonntag trotz einer von US-Präsident Donald Trump verkündeten Waffenruhe. Die Armee habe in Beirut «Terroristen-Hauptquartiere» als Reaktion auf vorherigen Beschuss Israels durch die Hisbollah angegriffen, teilten Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Verteidigungsminister Israel Katz mit.
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20.13 Uhr
Nach Angriffen bei Beirut: Parlamentspräsident Irans droht mit Konsequenzen
Der iranische Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf hat die israelischen Angriffe auf die Vororte der libanesischen Hauptstadt Beirut scharf verurteilt und mit Konsequenzen gedroht. Das «grüne Licht» für die Attacken auf die als Dahija bekannten Vororte von Beirut mache amerikanische und israelische Stützpunkte zu legitimen Zielen des Irans, schrieb Ghalibaf auf der Plattform X. Die iranischen Streitkräfte hielten sich «alle Optionen offen», da die Gegenseite «nur die Sprache der Gewalt» verstehe, so Ghalibaf.
Ungeachtet der eigentlich verkündeten Waffenruhe im Libanon hatte Israels Militär zuvor erneut die Vororte der Hauptstadt Beirut angegriffen.
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19.46 Uhr
Trump will eingefrorene iranische Vermögen nicht freigeben
US-Präsident Donald Trump hat eine Freigabe eingefrorener iranischer Vermögenswerte im Vorfeld einer Einigung mit Teheran ausgeschlossen. «Nein. Das kommt später», sagte Trump in einem Interview mit dem Sender NBC auf die Frage, ob die Freigabe der Gelder als Teil einer Einigung infrage käme. «Wenn sie sich gut benehmen, wenn sie einen guten Job machen, beginnen wir mit den Gesprächen», betonte Trump.
Teheran macht seinerseits jede Einigung mit den USA auf eine dauerhafte Beendigung des Kriegs davon abhängig, dass ein Teil der eingefrorenen Gelder freigegeben wird. Im Rahmen von westlichen Sanktionen sind iranische Vermögenswerte in Milliardenhöhe im Ausland blockiert. Der Militärberater von Irans oberstem Führer Modschtaba Chamenei, Mohsen Resai, machte am Samstag den Streit um die eingefrorenen Vermögenswerte für das Stocken der Friedensgespräche verantwortlich und verlangt die Freigabe der Gelder.
Trump bekräftigte in dem Interview, er wisse genau, wo sich das angereicherte Uran im Iran befindet und dass er es auf die ein oder andere Weise bergen werde. Ob dafür die US-Armee eingesetzt werden soll, liess er offen. «Wenn wir jetzt eine Einigung erzielen, sind wir freundlich und werden alle zusammen vorgehen» und das Uran bergen. «Wir werden es abtransportieren und vernichten», betonte Trump.
Der Verbleib des angereicherten Urans ist einer der grössten Konfliktpunkte in den Bemühungen um ein Abkommen zur Beendigung des Kriegs, den die USA und Israel gegen den Iran führen.
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15.21 Uhr
Israel greift erneut Vororte von Beirut an
Israels Armee hat trotz der eigentlich verkündeten Waffenruhe die Vororte der libanesischen Hauptstadt Beirut angegriffen. Die Armee habe «Terroristen-Hauptquartiere» als Reaktion auf den Beschuss Israels durch die Hisbollah angegriffen, teilten Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Verteidigungsminister Israel Katz mit.
Videos von Augenzeugen zeigten dichte Rauchwolken in den als Dahija bekannten Vororten von Beirut, die als Hochburg der Hisbollah gelten, aber auch dicht bewohnt sind. Augenzeugen beschrieben schwere Zerstörung an einem der Gebäude über mehrere Stockwerke.
Israel hatte seit Inkrafttreten einer offiziellen Waffenruhe Mitte April die Angriffe deutlich eingeschränkt. US-Präsident Donald Trump hatte auch einen Stopp israelischer Angriffe in dem Gebiet und ein Ende von Angriffen der Hisbollah auf Israel verkündet. Israel hatte jedoch damit gedroht, diese Gebiete bei Hisbollah-Attacken auf Israel erneut anzugreifen und die Bewohner der Vororte erneut Mal zur Flucht gedrängt.
Der Norden Israels wurde zuvor erneut vom Libanon aus mit Raketen angegriffen. Die Raketenabwehr habe zwei Geschosse abgefangen, die auf israelisches Gebiet vorgedrungen seien, teilte die Armee mit.
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Sonntag, 7. Juni, 07.18 Uhr
Pakistans Innenminister Naqvi zu Gesprächen in Teheran
Pakistans Innenminister Mohsin Naqvi ist nach erneuten Kampfhandlungen zwischen den USA und dem Iran nach Teheran gereist.
Geplant seien hochrangige Treffen mit iranischen Regierungsbeamten, erfuhr die deutsche Nachrichtenagentur DPA am Samstag aus pakistanischen Sicherheits- und Diplomatenkreisen. Ziel sei es, den Dialog zwischen dem Iran und den USA zu fördern.
Der iranische Staatssender Irib berichtete nach der Ankunft Naqvis am Samstagabend (Ortszeit) in Teheran, es seien Treffen mit Präsident Massud Peseschkian und Aussenminister Abbas Araghtschi geplant.
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19.02 Uhr
Rettungskräfte: Sieben Tote bei israelischen Angriffen im Gazastreifen
Bei israelischen Angriffen sind im Gazastreifen am Samstag nach Angaben von Rettungskräften und Spitälern sieben Menschen getötet worden. In Gaza wurden bei einem Drohnenangriff auf das Flüchtlingslager Dschawasat sechs Menschen getötet und 15 weitere verletzt, wie die von der Hamas kontrollierte Zivilschutzbehörde mitteilte. Das Al-Schifa-Spital bestätigte die Einlieferung von sechs Leichen.
Die israelische Armee teilte mit, sie habe «in diesem Gebiet «Terroristen» ins Visier genommen», ohne nähere Angaben zu machen.
Weiter südlich im Gazastreifen wurde dem Zivilschutz zufolge ein 25-jähriger Mann bei einem Angriff auf ein Flüchtlingszelt getötet. Das Nasser-Spital in Chan Junis teilte mit, es habe neben dem Getöteten mehrere Verletzte aufgenommen. Ein israelischer Militärsprecher erklärte, die Armee habe «einen Terroristen» angegriffen. Ein Cousin des Getöteten sagte AFP, der Angriff habe dessen Zelt auf dem Dach eines Hauses getroffen. Am Samstag sei die Hochzeit des 25-Jährigen geplant gewesen.
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18.11 Uhr
Palästinensische Behörden: Baby stirbt nach Schüssen auf Auto
Israelische Soldaten haben im Westjordanland laut palästinensischen Angaben auf ein Auto geschossen und dabei ein Baby getötet. Das palästinensische Gesundheitsministerium teilte mit, die Schüsse seien am Freitagabend abgegeben worden und hätten den sieben Monate alten Sam Fahd Abu Haikal tödlich getroffen. Das Kind sei mit seinen Eltern in der Gegend von Tel Rumeida südlich von Hebron unterwegs gewesen.
Die amtliche palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtete, das Kind sei von einer Kugel am Kiefer getroffen worden, die zunächst seine Mutter verletzt habe. Der Junge erlag später seinen Verletzungen. Sein Vater Fahd Abu Haikal, Dozent an der Universität Bethlehem, wurde demnach an der Hand getroffen. Die Familie war auf dem Weg von Bethlehem zu Verwandten in Hebron, wie die Agentur berichtete.
Das israelische Militär teilte mit, laut einer ersten Untersuchung handele es sich bei den Verletzten um unbeteiligte Zivilisten. Soldaten hätten auf ein Fahrzeug geschossen, das in der Gegend von Hebron auf sie zugerast sei. Die Soldaten hätten mit einzelnen Schüssen reagiert und dabei drei Palästinenser verletzt, die in ein Spital gebracht worden seien.
A seven-month-old Palestinian baby was killed, and his parents were wounded by Israeli gunfire in the Tel Rumeida area south of the West Bank city of Hebron, the Palestinian health ministry said https://t.co/JwJyqjOI4f pic.twitter.com/txnC5YPz2c— Reuters (@Reuters) June 6, 2026
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Samstag, 6. Juni, 7 Uhr
US-Armee attackiert Ziele in Iran – Luftalarm in zwei Golfstaaten
Der Golfstaat Kuweit wird erneut von Raketen und Drohnen angegriffen. Die Luftabwehr sei im Einsatz, teilten die Streitkräfte des Landes am frühen Morgen auf der Plattform X mit. Auch in Bahrain gab es kurz darauf Raketenalarm, wie das Innenministerium auf X bekanntgab.
Die Bevölkerung solle Ruhe bewahren und sich an sicheren Orten aufhalten.
Zuvor hat das US-Militär im Bereich der Strasse von Hormus nach eigenen Angaben vier iranische Drohnen abgewehrt und daraufhin im Iran Radarstationen zur Küstenüberwachung angegriffen. Das teilte das für den Nahen Osten zuständige US-Regionalkommando (Centcom) auf der Plattform X mit.
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4.30 Uhr
Strafanzeige: SVP will Einreise von Rima Hassan verhindern
Der Berner SVP-Grossrat Maxime Ochsenbein und der jurassische Ersatzmann Pierre-Alain Droz (parteilos) haben laut dem «Journal du Jura» bei der Bundesanwaltschaft mit erhöhter Dringlichkeit eine Strafanzeige bezüglich der Einreise der französisch-palästinensischen Europaabgeordneten Rima Hassan eingereicht. Sie fordern die Behörden unter anderem dazu auf, zu prüfen, ob ihr Besuch in der Schweiz Risiken für die innere Sicherheit, die öffentliche Ordnung oder die Bekämpfung von Propaganda zugunsten terroristischer Organisationen darstellt, wie die Zeitung schrieb.
Hassan wird auf Einladung von Ständerat Carlo Sommaruga (SP/GE) am 9. Juni im Bundeshaus erwartet. Am Tag zuvor nimmt sie voraussichtlich an einer Konferenz in Genf teil. In Frankreich wird Hassan wegen mutmasslicher Verherrlichung von Terrorismus nach Angaben der Zeitung strafrechtlich verfolgt.
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Freitag, 5. Juni 2026, 2.19 Uhr
Trotz Waffenruhe-Vereinbarung: Erneut Kämpfe im Libanon
Ungeachtet der zwischen Israel und dem Libanon vereinbarten Waffenruhe geht der Konflikt zwischen der Hisbollah-Miliz und Israel weiter. Bei einem erneuten Angriff der proiranischen Miliz auf die im Süden des Libanons stationierten Truppen wurde ein israelischer Soldat getötet, wie die Armee am Abend mitteilte. Die Hisbollah hatte kurz zuvor die in der Nacht zum Donnerstag in Washington zwischen dem Libanon und Israel vereinbarten Bedingungen für eine Waffenruhe abgelehnt.
Die libanesische Regierung ist keine Konfliktpartei in dem Krieg und hat nur begrenzten Einfluss auf die Hisbollah. Nach dem tödlichen Hisbollah-Angriff bombardierte die israelische Armee nach eigenen Angaben Infrastruktur der Miliz. In der Nacht gab die Hisbollah einen weiteren Raketenangriff auf die israelischen Truppen im Süden des Libanons bekannt. Unabhängig überprüfen liess sich das nicht. Von Israels Armee gab es dazu zunächst keine Mitteilung.
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15 Uhr
Kritik an Waffenruhe auch aus Israel
Auch Israels Polizeiminister Itamar Ben-Gvir kritisierte die Vereinbarung zwischen Israel und dem Libanon bereits als «schweren Fehler». Die Einigung sei das Ergebnis falscher Ratschläge an die politische Führung und werde nach seiner Einschätzung die Hisbollah stärken.
Israeli National Security Minister Ben-Gvir:— Clash Report (@clashreport) June 4, 2026
A ceasefire in Lebanon is a fantasy. Hezbollah will not withdraw north of the Litani River.
Hezbollah has grown stronger and stronger.
Under these circumstances, Netanyahu should have said to Trump, "Mr. President, we love you,… pic.twitter.com/J5XlimJAKN
Verteidigungsminister Israel Katz wies die Kritik zurück und sprach laut Medienberichten von «grossen Errungenschaften» im Libanon auf militärischer und politischer Ebene. Die Vereinbarung spiegele die von Israel geschaffene Realität wider und könne perspektivisch einen Friedensvertrag mit dem Libanon ermöglichen.
Nach Darstellung von Katz sieht die Vereinbarung auch eine fortgesetzte Präsenz der israelischen Armee in einer sogenannten «Sicherheitszone» im Grenzgebiet sowie operative Handlungsfreiheit vor.
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14.41 Uhr
Hisbollah macht bei Waffenruhe nicht mit
Die Hisbollah im Libanon lehnt die jüngst getroffenen Bedingungen für eine Waffenruhe mit Israel ab. «Das angekündigte Abkommen ist ein Fahrplan zur Zerstörung eines Teils des libanesischen Volkes und zur Unterwerfung des übrigen Teils», hiess es in einer im Fernsehen verlesenen Erklärung von Hisbollah-Chef Naim Kassim.
As expected, Hizbullah leader Naim Qassem categorically rejects yesterday's Lebanon-Israel agreement in Washington, vows the militia will keep fighting "with all the strength we possess" https://t.co/1RpYHyhk3D— Alex Rowell (@alexjrowell) June 4, 2026
Kassim lehnte insbesondere Forderungen nach einer Entwaffnung der vom Iran unterstützten Organisation ab. Eine Auslegung der Waffenruhe, nach der die Hisbollah ihre Angriffe einstellen müsse, während die israelischen Angriffe andauerten, komme einer «Kapitulation» gleich.
Kassim betonte, die Hisbollah habe niemandem zugesagt, auf «Widerstand oder Vergeltung» zu verzichten. Solange die Angriffe anhielten, werde die Organisation ihre militärischen Aktionen fortsetzen. «Wir lehnen jede Verknüpfung zwischen der Existenz des Widerstands und dem Ende der Aggression oder dem Rückzug Israels ab», hiess es.
Hezbollah chief Naim Qassem says northern Israel “will not be safe” as long as Lebanese villages are bombed and people are killed, rejecting the outcome of Lebanon-Israel direct talks and calling negotiations with Israel “shameless.”— Faytuks Network (@FaytuksNetwork) June 4, 2026
He says any ceasefire must include all of…
Zugleich erklärte Kassim, die Hisbollah befürworte einen umfassenden Waffenstillstand, der das Ende aller israelischen Angriffe, den Rückzug Israels aus libanesischem Gebiet, die Rückkehr der Vertriebenen und den Wiederaufbau einschliessen müsse.
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Donnerstag, 4 Juni 2026, 4.31 Uhr
Libanon und Israel wollen brüchige Waffenruhe umsetzen
Israel und der Libanon haben sich nach Angaben des US-Aussenministeriums auf einen Weg zur Umsetzung der bisher faktisch kaum wirksamen Waffenruhe geeinigt. Die Waffenruhe sei abhängig von einer kompletten Einstellung der Angriffe der proiranischen Hisbollah-Miliz gegen Israel, hiess es in einer gemeinsamen Erklärung nach Gesprächen zwischen israelischen und libanesischen Regierungsvertreten in Washington.
Im aktuellen Konflikt stehen sich Israel und die Schiiten-Miliz gegenüber. Die libanesische Regierung ist selbst keine Kriegspartei - und hat auch nur begrenzt Einfluss auf die Hisbollah. Die mit Teheran verbündete Miliz ist nicht an den Gesprächen beteiligt. Sie sieht Verhandlungen mit Israel als Kapitulation an.
Die in Washington getroffene gemeinsame Erklärung sieht die Einrichtung sogenannter Pilotzonen im Libanon vor, in denen ausschliesslich die regulären libanesischen Streitkräfte die Kontrolle ausüben sollen. Die Hisbollah soll sich aus Gebieten südlich des Litani-Flusses - also aus dem Gebiet nahe der Grenze zu Israel - zurückziehen. Wie diese Sicherheitszonen eingerichtet werden sollen, ist noch unklar. «Diese Schritte werden Fortschritte hin zu einem umfassenden Friedens- und Sicherheitsabkommen ermöglichen», heisst es.
Es wurden zunächst keine Angaben gemacht, ob es sich bei dem neuen Bekenntnis zur Waffenruhe um eine zeitlich begrenzte Verlängerung handelte. Zuvor war die Waffenruhe jeweils befristet verlängert worden. Israel und der Libanon vereinbarten, ihre Gespräche in der Woche vom 22. Juni fortzuführen, um eine umfassende Einigung zu erzielen, heisst es in der Erklärung weiter.
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14.19 Uhr
Libanon meldet weitere Tote und Angriffe Israels
Bei israelischen Angriffen im Libanon sind nach Behördenangaben mindestens acht Menschen getötet worden. Bei einem Angriff nahe der Küstenstadt Tyrus seien sechs Menschen getötet worden, meldete das libanesische Gesundheitsministerium. Israels Armee äusserte sich auf Anfrage zunächst nicht dazu.
Bei einem weiteren Angriff wurden dem Ministerium zufolge zwei Sanitäter getötet. Ein weiterer sei schwer verletzt worden. Das Ministerium verurteilte den Angriff als «barbarisches Vorgehen» Israels. Israels Militär teilte mit, den Fall zu prüfen. In der Vergangenheit hat die israelische Armee der Hisbollah immer wieder vorgeworfen, Gesundheitseinrichtungen als Schutz zu missbrauchen. Die libanesischen Behörden weisen das zurück.
Libanesische Sicherheitskreise berichteten darüber hinaus von Dutzenden Angriffen im Raum der Küstenstadt Tyrus und im Raum von Nabatija. Auf einer Strasse wenige Kilometer südlich der Hauptstadt Beirut kam es nach Angaben von Augenzeugen zu einem Drohnenangriff. Laut Sicherheitskreisen soll dabei ein Hisbollah-Mitglied angegriffen worden sein. Israels Armee sagte auf Anfrage, sie gehe dem Bericht nach.
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Mittwoch, 3. Juni, 9.46 Uhr
Israelisches Schiff «Crown Iris» erneut Ziel von Protesten in Piräus
In Griechenland haben im Hafen von Piräus Hunderte Menschen gegen die Ankunft des israelischen Kreuzfahrtschiffs «Crown Iris» demonstriert. Zu der Kundgebung hatten linke Organisationen, Gewerkschaften und Solidaritätsgruppen aufgerufen, berichtete das Nachrichtenportal «Efsyn.gr».
Die Demonstrierenden protestierten gegen das Vorgehen Israels im Gazastreifen und forderten mehr Unterstützung für die palästinensische Bevölkerung.
Bereits während der vergangenen Sommersaison war die «Crown Iris» bei ihren Fahrten durch die Ägäis mehrfach Ziel ähnlicher Protestaktionen in griechischen Häfen geworden.
Die Kundgebung in Piräus verlief nach Berichten griechischer Medien weitgehend friedlich. Die Polizei war mit einem grösseren Aufgebot vor Ort, um mögliche Störungen zu verhindern.
Die Proteste werden in Griechenland kontrovers diskutiert. Während die Teilnehmer auf die Lage in den palästinensischen Gebieten aufmerksam machen wollen, warnen Kritiker vor möglichen Auswirkungen auf den Tourismus.
Zudem betonen sie, israelische Touristen dürften nicht pauschal für die Politik ihrer Regierung verantwortlich gemacht werden.
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Sonntag, 31. Mai, 9.44 Uhr
Israel nimmt strategisch wichtige Festung im Südlibanon ein
Die israelische Armee hat eigenen Angaben zufolge im Süden des Libanons die strategisch gelegene Kreuzritterfestung Beaufort eingenommen. Sie weitete damit ihre Bodeneinsätze im Nachbarland weiter aus, wie es in einer Mitteilung am Morgen hiess. Das Foto eines dpa-Reporters zeigte eine israelische Flagge, die auf der Festung gehisst wurde. Israels Armee äusserte sich auf Anfrage dazu zunächst nicht.
Das israelische Militär warf der libanesischen Hisbollah-Miliz vor, in der Gegend Einrichtungen zu haben und von dort aus auch Angriffe ausgeführt zu haben. Israel geht in dem Gebiet laut eigenen Angaben etwa gegen Raketenabschussrampen der vom Iran unterstützten Schiitenorganisation vor. Ein Armeesprecher bezeichnete die Festung als «Symbol der Arroganz» der Hisbollah.
Die Kreuzritterfestung Beaufort wurde im 12. Jahrhundert errichtet und liegt knapp nördlich des Flusses Litani, hinter den sich die Hisbollah laut einer Vereinbarung zurückziehen sollte. Die Festung liegt zugleich in der Nähe eines nordöstlichen Ausläufers der israelischen Grenze. Von dem in 700 Meter Höhe gelegenen Bau hat man einen guten Überblick über die Umgebung. Die Festung war schon während der rund 20 Jahre langen israelischen Besatzung bis zum Jahr 2000 ein Schauplatz des Konflikts.
Libanons Ministerpräsident Nawaf Salam warf Israel vor, den südlichen Libanon weitreichend zu zerstören. Israels Angriffe seien ein «Versuch, die Geschichte auszuradieren», sagte er der Staatsagentur NNA zufolge. Die Kosten des Kriegs seien für die Libanesen immens. Das Land dürfe nicht zum «Faustpfand» in regionalen Konflikten werden.
Ein israelischer Militärsprecher forderte am Morgen einen Grossteil der Einwohner im Südlibanon dazu auf, sich nördlich des Sahrani-Flusses – etwa 40 Kilometer nördlich der israelischen Grenze – zu begeben. Eine solch umfassende Fluchtaufforderung hatte es zuletzt kurz vor Beginn der Waffenruhe Mitte April gegeben. Israels Armee begründete den Fluchtaufruf mit den Angriffen der Hisbollah auf Israel. Das Militär werde in der Gegend entschieden gegen die Miliz vorgehen.
Israels Armee meldete zugleich erneut Beschuss aus dem Libanon. In Nordisrael heulten mehrfach die Warnsirenen. Militärangaben zufolge wurde zudem ein israelischer Soldat im Südlibanon getötet. Israelischen Berichten zufolge kam er bei Drohnenbeschuss der Hisbollah am späten Samstagabend ums Leben.
Wegen der Drohnen- und Raketenangriffe der Hisbollah können derzeit Tausende Kinder in mehreren nordisraelischen Orten, die in der Nähe der Grenze zum Libanon liegen, derzeit nicht in die Schule gehen.
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Samstag, 30. Mai, 11.02 Uhr
Waffenruhe zwischen Israel und Hisbollah steht nur noch auf dem Papier
Die israelische Armee hat nach mehreren Angriffen der libanesischen Hisbollah-Miliz die Bewohner von vier Dörfern im Libanon zur Evakuierung aufgefordert. Ein Armeesprecher begründete dies mit anhaltenden Verstössen der Hisbollah gegen die vereinbarte Waffenruhe.
Arabische Fernsehsender berichteten ausserdem von israelischen Luftangriffen auf Ziele in der Umgebung der libanesischen Stadt Nabatija. Dabei sollen nach Angaben des libanesischen Fernsehsenders LBC mindestens drei Menschen getötet worden sein. Eine offizielle Bestätigung gab es bislang nicht.
Laut Angaben der israelischen Armee feuerte die Hisbollah in der Nacht etwa 10 bis 15 Raketen in vier Wellen auf den Norden Israels ab. Allein zehn Geschosse waren nach einem Bericht der israelischen Tageszeitung «Haaretz» unter Berufung auf Kommunalbehörden auf die grenznahe Stadt Kiriat Schmona gerichtet. Die israelische Luftabwehr fing neun Raketen ab. Ein Projektil schlug im Stadtzentrum ein und verursachte Sachschäden. Es gab keine Verletzten.
Die Hisbollah teilte auf Telegram mit, sie habe israelische Streitkräfte im Südlibanon mit Sprengfallen, Artilleriegeschossen und Raketen attackiert. Dabei sollen israelische Soldaten verletzt worden sein. Diese Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.
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Freitag, 29. Mai 2026, 5.18 Uhr
UN-Bericht wirft Israels Sicherheitskräften sexuelle Gewalt vor
Ein Bericht der Vereinten Nationen erhebt schwere Anschuldigungen gegen israelischen Soldaten und andere Sicherheitskräfte und wirft ihnen sexuelle Gewalt gegen Palästinenser vor. Die Liste der Misshandlungen umfasse etwa «Vergewaltigungen, auch mit Gegenständen, Gruppenvergewaltigungen, versuchte Vergewaltigungen, körperliche Gewalt gegen die Genitalien, gezielte Schüsse auf die Genitalien», heisst es in dem noch unveröffentlichten Report des UN-Generalsekretärs António Guterres.
Die Vereinten Nationen hätten 2025 mehrere Fälle konfliktbezogener sexueller Gewalt verifiziert, heisst es in dem Bericht. Betroffen gewesen seien 14 Männer, 7 Frauen, 9 Jungen und 1 Mädchen aus dem Gazastreifen und dem Westjordanland. «Vergewaltigungen und Gruppenvergewaltigungen, in einigen Fällen wiederholt, wurden an neun Opfern verübt, von denen die Mehrheit aus dem Gazastreifen stammte.» Der Bericht führt die israelischen Sicherheitskräfte auf einer Liste jener Akteure auf, die glaubhaft verdächtigt werden, in bewaffneten Konflikten systematisch Vergewaltigungen oder andere Formen sexueller Gewalt begangen zu haben.
Die israelische UN-Vertretung in New York reagierte empört auf die Anschuldigungen und gab am Donnerstag bekannt, den Kontakt mit dem Generalsekretariat der Vereinten Nationen unter Guterres abzubrechen. «Die Entscheidung, Israel auf eine schwarze Liste zu setzen und uns vorzuwerfen, sexuelle Gewalt als Kriegswaffe einzusetzen, ist eine ungeheuerliche Entscheidung», wetterte Botschafter Danny Danon. Er sprach von einer «Kampagne» gegen sein Land. «Wir sind durch mit diesem Generalsekretär!», schrieb Danon auf der Plattform X.
The UN added Israel to a blacklist of perpetrators of sexual violence in conflict. We are done with the Secretary-General's lies. Equating the democratic State of Israel with Hamas terrorists is a new low. Israel protects its citizens while Hamas massacres, rapes, and kidnaps. pic.twitter.com/TzvsGcA5Wh— Danny Danon 🇮🇱 דני דנון (@dannydanon) May 28, 2026
Der Sprecher des Generalsekretärs, Stéphane Dujarric, erklärte, man habe aus den sozialen Medien von der israelischen Entscheidung erfahren und sei jederzeit bereit für Gespräche. Den Inhalt des Berichts wollte Dujarric nicht kommentieren.
Guterres hatte bereits in der vorherigen Auflage des Reports angekündigt, israelische Soldaten und andere Sicherheitskräfte könnten wegen «erheblicher Bedenken hinsichtlich bestimmter Formen sexueller Gewalt, die von den Vereinten Nationen wiederholt dokumentiert wurden», in den kommenden Bericht aufgenommen werden.
