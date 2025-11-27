Adolf Uunona lässt den Nachnamen «Hitler» streichen. Courtesy of Ompundja Constituency Councilor

Der namibische Lokalpolitiker Adolf Hitler Uunona hat seinen Namen offiziell ändern lassen. Der Landrat distanziert sich von jeder Verbindung zur NS-Ideologie – und will künftig nicht mehr mit seinem früheren Namen konfrontiert werden.

DPA Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der namibische Landrat Adolf Hitler Uunona hat den Namensbestandteil «Hitler» streichen lassen.

Er betont, sein Vater habe die historische Bedeutung des Namens nicht gekannt und er selbst lehne jede Nazi-Ideologie ab.

Die Änderung erfolgt kurz vor der Regionalwahl, bei der Uunona erneut antritt. Mehr anzeigen

Der aus Namibia international bekannt gewordene Politiker Adolf Hitler Uunona heisst künftig anders. Wie die Zeitung «The Namibian» berichtet, hat der Landrat des Wahlkreises Ompundja den Namensbestandteil «Hitler» offiziell aus seinen Dokumenten entfernen lassen. Er wolle nicht länger unter seinem Geburtsnamen auftreten.

Uunona betont im Gespräch mit dem Medium, dass er keinerlei Verbindung zur Ideologie des historischen Namensträgers habe. Sein Vater habe ihm den Namen gegeben, ohne dessen belastete Bedeutung zu kennen.

«Mein Name ist nicht Adolf Hitler. Ich bin Adolf Uunona», sagte er. Immer wieder hätten Menschen versucht, ihn mit jemandem in Zusammenhang zu bringen, «den ich nicht einmal kenne».

Politisch ist Uunona Mitglied der SWAPO, der ehemaligen Befreiungsbewegung des Landes, die heute sozialdemokratisch geprägt ist.

Der Zeitpunkt seiner Namensänderung ist kein Zufall: Am Mittwoch fanden in Namibia die Regionalwahlen statt, bei denen Uunona erneut um sein Amt kandidiert. Bei früheren Wahlen hatte er jeweils mit grossem Vorsprung gewonnen. Endgültige Resultate stehen noch aus.

