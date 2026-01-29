  1. Privatkunden
Technischer Defekt NASA-Flugzeug legt dramatische Bauchlandung hin

Anaëlle Hebang

29.1.2026

Technischer Defekt: NASA-Flugzeug legt dramatische Bauchlandung hin

Technischer Defekt: NASA-Flugzeug legt dramatische Bauchlandung hin

Ein NASA-Forschungsflugzeug musste am Ellington Field in Houston notlanden, weil sich das Fahrwerk nicht ausfahren liess. Alle Insassen blieben unverletzt.

29.01.2026

Ein NASA-Forschungsflugzeug musste am Ellington Field in Houston notlanden, weil sich das Fahrwerk nicht ausfahren liess. Alle Insassen blieben unverletzt.

,

Leana Bachmann, Anaëlle Hebang

29.01.2026, 21:29

29.01.2026, 22:26

Ein Forschungsflugzeug vom Typ WB-57 musste am Ellington Field Airport ohne ausgefahrenes Fahrwerk landen, nachdem es beim Landeanflug zu einem technischen Defekt gekommen war.

Das Flugzeug rutschte auf seiner Unterseite über die Landebahn, Funken stoben über das Rollfeld. Einsatzkräfte waren innerhalb kürzester Zeit vor Ort, sicherten die Maschine und kümmerten sich um die Besatzung.

Crew kommt mit dem Schrecken davon

Nach ersten Angaben der NASA blieben alle Crew-Mitglieder unverletzt. Wie es zu dem Defekt am Fahrwerk kommen konnte, ist bislang noch unklar. Die Raumfahrtbehörde teilte mit, dass der Vorfall nun gemeinsam mit den zuständigen Behörden umfassend untersucht werde.