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Donnerstag, 28. Mai 2026, 6.14 Uhr
Israels Armee greift erneut im Südlibanon an
Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben erneut im Süden des Libanons Stellungen der proiranischen Hisbollah-Miliz angegriffen. Es sei «Infrastruktur» der Schiiten-Miliz in der Stadt Tyrus attackiert worden, teilte die Armee am frühen Morgen mit. Zu möglichen Opfern gab es zunächst keine Informationen. Zugleich meldete die Armee, ein mutmasslicher Drohnenangriff auf israelische Truppen im Süden des Nachbarlandes sei abgewehrt worden. Das «verdächtige» Flugobjekt sei über einem Gebiet abgefangen worden, in dem Israels Soldaten im Einsatz seien. Die Angaben liessen sich nicht unabhängig überprüfen.
Eigentlich gilt seit Mitte April eine Waffenruhe. Darauf hatten sich die israelische und die libanesische Regierung, die selbst keine Konfliktpartei in dem Krieg ist, geeinigt. Die Hisbollah selbst lehnt Verhandlungen mit Israel ab. Faktisch läuft der Krieg ohnehin weiter. Zuletzt hatte sich die Lage erneut deutlich zugespitzt.
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23.04 Uhr
Netanjahu in Klinik eingeliefert – Büro spricht von zahnmedizinischer Behandlung
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ist Berichten zufolge am späten Abend in ein Krankenhaus in Jerusalem eingeliefert worden. Er lasse sich dort einer zahnärztlichen Behandlung unterziehen, berichteten israelische Medien unter Berufung auf sein Büro. Die genaue Art der Behandlung wurde nicht bekanntgegeben.
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20.40 Uhr
Netanjahu ordnet Verstärkung der israelischen Angriffe im Libanon an
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat nach eigenen Angaben eine Verstärkung der israelischen Militäroffensive gegen die pro-iranische Hisbollah-Miliz im Libanon angeordnet. «Ich habe eine noch grössere Beschleunigung unserer Operationen befohlen», sagte Netanjahu am Montag in einer auf der Onlineplattform Telegram veröffentlichten Videobotschaft. Als Ziel nannte er, die Hisbollah zu «zerschlagen».
Die Hisbollah greife Israel mit Drohnen an, darunter Glasfaserdrohnen, sagte Netanjahu. Doch arbeiteten israelische Teams bereits an «Gegenmassnahmen» gegen diese Drohnenangriffe. «Wir werden unsere Angriffe verstärken, unsere Feuerkraft vermehren, und wir werden sie zerschlagen», sagte der israelische Regierungschef.
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14.41 Uhr
Zwei rechtsextreme israelische Minister fordern Ausweitung von Militäreinsatz im Libanon
Zwei rechtsextreme israelische Minister haben eine Ausweitung des israelischen Militäreinsatzes im Libanon gefordert. «Es ist an der Zeit, dass der Ministerpräsident gemeinsam mit (US-Präsident) Donald Trump eine entschlossene Haltung einnimmt und ihm mitteilt, dass Israel wieder in den Krieg im Libanon eintritt», erklärte Sicherheitsminister Itamar Ben Gvir am Montag im Onlinedienst X.
Der rechtsextreme Finanzminister Bezalel Smotrich forderte Angriffe auf die libanesische Hauptstadt Beirut, um Drohnenangriffen der pro-iranischen Hisbollah-Miliz entgegenzuwirken. «Es ist dringend notwendig, der Bedrohung durch die Sprengstoffdrohnen der Hisbollah ein Ende zu setzen», erklärte Smotrich im Onlinedienst Telegram. «Für jede Sprengstoffdrohne müssen in Beirut zehn Gebäude einstürzen.»
Smotrich erklärte, er habe ein Sonderbudget von rund zwei Milliarden Schekel (rund 590 Millionen Euro) bewilligt, um dem Verteidigungssektor die Entwicklung von Gegenmassnahmen gegen die Drohnen zu ermöglichen.
Zwischen dem Libanon und Israel gilt seit Mitte April eigentlich eine Waffenruhe, die unlängst unter US-Vermittlung verlängert wurde. Israel und die Hisbollah setzen ihre gegenseitigen Angriffe jedoch fort. Die Hisbollah, deren erklärtes Ziel die Vernichtung Israels ist, lehnt sowohl die direkten Gespräche zwischen der libanesischen Regierung und Israel als auch die Waffenruhe der beiden Seiten ab.
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Montag, 25. Mai 2026, 11.15 Uhr
Hisbollah-Chef ruft zum Sturz der Regierung im Libanon auf
Hisbollah-Generalsekretär Naim Kassim hat die Menschen im Libanon zum Sturz der Regierung aufgerufen. «Die Menschen haben das Recht, auf die Strasse zu gehen und die Regierung zu stürzen», sagte Kassim in einer im Fernsehen übertragenen Rede am Sonntagabend. «Wenn diese Regierung nicht in der Lage ist, Souveränität (im Krieg mit Israel) herzustellen, dann sollte sie gehen.» Die Regierung bezeichnete er als «amerikanisch-israelisches Projekt, das die Institutionen des Landes angreift».
Kassim wies Forderungen über eine Entwaffnung der vom Iran unterstützten Hisbollah erneut zurück. «Wir werden die Waffen so lange in unseren Händen halten, bis der libanesische Staat in der Lage ist, seine Pflicht zu erfüllen zum Schutz und Erhalt des Libanon, seines Volkes und seiner Ressourcen», sagte Kassim dem Hisbollah-Sender al-Manar zufolge. Die Behörden des Landes könnten im Vorgehen gegen die schiitische Organisation nicht «handeln, wie es ihnen gefällt».
Seit Mitte April führen der Libanon und Israel zum ersten Mal seit Jahrzehnten direkte Gespräche auf politischer Ebene, vermittelt von den USA in Washington. Die Entwaffnung der Hisbollah ist ein zentraler Punkt in den Gesprächen, an denen die «Partei Gottes» aber nicht teilnimmt.
Bei einer gewaltsamen Entwaffnung könnte dem kleinen Land die nächste schwere Krise drohen. Einige fürchten, dass sich dann ein Szenario aus dem Mai 2008 wiederholen könnte: Die damalige Regierung versuchte unter anderem, das Kommunikationsnetz der Hisbollah stillzulegen. Deren Unterstützer lieferten sich daraufhin in Beirut tagelange Gefechte mit Anhängern der Regierung, Dutzende Menschen wurden getötet. Im Libanon tobte von 1975 bis 1990 ein schwerer Bürgerkrieg mit Zehntausenden Toten.
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Samstag, 23. Mai 2026, 15.14 Uhr
Nach Skandal-Video: Frankreich verbietet israelischem Minister die Einreise
Nach dem umstrittenen Vorgehen gegen Gaza-Aktivisten hat Frankreich ein Einreiseverbot gegen den israelischen Polizeiminister Itamar Ben-Gvir verhängt. «Diese Entscheidung ist eine Reaktion auf sein unentschuldbares Verhalten gegenüber französischen und europäischen Bürgern, die als Passagiere der Global Smud Flotilla unterwegs waren», teilte der französische Aussenminister Jean-Noël Barrot auf der Plattform X mit.
À compter de ce jour, Itamar Ben-Gvir est interdit d'accès au territoire français.— Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) May 23, 2026
Cette décision fait suite à ses agissements inqualifiables à l'égard de citoyens français et européens passagers de la flottille Global Smud.
Nous désapprouvons la démarche de cette flottille…
Ein Video des Ministers, das festgenommene Gaza-Aktivisten in demütigender Weise zeigte, hatte zuvor international Empörung ausgelöst. Zu sehen ist, wie der Minister mit einer Gruppe Anhängern und zwischen gefesselten Aktivisten umhergeht und eine israelische Flagge schwenkt.
Barrot betonte, man könne nicht tolerieren, dass französische Staatsangehörige auf diese Weise bedroht, eingeschüchtert oder misshandelt werden, noch dazu durch einen Amtsträger. Die Handlungen reihten sich ein in eine lange Liste «schockierender Äusserungen und Handlungen» ein sowie «Aufrufe zu Hass und Gewalt gegen die Palästinenser».
Barrot forderte die Europäische Union auf, wie zuvor Italiens Aussenminister Antonio Tajani, Sanktionen gegen Ben-Gvir zu verhängen. Laut Tajani sollten die EU-Aussenminister bei ihrem nächsten Treffen Strafmassnahmen beschliessen.
Mehrere Aussenminister europäischer Länder hatten das Vorgehen verurteilt. Ein Sprecher der EU-Aussenbeauftragten Kaja Kallas hatte mitgeteilt, die Behandlung der Aktivisten sei «völlig inakzeptabel». Laut dem Auswärtigen Amt waren mehrere von Israel in die Türkei abgeschobene Aktivisten aus Deutschland verletzt. Ein Sprecher bekräftigte Kritik der Bundesregierung an einer «erniedrigenden Behandlung» der Festgenommenen in Israel.
Israel hatte die aus mehr als 50 Booten bestehende Gaza-Hilfsflotte Anfang der Woche in internationalen Gewässern bei Zypern gestoppt. Rund 430 Aktivisten wollten die Seeblockade des Gazastreifens durchbrechen.
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Donnerstag, 21. Mai 2026, 5.40 Uhr
Israels Polizeiminister löst diplomatische Kontroverse aus
Israels rechtsextremer Minister Ben-Gvir hat mit einem Video, das die Demütigung von Gaza-Aktivisten zeigt, für Protest gesorgt. Das Video zeigt kniende, gefesselte Aktivist*innen. Für die Aufnahmen hat Ben-Gvir international heftige Kritik geerntet.
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18.07 Uhr
EDA pocht auf Achtung der Grundrechte der Flottillen-Teilnehmenden
Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) hat den israelischen Botschafter und die Behörden des Landes aufgefordert, die Grundrechte der festgenommenen Flottillen-Teilnehmenden aus der Schweiz zu achten. Bislang wurde das Departement nicht über die Anzahl der Festgenommenen informiert.
#Bolivia Proteste e blocchi stradali: Adottare la massima prudenza e prestare attenzione alle istruzioni delle autorità locali. https://t.co/jKtA5nbC7Q— travel_EDA-DFAE (@travel_edadfae) May 20, 2026
Die israelische Armee hat Anfang der Woche die meisten Boote der internationalen Gaza-Hilfsflotte gestoppt. An Bord waren auch Schweizer Staatsbürger*innen. Diese wurden gemäss Informationen der Schweizer Botschaft in Tel Aviv festgenommen und sollen in das Gefängnis Ktzi'ot überführt werden, wie das EDA auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Mittwoch mitteilte.
Ein Video des israelischen Polizeiministers Itamar Ben-Gvir, das Gaza-Aktivisten auf demütigende Weise zeigt, sorgt inzwischen weltweit grossen Unmut. Der israelische Aussenminister Gideon Saar distanzierte sich auf X mit deutlichen Worten von seinem rechtsextremen Kabinettskollegen. Dieser habe "unserem Staat mit diesem beschämenden Auftritt wissentlich Schaden zugefügt, schrieb Saar.
Die israelischen Behörden seien wiederholt aufgefordert worden, humane Haftbedingungen, Verfahrensgarantien und das Recht auf Verteidigung, sowie das Völkerrecht und das Seerecht einzuhalten, so das EDA weiter. Jede Intervention gegen die Flottille müsse dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit entsprechen. Die Wahrung der Rechte ihrer Mandanten obliegt nach Aussage des EDA aber primär den Anwält*innen der Festgenommenen. Die Schweizer Behörden leisteten gemäss Auslandschweizer-Gesetz subsidiäre konsularische Unterstützung.
Das EDA hat nach eigenen Angaben die Organisatoren der Schweizer Delegation zur Globalen Sumud-Flottille im April zu einem Treffen eingeladen und sie auf die erheblichen Risiken hingewiesen. «Schweizer Staatsangehörige, die sich trotz dieser Warnungen zur Teilnahme an der Flottille entschlossen haben, handeln fahrlässig und auf eigenes Risiko». so das EDA.
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16.32 Uhr
Israels Polizeiminister postet Demütigung von Aktivisten
Nach einem Video des israelischen Polizeiministers Itamar Ben-Gvir, das Gaza-Aktivisten auf demütigende Weise zeigt, hat das italienische Aussenministerium den israelischen Botschafter einbestellt. «Das Video von Minister Ben-Gvir ist absolut inakzeptabel und verstösst gegen jeden elementaren Schutz der Menschenwürde», schrieb Aussenminister Antonio Tajani auf X.
Quanto emerge dal video del Ministro Ben Gvir è assolutamente inaccettabile e contro ogni elementare tutela della dignità umana.— Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) May 20, 2026
D’intesa con il Presidente del Consiglio ho fatto convocare immediatamente alla Farnesina l’Ambasciatore d’Israele in Italia.
Auch der französische Aussenminister Jean-Noel Barrot kündigte auf X die Einbestellung des israelischen Botschafters an, um die Entrüstung Frankreichs mitzuteilen und Erklärungen zu erhalten. Ben-Gvirs Verhalten sei nicht akzeptabel. Französische Teilnehmer der Gaza-Hilfsflotte müssten mit Respekt behandelt und so schnell wie möglich freigelassen werden, schrieb Barrot.
Der israelische Aussenminister Gideon Saar distanzierte sich auf X mit deutlichen Worten von seinem rechtsextremen Kabinettskollegen, der zu den umstrittensten Mitgliedern der Regierung von Benjamin Netanjahu gehört. Er habe «unserem Staat mit diesem beschämenden Auftritt wissentlich Schaden zugefügt – und das nicht zum ersten Mal», schrieb Saar. Ben-Gvir sei «nicht das Gesicht von Israel». Regierungschef Netanjahu schrieb, Ben-Gvirs Umgang mit den Aktivisten entspreche nicht den Werten und Normen Israels. Gleichzeitig betonte er, Israel habe das Recht, «Flotillen von Hamas-Unterstützern am Eindringen in unsere Hoheitsgewässer und am Erreichen des Gazastreifens zu hindern.» Er habe die zuständigen Behörden angewiesen, die Aktivisten so schnell wie möglich auszuweisen.
Ben-Gvirs Video zeigt den Minister mit einer Gruppe Anhängern und eine israelische Flagge schwenkend zwischen gefesselten und knienden Aktivisten der internationalen Gaza-Hilfsflotte in der israelischen Hafenstadt Aschdod. «Willkommen in Israel, wir sind hier die Hausherren», ruft er auf dem Video, auf dem er die Aktivisten auch verspottet.
ככה אנחנו מקבלים את תומכי הטרור— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) May 20, 2026
Welcome to Israel 🇮🇱 pic.twitter.com/7Hf8cAg7fC
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Mittwoch, 20. Mai 2026, 4 Uhr
Israel: Protestaktion der Gaza-Hilfsflotte beendet
Israel hat nach Angaben des Aussenministeriums die internationale Gaza-Hilfsflotte vollständig gestoppt. Es sei «beendet», schrieb das Ministerium in der Nacht auf der Plattform X. Alle 430 Aktivisten seien auf israelische Schiffe gebracht worden und befänden sich auf dem Weg nach Israel, wo sie ihre Konsularvertreter treffen sollen. Ziel der «Gaza Sumud Flotilla» war es laut den Veranstaltern gewesen, «einen humanitären Korridor einzurichten und Israels illegale Blockade des Gazastreifens zu durchbrechen».
Another PR flotilla has come to an end. All 430 activists have been transferred to Israeli vessels and are making their way to Israel, where they will be able to meet with their consular representatives.— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) May 19, 2026
This flotilla has once again proved to be nothing more than a PR stunt at…
Das israelische Aussenministerium schrieb, die Protestaktion habe sich «einmal mehr als nichts weiter als ein PR-Stunt im Dienste der Hamas erwiesen». Die Organisatoren hatten zuvor auf ihrer Website geschrieben, der Einsatz der israelischen Marine gegen die Hilfsflotte 250 Seemeilen entfernt von Gaza sei «eine weitere illegale Aggression auf hoher See.» Sie sprachen von «Entführung» der Aktivisten. Unter den Festgenommenen sind auch Schweizer Aktivist*innen. Laut Medienberichten soll auch die Schwester der irischen Präsidentin Catherine Connolly, Margaret Connolly, unter den Festgenommenen sein.
In der Vergangenheit waren internationale Aktivisten stets nach einer Weile wieder in ihre Heimatländer abgeschoben worden. Zwei Wochen nach einem ersten Stopp durch die israelische Marine hatte sich die «Global Sumud Flotilla» am vergangenen Donnerstag erneut auf den Weg Richtung Gazastreifen gemacht. Sie war vom türkischen Hafen Marmaris aus in See gestochen. Aktivisten aus 40 Ländern waren mit mehr als 50 Schiffen unterwegs gewesen.
Die propalästinensischen Aktivisten wollten versuchen, die seit 2007 bestehende israelische Seeblockade des Gazastreifens, die auch von Ägypten mitgetragen wird, zu durchbrechen und Hilfsgüter nach Gaza zu bringen. Mehrere EU-Staaten, darunter Deutschland, hatten Zweifel an der Vereinbarkeit des Stopps in internationalen Gewässern mit dem Völkerrecht geäussert.
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Dienstag, 19. Mai 2026, 9.10 Uhr
Israels Armee stoppt Grossteil der Gaza-Hilfsflotte
Die israelische Armee hat die meisten Boote der internationalen Gaza-Hilfsflotte gestoppt. Die Marine sei über Nacht weiter gegen die «Global Sumud Flotilla» vorgegangen und habe mehr als die Hälfte von insgesamt 57 Booten unter ihre Kontrolle gebracht, berichtete der israelische Rundfunk. Rund 250 Aktivisten seien bei dem Einsatz westlich von Zypern bisher festgenommen worden.
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14.19 Uhr
Nach Waffenruhe-Verlängerung: Neue gegenseitige Angriffe Israels und der Hisbollah
Einen Tag nach der Verlängerung der Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon hat Israel erneut Hisbollah-Ziele im Nachbarland angegriffen. Die Streitkräfte hätten Angriffe auf die Infrastruktur der pro-iranischen Miliz «in mehreren Gebieten im Süden des Libanon» begonnen, erklärte die Armee am Samstag. Die Hisbollah lehnt die Feuerpause wie auch die direkten Gespräche ab und griff Israel erneut mit Drohnen an.
Libanons Regierungschef Nawaf Salam warf der vom Iran finanzierten Miliz vor, den Libanon in einen neuen «unverantwortlichen» Krieg hineingezogen zu haben.
Libanons staatliche Nachrichtenagentur NNA berichtete am Samstag von israelischen Angriffen auf mindestens fünf Dörfer im Süden des Landes, in denen die Menschen zuvor einem Evakuierungsaufruf gefolgt waren. Die israelische Armee hatte vorab die Bewohner von neun Dörfern in den Regionen Sidon und Nabatije aufgefordert, die Orte angesichts der bevorstehenden Luftangriffe zu verlassen.
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Samstag 16. Mai 12.48 Uhr
Israels Militär bestätigt Tod von Hamas-Chef im Gazastreifen
Das israelische Militär und der Inlandsgeheimdienst Schin Bet haben den Tod des Militärchefs der Hamas im Gazastreifen, Iss al-Did al-Haddad, bei einem israelischen Luftangriff am Vortag bestätigt. Al-Haddad wurde in einer Mitteilung als einer der Architekten des Terrorangriffs am 7. Oktober 2023 bezeichnet. Bei dem Angriff töteten Terroristen der Hamas und andere Islamisten rund 1.200 Menschen in Israel und verschleppten mehr als 250 in den Gazastreifen.
Al-Haddad war nach der Tötung von Mohammed Sinwar zum Militärchef der Hamas im Gazastreifen aufgerückt. Nach israelischen Militärangaben gehörte er zu den dienstältesten Kommandeuren der Hamas. Er habe sich der Terrororganisation in ihrer Gründungsphase angeschlossen, hiess es. Israel hat eine Reihe politischer und militärischer Führer der Hamas gezielt getötet.
Eine offizielle Bestätigung des Todes durch die Hamas gibt es bisher nicht. Seine Familie bestätigte hingegen, dass al-Haddad, seine Frau und eine seiner Töchter bei dem israelischen Angriff in einem Stadtteil von Gaza am Freitag ums Leben gekommen sei.
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Freitag, 15. Mai 2026, 21.54 Uhr
Israels Verteidigungsminister Katz meldet Angriff auf Hamas-Führer
Israels Verteidigungsminister Israel Katz hat einen Angriff gegen den militärischen Führer der Hamas im Gazastreifen, Iss al-Din al-Haddad, bekanntgegeben. Israelische Medien zitierten am Abend einen hohen Vertreter der Sicherheitsdienste, wonach der Tötungsversuch erfolgreich war. Al-Haddad sei «einer der Architekten des Massakers am 7. Oktober» 2023 gewesen, schrieb Katz. «Das ist eine klare Botschaft an alle Mörder, die uns nach dem Leben trachten: Früher oder später kriegen wir euch.»
Nach Angaben des in Medien zitierten Sicherheitsbeamten war die Erlaubnis zur Tötung al-Haddads bereits vor eineinhalb Wochen erteilt worden. Er sei seitdem ständig überwacht worden. Die Entscheidung zum Angriff sei getroffen worden, als von einer hohen Erfolgswahrscheinlichkeit ausgegangen werden konnte.
Von der Hamas gab es zunächst keine Bestätigung. Augenzeugen berichteten jedoch, dass bei einem Luftangriff des israelischen Militärs in einem Vorort der Stadt Gaza sieben Palästinenser getötet und 50 verletzt worden seien. Es gebe Gerüchte, dass al-Haddad unter den Toten sei.
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Dienstag, 12. Mai 2026, 4.33 Uhr
EU einigt sich auf Sanktionen gegen israelische Siedler
Die Aussenminister der EU-Staaten haben sich auf weitere Sanktionen wegen der Gewalt radikaler israelischer Siedler gegen Palästinenser im Westjordanland verständigt. Die Einigung wurde nach dem Ende einer langen Blockade Ungarns möglich. Vorbereitet werden auch Handelsbeschränkungen für Produkte aus illegalen israelischen Siedlungen in den Palästinensergebieten, wie die EU-Aussenbeauftragte Kaja Kallas sagte.
Die EU hatte erstmals 2024 Sanktionen wegen Siedlergewalt verhängt. Zuletzt wurden weitere Strafmassnahmen aber von Ungarn blockiert, das nach dem Regierungswechsel nun aber einen anderen Kurs einschlägt.
Die Massnahmen sollen etwa zehn Personen und Organisationen treffen, wie die Deutsche Presse-Agentur von Diplomaten erfuhr. Die geplanten Sanktionsbeschlüsse werden unter anderem zur Folge haben, dass in der EU Vermögenswerte eingefroren werden müssen. Für Personen würde zusätzlich ein EU-Einreise- und Durchreiseverbot gelten. «Viele Mitgliedstaaten haben dazu aufgerufen, dies voranzubringen», sagte Kallas in einer Pressekonferenz. Man werde mit der Kommission daran arbeiten, Vorschläge zu dem Thema vorzulegen.
Details zu den Personen und Organisationen, die von den bereits vereinbarten Sanktionen betroffen sein werden, sollen bekanntgegeben werden, wenn sie in den kommenden Wochen formell beschlossen werden. Es werden allerdings nicht, wie ursprünglich erwogen, auch der israelische Finanzminister Bezalel Smotrich und Polizeiminister Itamar Ben-Gvir sanktioniert. Für diesen Schritt gebe es weiterhin nicht den erforderlichen Konsens, hiess es.
Mit den geplanten Sanktionen will die EU ein klares Zeichen gegen die Gewalt von Siedlern setzen. Seit dem Hamas-Massaker vom 7. Oktober 2023 und dem dadurch ausgelösten Gaza-Krieg hat die Gewalt radikaler israelischer Siedler gegen Palästinenser und deren Eigentum im besetzten Westjordanland deutlich zugenommen. In israelischen Medien ist dabei zunehmend von «jüdischem Terror» die Rede.
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Donnerstag, 30. April 2026, 0.10 Uhr
Israels Marine beginnt Einsatz gegen Gaza-Hilfsflotte
Die israelische Marine hat nach Medienberichten einen Einsatz gegen die internationale Hilfsflotte für Gaza gestartet. Die «Global Sumud Flotilla» teilte in einen Post auf der Plattform X mit, Schnellboote des israelischen Militärs hätten sich der Flotte genähert. «Sie richteten Laser und halbautomatische Sturmgewehre auf die Teilnehmer und befahlen ihnen, sich an den Bug der Boote zu begeben und auf Hände und Knie zu gehen», hiess es weiter. «Die Kommunikation der Boote wird gestört, und es wurde ein Notruf (SOS) abgesetzt.»
Our boats were approached by military speedboats, self-identified as “israel”, pointing lasers and semi-automatic assault weapons ordering participants to the front of the boats and to get on their hands and knees.— Global Sumud Flotilla (@gbsumudflotilla) April 29, 2026
Boat communications are being jammed and a SOS was issued. pic.twitter.com/qjkFKLjqPw
Dutzende Schiffe mit Aktivisten aus zahlreichen Ländern an Bord waren am Sonntag aus von Sizilien aus Richtung Gazastreifen in See gestochen. Die Organisation sprach von der grössten Flottille, die jemals versucht habe, den Gazastreifen zu erreichen.
Die propalästinensischen Aktivisten wollten erneut versuchen, die seit 2007 bestehende israelische Seeblockade des Gazastreifens, die auch von Ägypten mitgetragen wird, zu durchbrechen und Hilfsgüter in die Konfliktregion zu bringen. Erklärtes Ziel der «Global Sumud Flotilla» ist es ausserdem, die Einrichtung eines dauerhaften humanitären Korridors voranzubringen.
Israel hat in der Vergangenheit Versuche von Aktivisten, die Seeblockade vor dem abgeriegelten Küstenstreifen zu durchbrechen, stets verhindert. Bei einem vorherigen Versuch war die vorwiegend aus privaten Segel- und Motorbooten bestehende «Global Sumud Flotilla» vergangenen Herbst von israelischen Spezialeinheiten gestürmt und am Erreichen des Gebiets gehindert worden.
Die israelische Armee äusserte sich zunächst nicht zu den Berichten. Das israelische Nachrichtenportal «ynet» berichtete unter Berufung auf einen israelischen Repräsentanten, man habe wegen der Grösse der Flotte beschlossen, sie bereits in internationalen Gewässern weit vor der israelischen Küste unter Kontrolle zu bringen – und zwar westlich der griechischen Insel Kreta.
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Sonntag, 26. April 2026, 20.31 Uhr
Gaza-Hilfsflotte von Sizilien aus in See gestochen
Dutzende Schiffe der «Global Sumud Flotilla» mit Aktivisten aus zahlreichen Ländern an Bord sind von Sizilien aus Richtung Gazastreifen in See gestochen. Nach einer wetterbedingten Verzögerung seien nun 56 Schiffe von einem Hafen bei Syrakus aufgebrochen, teilte die Organisation mit. Sie sprach von der grössten Flottille, die jemals versucht habe, den Gazastreifen zu erreichen.
