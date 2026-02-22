  1. Privatkunden
Startverschiebung bei «Artemis 2» Nasa stoppt Mondmission wegen Helium-Problem

SDA

22.2.2026 - 06:36

ARCHIV - Die neue Mondrakete der Nasa, Artemis II (Archivbild). Foto: John Raoux/AP/dpa
ARCHIV - Die neue Mondrakete der Nasa, Artemis II (Archivbild). Foto: John Raoux/AP/dpa
Keystone

Die mit Spannung erwartete «Artemis 2»-Mission, der erste bemannte Flug zum Mond seit 1972, wurde erneut verschoben. Grund sind technische Probleme mit der Helium-Zufuhr einer Raketenstufe – nun muss die komplette Trägerrakete vom Starttisch zurück in den Hangar.

Keystone-SDA

22.02.2026, 06:36

22.02.2026, 06:52

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Nasa muss den bemannten Mondflug «Artemis 2» wegen eines Problems mit der Helium-Zufuhr in einer Raketenstufe erneut verschieben.
  • Für Reparaturen müssen Rakete und Orion-Kapsel ins Hangar zurückgebracht werden, womit das geplante Startfenster im März nicht mehr haltbar ist.
  • Mit der Mission sollen erstmals seit 1972 wieder Astronauten den Mond umrunden, ein neuer Starttermin wird nun frühestens im April erwartet.
Mehr anzeigen

Der erste bemannte Mondflug seit 1972 lässt weiter auf sich warten: Aufgrund technischer Probleme muss die US-Raumfahrtbehörde Nasa den «Artemis 2»-Start erneut verschieben. Es liege ein Problem mit der Helium-Zufuhr in einer der Raketenstufen vor, schrieb Nasa-Chef Jared Isaacman auf der Plattform X. Für mögliche Reparaturen müssten die Trägerrakete und die Orion-Raumkapsel von der Startplattform auf dem Kennedy Space Center im US-Bundesstaat Florida zurück in den Hangar gebracht werden. Damit sei das im März geplante Startfenster nicht mehr einzuhalten, schrieb Isaacman.

Ursprünglich hatte die Nasa den «Artemis 2»-Start für Anfang Februar anvisiert, doch wegen Wasserstoff-Lecks bei Tests musste dieser Termin verschoben werden. Nach einem weiteren Probelauf, bei dem bis auf den eigentlichen Start alle Abläufe getestet wurden, hatte Isaacman erst am Freitag von einem «grossen Fortschritt» gesprochen. Der frühestmögliche Starttermin für die Mission wurde mit dem 6. März angegeben.

Im Laufe des Jahres gibt es weitere Termine mit den nötigen Bedingungen für einen Start, etwa Anfang April. Mit der «Artemis 2»-Mission sollen erstmals seit mehr als einem halben Jahrhundert wieder Menschen in die Nähe des Mondes fliegen. Die US-Astronauten Christina Koch, Victor Glover und Reid Wiseman sowie ihr kanadischer Kollege Jeremy Hansen sollen den Mond bei der etwa zehntägigen Mission umrunden. Zuletzt waren US-Astronauten 1972 auf dem Mond gewesen.