Die propalästinensischen Aktivisten wollen erneut versuchen, die seit 2007 bestehende israelische Seeblockade des Gazastreifens, die auch von Ägypten mitgetragen wird, zu durchbrechen und Hilfsgüter in die Konfliktregion zu bringen. Erklärtes Ziel der «Global Sumud Flotilla» ist es ausserdem, die Einrichtung eines dauerhaften humanitären Korridors voranzubringen.
Israel hat in der Vergangenheit Versuche von Aktivisten, die Seeblockade vor dem abgeriegelten Küstenstreifen zu durchbrechen, stets verhindert. Bei einem vorherigen Versuch war die vorwiegend aus privaten Segel- und Motorbooten bestehende «Global Sumud Flotilla» vergangenen Herbst von israelischen Spezialeinheiten gestürmt und am Erreichen des Gebiets gehindert worden.
Nach Angaben der Organisation wollen sich die nun aufgebrochenen Schiffe mit mehreren weiteren aus anderen Ländern gestarteten Booten auf See sammeln und weiter nach Osten fahren. Begleitet wird die Flottille von einem Schiff der spanischen Hilfsorganisation Open Arms sowie der «Arctic Sunrise» des Umweltverbandes Greenpeace. Dies stärke die gesamte Mission, hiess es.
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19.01 Uhr
Netanjahu gibt Behandlung wegen Prostatakrebs bekannt
Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat eine Behandlung wegen Prostatakrebs bekanntgegeben. Er habe sich vor etwa anderthalb Jahren operieren lassen, teilte er am Freitag mit. Vor zweieinhalb Monaten hätten seine Ärzte dann einen kleinen Tumor entdeckt und im Jerusalemer Hadassah-Krankenhaus mit Strahlentherapie behandelt.
Es war das erste Mal, dass der israelische Regierungschef die Diagnose öffentlich einräumte. Er habe diesen Schritt hinausgezögert, damit die Nachricht nicht auf den Höhepunkt des Iran-Krieges falle, sagte der 76-Jährige. So habe er «weitere falsche Propaganda gegen Israel» verhindern wollen. Er sei gesund, der Tumor sei ein kleineres medizinisches Problem gewesen.
Sein Gesundheitszustand war in den ersten Wochen des Krieges Gegenstand von Spekulationen gewesen, nachdem mit Künstlicher Intelligenz erzeugte Bilder kursierten, die seinen Tod nahelegten. Solche Bilder waren auch in iranischen Staatsmedien verbreitet worden.
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Freitag, 24. April 2026, 4.44 Uhr
Trump verkündet Verlängerung der Waffenruhe im Libanon
Israel und der Libanon haben ihre Waffenruhe nach Angaben von US-Präsident Donald Trump um drei Wochen verlängert. Trump äusserte sich am Donnerstag (Ortszeit) nach einem Treffen mit Vertretern beider Länder im Weißen Haus. Die ursprünglich auf zehn Tage angelegte Waffenruhe, die am 16. April in Kraft getreten war, wäre am Montag ausgelaufen. Es war die zweite hochrangige Verhandlungsrunde zwischen beiden Ländern innerhalb einer Woche.
Die Hisbollah-Miliz äusserte sich zunächst nicht dazu.
«Die Vereinigten Staaten werden mit dem Libanon zusammenarbeiten, um ihm dabei zu helfen, sich vor der Hisbollah zu schützen», sagte Trump. Ins Auge nehme er dabei auch die Finanzierung der Miliz durch den Iran, sagte er auf eine Reporterfrage. Solange der Iran die Hisbollah finanziere, werde es keine Vereinbarung im Iran-Krieg geben. «Das ist ein Muss», sagte Trump.
Zudem werde er in naher Zukunft den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und den libanesischen Präsidenten Joseph Aoun empfangen. Er plane, das Treffen noch während der verlängerten Waffenruhe stattfinden zu lassen. Das vorangegangene Treffen im Weissen Haus nannte Trump historisch. Auf US-Seite waren ihm zufolge neben Vizepräsident JD Vance und Aussenminister Marco Rubio auch die US-Botschafter in Israel und im Libanon dabei. Zudem waren Israels Botschafter in den USA, Jechiel Leiter, sowie die libanesische Botschafterin Nada Hamadeh Moawad anwesend.
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Donnerstag, 23. April 2026, 0.31 Uhr
Libanesische Journalistin bei israelischem Luftangriff getötet
Bei einem israelischen Luftangriff im Südlibanon sind nach libanesischen Angaben drei Menschen getötet worden, darunter die Journalistin Amal Khalil. Das teilte das libanesische Gesundheitsministerium mit. Der Vorfall habe sich in dem Ort al-Tiri ereignet. Die Journalistin arbeitete demnach für die Zeitung «Al Achbar», die der proiranischen Hisbollah-Miliz nahesteht. Auch die Zeitung bestätigte den Tod ihrer Mitarbeiterin. Sie sei unter Trümmern eingeschlossen gewesen und tot aufgefunden worden. Eine weitere Journalistin wurde demnach verletzt.
Der libanesische Ministerpräsident Nawaf Salam kritisierte Israel. Die «gezielten Angriffe» auf Journalisten sowie die Attacken auf Rettungsteams stellten Kriegsverbrechen dar, schrieb er auf der Plattform X. Israels Angriffe auf Medienschaffende seien keine Einzelfälle.
Nach Angaben der libanesischen Nachrichtenagentur NNA wurden zunächst zwei Menschen bei einem israelischen Luftangriff in al-Tiri getötet. Die israelische Armee teilte dazu mit, es seien zwei Fahrzeuge identifiziert worden, die aus einem von der proiranischen Hisbollah-Miliz genutzten Gebäude gekommen seien. In der Mitteilung war die Rede von «Terroristen», die sich auf bedrohliche Weise israelischen Bodentruppen genähert hätten, die den südlichen Teil des Libanons kontrollieren. Die Luftwaffe habe daraufhin eines der Fahrzeuge angegriffen. Anschliessend sei auch das Gebäude beschossen worden.
Die Armee sei sich Berichten bewusst, denen zufolge zwei Journalistinnen verletzt worden seien, hiess es weiter. Sie dementierte Angaben, laut denen Rettungsteams daran gehindert worden seien, das Gebiet zu erreichen. Man prüfe den Vorfall. Das Gebiet der israelischen «Sicherheitszone» sei allgemein bekannt. Die israelische Armee ziele nicht auf Journalisten ab, achte aber auch auf die Sicherheit der eigenen Truppen.
Israelische Soldaten sind trotz Vereinbarung einer Waffenruhe weiterhin im Südlibanon stationiert. Israel hat dort nach eigenen Angaben eine sogenannte «Sicherheitszone» eingerichtet, die zum Schutz der nordisraelischen Ortschaften vor Hisbollah-Angriffen dienen solle. Die libanesische Führung spricht dagegen von einer Besatzung ihres Staatsgebiets.
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Mittwoch, 22. April 2026, 0.10 Uhr
UN: Höhepunkt gewaltsamer Vorfälle in Gaza seit Waffenruhe
Gewaltsame Zwischenfälle haben nach UN-Angaben im Gaza-Streifen einen neuen Höhepunkt seit Inkrafttreten der Waffenruhe erreicht. Die Zahl der Vorfälle, etwa Schusswechsel, Beschuss und Angriffe, sei zwischen dem 12. und 18. April im Vergleich zur Vorwoche um 46 Prozent gestiegen, sagte der Sprecher von UN-Generalsekretär António Guterres, Stéphane Dujarric, in New York. Dies stelle den höchsten Wochenwert seit der Waffenstillstandsvereinbarung vom Oktober dar. Das israelische Militär sagte auf Nachfrage, man prüfe die Aussagen.
Israels Armee kontrolliert weiterhin etwa die Hälfte des Gazastreifens, in dem Rest des Gebiets hat die islamistische Terrororganisation Hamas ihre Kontrolle wieder gefestigt. Die Hamas besteht vor dem Übergang in die zweite Phase des Gaza-Friedensplans von US-Präsident Donald Trump darauf, dass Israel seine Angriffe in dem Küstenstreifen unterlässt und die Einfuhr von mehr humanitären Hilfsgütern erlaubt. Ihre in dem Plan vorgesehene Entwaffnung lehnt die Hamas weiterhin ab.
Seit Beginn der Waffenruhe sind nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde mehr als 760 Palästinenser in dem schmalen Küstenstreifen getötet worden.
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19.14 Uhr
Trotz Waffenruhe wieder Zwischenfälle im Libanon
Trotz der im Libanon geltenden Waffenruhe zwischen proiranischer Hisbollah-Miliz und Israel hat Israels Armee eigenen Angaben zufolge Personen dort angegriffen. Diese hätten von Israel kontrolliertes Gebiet betreten und eine unmittelbare Bedrohung für israelische Soldaten dargestellt, teilte das Militär am Abend mit. Damit hätten sie gegen die Waffenruhe-Vereinbarung verstossen. Auch aus libanesischen Sicherheitskreisen hiess es, zwei libanesische Männer hätten sich auf verdächtige Weise einer Gegend im Süden des Landes genähert, die Zivilisten derzeit nicht betreten dürften.
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Dienstag, 21. April 2026, 18.43 Uhr
EU: Neuer Vorstoss für Israel-Sanktionen gescheitert
In der EU ist ein neuer Vorstoss für Sanktionen gegen Israel gescheitert. EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas erklärte nach einem Aussenministertreffen in Luxemburg, es gebe nicht die erforderlichen Mehrheiten für Handelsbeschränkungen oder andere vorgeschlagene Massnahmen. Dafür müssten Mitgliedstaaten ihre Position ändern.
Bei dem EU-Treffen hatte sich zuvor unter anderem der deutsche Aussenminister Johann Wadephul klar gegen Vorschläge für weitreichende Israel-Sanktionen der EU ausgesprochen. Massnahmen wie das Streichen von Freihandelsvorteilen halte man «für unangebracht», sagte der CDU-Politiker. Dies bedeute allerdings nicht, dass man nicht mit Israel über kritische Fragen sprechen müsse.
Als Beispiele nannte Wadephul die Einführung der Todesstrafe und Gewalttaten israelischer Siedler im besetzten Westjordanland. «Ich erwarte, dass die israelische Regierung insgesamt dieser Siedlergewalt klarer, fester und mit allen rechtsstaatlichen Mitteln entgegentritt», sagte er. Es dürfe auch keine Annexion im Westjordanland geben.
Länder wie Spanien, Belgien und Irland warben hingegen eindringlich für ein schärferes Vorgehen der EU gegen Israel und plädierten für die bereits im vergangenen Jahr diskutierte Streichung von Freihandelsvorteilen. Die Europäische Union verliere ihre Glaubwürdigkeit, wenn sie nicht in der Lage sei, Israel zu sagen, dass es einen Kurswechsel brauche, sagte der spanische Aussenminister José Manuel Albares. Die Lage habe sich zuletzt weiter verschlechtert. Konkret prangerte Albares Verletzungen der Waffenruhe in Gaza sowie die Ausweitung illegaler Siedlungen im Westjordanland an. Israels Vorgehen im Libanon bezeichnete er als einen «Invasionskrieg unter Verletzung des Völkerrechts mit unterschiedslosen Bombardierungen».
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Montag, 20. April 2026, 0.28 Uhr
Israelischer Soldat beschädigt Jesus-Figur im Libanon
Die israelische Armee bestätigt, dass einer ihrer Soldaten im Südlibanon ein christliches Symbol beschädigt hat. Man nehme den Vorfall äusserst ernst, teilte die Armee am Abend auf X mit. Das Verhalten des Soldaten sei in keiner Weise mit den Werten vereinbar, die von Soldaten erwartet würden.
Am Sonntag hatte die Armee ein Foto veröffentlicht, das zeigt, wie ein Mann in israelischer Armeeuniform mit einem Hammer auf eine von einem Holzkreuz gefallene Figur von Jesus Christus einschlägt. Die Armee teilte mit, es sei nach einer ersten Untersuchung festgestellt worden, dass das Bild einen Soldaten im Südlibanon zeige.
Gegen die Beteiligten würden angemessene Massnahmen ergriffen, hiess es von der Armee weiter. Darüber hinaus wolle man die Gemeinde bei der Wiederherstellung des Kruzifixes an seinem Standort unterstützen. Rund jeder dritte Libanese ist Christ.
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17.31 Uhr
Trump: USA verbieten Israel weitere Angriffe auf Libanon
Israel wird nach Angaben von Präsident Donald Trump nicht mehr den Libanon angreifen. «Es ist ihnen von den USA VERBOTEN. Es reicht jetzt!!!», schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Am Donnerstag hatte Trump eine zehntägige Waffenruhe im Libanon verkündet, nachdem sich in dem Land die proiranische schiitische Hisbollah-Miliz sechs Wochen lang Gefechte mit der israelischen Armee geliefert hatte.
Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu sagte, er habe der Waffenruhe auf Bitten Trumps zugestimmt. Israel habe in den vergangenen Wochen eine «tiefe Sicherheitspufferzone» an seiner Nordgrenze geschaffen, die die unmittelbare Bedrohung wie etwa einen Einmarsch der Hisbollah verhindere. Zudem habe Israel rund 90 Prozent der Vorräte an Raketen und Geschossen der Miliz zerstört.
Die libanesische Regierung sowie die regulären Streitkräfte des Landes betonten mehrfach, dass sie nicht direkt an diesen Kampfhandlungen beteiligt waren. Trump hatte die Waffenruhe nach Gesprächen mit dem libanesischen Staatspräsidenten Joseph Aoun und mit Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu bekannt gegeben.
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14.03 Uhr
Israel: Entwaffnung der Hisbollah bleibt zentrales Ziel
Israel pocht trotz der Waffenruhe im Libanon-Krieg darauf, dass die dort ansässige Hisbollah-Miliz entwaffnet wird.
«Das von uns definierte Ziel – die Entwaffnung der Hisbollah mit militärischen oder politischen Mitteln – war und bleibt das Ziel des Einsatzes», sagte Verteidigungsminister Israel Katz in einer Videobotschaft. Der Vorstoss israelischer Bodentruppen sowie die Luftangriffe auf die vom Iran unterstützten Hisbollah-Kämpfer hätten viele Erfolge gebracht, seien aber noch nicht abgeschlossen.
Da US-Präsident Donald Trump an der Waffenruhe-Vereinbarung beteiligt sei, übe dies auch Druck auf die libanesische Regierung aus, die Entwaffnung durchzusetzen, so Katz. Allerdings hatte die Regierung in Beirut bereits in der Vergangenheit zugesagt, die Hisbollah im Süden des Landes zu entwaffnen – erreicht wurde das aber nicht. Ein Grund ist, dass die Hisbollah der regulären Armee nach Ansicht vieler Experten militärisch überlegen ist.
Katz betonte zugleich, dass israelische Soldaten die von ihnen eroberten Gebiete im Süden des Nachbarlandes halten, um Nordisrael vor Angriffen der Hisbollah zu schützen. Auch Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte am Donnerstag gesagt, dass die Armee während der Waffenruhe in einer rund zehn Kilometer breiten «Sicherheitszone» bleiben werde.
Katz kündigte nun auch erneut die Zerstörung aller Häuser in grenznahen Dörfern im Süden des Libanon an. Dies hatte er bereits Ende März gesagt und diesen umstrittenen Plan damit begründet, dass die Hisbollah die Gebäude für ihre Zwecke nutze. Viele Ortschaften im Süden gelten zwar als Hochburgen der Miliz, die Angaben lassen sich derzeit aber nicht unabhängig überprüfen.
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13.32 Uhr
UN Women: Mehr als 38'000 Frauen im Gazastreifen getötet
Bei den israelischen Angriffen im Gazastreifen sind nach einer Analyse der UN-Organisation für Frauen (UN Women) seit Oktober 2023 und bis Ende 2025 mehr als 38'000 Frauen und Mädchen umgekommen. Damit sind gut die Hälfte aller Opfer Frauen und Mädchen gewesen.
Die palästinensischen Gesundheitsbehörden geben die geschätzte Gesamtzahl der Todesopfer bis Ende 2025 mit gut 71'000 an. Mitte April lag die Zahl bei mehr als 72'000, weil Israel trotz der Waffenruhe seit Oktober 2025 weiterhin vereinzelt Angriffe durchführt.
UN-Organisationen schätzen, dass die wahren Toten-Zahlen noch deutlich höher liegen, weil bis heute noch viele Leichen unter Trümmern verborgen sind und die Dokumentation sämtlicher Todesfälle und Verletzungen wegen der verheerenden Zerstörungen im Gazastreifen schwierig ist.
11'000 Frauen und Mädchen hätten mit Verletzungen überlebt, die lebenslange Behinderungen bedeuteten, berichtet die Organisation weiter. Bis heute seien Frauen und Mädchen vom Kriegsgeschehen besonders betroffen. Viele hätten keinen Zugang zu Hygieneartikeln wie Monatsbinden. Manche vertriebene Frauen hätten in Zelten oder im Freien entbinden müssen, weil kein Transport in Krankenhäuser zur Verfügung stand, berichtet die Direktorin des UN Women-Büros in Genf, Sofia Calltorp.
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12.28 Uhr
Hisbollah behält «Hände am Abzug»
Die Kämpfer der vom Iran unterstützten Hisbollah im Libanon werden nach eigenen Angaben «ihre Hände am Abzug» behalten. In einer Stellungnahme der Schiitenorganisation hiess es, man bleibe wachsam gegenüber «dem Verrat und der Heimtücke des Feindes.»
Seit Beginn des Krieges habe die Miliz der Organisation durchschnittlich 49 Operationen pro Tag durchgeführt. Mehr als 2.000 Militäroperationen seien veröffentlicht worden, hiess es weiter. Dabei handele es sich um Konfrontationen mit israelischen Truppen im Südlibanon sowie um Angriffe auf deren Stellungen und Militärstützpunkte in Israel. Ihre Operationen hätten auch auf israelische Orte und auf Städte wie Tel Aviv abgezielt.
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10.58 Uhr
«Finger am Abzug»: Irans Revolutionsgarden richten scharfe Warnung an USA und Israel
Die iranischen Revolutionsgarden (IRGC) haben zum nationalen Tag der Armee scharfe Warnungen an die USA und Israel gerichtet.
In einer von der Nachrichtenagentur Tasnim verbreiteten Erklärung betonten die Elitestreitkräfte ihre Bereitschaft, auf jede militärische Bedrohung mit «verheerenden und tödlichen Schlägen» zu reagieren.Weiter hiess es, man sei mit «fester Entschlossenheit, wachsamen Augen, eisernem Willen und dem Finger am Abzug» bereit, auf jede Bedrohung durch die USA, Israel und deren Verbündete zu reagieren.
Die Rhetorik folgt einem bekannten Muster der Revolutionsgarden zu militärischen Gedenktagen, gewinnt jedoch vor dem Hintergrund der aktuellen Lage an Bedeutung.
Im Iran-Krieg gilt seit dem 8. April eine Waffenruhe, die am 22. April endet. International wird unter Führung Pakistans versucht, eine dauerhafte Vereinbarung zu erzielen. Zu den zentralen Streitpunkten gehören das iranische Atomprogramm, die Sicherheit der Schifffahrt in der Strasse von Hormus sowie die iranische Unterstützung für proiranische Milizen wie die libanesische Hisbollah.
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Freitag 17. April 2026, 3.26 Uhr
Libanons Armee wirft Israel Verstoss gegen Waffenruhe vor
Israel hat nach libanesischen Angaben gegen die um Mitternacht offiziell in Kraft getretene Waffenruhe im Libanon verstossen. Die israelische Armee habe wiederholt mehrere Dörfer im Süden beschossen, teilte die libanesische Armee am frühen Morgen mit. Sie rief die Bevölkerung erneut auf, vorerst nicht in die südlichen Dörfer und Städte zurückzukehren. Die israelische Armee äusserte sich zunächst nicht.
Nach wochenlangen Kämpfen zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah-Miliz hatte US-Präsident Donald Trump die Waffenruhe verkündet. Sie soll zunächst zehn Tage dauern.
Aus libanesischen Sicherheitskreisen verlautete, dass kurz nach Inkrafttreten der Feuerpause Artilleriegranaten in der Nähe der Küstenstadt Tyros eingeschlagen seien. Zudem habe eine Drohne ein Auto in Haris im Südlibanon getroffen.
Die vom Iran unterstützte Hisbollah hatte kurz vor Inkrafttreten der Waffenruhe noch zahlreiche Raketen auf Orte im Norden Israels gefeuert. Drei Menschen wurden nach Angaben von Sanitätern von Raketensplittern verletzt. Israels Armee teilte mit, sie habe daraufhin Raketenabschussrampen der Miliz attackiert. Libanons Regierung ist selbst keine aktive Partei in dem Konflikt.
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23.02 Uhr
Zehntägige Libanon-Waffenruhe tritt in Kraft
Nach wochenlangen Kämpfen zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah-Miliz ist eine von US-Präsident Donald Trump verkündete Waffenruhe offiziell in Kraft getreten. Die Frist für die Feuerpause begann um Mitternacht (Ortszeit, 23.00 Uhr MESZ), sie soll zunächst zehn Tage dauern. Trump hatte die Waffenruhe nach Gesprächen mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und dem libanesischen Präsidenten Joseph Aoun angekündigt – die Hisbollah war daran nicht beteiligt. Unklar war zunächst, inwieweit beide Seiten sie einhalten werden.
Netanjahu bestätigte die Waffenruhe in einer Videobotschaft, sagte jedoch, israelische Bodentruppen sollten auch während des zehntägigen Zeitraums in einer Pufferzone im Südlibanon bleiben. Die Hisbollah liess zunächst offen, ob sie sich an die Feuerpause halten wird. Jede Waffenruhe müsse «umfassend für das gesamte libanesische Gebiet» gelten und dürfe keinerlei Truppenbewegungen Israels zulassen, forderte die Miliz.
Während einer 2024 vereinbarten Waffenruhe hatte die israelische Armee weiterhin regelmässig Ziele im Libanon angegriffen. Die von der libanesischen Regierung zugesagte Entwaffnung der Hisbollah war nicht gelungen. Beide Seiten warfen sich Verstösse vor.
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19.19 Uhr
Schweiz begrüsst angekündigten Waffenstillstand
Die Schweiz begrüsst den am Donnerstag durch US-Präsident Donald Trump angekündigten Waffenstillstand zwischen dem Libanon und Israel. Das Aussendepartement rief alle Parteien dazu auf, den Waffenstillstand «vollständig zu respektieren», wie es auf der Plattform X mitteilte.
Die Gelegenheit solle genutzt werden, um auf eine dauerhafte politische Lösung voranzugehen. Dies «unter voller Achtung der Souveränität und der territorialen Integrität des Libanon», wie das eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten weiter mitteilte.
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18.17 Uhr
Trump verkündet zehntägige Waffenruhe im Libanon
Mehr als sechs Wochen nach Beginn der jüngsten Eskalation zwischen Israel und der proiranischen Hisbollah-Miliz im Libanon hat US-Präsident Donald Trump eine Waffenruhe verkündet.
Sie solle um Mitternacht (Ortszeit, 23.00 Uhr MESZ) beginnen und zunächst zehn Tage dauern, schrieb er nach Gesprächen mit dem libanesischen Präsidenten Joseph Aoun und dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu auf seiner Plattform Truth Social. Er werde beide zu einem Treffen im Weissen Haus einladen.
Die Hisbollah äusserte sich zunächst nicht. Die libanesische Regierung ist keine aktive Konfliktpartei und bemüht sich um Deeskalation.
Trump schrieb weiter, er habe Vizepräsident JD Vance, US-Aussenminister Marco Rubio und Generalstabschef Dan Caine angewiesen, gemeinsam mit dem Libanon und Israel auf einen dauerhaften Frieden hinzuarbeiten.
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13.25 Uhr
Bald nächste Verhandlungsrunde in Islamabad? Pakistan bestätigt nicht
Vermittler Pakistan bestätigt Spekulationen über schnelle weitere Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA bislang nicht. Das Land habe «offene Gesprächskanäle mit den betroffenen Parteien aufrechterhalten», sagte ein Aussenamtssprecher in Islamabad.
Aus Diplomatenkreisen erfuhr die Nachrichtenagentur DPA, ein neuer Gesprächstermin zwischen den Kriegsparteien werde erst nach der Rückkehr des pakistanischen Premierministers Shehbaz Sharif am Samstag festgelegt.
Sharif ist seit Mittwoch auf einer mehrtägigen Reise unterwegs, die ihn nach Saudi-Arabien, Katar und in die Türkei führt. Pakistans Armeechef, Feldmarschall Asim Munir, war am Mittwoch zu Gesprächen in der iranischen Hauptstadt Teheran eingetroffen. Munir gilt als einer der einflussreichsten Vermittler zwischen den USA und dem Iran.
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6.18 Uhr
Trump kündigt Spitzentreffen zwischen Israel und Libanon an
Israel und der Libanon werden nach Angaben von US-Präsident Donald Trump heute zu Gesprächen auf höchster Ebene zusammenkommen. Die «Anführer» beider Nachbarländer hätten seit langem nicht mehr miteinander gesprochen, bestimmt 34 Jahre, schrieb der Republikaner am Mittwochabend (Ortszeit) auf seiner Plattform Truth Social und fügte hinzu: «Morgen (Donnerstag) wird es passieren. Schön!» Hintergrund ist der andauernde Krieg zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah-Miliz.
Wen genau Trump mit den Anführern beider Länder meint, geht aus seinem Post nicht hervor. Libanons Ministerpräsident ist Nawaf Salam, sein israelischer Kollege ist Benjamin Netanjahu. Die Präsidenten beider Länder heissen Joseph Aoun und Izchak Herzog. Es gehe darum, zu versuchen, «etwas Luft zwischen Israel und dem Libanon zu schaffen», schrieb Trump. Vertreter beider Staaten waren bereits am Dienstagabend in Washington erstmals seit Jahrzehnten zu direkten Gesprächen auf politischer Ebene zusammengekommen.
Man führe Verhandlungen mit dem Libanon, sagte Israels Regierungschef Netanjahu laut Angaben seines Büros vom Mittwochabend. Dabei gehe es um zwei zentrale Ziele, erklärte der Ministerpräsident: Die Entwaffnung der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz «und zweitens einen dauerhaften Frieden. Frieden durch Stärke.» Die libanesische Regierung, die keine Partei in dem andauernden Krieg zwischen Israel und der Hisbollah ist, will eine Waffenruhe und einen Abzug der israelischen Soldaten aus dem Süden Libanons erreichen.
Das israelische Sicherheitskabinett wollte laut Medienberichten am selben Abend über eine Waffenruhe beraten, die Sitzung sei aber ohne Beschluss beendet worden, schrieb «Axios»-Reporter Barak Ravid auf der Plattform X.
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Donnerstag, 16. April 2026, 4.24 Uhr
Netanjahu: Sicherheitszone im Libanon wird ausgeweitet
Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu lässt im Kampf gegen die libanesische Hisbollah-Miliz eine Sicherheitszone im nördlichen Nachbarland ausweiten. Er habe die israelischen Streitkräfte angewiesen, die Sicherheitszone im Süden des Libanons weiter auszudehnen, sagte Netanjahu laut einer Mitteilung seines Büros. Parallel dazu führe man Verhandlungen mit dem Libanon. Das israelische Sicherheitskabinett wollte laut Medien am Mittwochabend über eine Waffenruhe beraten. Die Sitzung sei aber ohne Beschluss beendet worden, schrieb «Axios»-Reporter Barak Ravid auf X.
Erstmals seit Jahrzehnten waren am Dienstagabend in Washington israelische und libanesische Vertreter zu direkten Gesprächen auf politischer Ebene zusammengekommen. Die Verhandlungen mit dem Libanon verfolgten zwei zentrale Ziele, erklärte Netanjahu laut seines Büros vom Mittwochabend: Die Entwaffnung der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz «und zweitens einen dauerhaften Frieden. Frieden durch Stärke.» Die libanesische Regierung, die keine Partei im Krieg zwischen Israel und der Hisbollah ist, will eine Waffenruhe und einen Abzug der israelischen Soldaten aus dem Süden Libanons erreichen.
Am Mittwoch hatten sich Israels Militär und die Hisbollah erneut gegenseitig beschossen. Die Sicherheitszone im Südlibanon solle auch ostwärts bis zu den Hängen des Berges Hermon erweitert werden, «damit wir unseren drusischen Brüdern in ihrer Notlage besser beistehen können», erklärte Netanjahu weiter. Die religiöse Minderheit der Drusen in Syrien gilt als Verbündete Israels. Das Bergmassiv des Hermon erstreckt sich entlang der syrisch-libanesischen Grenze. Im Süden endet es auf den von Israel annektierten Golanhöhen.
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Mittwoch, 15. April 2026, 4 Uhr
USA: Libanon und Israel einigen sich auf weitere Verhandlungen
Bei einem ersten Treffen zwischen israelischen und libanesischen Vertretern auf politischer Ebene hat es nach US-Angaben «konstruktive Gespräche über Schritte zur Aufnahme direkter Verhandlungen» gegeben. Das US-Aussenministerium sprach von einem «historischen Meilenstein». Die USA sicherten demnach beiden Ländern Unterstützung für weitere Gespräche zu. Alle Seiten hätten sich darauf geeinigt, direkte Verhandlungen zu einem später zu bestimmenden Zeitpunkt und Ort aufzunehmen. Einzelheiten wurden zunächst nicht genannt. Die USA äusserten die Hoffnung, dass die Verhandlungen zu einem «umfassenden Friedensabkommen» führen könnten. Israelischen und libanesischen Berichten zufolge sollte das Treffen auf der Ebene von Botschaftern den Anfang der direkten Verhandlungen markieren.
Weiter hiess es in dem US-Statement, dass Israel das Recht auf Selbstverteidigung gegen anhaltende Angriffe der proiranischen Hisbollah im Libanon habe. Ein mögliches Ende der Feindseligkeiten müsse zwischen beiden Regierungen unter US-Vermittlung erreicht werden, nicht über getrennte Verhandlungskanäle.
Geführt wurden die Gespräche am Abend von der libanesischen Botschafterin in den USA, Nada Hamadeh Moawad, und dem israelischen Vertreter in Washington, Jechiel Leiter. Die Gespräche fanden nach Wochen gegenseitiger Angriffe zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah-Miliz statt. Es waren die ersten direkten Gespräche auf politischer Ebene zwischen den eigentlich verfeindeten Nachbarländern seit Jahrzehnten.
Moawad sagte dem libanesischen TV-Sender MTV nach dem Treffen, sie habe einen Waffenstillstand, die Rückkehr der Vertriebenen und die Ergreifung praktischer Schritte zur Linderung der schweren humanitären Krise, unter der das Land infolge des andauernden Konflikts weiterhin leidet, gefordert.
UN-Generalsekretär António Guterres forderte vor dem Hintergrund der Verhandlungen, der Libanon dürfe nicht länger Schauplatz der Auseinandersetzung zwischen Israel und der Hisbollah sein. «Die Hisbollah und Israel haben sich bis heute stets gegenseitig dabei unterstützt, die libanesische Regierung zu destabilisieren», sagte Guterres in New York. Es sei an der Zeit, dass Israel und der Libanon zusammenarbeiteten.
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Freitag, 10. April, 10.56 Uhr
Neun Schweizer*innen segeln von Barcelona nach Gaza
Neun Schweizer Staatsangehörige segeln ab dem kommenden Sonntag mit einer internationalen Flotte nach Gaza. Die Aktivistinnen und Aktivisten auf den über 80 Booten wollen damit gegen die Blockade Gazas durch Israel und die humanitäre Lage in dem Küstengebiet protestieren.
Der erste Konvoi mit 35 Booten werde am Sonntag, dem 12. April, von Barcelona aus in See stechen, teilte die Organisation Global Sumud Schweiz mit.
Insgesamt sollen mehr als 80 Boote mit über 1000 Teilnehmenden die Flottille bilden. Weitere Konvois sollen aus Italien, Griechenland und der Türkei folgen. Von den neun Teilnehmenden aus der Schweiz starten zwei bereits am kommenden Wochenende.
Die Aktion sei ein Protest gegen die «katastrophale humanitäre Lage» in Gaza. Anlass sei auch das vom israelischen Parlament beschlossene Gesetz zur Todesstrafe, das sich ausschliesslich gegen Palästinenserinnen und Palästinenser richte.
Wegen des Risikos, von der israelischen Marine aufgebracht oder inhaftiert zu werden, würden die Organisatoren die Identität der Teilnehmenden vorerst geheimhalten, teilten sie weiter mit.
Bereits vergangenen Herbst hatte sich eine Schweizer Delegation an der Global Sumud Flotilla beteiligt. Insgesamt 19 Schweizer Staatsangehörige waren unter den mehr als 450 Aktivistinnen und Aktivisten der Hilfsflotte. Israelische Streitkräfte hatten die Boote abgefangen und die Insassen vorübergehend in Gewahrsam genommen.
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19.52 Uhr
Mehr als 300 Tote nach israelischen Angriffen im Libanon
Nach den schweren israelischen Angriffen auf die libanesische Hauptstadt Beirut und andere Regionen des Landes ist die Zahl der bestätigten Todesopfer nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Beirut weiter gestiegen. Mehr als 300 Menschen seien getötet und mehr als 1000 verletzt worden, teilte das Ministerium am Donnerstag mit.
Es ist die höchste Opferzahl an einem einzelnen Tag seit dem Wiederaufflammen des Kriegs zwischen Israel und der libanesischen Schiitenmiliz Hisbollah, die am 2. März zur Unterstützung des Irans den Raketenbeschuss auf Israel wieder aufgenommen hatte.
Das israelische Militär teilte mit, Ziel der Angriffe seien Orte mit Bezug zur Hisbollah gewesen. Mehrere der am Mittwochnachmittag ohne Vorwarnung getroffenen Gebäude lagen jedoch in dicht besiedelten Geschäfts- und Wohnvierteln, was zu zahlreichen zivilen Opfern führte. Der libanesische Präsident Joseph Aoun sprach von Barbarei.
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Donnerstag, 9. April 2026, 18.20 Uhr
Netanjahu für Verhandlungen mit libanesischer Regierung
Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat direkte Verhandlungen mit der libanesischen Regierung angekündigt. Die Gespräche sollten so schnell wie möglich beginnen und sich auf eine Entwaffnung der libanesischen Hisbollah-Miliz und die Etablierung friedlicher Beziehungen zwischen den beiden Nachbarländern konzentrieren, teilte Netanjahu am Donnerstag mit. Er habe die Verhandlungen nach einer entsprechenden Anfrage aus Beirut autorisiert.
Netanjahu begrüsste in diesem Zusammenhang explizit die Ankündigung des libanesischen Ministerpräsidenten Nawaf Salam zur Entmilitarisierung Beiruts. Salam hatte gesagt, sein Kabinett habe die Sicherheitskräfte angewiesen, «die uneingeschränkte Autorität des Staates in ganz Beirut» zu stärken und sicherzustellen, dass nur legitime Kräfte über Waffen verfügten, also nicht die Hisbollah.
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Dienstag, 7. April 2026, 4.30 Uhr
Mitarbeiter getötet: WHO pausiert Krankentransporte aus Gaza
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) setzt nach der Tötung eines freien Mitarbeiters in Gaza die Evakuierung Schwerkranker aus dem Küstenstreifen vorerst aus. «Eine Person, die im Auftrag der Organisation in Gaza tätig war», sei am Montag «bei einem Sicherheitsvorfall ums Leben gekommen», teilte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus auf der Plattform X mit. Zwei WHO-Mitarbeiter, die ebenfalls vor Ort waren, seien unverletzt geblieben. Der Vorfall werde derzeit von den zuständigen Behörden untersucht, schrieb Tedros weiter.
.@WHO is devastated to confirm that a person contracted to provide services to the Organization in Gaza was killed today during a security incident.— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) April 6, 2026
Two WHO staff members were present but were not injured.
We extend our condolences to the family, loved ones, and colleagues… pic.twitter.com/REuhPTLZKD
Nach dem Vorfall habe die WHO die für Montag geplante medizinische Evakuierung von Patienten aus Gaza über den Grenzübergang Rafah nach Ägypten gestoppt. Medizinische Evakuierungen blieben bis auf weiteres ausgesetzt. «Wir sind unseren Kolleginnen und Kollegen, die trotz der Risiken Tag und Nacht arbeiten, um sicherzustellen, dass die Menschen in Gaza Zugang zu der Gesundheitsversorgung haben, die sie benötigen, zutiefst dankbar», so Tedros. Die WHO fordere den Schutz der Zivilbevölkerung und der humanitären Helfer. Frieden sei die beste Medizin.
Die WHO bringt schwer kranke Patienten aus dem Gazastreifen nach Ägypten, wo sie medizinisch versorgt oder von dort in andere Länder weitergeleitet werden. Auch ein halbes Jahr nach Beginn der Waffenruhe im Gaza-Krieg bleibt die Lage in dem weitgehend zerstörten Küstenstreifen angespannt.
Auslöser des Kriegs war das beispiellose Massaker mit mehr als 1200 Toten, das Terroristen der Hamas und anderer islamistischer Gruppen am 7. Oktober 2023 in Israel verübt hatten.
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Montag, 30. März 2026, 2.29 Uhr
Israels Armee bestraft Bataillon nach Gewalt gegen Reporter
Nach Gewalt israelischer Soldaten gegen Journalisten des US-Fernsehsenders CNN im besetzten Westjordanland hat die Armeeführung ein ganzes Reservebataillon vom Dienst suspendiert. Das Bataillon werde einem Prozess zur Stärkung seiner «fachlichen und ethischen Grundlagen» unterzogen, teilte das Militär in der Nacht mit.
Ein CNN-Team hatte die Folgen eines Angriffs israelischer Siedler und die Errichtung eines illegalen Aussenpostens dokumentieren wollen, als sie nach eigenen Angaben von israelischen Soldaten angegriffen und gewaltsam festgesetzt worden waren.
CNN filmte den Vorfall. Korrespondent Jeremy Diamond hatte auf X geschrieben, die Soldaten hätten einen Fotografen angegriffen und sein Team festgehalten. Laut dem internationalen Presseverband Foreign Press Association (FPA) hatten sich die Journalisten deutlich ausgewiesen. Die Soldaten aber hätten wiederholt versucht, die Aufnahmen zu verhindern. Einer der israelischen Soldaten habe daraufhin einen CNN-Journalisten in den Würgegriff genommen, ihn zu Boden geworfen und seine Kamera beschädigt.
The Israeli military’s top general suspended all operational activities of the reserve battalion involved in my team's detention & assault.— Jeremy Diamond (@JDiamond1) March 29, 2026
The reserve battalion, comprised of hundreds of reservists who served in the ultra-Orthodox Netzah Yehuda battalion, will be immediately… https://t.co/Dnyo8En69V
Der Verband sprach von einem direkten Angriff auf die Pressefreiheit. Die israelische Armeeführung leitete eine Untersuchung zu dem Vorfall ein. Die beispiellose Suspendierung eines ganzen Bataillons solle als Abschreckung unter den Soldaten dienen, schrieb das israelische Nachrichtenportal ynet. Die Soldaten des Bataillons seien «schockiert über die Kollektivstrafe» gewesen. Eine solche Einheit umfasst in aller Regel mehrere Hundert Soldatinnen und Soldaten.
Mit Beginn des Gaza-Kriegs vor zweieinhalb Jahren war es im Westjordanland zu einem erheblichen Anstieg von Gewalt israelischer Siedler gegen Palästinenser und deren Besitz gekommen. Den israelischen Sicherheitskräften wird immer wieder vorgeworfen, sie gingen nicht entschlossen genug dagegen vor oder stellten sich sogar auf die Seite der aggressiven Siedler.
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Montag, 2. März 2026, 4.30 Uhr
Im Dienst der israelischen Armee: Zwei israelisch-schweizerische Doppelbürger im Gaza-Krieg getötet
Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten hat laut «Le Courrier» Kenntnis vom Tod zweier israelisch-schweizerischer Doppelbürger im Dienst der israelischen Armee im Gaza-Krieg. Das EDA verfüge hingegen über keine Informationen zu allfälligen verletzten Schweizer Staatsangehörigen im israelisch-palästinensischen Konflikt.
Die «SonntagsZeitung» und «Le Matin Dimanche» hatten zuvor berichtet, dass im Jahr 2025 mehr als 500 Schweizer Dienst in den israelischen Streitkräften geleistet hätten. Die Zeitungen hatten sich dabei auf ein Dokument der israelischen Armee gestützt, das zunächst von der britischen Rechercheplattform Declassified UK veröffentlicht worden sei.
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Samstag, 21. Februar 2026, 19 Uhr
US-Botschafter: Israel hat Anspruch auf weite Teile des Nahen Ostens
Mit Äusserungen zu israelischen Gebietsansprüchen im Nahen Osten hat US-Botschafter Mike Huckabee Entrüstung in der Region ausgelöst. Huckabee sagte in einem Interview, Israel habe ein Anrecht auf grosse Teile des Nahen Ostens. Er erntete umgehend Widerspruch aus den Nachbarländern Ägypten und Jordanien, von der Organisation für Islamische Zusammenarbeit und der Arabischen Liga. Sie bezeichneten seine Einschätzung in separaten Stellungnahmen als extremistisch, provokant und nicht mit der Position der USA vereinbar.
Huckabee wurde vom konservativen Moderator Tucker Carlson interviewt, der erklärte, laut Bibel müssten die Nachkommen Abrahams ein Gebiet erhalten, das heute praktisch den gesamten Nahen Osten umfasse. Er fragte Huckabee, ob Israel ein Anrecht auf dieses Land habe. Der Botschafter antwortete: «Es wäre in Ordnung, wenn sie alles nähmen.» Er fügte jedoch hinzu, Israel wolle sein Territorium nicht ausdehnen und habe ein Recht auf Sicherheit in dem Land, das es rechtmässig besitze.
Das ägyptische Aussenministerium bezeichnete Huckabees Äusserungen als eklatanten Verstoss gegen das Völkerrecht. «Israel besitzt keine Souveränität über das besetzte palästinensische Gebiet oder andere arabische Länder», sagte er. Die Arabische Liga erklärte, Aussagen dieser Art seien extremistisch und dienten lediglich dazu, die Gemüter zu erhitzen und religiöse und nationale Emotionen anzuheizen. Israel und die USA äusserten sich nicht.
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Freitag, 20. Februar 2026, 4.35 Uhr
Hamas an Trumps Friedensrat: Israel muss Aggression beenden
Die islamistische Terrororganisation Hamas fordert anlässlich der ersten Sitzung des umstrittenen Friedensrats von US-Präsident Donald Trump zur Zukunft des Gazastreifens internationalen Druck auf Israel. In einer Stellungnahme rief sie die internationale Gemeinschaft und die an Trumps Friedensrat beteiligten Staaten auf, «praktische Schritte zu ergreifen, um die Besatzung (Israel) zu zwingen, ihre Aggression einzustellen, die Grenzübergänge zu öffnen, den ungehinderten Zugang humanitärer Hilfe zu ermöglichen und unverzüglich mit dem Wiederaufbau zu beginnen».
Trump hatte bei der ersten Sitzung des Friedensrats in Washington Milliardenhilfen für das durch den Krieg zwischen Israel und der Hamas zerstörte Küstengebiet angekündigt. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu machte allerdings erneut deutlich, dass der Wiederaufbau des Gazastreifens erst nach einer Entwaffnung der Hamas beginnen könne. Dies habe man mit den USA vereinbart. Die Hamas lehnt eine Entwaffnung aber ab.
«Die Hamas wird sehr bald vor einem Dilemma stehen», sagte Netanjahu. «Die Waffen auf die leichte Weise niederlegen oder auf dem harten Weg.» Die Hamas wiederum erklärte in Bezug auf die erste Sitzung des Friedensrats: «Jeder politische Weg oder Vereinbarungen, die in Bezug auf den Gazastreifen und die Zukunft unseres palästinensischen Volkes diskutiert werden», müssten auf der «vollständigen Beendigung der Aggression, Aufhebung der Belagerung und der Gewährleistung der legitimen nationalen Rechte unseres Volkes» beruhen.
Der Hamas gelang es seit Beginn der Waffenruhe, ihre Herrschaft in dem von ihr kontrollierten Gebiet in Gaza wieder weitgehend zu festigen. Laut Trump wollen Marokko, Albanien, Kosovo, Kasachstan und Indonesien Tausende Soldaten in den Küstenstreifen schicken, um dort für dauerhaften Frieden zu sorgen. Bisher hat sich aber kein Anwärter für die geplante internationale Stabilisierungstruppe bereiterklärt, die Entwaffnung der Hamas zu übernehmen. Trump sagte: «Ich denke, sie werden ihre Waffen abgeben.» Sonst werde die Hamas hart bestraft.
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Donnerstag, 19. Februar 2026, 18.30 Uhr
Beim ersten Treffen seines Friedensrats: Trump verkündet Milliardenhilfen und Soldaten für Gaza
US-Präsident Donald Trump hat bei der ersten Sitzung seines umstrittenen Friedensrates Milliardenhilfen für den zerstörten Gazastreifen angekündigt. Kasachstan, Aserbaidschan, die Vereinigten Arabischen Emirate, Marokko, Bahrain, Katar, Saudi-Arabien, Usbekistan und Kuwait hätten sieben Milliarden US-Dollar für ein Hilfspaket zugesagt, sagte Trump in der US-Hauptstadt Washington.
Um einen dauerhaften Frieden zwischen Israel und der islamistischen Hamas im Gazastreifen zu sichern, wollen demnach zudem fünf Staaten Soldaten in den Küstenstreifen schicken. Es handele sich um Marokko, Albanien, Kosovo, Kasachstan und Indonesien. Der Friedensrat soll die sogenannte internationale Stabilisierungstruppe (ISF) aufbauen, die die im Gazastreifen für Ordnung sorgen soll.
Bereits zuvor hatten mehrere mehrheitlich muslimische Länder die Bereitschaft signalisiert, Soldaten zu stellen, eine konkrete Ankündigung machte bislang aber nur Indonesien. Das südostasiatische Land hat die Entsendung von 5000 bis 8000 Soldaten in Aussicht gestellt. Wie viele Soldaten die anderen Länder schicken wollen, wurde zunächst nicht mitgeteilt.
Der ISF-Generalmajor Jasper Jeffers sagte in Washington, insgesamt sollen langfristig 20'000 Soldaten im Einsatz sein. Zunächst sollen Einsatzkräfte demnach in Rafah im Süden des Gazastreifens stationiert werden, später in weiteren Gebieten. Die internationale Truppe soll Trump zufolge auch die Waffenruhe im Krieg zwischen Israel und der Hamas sichern und einen dauerhaften Frieden gewährleisten.
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Montag, 16. Februar 2026, 4 Uhr
Trump: «Friedensrat» stellt Milliarden für Gaza-Hilfe bereit
US-Präsident Donald Trump will in der nächsten Woche mit seinem initiierten «Friedensrat» ein Milliardenpaket an humanitärer und Wiederaufbau-Hilfe für den Gazastreifen vorstellen. Mitgliedstaaten hätten mehr als fünf Milliarden Dollar zugesagt, schrieb der Republikaner auf der Plattform Truth Social. Zudem stelle man Tausende Einsatzkräfte bereit, die die lokale Polizei unterstützen und in der Region für Stabilisierung sorgen sollen. Der «Friedensrat», der von Kritikern als Konkurrenz zu den von Trump kritisierten Vereinten Nationen wahrgenommen wird, kommt am Donnerstag (19. Februar) in Washington zusammen.
Der US-Präsident hat den Vorsitz inne. Das «Board of Peace» («Friedensrat») wurde im Januar gegründet. Die Schweiz ist nicht dabei.
Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte bei seinem jüngsten Besuch in Washington ein Dokument über den Beitritt seines Landes zum «Friedensrat» unterzeichnet. Bei der ersten Sitzung wird er allerdings nach Medienberichten nicht selbst zugegen sein, sondern von Israels Aussenminister Gideon Saar vertreten.
Trump hatte den «Friedensrat» eingerichtet, der den Wiederaufbau und die Nachkriegsordnung im Gazastreifen überwachen soll. Ein Exekutivkomitee setzt die strategischen Vorgaben des Rats operativ um. Zusätzlich unterstützt ein Gremium namens «Gaza Executive Board» die palästinensische Übergangsverwaltung (NCAG) direkt. Diese Verwaltung besteht aus zivilen Fachleuten ohne Hamas-Verbindungen, die für die Regelung des täglichen Lebens in dem zerstörten Küstenstreifen zuständig sind. Für die Sicherheit ist eine internationale Stabilisierungstruppe (ISF) vorgesehen.
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Montag, 2. Februar 2026, 0.10 Uhr
Israel will Einsatz von Ärzte ohne Grenzen in Gaza stoppen
Israel will Einsätze von Ärzte ohne Grenzen (MSF) im Gazastreifen unterbinden. Das Diaspora-Ministerium teilte mit, man habe «Schritte zur Beendigung der Tätigkeit von Ärzte ohne Grenzen im Gazastreifen» eingeleitet. Anlass sei der Verstoss gegen ein neues Registrierungsverfahren: MSF habe keine Listen palästinensischer Ortskräfte vorgelegt. Die Organisation müsse den Gazastreifen deshalb bis zum 28. Februar verlassen, heisst es in der Mitteilung.
Das Registrierungsverfahren ziele darauf ab, «legitime humanitäre Arbeit zu ermöglichen und zugleich den Missbrauch humanitärer Strukturen für feindliche Aktivitäten und Terrorismus zu verhindern». Diese Vorschrift gelte für alle in der Region tätigen humanitären Organisationen.
Ärzte ohne Grenzen teilte am Sonntag mit, man habe die Namen der Mitarbeiter nicht herausgegeben, «da die israelischen Behörden keine konkreten Zusicherungen geben konnten, die die Sicherheit unserer Mitarbeiter gewährleisten, ihre personenbezogenen Daten schützen und die Unabhängigkeit unserer medizinischen Einsätze sichern». Es sei die Pflicht der Organisation, die eigenen Kollegen vor Schaden zu bewahren und inmitten einer humanitären Katastrophe und unvorstellbaren Leids weiterhin medizinische Hilfe zu leisten.
Davor hatte MSF am Freitag mitgeteilt, entschieden zu haben, keine Liste seiner palästinensischen und internationalen Mitarbeitenden an die israelischen Behörden weiterzugeben. Vorangegangen seien monatelange erfolglose Versuche, mit den israelischen Behörden in einen Dialog zu treten, um die Sicherheit der Mitarbeiter zu gewährleisten.
Die Entscheidung begründete die Organisation dann ebenfalls mit der Sorge um die Sicherheit der Mitarbeiter. «Denn in den besetzten palästinensischen Gebieten wurden medizinische und humanitäre Helfer immer wieder eingeschüchtert, willkürlich inhaftiert und angegriffen», hiess es in der Mitteilung von MSF. Seit Oktober 2023 seien 1.700 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Gesundheitswesens sowie 15 Kollegen und Kolleginnen von MSF im Gazastreifen getötet worden.
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20.18 Uhr
Aktivisten entrollen Bild von Hind Rajab in Barcelona
Am zweiten Jahrestag des Todes von Hind Rajab im Gazastreifen haben Aktivisten ein grosses Bild des palästinensischen Mädchens am Strand von Barcelona entrollt. Das damals fünfjährige Mädchen war mutmasslich bei einer israelischen Armeeaktion getötet worden. Die israelische Armee hat das jedoch bisher nicht bestätigt und mitgeteilt, der Vorfall werde untersucht.
An der Aktion der Kampangengruppe Avaaz unter dem Motto «Befreit die Kinder Gazas» beteiligten sich mehrere Hundert Menschen, darunter auch die Mutter des kleinen Mädchens, Wissam Hamada. «Ich bin hier, um die Stimme von Hind Rajab weiterzutragen – und die Stimme der Kinder Gazas, die nicht schreien können, die nicht gehört werden», sagte sie nach Angaben von Avaaz.
Im Gazastreifen wurden nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Behörden in zwei Jahren Krieg mehr als 70.000 Palästinenser getötet, darunter auch Tausende Kinder und Jugendliche. Auslöser des Krieges war das Massaker der Hamas und anderer extremistischer Gruppen aus dem Gazastreifen am 7. Oktober 2023 in Israel mit rund 1.200 Toten und mehr als 250 in den Küstenstreifen Verschleppten.
Hind starb, nachdem das Auto, in dem sie mit Verwandten vor israelischen Angriffen floh, beschossen wurde. Sie überlebte zunächst schwer verletzt und war in Tonaufnahmen eines Notrufs zu hören, in denen sie stundenlang um Hilfe flehte, bevor sie starb.
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Mittwoch, 28. Januar 2026, 0.10 Uhr
Netanjahu: Hamas-Entwaffnung wird «auf jeden Fall» passieren
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu beabsichtigt die im US-Friedensplan vorgesehene Entwaffnung der islamistischen Hamas umzusetzen. Wie er mit US-Präsident Donald Trump besprochen habe, könne dies «auf dem einfachen oder auf dem schwierigen Weg» geschehen, sagte er am Abend in Jerusalem. «Aber auf jeden Fall wird es passieren.» Darauf liege nun der Fokus des Gaza-Friedensplans, sagte Netanjahu. Die Hamas lehnt eine Entwaffnung bislang ab.
Vor der Entmilitarisierung des Gazastreifens und der Zerstörung von Tunneln der Hamas dort werde es keinen Wiederaufbau des Palästinensergebiets geben, betonte Israels Ministerpräsident. Der Küstenstreifen wurde im Krieg zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas grossflächig zerstört.
Der israelische Regierungschef sagte zudem erneut, Israel werde die Sicherheitskontrolle über den Gazastreifen behalten. Details dazu nannte er nicht. Im Rahmen der zweiten Phase des von den USA vorangetriebenen Friedensplans ist vorgesehen, dass Israels Armee sich aus dem Gazastreifen zurückzieht und bislang gehaltene Gebiete schrittweise an eine internationale Stabilisierungstruppe (ISF) übergibt. Die USA hatten diese zweite Phase bereits ausgerufen. Die ISF ist allerdings noch nicht gegründet worden.
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15:30 Uhr
Letzte tote Geisel nach Israel zurückgebracht
Die Leiche des zuletzt noch in Gaza festgehaltenen israelischen Geisels ist nach Israel zurückgebracht worden. Das bestätigte die israelische Armee am Montag. Bei dem Toten handelt es sich um den 24-jährigen Ran Gvili.
The deceased hostage SFC Ran Gvili has been identified and will be returned for burial.— Israel Defense Forces (@IDF) January 26, 2026
According to the information and intelligence available to us, SFC Ran Gvili, 24, who served in the Israeli Police Special Forces, fell in combat on the morning of Oct. 7, 2023, and his body… https://t.co/K4vFVsF60r pic.twitter.com/TN2CWMpKEM
«Die verstorbene Geisel Ran Gvili wurde identifiziert und wird zur Beerdigung überführt», teilte die Armee auf der Plattform X mit. «Nach den uns vorliegenden Informationen und Erkenntnissen ist Ran Gvili, 24, der in den israelischen Polizeispezialkräften diente, am Morgen des 7. Oktober 2023 im Kampf gefallen, und seine Leiche wurde nach Gaza entführt.»
Die Armee sprach der Familie ihr Beileid aus. «Die israelischen Streitkräfte werden die Familien und die Rückkehrer weiterhin unterstützen und Massnahmen ergreifen, um die Sicherheit der israelischen Bürger zu stärken», hiess es weiter.
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4.43 Uhr
Israel startet Suchoperation nach letzter Geisel in Gaza
Das israelische Militär hat einen gross angelegten Einsatz gestartet, um die sterblichen Überreste der letzten Geisel im Gazastreifen zu finden. Dies teilte das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am späten Sonntagabend mit. Sobald die Operation abgeschlossen sei, werde Israel im Einklang mit einer Vereinbarung mit den USA den Grenzübergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten öffnen. Einen genauen Zeitplan nannte Netanjahus Büro nicht. Lokale Medien zitierten israelische Offiziere mit den Worten, dass die Operation einige Tage dauern könnte.
Prime Minister's Office Announcement:— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) January 25, 2026
Since the weekend, IDF forces have been conducting a wide-scale operation to locate the fallen hostage, Master-Sgt. Ran Gvili, of blessed memory.
Die Übergabe aller verbliebenen Geiseln an Israel – ob tot oder lebendig – gilt als zentraler Bestandteil der ersten Phase der Waffenruhe, die am 10. Oktober in Kraft trat. Israel hat der Hamas wiederholt vorgeworfen, die Übergabe der letzten Geisel Ran Gvili hinauszuzögern. Die militant-islamistische Gruppe erklärte wiederum am Sonntag, sie habe alle ihr vorliegenden Informationen über Gvilis sterbliche Überreste übermittelt. Die Hamas hielt Israel vor, die Suche nach der Leiche in von der israelischen Armee kontrollierten Gebieten des Gazastreifens selbst zu behindern.
Die israelischen Streitkräfte teilten mit, die Suche konzentriere sich auf einen Friedhof im Norden des Gazastreifens nahe der Gelben Linie, die die von Israel kontrollierten Teile des Gebiets abgrenzt. Ein Offizier ergänzte, Gvili könnte in der Gegend Schedschaija-Tuffah in der Stadt Gaza begraben sein. Rabbiner und Zahntechniker seien gemeinsam mit Spezialkräften vor Ort. Der damals 24-jährige Polizist Gvili wurde am 7. Oktober 2023 während des von der Hamas angeführten Terrorüberfalls auf den Süden Israels getötet, der den Gaza-Krieg auslöste.
Gvilis Familie hat die israelische Regierung aufgefordert, die zweite Phase der Waffenruhe nicht einzuleiten, ehe seine Überreste übergeben worden sind. Der Druck auf Netanjahu nimmt indes zu, insbesondere von der Regierung von US-Präsident Donald Trump, die in den vergangenen Tagen verkündete, dass die zweite Phase bereits begonnen habe. Erst am Samstag sprach Netanjahu mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff und Trumps Schwiegersohn und Berater Jared Kushner über die nächsten Schritte im Rahmen des von den USA vermittelten Friedensplans.
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Montag, 26. Januar 2026, 1.10 Uhr
Israel stimmt Rafah-Öffnung für Personenverkehr zu
Israel will nach Abschluss eines Militäreinsatzes zur Auffindung der letzten Geisel-Leiche im Gazastreifen den Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und dem Küstengebiet eingeschränkt für den Personenverkehr wieder öffnen. Das gab das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu in der Nacht bekannt. Nach Abschluss dieses Einsatzes und in Übereinstimmung mit den Vereinbarungen mit den USA werde Israel den Übergang unter vollständiger israelischer Kontrolle öffnen. Ein Zeitplan wurde aber nicht genannt.
Israel fordert in der Mitteilung, dass die islamistische Terrororganisation Hamas alle Anstrengungen unternimmt, den Leichnam der israelischen Geisel ausfindig zu machen und an Israel zu übergeben. Zugleich heisst es, die israelischen Streitkräfte würden derzeit einen Einsatz durchführen, um alle gesammelten Informationen auszuschöpfen, die Leiche des Polizisten zu finden und zurückzubringen. Die «Times of Israel» zitierte einen US-Beamten, wonach man davon ausgehe, dass der Einsatz mehrere Tage dauern wird. Demnach könnte der Grenzübergang Rafah bis Ende dieser Woche wieder geöffnet werden. Unklar ist jedoch, ob damit auch die Rückkehr geflüchteter Palästinenser wieder möglich wird, die in Ägypten gestrandet sind. Der seit fast einem Jahr geschlossene Rafah-Grenzübergang gilt als wichtigstes Tor des Gazastreifens zur Welt.
Bevor Israel der eingeschränkten Wiedereröffnung des Grenzübergangs Rafah nur für den Personenverkehr zustimmte, hatte Regierungschef Netanjahu am Samstagabend mit dem US-Gesandten Steve Witkoff und dem Schwiegersohn und Berater von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, über die zweite Phase des Friedensplans von Trump gesprochen. Ali Schaath, Vorsitzender der neuen palästinensischen Regierung von Fachleuten für Gaza, hatte zuvor am Donnerstag die Öffnung des Grenzübergangs in beide Richtungen angekündigt.
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Donnerstag, 22. Januar 2026, 4.46 Uhr
Türkei und Saudi-Arabien verkünden Teilnahme an Trumps «Friedensrat»
Die Türkei, Saudi-Arabien und andere mehrheitlich islamisch geprägte Länder haben ihren Beitritt zum umstrittenen «Friedensrat» unter Führung von US-Präsident Donald Trump angekündigt. Man begrüsse die Einladung Trumps und werde sich dem Gremium anschliessen, hiess es in einer gemeinsamen Erklärung der Aussenminister der acht Länder, zu denen auch Indonesien, Jordanien und Katar gehören. Die Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten und Pakistan sind ebenfalls dabei, hatten ihre Teilnahme aber bereits vorab separat angekündigt.
Die Minister bekräftigten das Engagement ihrer Länder, die Umsetzung des Mandats des «Friedensrats» als Übergangsverwaltung im Gazastreifen zu unterstützen, wie es im Plan zur Beendigung des Gaza-Konflikts festgelegt und durch den UN-Sicherheitsrat gebilligt worden sei.
Insgesamt 60 Staaten sollen Einladungen für den «Friedensrat» erhalten haben. Zugesagt haben bislang nicht allzu viele – darunter Israel, Ungarn, Argentinien und Belarus. Europäische Länder wie Deutschland oder Frankreich zeigen sich bisher überwiegend zurückhaltend.
Trumps vollmundig angekündigtes Projekt eines «Friedensrats», zu dem er nach Angaben des Weissen Hauses heute eine Bekanntmachung plant, birgt politischen Zündstoff. Ursprünglich zielte das von den USA initiierte Gremium – zumindest offiziell – auf die Umsetzung des Gaza-Friedensplans ab und sollte die Nachkriegs-Ordnung in dem weitgehend zerstörten Küstengebiet am Mittelmeer überwachen. Doch längst ist die Rede davon, das sich das komplett auf Trump zugeschnittene Gremium noch vieler anderer Konflikte annehmen und Ordnung im Sinne des US-Präsidenten schaffen könnte. Kritiker sehen den «Friedensrat» als Kampfansage Trumps an die Vereinten Nationen, zu denen er eine konkurrierende Alternative aufbauen wolle.
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22.19 Uhr
Trump: Putin hat Einladung zu Friedensrat angenommen
Trump: Putin hat Einladung zu Friedensrat angenommenNach den Worten von US-Präsident Donald Trump hat Kremlchef Wladimir Putin die Einladung zu seinem umstrittenen «Friedensrat» angenommen – Putin selbst erklärte allerdings kurz zuvor, der Kreml prüfe das Angebot noch. «Er wurde eingeladen, er hat zugesagt», sagte Trump unter Verweis auf Putin am Mittwoch beim WEF in Davos vor Journalisten. «Viele haben zugesagt», fügte Trump hinzu.Darauf angesprochen, dass er auch nicht-demokratische Persönlichkeiten eingeladen habe, sagte Trump, einige seien «umstritten», aber «wenn ich nur Babys in den Rat aufnehmen würde, wäre das nicht sehr viel».
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7.39 Uhr
Netanjahu nimmt Trumps Einladung zum «Friedensrat» an
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat die Einladung von US-Präsident Donald Trump zur Teilnahme am sogenannten Friedensrat für den Gazastreifen angenommen. Das gab sein Büro auf der Plattform X bekannt.
לשכת ראש הממשלה:— ראש ממשלת ישראל (@IsraeliPM_heb) January 21, 2026
ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע כי הוא נעתר להזמנת נשיא ארה״ב דונלד טראמפ, ויצטרף כחבר במועצת השלום העליונה שתורכב ממנהיגי מדינות העולם.
Der «Friedensrat» ist Teil der zweiten Phase von Trumps Friedensplan für das vom Krieg zwischen Israel und der islamistischen Hamas weitgehend zerstörte Küstengebiet. Diese sieht ein dauerhaftes Kriegsende und die Entwaffnung der Terrororganisation vorsieht, was diese ablehnt. Es gibt aber Hinweise, dass die US-Regierung das Mandat des Rats stark erweitern möchte und sich der «Friedensrat» um Krisen und Konflikte weltweit kümmern soll.
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Mittwoch, 21. Januar 2026, 4.05 Uhr
Demonstrationen gegen syrische Regierung in Schweizer Städten
Am Dienstagabend ist es in Bern, Winterthur ZH und Basel zu unbewilligten Kundgebungen gegen die Regierung Syriens gekommen. In Bern demonstrierten zahlreiche Menschen, zündeten Pyrotechnik und griffen bei der Lorrainebrücke eine Polizeisperre an. Die Polizei habe Reizgas und Gummischrot eingesetzt und drei Personen angehalten, wie sie in einer Mitteilung schrieb. In Winterthur hätten sich rund 300 Personen versammelt. In Basel seien laut Polizei rund 500 Personen durch die Innenstadt gezogen und hätten eine Sitzblockade auf Tramgleisen durchgeführt. Dabei sei ein Tram beschädigt und ein Fahrgast am Kopf verletzt worden.
Wegen einer unbewilligten Demonstration kommt es am Hauptbahnhof Winterthur momentan zu Verkehrsbehinderungen. ^pa— Stapo Winterthur (@StapoWinterthur) January 20, 2026
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Montag, 19. Januar 2026, 4 Uhr
Syrischer Präsident verschiebt Deutschlandbesuch
Der syrische Übergangspräsident Ahmed al-Scharaa hat seinen für Montag und Dienstag geplanten Deutschlandbesuch kurzfristig verschoben. Das bestätigte ein Sprecher der Bundesregierung der Deutschen Presse-Agentur. Grund sei die innenpolitische Situation in Syrien.
Al-Scharaa sollte eigentlich am Dienstag Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundeskanzler Friedrich Merz sowie mehrere Bundesminister und Wirtschaftsvertreter treffen. Zu den Hauptthemen sollten die Rückführung syrischer Flüchtlinge in ihre Heimat und der Wiederaufbau des arabischen Landes nach fast 14 Jahren Bürgerkrieg zählen.
In Syrien hatte die Gewalt in den vergangenen Tagen wieder zugenommen und es war zu neuen militärischen Konfrontationen gekommen. Am Sonntag einigte sich dann die Regierung von Übergangspräsident al-Scharaa nach eigener Darstellung mit den kurdisch angeführten Milizen im Norden auf eine Waffenruhe. Eine «sofortige und umfassende Waffenruhe» gelte «an allen Fronten» zwischen den Syrischen Demokratischen Kräften (SDF) und den Regierungstruppen, zitiert die Staatsagentur Sana aus der Einigung. Von den SDF gab es aber zunächst keine Bestätigung und auch keine Reaktion.
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Sonntag, 18. Januar 2026, 6.39 Uhr
Israel verärgert wegen Besetzung von Gaza-Gremium
Israel ist wegen der Besetzung eines wichtigen internationalen Aufsichtsgremiums für den Gazastreifen durch das Weisse Haus verärgert. Die Ankündigung bezüglich der Zusammensetzung des sogenannten ‹‹Gaza Executive Board», der dem «Friedensrat» unterstellt ist, sei «nicht mit Israel abgestimmt und widerspricht dessen Politik», heisst es in einer Stellungnahme des Büros von Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu. Dieser habe Aussenminister Gideon Saar angewiesen, sich in dieser Angelegenheit mit seinem US-Kollegen Marco Rubio in Verbindung zu setzen.
Netanjahu stösst sich offensichtlich daran, dass dem Gremium der türkische Aussenminister Hakan Fidan und der ranghohe katarische Diplomat Ali Thawadi angehören. Die Türkei und Katar hatten Israels Krieg im Gazastreifen gegen die islamistische Palästinenserorganisation Hamas scharf kritisiert. Technisch ist der Gaza-Exekutivrat sowie ein weiteres Exekutivkomitee dem «Friedensrat» unterstellt, der sich aus führenden Politikern aus aller Welt zusammensetzen und von US-Präsident Donald Trump geleitet werden wird. Die Exekutivgremien werden jedoch direkter mit der Aufsicht über die Nachkriegsverwaltung in Gaza befasst sein.
Auf Netanjahus Einwände angesprochen, sagte ein ranghoher US-Beamter der US-Nachrichtenseite «Axios»: «Das ist unsere Show, nicht seine Show. Wir haben in den vergangenen Monaten in Gaza Dinge erreicht, die niemand für möglich gehalten hätte, und wir werden weitermachen.» Netanjahu sei nicht zur personellen Besetzung des Exekutivgremiums konsultiert worden, weil er in dieser Angelegenheit kein Mitspracherecht habe. «Er soll sich auf den Iran konzentrieren und uns Gaza überlassen. Wir werden uns nicht mit ihm streiten.»
Der «Friedensrat» ist Teil der zweiten Phase von Trumps Friedensplan für Gaza, die ein dauerhaftes Kriegsende und die Entwaffnung der Terrororganisation Hamas vorsieht, was diese ablehnt. Das internationale Gremium soll die aus palästinensischen Technokraten bestehende neue Übergangsregierung des im Krieg weitgehend zerstörten Küstenstreifens beaufsichtigen. Mehrere Staats- und Regierungschefs wurden nach eigenen Angaben vom Freitag von Trump eingeladen, in diesem «Friedensrat» mitzuwirken. Eine Einladung erhielt demnach unter anderem auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan.
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Samstag, 17. Januar 2026, 6.50 Uhr
Tony Blair übernimmt Rolle für Übergang in Gaza
US-Präsident Donald Trump hat den ehemaligen britischen Premierminister Tony Blair in ein Gremium berufen, das die Ziele des «Friedensrats» von Trump im Gazastreifen umsetzen soll. Zu dem Gründungsvorstand (founding Executive Board) gehören nach Angaben des Weissen Hauses auch US-Aussenminister Marco Rubio, Weltbank-Präsident Ajay Banga, der US-Geschäftsmann Marc Rowan, Trump-Berater Robert Gabriel sowie Trumps Schwiegersohn Jared Kushner und der US-Sondergesandte Steve Witkoff. Das Gremium soll den Wiederaufbau und die Verwaltung in dem vom Krieg grossflächig zerstörten Gazastreifen steuern.
Die von der US-Regierung zuvor ausgerufene zweite Phase des Friedensplans von Trump soll zu einem endgültigen Ende des Kriegs führen. Sie sieht auch die Entwaffnung der islamistischen Terrororganisation Hamas vor, was diese jedoch weiterhin ablehnt. Am Donnerstag war eine neu gebildete Übergangsregierung aus 14 palästinensischen Technokraten, die keine Verbindung zur Hamas haben sollen, erstmals in Kairo zusammengekommen. Der Bulgare und frühere UN-Nahostgesandte Nikolaj Mladenow soll künftig als Vertreter des «Friedensrats» die Umsetzung von Trumps Friedensplan in dem Küstengebiet überwachen.
Er werde als Verbindungsmann zwischen dem «Friedensrat» und der Technokratenregierung vor Ort fungieren, teilte das Weisse Haus mit. Zu ihrer Unterstützung werde ein weiterer Exekutivrat für den Gazastreifen eingerichtet, hiess es. Auch diesem Gremium gehört neben Witkoff, Kushner und Mladenow unter anderem auch Blair an. Unter dem Ex-Premier hatten britische Truppen an der Seite der USA an den Kriegen in Afghanistan und im Irak teilgenommen. Insbesondere der Irak-Einsatz sorgte damals innenpolitisch für grosse Kritik.
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Freitag, 16. Januar 2026, 4.21 Uhr
Trump: Kontrollgremium für Gaza-Übergangsregierung gebildet
Die internationale Aufsicht über die Übergangsregierung im Gazastreifen steht: US-Präsident Donald Trump gab die Bildung des entsprechenden Kontrollgremiums bekannt. Der «Friedensrat» (Board of Peace) habe sich formiert, schrieb der Republikaner auf der Plattform Truth Social und verwies darauf, dass die Namen der Mitglieder bald bekanntgemacht würden. Trump steht dem Kontrollrat vor.
Vor kurzem waren die Mitglieder der Übergangsregierung bekanntgegeben worden – 14 Palästinenser, die keine Verbindung zur islamistischen Hamas haben sollen. Das Gremium soll alle Aufgaben und Verantwortungen in dem in zwei Kriegsjahren weitgehend zerstörten Gazastreifen übernehmen. Teil des «Friedensrats» soll nach israelischen Angaben der Bulgare und frühere UN-Nahost-Gesandte Nikolaj Mladenow werden. Auch der Name des ehemaligen britischen Premierministers Tony Blair wurde in Medienberichten genannt.
Am Donnerstag war die neue Technokratenregierung palästinensischer Fachleute für Gaza unter US-ägyptischer Schirmherrschaft erstmals in Kairo zusammengekommen, wie das regierungsnahe ägyptische Medium «Al-Qahera News» berichtete. Technokraten sind Regierungsmitglieder, die ihre Ämter vor allem aufgrund fachlicher Qualifikation und beruflicher Erfahrung übernehmen, nicht wegen parteipolitischer Zugehörigkeit. Solche Regierungen kommen häufig in Übergangs- oder Krisenphasen zum Einsatz, um Verwaltung und öffentliche Dienste professionell zu organisieren.
Teil der von den USA verkündeten zweiten Phase des Friedensplans ist die Entwaffnung der Hamas im Gazastreifen. Die islamistische Terrororganisation hat zwar der Einrichtung der Regierung unpolitischer Fachleute ohne Hamas-Verbindungen zugestimmt. Eine Entwaffnung lehnt sie jedoch weiterhin ab. Zudem hat die Hamas ihre Verpflichtungen der ersten Phase noch nicht erfüllt. Dazu gehört die Übergabe aller noch im Gazastreifen befindlichen Geiseln. Die sterblichen Überreste einer israelischen Geisel sind aber weiterhin dort.
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0.01 Uhr
UN werfen Israel Apartheid vor – Israel weist Kritik zurück
Das Menschenrechtsbüro der Vereinten Nationen wirft Israel eine immer stärker werdende systematische Diskriminierung der Palästinenser im Westjordanland vor. «Ob es sich um den Zugang zu Wasser, zur Schule, den Weg ins Krankenhaus, den Besuch von Familie oder Freunden oder die Olivenernte geht – jeder Aspekt des Lebens der Palästinenser im Westjordanland wird durch Israels diskriminierende Gesetze, Richtlinien und Praktiken kontrolliert und eingeschränkt», sagte der UN-Menschenrechtsbeauftragte Volker Türk. Der Trend habe sich sogar noch beschleunigt.
«Das ist eine besonders schwere Form der Rassendiskriminierung und Segregation, die dem Apartheid-System ähnelt, das wir bereits kennen», sagte Türk mit Blick auf einen neuen Bericht des UN-Menschenrechtsbüros über das Leben der Palästinenser im Westjordanland und Ost-Jerusalem. Apartheid wird die Doktrin der Trennung einzelner ethnischer Bevölkerungsgruppen genannt, vor allem bis 1994 in Südafrika.
🎤 West Bank emergency: Israeli must end ‘apartheid’-like system, says @UNHumanRights chief Volker Türk— UN News (@UN_News_Centre) January 7, 2026
🎤 Ukraine: The deadly reality of delivering aid in a war zone @WFP
🎤 Uganda elections must be free and fair, say @UN_SPExpertshttps://t.co/N0AHyDICzR
Israel wies die Kritik als absurd und verzerrt zurück. Seine UN-Vertretung in Genf teilte mit, grundlegende Fakten, die dem Konflikt zugrunde lägen, insbesondere die schwerwiegenden Bedrohungen, denen Israel ausgesetzt seien, würden völlig ignoriert.
Israel hatte 1967 unter anderem das Westjordanland und Ost-Jerusalem erobert, wo heute mehr als 700'000 Siedler inmitten von rund drei Millionen Palästinensern leben. Nach internationalem Recht sind die Siedlungen dort illegal. Die Lage dort hatte sich mit Beginn des Gaza-Kriegs im Oktober 2023 noch einmal extrem verschärft.
In dem Bericht des UN-Menschenrechtsbüros heisst es weiter, die systematische Diskriminierung der Palästinenser in den besetzten palästinensischen Gebieten sei seit langem ein Problem. Die Lage habe sich seit mindestens Dezember 2022 drastisch verschlechtert. Die israelischen Behörden behandelten israelische Siedler und Palästinenser, die im Westjordanland leben, nach zwei unterschiedlichen Rechts- und Politikrahmen.
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Dienstag, 6. Januar 2026, 16.54 Uhr
Weitere Unruhen im Westen Irans
Im Westen Irans sind mit Einbruch der Dunkelheit erneut schwere Proteste ausgebrochen. In der mehrheitlich kurdischen Provinz Ilam kam es am Dienstag zu Ausschreitungen, wie Aktivisten in den sozialen Medien berichteten. Bei einem Begräbnis von getöteten Demonstranten riefen Trauernde in der Stadt Malekschahi Protestslogans gegen die autoritäre Führung der Islamischen Republik. «Tod dem Diktator», war in Videos zu hören.
In den Provinzen geht Irans Staatsmacht seit Beginn der Proteste vor mehr als einer Woche deutlich härter vor als in den Metropolen. Menschenrechtlern zufolge wurden bei den Unruhen bislang mindestens 29 Menschen getötet. Auslöser der Demonstrationen war die schwere Wirtschaftskrise. Die Proteste richten sich inzwischen jedoch offen gegen die autoritäre Herrschaft der Islamischen Republik.
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Jemen: Regierung bringt Separatistengebiete unter Kontrolle
Die von Saudi-Arabien unterstützte jemenitische Regierung hat einen grossen Teil der von Separatisten eingenommenen Gebiete im Osten des Landes wieder unter ihre Kontrolle gebracht. Dabei handelt es sich um die ölreiche Provinz Hadramaut an der Grenze zu Saudi-Arabien, inklusive der Provinzhauptstadt Mukalla, und um Teile der Provinz al-Mahra, wie die dpa aus Kreisen der jemenitischen Regierung erfuhr. Beide Provinzen machen im Jemen etwa die Hälfte der Landesfläche aus.
Die Gebiete waren seit Dezember unter der Kontrolle des sogenannten Südlichen Übergangsrats (STC), der bis 30.12. von den Vereinigten Arabischen Emiraten militärisch unterstützt wurde. Die STC-Separatisten hatten in den vergangenen Wochen grosse Gebiete im Osten des Landes eingenommen, die auch an Saudi-Arabien grenzen, wodurch Riad unter Druck geriet. Die eigentlich mit Saudi-Arabien verbündeten Vereinigten Arabischen Emirate kündigten daraufhin am 30.12. den Abzug ihrer Truppen an.
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13.32 Uhr
Proteste im Iran werden zunehmend gewaltsamer
Die landesweiten Proteste im Iran dauern an und werden nach acht Tagen zunehmend gewaltsamer. Laut Augenzeugen kam es in der Hauptstadt Teheran zu Zusammenstössen zwischen Demonstrierenden auf der einen sowie Polizei- und Sicherheitskräften auf der anderen Seite. Es waren Parolen wie «Tod dem Diktator» zu hören.
Die Demonstrierenden nahmen aber auch Bezug auf die jüngsten Ereignisse in Venezuela, wo US-Streitkräfte bei einem Angriff am Samstag den Staatschef Nicolás Maduro gefangen nahmen. «Ihr seid als Nächste dran», skandierten einige Demonstrierende. Mehrere Protestierende seien festgenommen und in Minibussen abtransportiert worden, so die Augenzeugen.
Vor dem ehemaligen Stadttheater im Zentrum Teherans kam es laut Augenzeugenberichten zu dramatischen Szenen. Demonstrierende ignorierten die Aufforderung der Polizei, den Ort unverzüglich zu verlassen. Daraufhin gingen die Beamten mit Schlagstöcken gegen die Menge vor, darunter viele junge Frauen. Einige Teilnehmer der Proteste wurden in Minibusse gezerrt und abtransportiert, andere suchten in nahegelegenen Geschäften Schutz vor Polizei- und Sicherheitskräften.
Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Hengaw mit Sitz in Norwegen wurden in den ersten sieben Tagen der Proteste mindestens 17 Menschen getötet. Zudem seien mehr als 500 Personen verhaftet worden. Die Angaben stützen sich auf Berichte in den sozialen Medien sowie auf Aussagen von Menschenrechtsaktivisten im Ausland. Sie können nicht unabhängig verifiziert werden. Die iranische Regierung veröffentlicht keine genauen Informationen.
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13.23 Uhr
Netanjahu äussert Solidarität mit Protesten im Iran
Angesichts der anhaltenden Proteste im Iran hat Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu dem iranischen Volk seine Solidarität ausgesprochen und von einem möglichen Wendepunkt gesprochen: «Es ist gut möglich, dass wir uns an einem Moment befinden, in dem das iranische Volk sein Schicksal selbst in die Hand nimmt.»
Netanjahu sprach zudem von seinem «historischen Besuch» in den USA und einem «sehr wichtigen Gipfeltreffen» mit US-Präsident Donald Trump. Bei dem Treffen am Montag hätten die beiden auch über das Thema Iran gesprochen. «Wir haben unsere gemeinsame Position bekräftigt: null Urananreicherung einerseits und selbstverständlich die Notwendigkeit, die 400 Kilogramm angereicherten Materials aus dem Iran zu entfernen und die Anlagen unter strenger und echter Aufsicht zu kontrollieren», sagte der israelische Regierungschef.
Aus der Sicht des jüdischen Staates bedroht die islamistische Führung in Teheran mit ihren möglichen Plänen, atomare Waffen herzustellen, die Existenz Israels.
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Sonntag, 4. Dezember 2026 - 2.00 Uhr
Britische und französische Luftwaffe greifen IS in Syrien an
Das britische Militär hat unterstützt von der französischen Luftwaffe eine Anlage der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien angegriffen. Die britische Regierung teilte in der Nacht zu Sonntag mit, auf eine unterirdische Anlage der Terroristen nördlich der antiken Stätte von Palmyra sei ein gemeinsamer Angriff ausgeführt worden. Es seien Lenkbomben eingesetzt worden, um Zugangstunnel zu der Anlage, in der der IS «höchstwahrscheinlich» Waffen und Sprengstoff lagere, zu zerstören. Erste Auswertungen deuteten auf einen Erfolg der Operation hin.
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19.15 Uhr
Erneut Unruhen im Iran - Augenzeugen: Tote
Bei den andauernden Unruhen im Iran ist es nach Angaben von Augenzeugen im Westen des Landes zu gewaltsamen Zusammenstössen zwischen Demonstrierenden und Sicherheitskräften gekommen. Augenzeugen in der Provinz Ilam berichten von mehreren Toten und ebenso vielen Verletzten in der Kleinstadt Malekschahi. Zudem seien mehrere Demonstrierende festgenommen worden.
Den Augenzeugen zufolge könnte die Rede des obersten Führers Ali Chamenei die Sicherheitskräfte ermutigt haben, in Ilam härter gegen die Demonstrierenden vorzugehen. In seiner ersten Stellungnahme zu den Protesten hatte Chamenei am Samstag jeglichen Dialog mit den «Unruhestiftern» abgelehnt und strenge Massnahmen gegen sie gefordert.
Da die Behörden keine genauen Zahlen zu Festnahmen und Todesfällen nennen, lassen sich die Berichte in den sozialen Medien sowie die vorliegenden Aussagen von Augenzeugen nicht unabhängig verifizieren. Die Polizei spricht jedoch von einem «bewaffneten Aufstand», der konsequent bekämpft werden müsse.
Auch in der Hauptstadt Teheran berichteten Augenzeugen von einer neuen Verhaftungswelle gegen die Demonstrierenden. Besonders im Stadtzentrum und in der Nähe der Universität Teheran soll es erneut zu heftigen Protesten und Zusammenstössen mit Polizei und Sicherheitskräften gekommen sein. Es soll auch zu Festnahmen gekommen sein.
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Samstag, 3. Januar 2026 - 7.20 Uhr
Emirate schliessen Abzug ihrer Truppen aus dem Jemen ab
Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) haben den Abzug ihrer Soldaten aus dem Bürgerkriegsland Jemen abgeschlossen. Das Verteidigungsministerium gab auf der Plattform X bekannt, alle Einheiten der Streitkräfte zurückgeführt zu haben, wie mehrere Medien des Landes berichteten.
Der seit 2014 andauernde Bürgerkrieg im Jemen, in dem neben den VAE auch Länder wie Saudi-Arabien und der Iran ihre Interessen durchsetzen wollen, war in den vergangenen Tagen erneut aufgeflammt.
Die VAE, die die Separatisten des Südlichen Übergangsrats (STC) unterstützen, sind eigentlich seit Jahren mit Saudi-Arabien im Kampf gegen die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen verbündet. Die Huthi kontrollieren grosse Teile im Norden des Landes, einschliesslich der Hauptstadt Sanaa. Die offizielle Regierung in dem Bürgerkriegsland, die wiederum von Saudi-Arabien unterstützt wird, ist sehr schwach.
Zuletzt hatten die VAE im Jemen zunehmend eigene Interessen verfolgt. Die von ihnen unterstützten Separatisten nahmen in den vergangenen Wochen grosse Gebiete ein, die auch an Saudi-Arabien grenzen, was Riad unter Druck setzte.
Am Dienstag gerieten die eigentlichen Verbündeten gefährlich aneinander, als ein von Saudi-Arabien angeführtes Militärbündnis den Hafen der jemenitischen Stadt Mukalla bombardierte und den Emiraten vorwarf, dort Waffen und Fahrzeuge für die Separatisten zu liefern, was Abu Dhabi zurückwies. Zugleich kündigten die VAE den Rückzug ihrer verbliebenen Einheiten an. Um wie viele Soldaten es sich handelte, blieb zunächst unklar.
Am Freitag hatten die STC-Separatisten erklärt, ein Referendum zur «Selbstbestimmung des Südens» abhalten zu wollen. Die Abstimmung solle den Bewohner des Südens das Recht geben, über ihre politische Zukunft zu entscheiden. Die Separatisten streben bereits seit längerem eine Abspaltung südlicher und östlicher Gebiete vom Norden des Landes an.
Jemen war bereits von 1967 bis zu einer Wiedervereinigung im Jahr 1990 geteilt. Ein unabhängiger Südjemen würde die regionale Konkurrenz zwischen den VAE und Saudi-Arabien, beispielsweise um strategische Häfen, Energieexporte und Handelsrouten, wohl weiter verschärfen.
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23.20 Uhr
Berichte über neue Proteste in Teheran
Die Proteste gegen die iranische Staatsführung sind Berichten zufolge in die Hauptstadt und Millionenmetropole Teheran zurückgekehrt.
In dem südlichen Stadtviertel Nasi Abad kam es zu Ausschreitungen, wie Aktivisten und Nutzer in den sozialen Medien berichteten. Auf Videos im Netz war zu sehen, wie Menschen durch die Strassen zogen und Slogans gegen die Führung der Islamischen Republik riefen. Bilder zeigten vereinzelt brennende Müllcontainer. Die Echtheit der Aufnahmen liess sich zunächst nicht verifizieren.
In anderen Landesteilen gingen die Proteste Berichten zufolge weiter. Auch die staatliche Nachrichtenagentur Irna berichtete über Demonstrationen unter anderem in Ghom, Marwdascht, Maschhad und Hamedan. Zuletzt war es vor allem auf dem Land zu heftigen Ausschreitungen und Zusammenstössen zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten gekommen. Mindestens zehn Menschen kamen laut Menschenrechtsaktivisten bisher ums Leben.
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19.45 Uhr
Angelina Jolie besucht Grenzübergang nach Gaza
Die US-Schauspielerin Angelina Jolie hat die ägyptische Seite des Grenzübergangs Rafah zum Gazastreifen besucht. Beim Ägyptischen Roten Halbmond verschaffte sie sich einen Überblick zu laufenden Hilfsmassnahmen für den abgeriegelten Küstenstreifen, wie es aus Kreisen der Hilfsorganisation hiess.
Jolie sei vom zuständigen Gouverneur empfangen worden. Er habe sie bei ihrer Tour begleitet. Arabische Medien berichteten, dass auch ein Vertreter des US-Aussenministeriums anwesend war.
Den Informationen zufolge hat sie in einer symbolischen Geste dabei geholfen, Hilfsgüter für Gaza zusammenzupacken. Jolie bedankte sich demnach für die Bemühungen Ägyptens. Sie habe zudem die entscheidende Rolle der Freiwilligen und Mitarbeiter bei der effizienten Organisation und Verteilung der Hilfsgüter trotz der zahlreichen Herausforderungen gelobt.
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14.58 Uhr
Jemen: Angriffe im Süden befeuern Sorge vor Eskalation
Neue Angriffe im Süden des Jemen befeuern die Sorge vor einer weiteren Eskalation in dem Bürgerkriegsland.
Saudische Kampfjets hätten Stellungen der von den Vereinigten Arabischen Emiraten unterstützten Separatisten des Südlichen Übergangsrats (STC) in der Provinz Hadramaut angegriffen, sagte ein STC-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sieben Menschen seien getötet oder verwundet worden, hiess es.
Im Jemen war 2014 ein Bürgerkrieg ausgebrochen, als die vom Iran unterstützte Huthi-Miliz den Norden samt der Hauptstadt Sanaa gewaltsam einnahm. Nachbar Saudi-Arabien sieht die eigene Sicherheit durch die Huthi bedroht und begann 2015 mit Verbündeten, darunter auch die Vereinigten Arabischen Emirate, Ziele der Miliz zu bombardieren. Ziel war, die jemenitische Regierung zu unterstützen und den Einfluss der Huthi - und damit des Irans - im Land zurückzudrängen.
Die Emirate verfolgen in dem Konflikt zunehmend eigene Interessen und unterstützen seit Jahren die STC-Separatisten, die eine Abspaltung südlicher und östlicher Gebiete vom Norden des Landes anstreben. Die Separatisten haben in den vergangenen Wochen grosse Gebiete im Osten eingenommen, die auch an Saudi-Arabien grenzen, wodurch Riad unter Druck geriet.
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13.09 Uhr
Israel greift mehrere Ziele im Süden des Libanons an
Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben mehrere Ziele im Libanon angegriffen. Die Armee habe in mehreren Gebieten im Süden des Nachbarlandes auf Einrichtungen der Hisbollah gezielt, teilte das Militär mit.
Dabei sei auch ein Gelände getroffen worden, das eine Eliteeinheit der vom Iran unterstützten Miliz zum Training nutze. Ein weiteres Ziel sei ein Gebäude gewesen, das der Hisbollah als Waffenlager gedient habe.
Lokale Medien meldeten Dutzende Angriffe, Berichte über Opfer gab es zunächst nicht. Augenzeugen berichteten, über der Hauptstadt Beirut Kampfflugzeuge gesehen zu haben. Nach Angaben der libanesischen Nachrichtenagentur NNA wurden Kampfflugzeuge auch im Osten des Landes gesichtet.
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Freitag, 2. Januar 2026 - 9.53 Uhr Uhr
Proteste den sechsten Tag in Folge - Trump droht dem Iran
US-Präsident Donald Trump hat sich in die seit mehreren Tagen laufenden Proteste im Iran eingeschaltet und mit einem Eingreifen gedroht.
Eine harsche Reaktion aus dem Iran folgte prompt. «Trump sollte wissen, dass eine Einmischung der USA in diese innere Angelegenheit die gesamte Region destabilisieren würde», schrieb Ali Laridschani, Generalsekretär des iranischen Sicherheitsrats, auf der Plattform X. Ali Schamchani, ein ranghoher Berater der Staatsführung, warnte ebenfalls auf X mit drastischen Worten: Jede eingreifende Hand, die sich unter dem Vorwand der Sicherheit nähere, werde abgeschnitten.
Den sechsten Tag in Folge gehen im Iran wieder Menschen auf die Strasse. Es ist die grösste Protestwelle seit den landesweiten Aufständen unter dem Motto «Frau, Leben, Freiheit» vor rund drei Jahren. Noch ist offen, wie sich die Proteste weiter entwickeln und wie viele Menschen sich den Demonstrationen in dem Land mit knapp 90 Millionen Einwohnern anschliessen.
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Donnerstag, 1. Januar 2026 - 14.16 Uhr
Israel entzieht Dutzenden Hilfsorganisationen die Lizenz
Ungeachtet von Protesten hat Israel Dutzenden internationalen Hilfsorganisationen die Lizenzen entzogen. Die israelischen Behörden haben für die Arbeit ab 1. Januar 2026 eine Registrierung gefordert, die viele Organisationen als gesetzeswidrig ablehnen.
Sie müssen ihre Aktivitäten nach Angaben des Aussenministeriums bis März endgültig einstellen, dies betrifft auch Tätigkeiten im vom Krieg zwischen Israel und der Hamas weitgehend zerstörten Gazastreifen. Betroffen sind 37 Organisationen, unter anderem Ärzte ohne Grenzen und Oxfam.
Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, hatte Israels Vorgehen als «empörend» bezeichnet. Das israelische Aussenministerium hatte erklärt, die Registrierung diene dazu, «die Beteiligung terroristischer Elemente zu verhindern und die Integrität der humanitären Arbeit zu schützen».
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5.44 Uhr
Netanjahu sieht Zukunft für Gaza – ohne Hamas
Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hält eine stabilisierte Regierung in Gaza im neuen Jahr für möglich. «Wenn wir die Hamas entwaffnen, sei es mit einer internationalen Truppe oder mit anderen Mitteln, dann sehe ich eine andere Zukunft für Gaza», sagte Netanjahu dem US-Sender Fox News. Das sei der einzige verbleibende Schritt. Es gehe nicht darum, mit der islamistischen Palästinenserorganisation zu verhandeln. Aufgabe der Hamas sei es, «zu verschwinden, aufhören zu existieren. Und wissen Sie, wer das mehr als jeder andere will? Die Menschen in Gaza.»
Nach einem Treffen am Montag mit US-Präsident Donald Trump in Florida hatte Netanjahu angekündigt, Trump werde den Israel-Preis erhalten – die höchste Auszeichnung des Landes, die noch nie an einen Menschen ohne israelische Staatsangehörigkeit verliehen worden sei. Trump solle für «seine herausragenden Verdienste» für Israel und das jüdische Volk geehrt werden.
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5.42 Uhr
Netanjahu sieht viele Gemeinsamkeiten mit Trump bei Westjordanland
Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sieht sich mit US-Präsident Donald Trump mit Blick auf die Friedensbemühungen in der Region auf einer Linie. Beide Seiten seien sich über den Wunsch nach Frieden in der Region einig, sagte Netanjahu dem US-Sender Fox News auf die Frage nach möglichen Meinungsverschiedenheiten mit Trump bezüglich des von Israel besetzten Westjordanlands. «Es ist eine Partnerschaft von Gleichgesinnten und Führungskräften.»
Am Montag (Ortszeit) hatte Trump nach einem Treffen mit dem israelischen Premier auf die Frage, ob Israels Vorgehen im Westjordanland, einschliesslich der Gewalt durch Siedler, sein Ziel der Stabilisierung des Nahen Ostens untergrabe, gesagt, der israelische Premier und er stimmten in der Westjordanlandfrage nicht «hundertprozentig» überein. Netanjahu werde aber «das Richtige» tun.
Netanjahu sagte nun: «Ich denke, es gibt viele Gemeinsamkeiten, denn wir wollen beide eine Zukunft, in der dieses Gebiet nicht für Terroranschläge genutzt wird.» Es sei in dieser Hinsicht schon viel erreicht worden. Es solle dort auch viel Infrastruktur sowohl für Israel als auch für die palästinensischen Nachbarn aufgebaut werden.
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Mittwoch, 31. Dezember 2025, 4.30 Uhr
Schweiz fordert ungehinderte humanitäre Hilfe in Gaza
Die Schweiz hat die israelischen Behörden aufgefordert, einen ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfe in Gaza zu gewährleisten. Aussenminister Ignazio Cassis unterschrieb eine vom Vereinigten Königreich initiierte Ministererklärung mit. Diese fordert unter anderem, dass internationale Nichtregierungsorganisationen im Gazastreifen tätig sein können, wie das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) auf seiner Website schrieb. Die Vereinten Nationen und ihre Partner sollen zudem ihre Arbeit fortsetzen können.
The people of Gaza cannot wait. More than a million civilians are in need of shelter. Aid has increased but is still far below what’s needed. Alongside nine other countries, the UK has today issued a statement on the action required to end this winter humanitarian crisis.— Yvette Cooper (@YvetteCooperMP) December 30, 2025
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4 Uhr
USA verteidigen Israels Anerkennung von Somaliland als Staat
Die USA haben Israel gegen Kritik an der Anerkennung der ostafrikanischen Republik Somaliland als unabhängigen Staat verteidigt. Bei einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats in New York zu dem Thema warf die stellvertretende US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Tammy Bruce, den Ratsmitgliedern Doppelmoral vor. Mehrere Länder hätten Anfang des Jahres «einseitig» einen «nicht existierenden palästinensischen Staat» anerkannt, ohne dass eine Dringlichkeitssitzung einberufen worden sei.
«Israel hat das gleiche Recht auf diplomatische Beziehungen wie jeder andere souveräne Staat», sagte Bruce. Israel hatte am vergangenen Freitag als weltweit erstes Land die Republik Somaliland als souveränen Staat anerkannt. Somaliland, eine muslimische Region im Norden Somalias mit nur wenigen Millionen Einwohnern, ist seit mehr als drei Jahrzehnten praktisch unabhängig. Israels Anerkennung der Region als souveräner Staat erfolgte kurz bevor Somalia turnusgemäss die Präsidentschaft im UN-Sicherheitsrat übernimmt.
Somalia verurteilte Israels Schritt bei der Sicherheitsratssitzung als Angriff auf seine territoriale Integrität. Die Region Somaliland sei rechtlich nicht befugt, ohne die Regierung in Mogadischu internationale Vereinbarungen einzugehen. Zum Vergleich der USA mit der Anerkennung eines palästinensischen Staates auch durch einige Ratsmitglieder, sagte der Vertreter Sloweniens, es handele sich dabei um ein illegal besetztes Gebiet. Somaliland hingegen sei Teil eines UN-Mitgliedsstaats. Seine Anerkennung verstosse gegen die UN-Charta.
Die Doppelmoral und «falsche Fokussierung» des UN-Sicherheitsrats lenke von seiner Aufgabe ab, den internationalen Frieden und die internationale Sicherheit zu wahren, argumentierte dagegen die stellvertretende UN-Botschafterin der USA. Ihr Land kündigte keine Anerkennung Somalilands als unabhängiger Staat an. Es gebe keine Änderung der US-Politik diesbezüglich, fügte Bruce hinzu.
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3.40 Uhr
Trump droht Iran mit Militärangriffen
US-Präsident Donald Trump unterstützt israelische Angriffe auf den Iran, sollte das Land ein Abkommen ablehnen und seine Raketen- und Atomprogramme fortsetzen. Er befürworte einen Schlag, falls der Iran weiter Raketen baue, sagte Trump bei einem Treffen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu in seiner Residenz Mar-a-Lago in Florida. Noch dringlicher ist aus Sicht des Republikaners ein Eingreifen, falls diplomatische Versuche scheitern und der Iran sein Nuklearprogramm fortsetzt. «Wir werden es sofort tun», sagte er zu möglichen Angriffen in dem Fall und stellte damit eine US-Beteiligung in Aussicht. Kurz zuvor hatte Trump gesagt, man werde dem Iran harte Schläge versetzen, sollte Teheran wieder aufrüsten.
Ein wichtiger Berater von Irans oberstem Führer Ali Chamenei schrieb in einem Post auf der Plattform X, die Raketenkapazität und Verteidigung des Irans könnten nicht beschränkt werden und bedürften keiner Erlaubnis. Ali Schamchani warnte: «Jede Aggression wird mit einer sofortigen harten Reaktion beantwortet, die jenseits der Vorstellungskraft ihrer Planer liegt.»
Israel hatte im Juni zwölf Tage lang Krieg gegen den Iran geführt und gemeinsam mit den USA zentrale Atomanlagen bombardiert. Der Grundkonflikt der Erzfeinde besteht trotz einer Waffenruhe fort – eine diplomatische Lösung ist nicht in Sicht. Zuletzt gab es in beiden Ländern zunehmend Berichte über einen möglichen Neubeginn des Kriegs. Nach israelischen Informationen arbeitet Teheran intensiv am Wiederaufbau seines Raketenarsenals, durch das der jüdische Staat sich stark bedroht sieht, ebenso durch das iranische Atomprogramm.
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Dienstag, 30. Dezember 2025, 3.29 Uhr
UN-Chef Guterres sieht Welt zum Jahreswechsel an Scheideweg
Angesichts von Kriegen und Klimawandel sieht UN-Generalsekretär António Guterres die Welt zum Jahreswechsel an einem Scheideweg. «Chaos und Unsicherheit umgeben uns. Spaltung. Gewalt. Klimakollaps. Und systematische Verstösse gegen das Völkerrecht», heisst es in seiner Neujahrsbotschaft für 2026. «Eine sicherere Welt beginnt damit, mehr in den Kampf gegen Armut zu investieren und weniger in Kriege.»
Let’s resolve to get our priorities straight in 2026.— António Guterres (@antonioguterres) December 29, 2025
Let’s invest more in fighting poverty & less in fighting wars.
Let’s heal the planet & secure a future of peace & justice.
Let’s rise together:
For justice, humanity & peace.
I wish you all a peaceful #NewYear! pic.twitter.com/usVW5voGud
Guterres sagte weiter, Menschen stellten sich überall die Frage, ob die politisch Verantwortlichen überhaupt noch zuhörten und bereit seien zu handeln. Die Ausmasse des menschlichen Leids seien niederschmetternd. Mehr als ein Viertel der Menschheit lebt den Angaben zufolge in von Konflikten betroffenen Gebieten. Weltweit benötigten mehr als 200 Millionen Menschen humanitäre Hilfe.
Zugleich seien die weltweiten Militärausgaben auf 2,7 Billionen Dollar gestiegen – und damit 13 Mal höher als die Ausgaben für Entwicklungshilfe, sagte Guterres. Die Höhe der Militärausgaben entspreche dem Bruttoinlandsprodukt des Kontinents Afrika. Sie würden sich – wenn die aktuellen Trends anhielten – bis 2035 sogar auf 6,6 Billionen Dollar erhöhen.
«Es ist klar, dass die Welt die Ressourcen hat, um Leben zu verbessern, den Planeten zu heilen und eine Zukunft des Friedens und der Gerechtigkeit zu sichern», sagte Guterres. «Unsere Zukunft hängt von unserem gemeinsamen Mut zum Handeln ab.»
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19.56 Uhr
Trump bekräftigt bei Treffen mit Netanjahu Forderung nach Hamas-Entwaffnung
US-Präsident Donald Trump hat den israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu am Montag zu einem Gespräch über die Waffenruhe im Gazastreifen in seiner Privatresidenz Mar-a-Lago in Florida empfangen. Zum Auftakt des Treffens bekräftigte Trump seine Forderung nach einer Entwaffnung der radikalislamischen Hamas. «Es muss eine Entwaffnung der Hamas geben», sagte der US-Präsident.
Die radikalislamische Palästinenserorganisation hatte kurz zuvor betont, dass sie ihre Waffen nicht abgeben werde. Die Entwaffnung der Hamas ist zentraler Bestandteil der zweiten Phase des Waffenruhe-Plans der USA für den Gazastreifen.
Bei dem Treffen in Florida will Netanjahu der israelischen Regierungssprecherin Schosch Bedrosian zufolge neben dem Gaza-Plan aber auch über die «Gefahr» durch den Iran für den Nahen Osten und die USA sprechen. In den vergangenen Wochen hatten israelische Medien und Politiker wiederholt darauf verwiesen, dass der Iran seine militärischen Fähigkeiten wieder ausbaue, die durch den Zwölf-Tage-Krieg mit Israel im Juni deutlich verringert worden waren.
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15.45 Uhr
Wintersturm verschärft Leid der Menschen in Gaza
Ein heftiger Wintersturm hat das Leid für Hunderttausende Palästinenser im weitgehend kriegszerstörten Gazastreifen weiter verschärft.
In viele der Zelte, in denen die nach zwei Jahren Krieg geschwächten Menschen Schutz vor Kälte und Regen suchen, drang Wasser ein. Manche wurden von Sturmböen zerrissen, wie die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtete. Zelte, die in Strandnähe standen, wurden nach einem Bericht des arabischen Nachrichtensenders Al Dschasira durch hohe Wellen zerstört. Nach Angaben des Zivilschutzes kamen eine Frau und ein Kind ums Leben.
DON'T STOP TALKING ABOUT GAZA! pic.twitter.com/3CPQhUL17D— Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) December 28, 2025
«Das Wasser drang noch vor Sonnenaufgang in unser Zelt ein. Binnen Minuten war alles überflutet – die Matratzen, die Decken und die Kleidung unserer Kinder», sagte Khaled Abu Labda der Deutschen Presse-Agentur (dpa). «Den Rest der Nacht verbrachten wir stehend in der Kälte, weil wir nirgendwo anders hingehen konnten», klagte der 41-Jährige aus Deir al-Balah, das im zentralen Abschnitt des Gazastreifens liegt. Aischa al-Nadschar äusserte sich verzweifelt: «Wir haben monatelange Bombardierungen überlebt, aber jetzt macht uns der Regen fertig.»
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12.28 Uhr
Fristablauf: Sorge vor neuer Eskalation im Libanon
Der Libanon steuert mit dem Jahresende auf eine Phase der Ungewissheit mit einer möglichen neuen Eskalation zu. Am 31. Dezember, also Mittwoch dieser Woche, läuft eine wichtige Frist aus zur geforderten Entwaffnung der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz. Auch die libanesische Regierung hat sich nach Druck der USA und Israels darauf geeinigt, die erste wichtige Phase der Entwaffnung bis Jahresende zu vollziehen.
Konkrete Schritte in diese Richtung sind allerdings nicht sichtbar. Hisbollah-Chef Naim Kassim bezeichnete die Pläne als «Entwaffnungs-Projekt» der USA und Israels. «Wir werden uns nicht ergeben, und wir werden unser Land verteidigen», sagte Kassim in einer im Fernsehen übertragenen Ansprache. Die Hisbollah habe sich anders als Israel an die Bedingungen der geltenden Waffenruhe gehalten.
Die Hisbollah und Israel lieferten sich nach Beginn des Gaza-Kriegs im Oktober 2023 einen parallel laufenden Krieg, in dem die Hisbollah und ihr wichtigster Unterstützer Iran stark geschwächt wurden. Trotz einer inzwischen geltenden Waffenruhe greift Israels Militär fast täglich im Libanon mit dem erklärten Ziel an, die Bedrohung durch die Miliz zu verringern. Seit Inkrafttreten der Waffenruhe wurden im Libanon mehr als 300 Menschen getötet, nach UN-Angaben darunter mehr als 100 Zivilisten.
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4.30 Uhr
Netanjahu bei Trump in Florida
US-Präsident Donald Trump spricht am heutigen Montag mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu über die Zukunft des Gazastreifens. Es soll bei ihrem Treffen um die nächsten Schritte des von den USA vorangetriebenen Plans zur dauerhaften Beendigung des Gaza-Kriegs gehen. Die Zusammenkunft in Trumps Residenz Mar-a-Lago in Florida ist bereits das sechste Treffen der Politiker in diesem Jahr.
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Montag, 29. Dezember 2025, 4.21 Uhr
Huthi: Israels Präsenz in Somaliland wäre militärisches Ziel
Der Anführer der vom Iran unterstützten Huthi-Miliz droht Israel nach dessen Anerkennung von Somaliland als souveränen Staat. «Jegliche israelische Präsenz in Somaliland wird von unseren Streitkräften als militärisches Ziel betrachtet, da sie eine Aggression gegen Somalia und den Jemen sowie eine Bedrohung für die Sicherheit der Region darstellt», sagte Abdul-Malik al-Huthi in einer Erklärung. Israel hatte am Freitag als weltweit erstes Land die Republik Somaliland als souveränen Staat anerkannt. Somalia lehnt die Anerkennung seiner abtrünnigen Region im Norden entschieden ab.
Die nur wenige Millionen Einwohner zählende ostafrikanische Republik ist seit mehr als drei Jahrzehnten praktisch unabhängig. Israelische Medien verwiesen darauf, dass Somaliland unweit der strategisch wichtigen Meeresenge Bab al-Mandab liegt, wo es immer wieder zu Angriffen der Huthi-Miliz auf internationale Handelsschiffe mit mutmasslichem Bezug zu Israel gekommen war. Die «Times of Israel» schrieb, ein Zugang zu Somaliland würde es Israel erleichtern, Angriffe gegen die Miliz durchzuführen und sie zu überwachen.
Nach Beginn des Gaza-Kriegs hatte die Huthi-Miliz in Solidarität mit der islamistischen Terrororganisation Hamas Israel immer wieder auch direkt mit Raketen und Drohnen angegriffen. Israels Luftwaffe griff im Gegenzug Ziele der Miliz im 2000 Kilometer entfernten Jemen an. Seit Beginn der Waffenruhe in Gaza am 10. Oktober liessen auch die Huthi-Rebellen die Waffen schweigen. Nach Israels Anerkennung von Somaliland als Staat erklärte ihr Anführer nun, man werde nicht hinnehmen, dass ein Teil Somalias dem Feind Israel als Stützpunkt diene.
Der UN-Sicherheitsrat kommt wegen Israels Schritt heute zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen. Zuvor hatten 21 überwiegend muslimische Länder in einer gemeinsamen Erklärung vor «schwerwiegenden Folgen» des beispiellosen Vorgehens Israels für «den Frieden und die Sicherheit am Horn von Afrika und im Roten Meer» sowie für die internationale Sicherheit gewarnt.
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Freitag, 26. Dezember 2025 - 1.45 Uhr
Erneut tödlicher Zwischenfall im Gazastreifen
Israels Militär hat nach eigenen Angaben erneut zwei Palästinenser im Gazastreifen getötet. «Zwei Terroristen» hätten im Süden des abgeriegelten Küstenstreifens die sogenannte gelbe Linie überschritten und sich den israelischen Truppen genähert, teilte die Armee mit. Die beiden hätten «eine unmittelbare Bedrohung» dargestellt und seien deshalb nach ihrer Identifizierung «eliminiert» worden. Im Rahmen der Vereinbarung über eine Waffenruhe würden israelische Truppen auch weiterhin im Süden des Gazastreifens stationiert bleiben, um unmittelbare Bedrohungen zu beseitigen.
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Mittwoch, 24. Dezember 2025, 19.56 Uhr
Kritik an Schaffung 19 neuer Siedlungen im Westjordanland
Der vom israelischen Kabinett gebilligte Bau von 19 neuen Siedlungen im Westjordanland stösst bei westlichen Staaten auf heftige Kritik. Eine Gruppe von Staaten, darunter Deutschland, verurteilte den Schritt als Verstoss gegen das Völkerrecht. Er berge auch die Gefahr, die Instabilität in der Region zu verschärfen und die Bemühungen um ein Ende des Gaza-Krieges zu untergraben sowie die Aussichten auf langfristigen Frieden und Sicherheit in der gesamten Region zu beeinträchtigen.
In der unter anderem vom Auswärtigen Amt veröffentlichten Erklärung von Belgien, Kanada, Dänemark, Frankreich, Italien, Island, Irland, Japan, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Spanien, Grossbritannien und Deutschland wird Israel aufgefordert, die Entscheidung rückgängig zu machen.
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Dienstag, 23. Dezember 2025, 0.10 Uhr
Schwere Gefechte zwischen syrischen Truppen und kurdischen Kämpfern
In der syrischen Stadt Aleppo haben sich Regierungstruppen und kurdische Kämpfer schwere Gefechte geliefert. Anwohner berichteten der Deutschen Presse-Agentur, dass schwere Waffen eingesetzt worden seien. Die staatliche Nachrichtenagentur Sana berichtete unter Berufung auf das Innenministerium, zwei Zivilisten seien getötet und mindestens 15 weitere verletzt worden. Die von der Kurdenmiliz YPG angeführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) sprachen von einer getöteten Frau und 17 weiteren verletzten Zivilisten.
Die SDF hätten Stellungen der Sicherheitskräfte angegriffen, erklärte das Verteidigungsministerium in Damaskus. Es wies Vorwürfe der SDF zurück, die Regierungstruppen hätten deren Stellungen angegriffen. Die Armee habe lediglich auf das Feuer reagiert.
Die SDF erklärten, regierungsnahe Kämpfer hätten einen Kontrollpunkt angegriffen. Sie bezeichneten den Vorfall als Teil einer «unkontrollierten Eskalation», die das Leben von Zivilisten und die Sicherheit der gesamten Stadt bedrohe, und machten die Regierung in Damaskus dafür verantwortlich.
Dutzende Menschen hätten Augenzeugen zufolge die Gegend aus Sorge vor einer weiteren Eskalation verlassen. Die staatliche Nachrichtenagentur berichtete, dass auch ein Rettungswagen unter Beschuss geraten sei. Mehrere Personen seien verletzt worden.
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19.45 Uhr
Bericht: US-Regierung verschickt Gaza-Plan an potenzielle Investoren
Die US-Regierung hat offenbar einen umfassenden Plan für den Wiederaufbau des Gazastreifens an potenzielle Geldgeber übermittelt. Das berichtet das Wall Street Journal unter Berufung auf eine 32-seitige Präsentation aus Regierungskreisen. Darin legt die Administration von Präsident Donald Trump dar, wie der Gazastreifen nach ihren Vorstellungen neu gestaltet werden soll. Vorgesehen ist eine Beteiligung der USA, Ägyptens, der Türkei sowie privater Investoren. Auch Geschäftsleute aus dem Umfeld Trumps sollen Interesse bekundet haben. Die Gesamtkosten werden auf mehr als 100 Milliarden US-Dollar geschätzt.
Dem Papier zufolge ist ein mehrstufiges Vorgehen geplant. Zunächst sollen Kriegsschäden beseitigt und Blindgänger geräumt werden, während die Bevölkerung vorübergehend in provisorischen Unterkünften untergebracht wird. In einer zweiten Phase soll der Wiederaufbau beginnen, mit einem Schwerpunkt auf Wohnraum, Schulen und medizinischen Einrichtungen. Zudem ist vorgesehen, den Regierungssitz von Gaza-Stadt nach Rafah zu verlegen.
In einem weiteren Schritt sollen unter anderem Luxusresorts, ein Hochgeschwindigkeits-Schienennetz sowie ein KI-gestütztes Stromnetz entstehen. Die US-Regierung und mit ihr verbundene Akteure erhoffen sich davon langfristig Einnahmen, insbesondere aus dem Tourismussektor.
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13.46 Uhr
Israels Regierung genehmigt 19 neue Siedlungen im Westjordanland
Im von Israel besetzten Westjordanland soll die Zahl der umstrittenen israelischen Siedlungen weiter zunehmen: Das israelische Sicherheitskabinett hat der Gründung von 19 neuen Siedlungen zugestimmt. Ein entsprechender Vorschlag des rechtsextremen Finanzministers Bezalel Smotrich und von Verteidigungsminister Israel Katz sei vom Sicherheitskabinett angenommen worden, teilte Smotrichs Büro am Sonntag mit. Die Zahl der seit drei Jahren genehmigten Siedlungen in dem Palästinensergebiet stieg damit auf 69.
Die erneute Ausweitung des israelischen Siedlungsbaus soll laut Smotrich die Gründung eines Palästinenserstaats verhindern. Die Schaffung eines eigenen Staates für die Palästinenser wird von zahlreichen Staaten rund um den Globus unterstützt. Die rechtsgerichtete israelische Regierung sieht in einem Palästinenserstaat jedoch eine Bedrohung für die Sicherheit Israels.
Israel hält das Westjordanland seit Ende des Sechstagekriegs von 1967 besetzt. In dem Gebiet leben rund drei Millionen Palästinenser und etwa 500'000 Israelis. Nach internationalem Recht sind alle israelischen Siedlungen in dem Palästinensergebiet illegal. Einige Aussenposten gelten auch nach israelischem Recht als illegal, viele davon wurden jedoch von den israelischen Behörden legalisiert.
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Sonntag, 21. Dezember 2025 - 8.00 Uhr
Friedensplan in Gaza stockt – Entwaffnung der Hamas als Hürde
Die nun anstehende zweite Phase des 20-Punkte-Plans von US-Präsident Donald Trump sieht eine Entwaffnung der Hamas und die Einsetzung einer internationalen Stabilisierungstruppe (ISF) vor. Die Terrororganisation lehnt es jedoch strikt ab, ihre Waffen niederzulegen.
Laut einer Umfrage des Palästinensischen Zentrums für Politik und Meinungsforschung in Ramallah lehnen rund 70 Prozent der Palästinenser die im Friedensplan Trumps vorgesehene Entwaffnung der Hamas ab. Besonders im Westjordanland ist die Ablehnung mit 80 Prozent hoch, während sie im vom Krieg gezeichneten Gazastreifen bei 55 Prozent liegt.
Die humanitäre Lage in dem blockierten Gebiet hat sich zwar seit der Waffenruhe etwas verbessert, doch insgesamt bleibt die Situation prekär. Nach jüngsten Angaben des UN-Nothilfebüros Ocha sind mehr als 80 Prozent der Gebäude in dem Küstenstreifen am Mittelmeer zerstört oder beschädigt. Zahlreiche Menschen, die ihre Häuser verloren haben, hausen weiter in Zeltlagern und sind dabei winterlichem Wetter ausgesetzt.
Es ist unklar, wie die nächste Phase umgesetzt werden soll. Und damit ist auch offen, ob sich die Lage dauerhaft stabilisieren lässt.
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Freitag, 19. Dezember 2025 - 15.13 Uhr
Keine Hungersnot mehr in Gaza - aber Krise hält an
Der Gazastreifen ist aus Sicht von Fachleuten nicht mehr von einer Hungersnot betroffen. Doch trotz des Friedensplanes und der verstärkten Hilfslieferungen bleibe die Lage in dem Gebiet kritisch, hiess es von der IPC-Initiative (Integrated Food Security Phase Classification), die Nahrungskrisen in aller Welt beobachtet. Israel wies den Bericht zurück.
Die Lage sei wegen des im Oktober in Kraft getretenen Friedensplanes besser als zuvor, hiess es von der Initiative. Der bewaffnete Konflikt sei stark zurückgegangen. Die Versorgung mit humanitären und kommerziellen Nahrungsmittel-Lieferungen habe sich verbessert.
Dennoch sei die Bevölkerung des Gazastreifens stark von akuter Mangelernährung und Ernährungsunsicherheit betroffen, betonte die Initiative: «Obwohl humanitäre Hilfe, inklusive Nahrungsmittelhilfe, zugenommen hat, werden nur die grundlegendsten Bedürfnisse zum Überleben abgedeckt.»
Israels Aussenministerium kritisierte den neuen Bericht als «verzerrt». So werde darin ignoriert, dass derzeit täglich im Schnitt zwischen 600 und 800 Lkw mit Hilfslieferungen in den Gazastreifen kämen. 600 Transporter am Tag sind Teil der Waffenruhe-Vereinbarung, die seit mehr als zwei Monaten gilt.
Die für Palästinenserangelegenheiten zuständige israelische Behörde Cogat sagte: «Diese Mengen übersteigen den Ernährungsbedarf der Bevölkerung im Gazastreifen». Sie sprach von «gravierende Lücken in der Datenerhebung» des IPC-Berichts. Es gebe keine akute Ernährungsunsicherheit im Gazastreifen. Israel hatte im Sommer nach der Veröffentlichung des damaligen IPC-Berichts auch erklärt, dass es keine Hungersnot in Gaza gebe.
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19.08 Uhr
Israel unterzeichnet Vertrag mit Berlin über Raketenabwehr-Erweiterung
Deutschland und Israel haben israelischen Angaben zufolge einen Vertrag für die Erweiterung des Raketenabwehrsystems Arrow 3 unterschrieben. Das teilte Israels Aussenministerium mit. Zuvor hatte am Mittwoch der Haushaltsausschuss des Bundestages Geld dafür bewilligt. Israels Verteidigungsministerium sprach von Kosten in Höhe von umgerechnet rund 2,6 Milliarden Euro. Die Zeremonie zur Unterzeichnung habe in Deutschland stattgefunden.
Der Aufbau des in Israel beschafften Systems ist eine Reaktion auf die Bedrohung durch Russland. Das Verteidigungssystem kann feindliche Raketen ausserhalb der Atmosphäre im beginnenden Weltraum durch einen direkten Treffer zerstören - eine Fähigkeit, die es in der Bundeswehr bisher nicht gibt.
Israelischen Angaben zufolge beläuft sich der Gesamtwert der beiden Abkommen auf umgerechnet rund 5,7 Milliarden Euro. Es handle sich um das grösste Rüstungsgeschäft in der Geschichte des jüdischen Staats.
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Donnerstag, 18. Dezember 2025, 4.30 Uhr
Ex-SVP-Nationalrat Claudio Zanetti in Hinwil ZH vor Gericht
Der ehemalige SVP-Nationalrat Claudio Zanetti muss sich heute Donnerstag vor dem Bezirksgericht Hinwil im Zürcher Oberland verantworten. Er ist angeklagt, weil er auf der Plattform X einen Beitrag eines israelischen Armeesprechers teilte. Im Januar 2024 re-postete Zanetti einen Beitrag eines israelischen Armeesprechers. Das Bild zeigt eine Faust mit Israel-Logo, welches ein Hakenkreuz in Palästina-Farben zerschlägt. Darüber stand «Nie wieder ist jetzt, komme was wolle.» Hintergrund ist der Angriff der Hamas auf Israel im Oktober 2023.
Diesen Beitrag habe Zanetti kommentarlos und ohne kritische Einordnung geteilt, wirft ihm die Staatsanwaltschaft vor. Damit habe er in Kauf genommen, dass die palästinensische Volksgruppe durch die Gleichsetzung mit dem Nationalsozialismus herabgesetzt werde. Zudem werde mit dem Bild zu ihrer Bekämpfung aufgefordert.
Dafür soll Zanetti wegen Diskriminierung und Aufruf zu Hass verurteilt und mit einer bedingten Geldstrafe belangt werden. Die Staatsanwaltschaft fordert 30 Tagessätze zu 80 Franken sowie eine Busse von 600 Franken.
Parteikollegen kritisierten nach Bekanntwerden der Anklage das Strafverfahren. Man müsse Zanettis Aussagen nicht unterstützen, sagte etwa SVP-Kantonsrat Ueli Bamert im Februar im Kantonsparlament. «Aber die Toleranzschwelle liegt bei SVP-Politikern ganz offensichtlich tiefer als bei anderen.» Die SVP wehre sich gegen die «Verpolitisierung des Justizapparats».
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Montag, 15. Dezember 2025, 4.40 Uhr
22 Festnahmen bei Protesten gegen Konzert in Amsterdam
Bei Protesten gegen einen Auftritt des israelischen Armeekantors Schai Abramson in Amsterdam sind nach Angaben der niederländischen Polizei am Sonntag 22 Menschen festgenommen worden.
Wie die Polizei mitteilte, hatten sich am Abend mehrere hundert Menschen vor dem renommierten Concertgebouw versammelt. Die Polizei habe mehrmals eingegriffen, «um die Demonstranten auf Distanz zu halten und die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten». Als Demonstranten Rauchbomben zündeten, setzten die Polizisten den Angaben zufolge Schlagstöcke ein. Ein Beamter habe bei den Zusammenstössen leichte Verletzungen erlitten, erklärte die Polizei. Den 22 Festgenommenen werden demnach Verstösse gegen das Versammlungsgesetz, der Besitz von Feuerwerkskörpern und Widerstand gegen ihre Festnahme zur Last gelegt.
Abramson sollte ursprünglich am Sonntagnachmittag beim alljährlichen Konzert zum jüdischen Lichterfest Chanukka im Concertgebouw auftreten. Wegen seiner Verbindungen zur israelischen Armee gab es jedoch Proteste gegen seinen Auftritt. Seine Teilnahme an dem grossen Konzert am Nachmittag wurde daraufhin abgesagt, er trat aber bei zwei kleineren Konzerten am Abend auf.
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16.12 Uhr
Uno: Siedlungsbau im Westjordanland deutlich ausgeweitet
Im Westjordanland sind nach Angaben der Vereinten Nationen im Jahr 2025 deutlich mehr israelische Siedlungen gebaut worden als noch im Vorjahr. Seit Jahresbeginn seien 47'390 Wohneinheiten entwickelt, genehmigt oder öffentlich ausgeschrieben worden, hiess es in einem am Freitag von UN-Generalsekretär António Guterres veröffentlichten Bericht, welcher der Nachrichtenagentur AFP vorlag. Im Jahr 2024 seien es hingegen 26'170 gewesen.
Die diesjährige Anzahl neuer Siedlungen war demnach die grösste, seit die Uno im Jahr 2017 begonnen hat, diesen jährlichen Wert zu erheben. Von 2017 bis 2022 wurden die israelischen Siedlungen laut den UN-Erhebungen jährlich im Schnitt um 12'815 neue Wohneinheiten erweitert.
UN-Generalsekretär Guterres erklärte zu den Zahlen, die Entwicklung festige die «unrechtmässige Besetzung durch Israel weiter». Sie untergrabe «das Selbstbestimmungsrecht des palästinensischen Volkes». Guterres verurteilte zudem die «anhaltende Eskalation» im Westjordanland. Seine Kritik richtete er insbesondere gegen Einsätze der israelischen Armee. Dabei sei «eine grosse Anzahl» an Menschen getötet, Anwohner vertrieben sowie Wohnhäuser und weitere Infrastruktur zerstört worden.
Israel hält das Westjordanland seit Ende des Sechstagekriegs im Jahr 1967 besetzt. Seit Beginn des Gaza-Kriegs vor zwei Jahren hat die Gewalt auch im Westjordanland deutlich zugenommen. Seither wurden im Westjordanland mehr als 1000 Palästinenser von israelischen Soldaten oder Siedlern getötet, wie eine AFP-Zählung auf Basis von Daten der palästinensischen Gesundheitsbehörden ergab. Im selben Zeitraum wurden nach Behördenangaben mindestens 44 Israelis getötet.
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15.26 Uhr
Israel tötet hochrangigen Hamas-Kommandeur im Gazastreifen
Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben einen hochrangigen Kommandeur der Hamas im Gazastreifen getötet. In den vergangenen Monaten sei der Terrorist im Einsatz gewesen, um die Fähigkeiten der Hamas und deren Waffenproduktion wieder herzustellen, teilte die Armee mit. Um wen es sich genau handelte, blieb in der Mitteilung offen.
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15.06 Uhr
Abbas stellt Wahlen erst nach Ende des Gaza-Kriegs in Aussicht
Der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas hat Hoffnungen auf seit Jahren überfällige Wahlen gedämpft. Präsidentschafts- und Parlamentswahlen sollten binnen eines Jahres nach Ende des Gaza-Kriegs abgehalten werden, sagte Abbas der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa zufolge am Freitag in Rom.
Ein Ende des Gaza-Kriegs ist derzeit nicht absehbar. Die Terrororganisation Hamas hat bislang nicht alle Punkte der ersten Phase aus dem Gaza-Friedensplan erfüllt. Ob die zweite Phase dann erfolgreich umgesetzt werden kann, wird sich erst noch zeigen. Dabei stehen besonders strittige Fragen wie eine Entwaffnung der Hamas im Fokus.
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13.43 Uhr
Hamas-Behörde: Humanitäre Katastrophe nach Unwetter im Gazastreifen
Nach einem schweren Unwetter mit grossflächigen Überschwemmungen sprechen die Behörden im Gazastreifen von einer «komplexen humanitären Katastrophe». Demnach wurden bislang elf Personen tot geborgen. Wie das der islamistischen Hamas nahestehende Medienbüro weiter berichtete, stürzten 13 Häuser ein. Rund 250.000 von 1,5 Millionen Menschen, die in Zelten oder provisorischen Unterkünften als Folge des Gaza-Kriegs lebten, seien betroffen. Die Angaben lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen.
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Samstag, 13. Dezember 2025 - 11.56 Uhr
Israels Armee tötet Palästinenser an neuer Grenze zum Gazastreifen
Israelische Soldaten haben an der selbst definierten neuen Grenze zum Gazastreifen einen Palästinenser getötet. Nach Angaben der israelischen Armee identifizierten Truppen am Freitag im südlichen Gazastreifen «zwei Terroristen, die die sogenannte "gelbe Linie» überschritten hatten und eine unmittelbare Bedrohung für sie darstellten". Einer der beiden Männer sei «eliminiert» worden, um die Bedrohung zu beseitigen. Die Truppen blieben im Rahmen der Vereinbarung über eine Waffenruhe weiter in dem Gebiet stationiert, um jede unmittelbare Bedrohung zu beseitigen. Israels Generalstabschef Ejal Zamir hatte am vergangenen Sonntag die sogenannte «gelbe Linie» zur neuen Grenze zum Gazastreifen erklärt. Diese Linie markiert die Rückzugsposition der Armee im Rahmen der Gaza-Waffenruhe. Sie ist durch gelb markierte Betonelemente und Schilder gekennzeichnet.
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12.39 Uhr
Israelische Angriffe im Süden und Osten des Libanon
Die israelische Armee hat libanesischen Staatsmedien zufolge Angriffe im Süden und Osten des Libanon verübt. Die staatliche Nachrichtenagentur NNA berichtete am Freitag über israelische Angriffe an rund einem Dutzend Standorten, die Ziele befanden sich demnach bis zu 30 Kilometer von der israelischen Grenze entfernt. Die israelische Armee sprach von Angriffen gegen Stellungen der pro-iranischen Hisbollah-Miliz, darunter ein Ausbildungslager.
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Freitag, 12. Dezember 2025 - 10.09 Uhr
Tote nach Gebäudeeinsturz im Gazastreifen
Im grossflächig zerstörten Gazastreifen sind palästinensischen Angaben zufolge während eines Unwetters fünf Menschen durch ein einstürzendes Gebäude getötet worden.
Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtete, in dem Haus seien Vertriebene untergekommen. Mehrere Menschen seien verletzt worden. Nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Zivilschutzes liegt das Haus im Norden des Küstengebiets.
Zwei weitere Palästinenser kamen nach Angaben von Wafa und Zivilschutz ums Leben, als eine Mauer auf ein Zeltlager für Vertriebene in der Stadt Gaza krachte.
Insgesamt kamen infolge des Sturmtiefs «Byron» nach Angaben des Zivilschutzes in den vergangenen 24 Stunden neun Menschen ums Leben. Darunter sei auch ein Kind, das an Unterkühlung gestorben sei. Augenzeugen und Berichten zufolge überfluteten Unwetter in den vergangenen beiden Tagen auch Zeltlager für Binnenvertriebene.
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Donnerstag, 11. Dezember 2025, 4.30 Uhr
UN: Israel schiesst auf Blauhelme im Südlibanon
Israelische Soldaten haben nach Angaben der UN-Friedenstruppe auf Blauhelme im Südlibanon geschossen. Die Unifil-Soldaten seien entlang der Blauen Linie, der Grenze zwischen Israel und dem Libanon, patrouilliert, als sie von israelischen Soldaten in einem Panzer beschossen worden seien, teilte die Beobachtermission mit. Das israelische Militär erklärte, die Schüsse hätten nicht den Friedenstruppen, sondern einem Verdächtigen gegolten.
Eine zehn Schuss umfassende Maschinengewehrsalve sei über den Konvoi hinweg abgefeuert worden, hiess es in der UN-Mitteilung. Vier weitere Salven schlugen nach UN-Angaben mit jeweils zehn Schüssen in der Umgebung ein. Sowohl die Blauhelme als auch der Panzer der israelischen Streitkräfte befanden sich demnach zum Zeitpunkt des Vorfalls auf libanesischem Gebiet. Es habe keine Verletzte gegeben.
Das israelische Militär sei im Voraus über den Ort und den Zeitpunkt der Patrouille informiert worden. Unifil forderte die israelischen Streitkräfte auf, ihr «aggressives Verhalten» sowie Angriffe auf und in der Nähe der Friedenstruppen einzustellen.
In einer Stellungnahme der israelischen Armee zu dem Vorfall hiess es, Soldaten hätten einen Verdächtigen ausgemacht, der sich einem israelischen Stützpunkt genähert habe. Auf ihn seien Warnschüsse abgegeben worden. «Während des Warnfeuers nahmen Unifil-Kräfte Kontakt mit der israelischen Armee auf und erklärten, sie hätten Schüsse in ihre Richtung gehört», hiess es weiter. «Ihnen wurde klargemacht, dass das Feuer nicht auf sie oder in ihre Richtung abgegeben wurde, sondern auf die sich nähernde Bedrohung in dem Gebiet.» Das Militär betonte, es gehe nicht gegen UN-Truppen vor und werde weiter umfassend mit ihren Repräsentanten kooperieren.
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Dienstag, 9. Dezember 2025, 1.07 Uhr
Israel fliegt erneut Angriffe im Libanon
Die israelische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben erneut Stellungen der proiranischen Hisbollah-Miliz im Süden Libanons angegriffen. Unter anderem sei ein Trainingsgelände der Hisbollah-Eliteeinheit Radwan attackiert worden, teilte die Armee in der Nacht mit. Das Gelände habe dazu gedient, Terrorangriffe auf israelische Soldaten und Zivilisten zu planen und durchzuführen. Zudem seien militärische Einrichtungen und eine Raketenabschussrampe der Hisbollah angegriffen worden. Über mögliche Opfer wurde zunächst nichts bekannt.
«Die angegriffenen Ziele und die militärischen Übungen zur Vorbereitung von Aktivitäten gegen den Staat Israel stellen einen Verstoss gegen die Vereinbarungen zwischen Israel und dem Libanon und eine Bedrohung für den Staat Israel dar», hiess es in der Mitteilung der Armee. Israel und die Hisbollah-Miliz hatten sich im November 2024 nach mehr als einjährigem gegenseitigen Beschuss auf eine Waffenruhe geeinigt. Seither werfen sich beide Seiten immer wieder Verstösse gegen die Vereinbarung vor.
Teil des Waffenruhe-Deals ist die Entwaffnung der Hisbollah – ein politisch heikler und seit Jahrzehnten erfolglos angestrebter Prozess im Libanon. Offiziell befinden sich Israel und das nördliche Nachbarland im Kriegszustand. Libanons Präsident zeigte sich zuletzt offen für neue Verhandlungen mit Israel.
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Montag, 8. Dezember 2025, 0.10 Uhr
Hamas signalisiert Bereitschaft zur Waffeneinlagerung
Die Hamas ist laut einem führenden Funktionär im Rahmen der Waffenruhe mit Israel zu einer Einlagerung ihrer Waffen bereit. Ein Mitglied des politischen Entscheidungsgremiums der militant-islamistischen Organisation, Bassem Naim, sagte am Sonntag in Doha, man sei offen für einen umfassenden Ansatz, um weitere Eskalationen zu vermeiden.
Naim erklärte, die Hamas halte an ihrem Recht auf Widerstand fest, sei aber bereit, im Rahmen eines Prozesses zur Gründung eines palästinensischen Staates die Waffen niederzulegen. Er ging kaum auf Details ein, wie dies konkret aussehen könnte, schlug aber eine langfristige Waffenruhe von fünf bis zehn Jahren vor, um Gespräche zu ermöglichen.
«Diese Zeit muss ernsthaft und umfassend genutzt werden», sagte er und fügte hinzu, die Hamas sei hinsichtlich des Umgangs mit ihren Waffen sehr aufgeschlossen. «Wir können über das Einfrieren, Einlagern oder Niederlegen sprechen.» Voraussetzung sei, dass die Waffenruhe halte.
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20.02 Uhr
Israels Generalstabschef erklärt neue Grenze zum Gazastreifen
Israels Generalstabschef Ejal Zamir hat die Rückzugslinie der Truppen im Gazastreifen zu einer neuen Grenze erklärt. Zamir sagte nach Armeeangaben während eines Truppenbesuchs im nördlichen Gazastreifen, die sogenannte «gelbe Linie» sei eine neue Grenze, eine vordere Verteidigungslinie für die israelischen Grenzgemeinden und zugleich eine Angriffslinie. Israel werde nicht zulassen, dass sich die islamistische Hamas im Gazastreifen wieder etabliere. «Wir werden auf jeden Versuch, unsere Streitkräfte zu bedrohen, mit aller Härte reagieren», sagte er.
Die israelische Armee hat sich im Rahmen einer vereinbarten Waffenruhe mit der Hamas hinter die «gelbe Linie» zurückgezogen. Sie ragt zwischen 1,5 und 6,5 Kilometer in den Küstenstreifen hinein. Nach unterschiedlichen Angaben kontrolliert Israel damit etwas mehr als die Hälfte des Gebiets.
Vor der neuen Grenzziehung war der Gazastreifen rund 41 Kilometer lang sowie zwischen 6 und 12 Kilometer breit - eine Fläche, die etwas kleiner ist als die Stadt Köln. Im Gazastreifen leben mehr als zwei Millionen Palästinenser.
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15.10 Uhr
Katar verteidigt Kontakte zur Hamas
Katar hat seine Kontakte zur islamistischen Hamas verteidigt. «Diese Kommunikation hat zu Waffenruhen geführt, zur Freilassung von Geiseln, zu einer Linderung des Leids für die Menschen» im Gazastreifen, sagte Ministerpräsident Mohammed bin Abdulrahman Al Thani in Doha. Die Beziehungen Katars zur Hamas hätten 2012 begonnen auf Gesuch der USA, sagte er beim Doha Forum, einer jährlich stattfinden diplomatischen Konferenz.
Katar beheimatet seit 2012 das politische Auslandsbüro der Hamas. Die USA sollen seinerzeit laut Berichten auf diese Vereinbarung gedrängt haben - unter Duldung Israels. Die Idee soll dabei auch gewesen sein, über den Vermittler Katar besser mit der Hamas-Führung verhandeln zu können, als wenn diese etwa im Iran unterkommt. Die USA haben in vergangenen Jahrzehnten immer wieder auf Katar als Vermittler gesetzt in Konflikten mit der Hamas oder auch mit den Taliban in Afghanistan.
Die Darstellung, dass Katar die Hamas finanziert habe, wies der Regierungschef heute zurück. «Die Hilfe und die Finanzierung, die den Vorwürfen zufolge zur Hamas floss, ging nach Gaza zum Volk unter einem sehr transparenten Prozess.» Die USA hätten davon gewusst und Israel habe diese Zahlungen selbst ermöglicht, sagte er.
Katar hat den Gazastreifen jahrelang finanziert, unter anderem mit Geldern für Treibstoff, den Wiederaufbau, Gehälter im öffentlichen Dienst und zur Unterstützung von Menschen in Armut. Neben der humanitären Hilfe und Entwicklungshilfe ging es dem Emirat aber auch darum, diplomatischen Einfluss zu gewinnen und islamistische Bewegungen in der Region zu stärken.
Die «New York Times» hatte nach dem Terrorangriff der Hamas vom 7. Oktober 2023 berichtet, dass diese Zahlungen faktisch auch dabei halfen, die Macht der Hamas zu erhalten und zu festigen. Diese Zahlungen in Milliardenhöhe seien von Israel explizit genehmigt und unterstützt worden mit dem Ziel, Gaza zu stabilisieren und die Hamas ruhigzustellen.
In einem Bericht des israelischen Inlandsgeheimdienstes Schin Bet hiess es in diesem Jahr, der Transfer katarischer Gelder und deren Weiterleitung an den militärischen Hamas-Flügel und dessen Kräfteaufbau gehörten zu den Schlüsselfaktoren, die es der Terrororganisation ermöglichten, den Angriff vom 7. Oktober 2023 vorzubereiten. Katar bestreitet dies.
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13.23 Uhr
Netanjahu spricht von «Gelegenheiten für Frieden» in Nahost
Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat von «Gelegenheiten für Frieden» in der Region gesprochen, aber gleichzeitig einen unabhängigen palästinensischen Staat weiter abgelehnt. «Die iranische Achse ist zerschlagen», sagte Netanjahu nach einem Treffen mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in Jerusalem mit Blick auf den Krieg in der Region in den vergangenen zwei Jahren.
«Wir glauben, dass es einen Weg gibt, einen umfassenderen Frieden mit den arabischen Staaten voranzubringen, und auch einen Weg, einen funktionierenden Frieden mit unseren palästinensischen Nachbarn zu schaffen», sagte Netanjahu weiter. «Aber wir werden keinen Staat vor unserer Haustür schaffen, der sich unserer Zerstörung verschrieben hat.»
Merz sagte, man arbeite «mit an dem Ziel eines neuen Nahen Ostens», in dem auch der Staat Israel anerkannt werde. «Unsere Überzeugung lautet, die perspektivische Gründung eines palästinensischen Staats an der Seite Israels eröffnet vermutlich die beste Aussicht auf diese Zukunft.»
Eine Zweistaatenlösung werde sich aber nur durch Verhandlungen verwirklichen lassen und sie werde «am Ende dieser Verhandlungen stehen». Solche Verhandlungen seien aber «eben jetzt notwendig». Mit Zweistaatenlösung ist gemeint, dass Israel und ein unabhängiger Palästinenserstaat friedlich Seite an Seite existieren.
Netanjahu sagte, die erste Phase des Gaza-Plans von US-Präsident Donald Trump sei «fast vorbei», im Gazastreifen befinde sich noch die Leiche einer Geisel. Eine Entwaffnung der islamistischen Terrororganisation Hamas sei eine Vorbedingung für eine friedliche Regelung, betonte er mit Blick auf das weitere Vorgehen. Die zweite Phase des Waffenruhe-Plans werde schwieriger sein als die erste.
Netanjahu warnte ausserdem vor einem gefährlichen Wiedererstarken des Antisemitismus in aller Welt. Ungeachtet der Gräueltaten der Hamas gegen Zivilisten am 7. Oktober 2023 würden bei Demonstrationen in internationalen Hauptstädten Flaggen der Terrororganisation getragen, beklagte er. «Dies ist empörend.»
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9.41 Uhr
Berichte: Netanjahu traf Blair heimlich zu Gaza-Zukunft
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat sich nach Medienberichten heimlich mit dem ehemaligen britischen Premierminister Tony Blair getroffen. Die «Times of Israel» und der israelische Rundfunk berichteten, bei dem Treffen vor gut einer Woche sei es um die Zukunft des Gazastreifens gegangen.
Der Friedensplan von US-Präsident Donald Trump sieht die Einrichtung eines internationalen «Friedensrats» vor. Dessen Chef will US-Präsident Trump selbst sein. Auch Blair soll dabei sein. Eine Übergangsregierung aus unpolitischen palästinensischen Fachleuten ist ebenfalls geplant.
Der israelische Kan-Sender berichtete, Blair habe bei einem Besuch in der Region neben dem palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas auch Netanjahu in Israel getroffen. Netanjahus Büro äusserte sich zunächst nicht zu den Berichten.
Laut Kan soll Blair sich bei dem Gespräch dafür eingesetzt haben, dass die palästinensische Autonomiebehörde von Abbas zunächst in Teilen des Gazastreifens herrschen solle. Falls dieses «Pilotprojekt» gelinge, solle es auf weitere Gebiete ausgeweitet werden. Auch Neuwahlen in den palästinensischen Gebieten seien vorgesehen. Blair stimme sich sehr eng mit arabischen Staaten sowie den USA ab und werde in Kürze erneut in der Region erwartet, berichtete Kan weiter.
Laut der «Times of Israel» dementierte eine «mit der Angelegenheit vertraute Quelle» jedoch die geplante Beteiligung der Autonomiebehörde an der künftigen Verwaltung des Gazastreifens. Netanjahus rechtsreligiöse Regierung lehnt eine solche Beteiligung offiziell vehement ab. Ausserdem verweigert die islamistische Terrororganisation Hamas ihre in Trumps Plan vorgesehene Entwaffnung.
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6.48 Uhr
Merz: Deutschland steht immer an der Seite Israels
Zum Auftakt seines ersten Israel-Besuchs als Bundeskanzler hat Friedrich Merz die besondere Verantwortung Deutschlands für das Existenzrecht des jüdischen Staats bekräftigt. «Wir werden immer an der Seite dieses Landes stehen», sagte er bei einem Treffen mit dem israelischen Staatspräsidenten Izchak Herzog in Jerusalem. «Ich weiss um die Verpflichtung, die jeder Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland in diesem Land hat.»
Es bleibe für ihn persönlich ein Wunder, dass nach den Verbrechen des Holocaust die Freundschaft zwischen Deutschland und Israel bis heute so aufgebaut und vertieft werden konnte. Die deutsche Solidarität mit Israel gelte nun insbesondere auch «nach dem schrecklichen Massaker» der Hamas am 7. Oktober 2023.
Merz betonte aber auch, dass er zu einer Zeit nach Israel komme, die «komplizierter kaum sein könnte». Das Vorgehen der israelischen Armee im Gaza-Krieg habe Deutschland «vor einige Dilemmata gestellt». Auf die habe man reagiert, sagte er offenbar auch mit Blick auf die vorübergehende Einschränkung von Rüstungsexporten nach Israel, die inzwischen wieder zurückgenommen wurde.
Der Kanzler betonte aber, «dass wir bis heute im Grundsatz keinerlei Differenzen haben.» Israel habe das Recht, sich selbst zu verteidigen, es sei die Hamas gewesen, die den Krieg begonnen habe. Wenn sie ihre Waffen niederlege, sei der Krieg beendet. «Dann gibt es eine Zukunft für die Region, gibt es eine Zukunft auch für Gaza.»
Er bekräftigte das Ziel einer Zweistaatenlösung in Nahost. Damit ist gemeint, dass Israel und ein unabhängiger Palästinenserstaat friedlich Seite an Seite existieren.
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Sonntag, 7. Dezember, 6.45 Uhr
Herzog: Israel entscheidet selbst über Netanjahu-Begnadigung
Israels Staatspräsident Izchak Herzog weist die Forderung von US-Präsident Donald Trump nach Begnadigung des wegen Korruption angeklagten Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu zurück. «Ich respektiere die Freundschaft und die Meinung von Präsident Trump», sagte Herzog dem US-Nachrichtenportal «Politico» und verwies auf Trumps Verdienst um die Rückholung der Geiseln aus dem Gazastreifen. «Aber Israel ist natürlich ein souveränes Land, und wir respektieren das israelische Rechtssystem und seine Anforderungen in vollem Umfang», betonte Herzog.
Gegen Regierungschef Netanjahu läuft seit mehr als fünf Jahren ein Korruptionsprozess. Er ist wegen Betrugs, Untreue und Bestechlichkeit angeklagt. Trump hatte Herzog wiederholt dazu aufgefordert, Netanjahu zu begnadigen. Er respektiere die Unabhängigkeit der israelischen Justiz, glaube aber, dass die Anklage gegen Netanjahu politisch motiviert und nicht gerechtfertigt sei, hiess es einem von Trump unterschrieben Brief an Israels Präsidenten, den Herzogs Büro zuletzt veröffentlicht hatte. Auch bei einem Besuch in Israels Parlament im Oktober hatte Trump die Forderung geäussert.
Am vergangenen Wochenende bat Netanjahu dann Herzog selbst offiziell um Begnadigung. Herzog sagte dem US-Nachrichtenportal dazu, es gebe nun ein Verfahren, das unter anderem über das Justizministerium und das juristische Beratungsteam seines Büros laufe. «Dies ist gewiss ein aussergewöhnliches Gesuch, und bei seiner Behandlung werde ich vor allem berücksichtigen, was im besten Interesse des israelischen Volkes ist. Das Wohlergehen des israelischen Volkes ist meine erste, zweite und dritte Priorität», sagte der israelische Staatspräsident vor seiner Abreise zu einem Besuch in New York.
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Freitag, 6. Dezember, 2025 13.12 Uhr
Palästinenser: Drei Tote bei israelischen Angriffen
Israels Militär hat nach palästinensischen Angaben trotz der geltenden Waffenruhe drei Palästinenser im nördlichen Gazastreifen getötet. Drei weitere Menschen seien bei dem Drohnenangriff auf eine Gruppe von Zivilisten westlich von Beit Lahia verletzt worden, berichtete die palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa unter Berufung auf medizinische Kreise.
Die israelische Armee teilte mit, dass «in zwei separaten Vorfällen mehrere Terroristen die gelbe Linie überschritten hatten und eine unmittelbare Bedrohung darstellten». Deshalb hätten die Truppen das Feuer eröffnet und «drei Terroristen eliminiert», um die Bedrohung zu beseitigen.
Im Rahmen der vereinbarten Waffenruhe hat sich Israel hinter eine sogenannte «gelbe Linie» zurückgezogen. Die Angaben beider Seiten lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen.
Seit Beginn der Waffenruhe am 10. Oktober gibt es immer wieder einzelne tödliche Zwischenfälle im Gazastreifen. Laut der israelischen Armee werden weiterhin Operationen durchgeführt, «um jegliche unmittelbare Bedrohung zu beseitigen».
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Donnerstag, 4. Dezember 2025, 4.10 Uhr
Netanjahu will trotz Mamdanis Warnung nach New York reisen
Trotz einer Warnung des designierten New Yorker Bürgermeisters Zohran Mamdani würde Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu nach eigenen Angaben in die US-Metropole reisen. «Natürlich werde ich das», sagte er auf Nachfrage der «New York Times». Mamdani zählt zu den schärfsten Kritikern der israelischen Regierung. Er wirft ihr einen Völkermord im Gazastreifen vor und weist den USA eine Mitschuld zu.
Vor rund einem Jahr – also lange vor seinem Wahlsieg im November – hatte Mamdani angekündigt, Netanjahu im Falle seiner Wahl zum Bürgermeister aufgrund des internationalen Haftbefehls festnehmen zu lassen. Als er im September 2025 in Interviews vor der Wahl als aussichtsreichster Kandidat danach gefragt wurde, äusserte er sich allerdings zurückhaltender. New York müsse internationale Haftbefehle respektieren – «ob gegen Benjamin Netanjahu oder Wladimir Putin», sagte er dem Online-Portal «Zeteo» und dem Sender CNN. Er werde «jeden legalen Weg prüfen», um Rechenschaft sicherzustellen.
Gegen Netanjahu liegt seit November 2024 ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) wegen Kriegsverbrechen im Gazastreifen vor. Netanjahu weist die Vorwürfe entschieden zurück. Israel erkennt das Gericht nicht an und fordert eine Aufhebung der Haftbefehle. Auch die USA erkennen den Gerichtshof nicht an – und sind damit auch nicht verpflichtet, von Den Haag erlassene Haftbefehlen zu vollstrecken. Es erscheint eher unwahrscheinlich, dass eine örtliche Polizei wie jene in New York handeln könnte, obwohl die Haftbefehle in den USA gar nicht anerkannt werden.
Mamdani tritt sein Amt am 1. Januar an. Die Probe aufs Exempel könnte dann im Herbst 2026 folgen, wenn in New York die UN-Generalversammlung stattfindet - ein Termin, an dem für gewöhnlich auch der israelische Ministerpräsident teilnimmt. Teilnehmer haben aber in aller Regel weitgehende diplomatische Immunität, weswegen sie nicht von der örtlichen Polizei belangt werden können.
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18.36 Uhr
Libanon: Annäherung an Israel weit entfernt
Der libanesische Ministerpräsident Nawaf Salam hat Spekulationen über eine mögliche Annäherung an den Nachbarstaat Israel einen Dämpfer verpasst. Von einer diplomatischen Normalisierung oder wirtschaftlichen Beziehungen mit Israel sei der Libanon noch weit entfernt, sagte Salam am Mittwoch einer kleinen Gruppe von Journalisten.
Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte zuvor erklärt, sein Land wolle einen Gesandten in den Libanon schicken, um zu versuchen, die Grundlagen für bilaterale Beziehungen und wirtschaftliche Zusammenarbeit zu schaffen.
Sowohl der Libanon als auch Israel hatten ausserdem mitgeteilt, zivile Mitglieder in ein zuvor ausschliesslich aus Militärs bestehendes Gremium zu entsenden, das die Einhaltung der Waffenruhe zwischen Israel und der libanesischen Miliz Hisbollah überwacht. Die zivilen Mitglieder nahmen am Mittwoch an einer Sitzung teil.
Die beiden Länder unterhalten keine diplomatischen Beziehungen und befinden sich seit 1948 offiziell im Kriegszustand. Die Einbindung ziviler Vertreter in die Waffenruhe-Gespräche schien ein Schritt in Richtung bilateraler Kontakte zu sein, auf die Washington gedrängt hat.
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21.31 Uhr
Palästinensischer Journalist angeblich im Gazastreifen getötet
Bei einem israelischen Angriff im Gazastreifen ist einem Medienbericht zufolge ein palästinensischer Journalist getötet worden. Ein weiterer Journalist sei bei dem Drohnenangriff in Chan Junis im Süden des Küstenstreifens verletzt worden, berichtete die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa. Ein israelischer Armeesprecher sagte auf Anfrage, man prüfe den Bericht.
Laut Wafa handelte es sich bei dem Getöteten um den Journalisten Mahmoud Wadi. Nach örtlichen Medienberichten hatte der Palästinenser bei seiner Arbeit für verschiedene Medien auch eine Drohnenkamera eingesetzt.
Laut Informationen des Komitees zum Schutz von Journalisten (CPJ) sind seit Beginn des Gaza-Kriegs vor mehr als zwei Jahren mehr als 200 Journalisten im Gazastreifen getötet worden.
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Dienstag, 2. Dezember 2025, 16.52 Uhr
Netanjahu fordert Pufferzone bis Damaskus
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erwartet von Syrien die Einrichtung einer «entmilitarisierte Pufferzone», die von der Hauptstadt Damaskus bis zu den von Israel annektierten Golanhöhen reichen soll.
Das sagte Netanjahu in einer Videobotschaft beim Besuch von Soldaten in einer Klinik, die kürzlich bei einem Einsatz in Syrien verletzt worden waren.
Nach dem Sturz des früheren Langzeitherrschers Baschar al-Assad hatte Israel Soldaten in die von den UN kontrollierte Pufferzone zwischen den von Israel annektierten Golanhöhen und syrisch kontrolliertem Gebiet verlegt, darunter auch auf die syrische Seite des Bergs Hermon. Israels Armee bleibe in dieser Pufferzone, «um die Sicherheit der israelischen Bürger zu gewährleisten», sagte Netanjahu weiter. Ausläufer der Pufferzone liegen rund 50 Kilometer von Damaskus entfernt.
Eine Vereinbarung mit Syrien sei möglich, betonte der israelische Regierungschef zugleich. Voraussetzung sei aber das Verständnis für Israels «Grundsätze».
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Montag, 1. Dezember 2025, 4.30 Uhr
Kriege lassen bei Waffenbauern die Kassen klingeln
Angesichts zahlreicher Kriege und Konflikte in der Welt hat die internationale Rüstungsindustrie einen neuen Umsatzrekord verzeichnet. Die 100 grössten Waffenproduzenten der Erde steigerten ihre Gesamteinnahmen aus dem Verkauf von Rüstungsgütern und Militärdienstleistungen im Jahr 2024 um währungsbereinigte 5,9 Prozent, wie das Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri in einem neuen Bericht mitteilte. Sie erreichten zusammen einen Umsatz von rund 679 Milliarden US-Dollar, der höchste je verzeichnete Wert. Absoluter Branchenprimus bleiben demnach die USA.
Mehr dazu hier.
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Sonntag, 30. November 2025, 19.02 Uhr
Proteste und Kritik nach Gnadengesuch Netanjahus in Israel
Eine Bitte des wegen Korruption angeklagten Ministerpräsident Benjamin Netanjahu um eine Begnadigung hat in Israel grosse Kritik und Proteste hervorgerufen. Vor dem Haus von Präsident Izchak Herzog versammelten sich am Sonntag Demonstranten, um gegen die Möglichkeit einer Begnadigung durch den Staatschef zu protestieren, wie israelische Medien berichteten. Mit einem Haufen Bananen bekundeten sie ihre Ansicht, dass Israel zur Bananenrepublik verkomme.
Auch die Opposition lehnte eine Begnadigung Netanjahus ab. «Man kann ihm keine Begnadigung gewähren, ohne dass er seine Schuld eingesteht, Reue zeigt und sich sofort aus dem politischen Leben zurückzieht», sagte Oppositionsführer Jair Lapid. Die Bewegung für gute Regierungsführung in Israel erklärte, dass die Begnadigung eines Regierungschefs, der wegen schwerer Vergehen wie Betrug und Untreue angeklagt ist, ein klares Signal senden würde, dass es Bürger gebe, die über dem Gesetz stehen.
Netanjahu, der mit der Justiz des Landes seit Jahren auf Kriegsfuss steht, argumentierte, dass seine Begnadigung dazu beitragen würde, das Land in einer schwierigen Phase zu einen. Ausserdem kritisierte er, dass er dreimal pro Woche vor Gericht erscheinen müsse und deshalb in der Führung des Landes behindert werde. US-Präsident Donald Trump hatte bereits vor einigen Wochen die Begnadigung Netanjahus gefordert.
Rechtsexperten sagen, dass das Gnadengesuch den Prozess gegen Netanjahu nicht stoppen kann.«Das ist unmöglich», sagte Emi Palmor, ehemalige Generaldirektorin des Justizministeriums. «Man kann nicht behaupten, unschuldig zu sein, während der Prozess läuft, und dann zum Präsidenten gehen und ihn bitten, einzugreifen», sagte sie. Die einzige Möglichkeit, den Prozess zu stoppen, sei, den Generalstaatsanwalt zu bitten, das Verfahren auszusetzen, sagte sie.
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22.17 Uhr
Iranische Revolutionsgarden schwören Rache an Israel für getöteten Hisbollah-Militärchef
Die iranischen Revolutionsgarden haben Rache für die Tötung des Hisbollah-Militärchefs Haytham Ali Tabatabai durch die israelische Armee geschworen. «Das Recht der Achse des Widerstands und der libanesischen Hisbollah, das Blut der mutigen Kämpfer des Islam zu rächen, ist unzweifelhaft», erklärten die Revolutionsgarden am Montag. Sie sind der wichtigste militärische und finanzielle Unterstützer der Hisbollah-Miliz im Libanon.
Die israelische Armee hatte Tabatabai am Sonntag durch einen Luftangriff in Beirut getötet. Nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums wurden bei dem Angriff insgesamt fünf Menschen getötet und 28 weitere verletzt. Der israelischen Armee zufolge wurden neben Tabatabai vier weitere Kämpfer der Hisbollah getötet.
Der Militärchef ist der ranghöchste Hisbollah-Vertreter, der seit Beginn der Waffenruhe vor einem Jahr einem israelischen Angriff zum Opfer fiel. Der israelischen Regierung zufolge war Tabatabai für den Wiederaufbau und die Wiederbewaffnung der Organisation verantwortlich. An seiner Beerdigung in Beirut nahmen hunderte Hisbollah-Anhänger teil.
Der Iran erkennt Israel nicht an und unterstützt radikalislamische Gruppierungen in der Region, darunter die Hisbollah im Libanon, die Huthis im Jemen und die Hamas im Gazastreifen. Erklärtes Ziel der vom Iran angeführten und gegen Israel und die USA gerichteten «Achse des Widerstands» ist die Vernichtung Israels.
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Montag, 24.11.2025, 21.08 Uhr
Umstrittene Gaza-Stiftung GHF stellt Arbeit in Gaza ein
Die umstrittene, von den USA und Israel unterstützte Gaza Humanitarian Foundation (GHF) beendet sechs Wochen nach Beginn der Waffenruhe endgültig ihren Einsatz im Gazastreifen. Nach der Verteilung von mehr als 187 Millionen Mahlzeiten an Einwohner des Küstenstreifens stelle die Stiftung ihre Arbeit ein, teilte die Organisation mit. Man habe bewiesen, «dass es einen besseren Weg gibt, Hilfe für die Menschen in Gaza bereitzustellen», sagte GHF- Geschäftsführer John Acree.
Die Stiftung ist demnach seit Wochen im Gespräch mit internationalen Organisationen sowie mit dem US-geführten Koordinationszentrum (Civil Military Coordination Centre, CMCC) in Südisrael, das die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas überwachen soll. «Es ist klar, dass sie das von GHF erprobte Modell übernehmen und ausweiten werden», sagte Acree den Angaben zufolge.
Die GHF hatte ihren Einsatz in dem abgeriegelten Küstengebiet im Mai nach einer fast dreimonatigen israelischen Blockade von Hilfslieferungen begonnen. Israel warf der islamistischen Hamas damals vor, sie stehle humanitäre Hilfe. Die GHF war als Mittel gedacht, dies zu umgehen, sowie als Alternative für andere Hilfsorganisationen, denen Israel kritisch gegenübersteht. Während der gesamten viereinhalbmonatigen Einsatzzeit sei kein einziger Hilfslastwagen der Stiftung geplündert worden, hiess es in der Mitteilung von GHF. Immer wieder gab es aber Berichte über tödliche Zwischenfälle in der Nähe der von der GHF betriebenen Verteilstellen.
Die Hamas begrüsste das Ende des Einsatzes der GHF. Diese habe mit Israel kollaboriert und dabei einen Verteilungsmechanismus eingesetzt, der «völlig losgelöst von humanitären Grundsätzen» gewesen sein, hiess es in der Mitteilung der Terrororganisation. Dies habe «gefährliche und entwürdigende Bedingungen» für die hungernde palästinensische Bevölkerung geschaffen.