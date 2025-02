Vorbereitung für die nächste Mondlandung – NASA schickt Sonde zum Mond, um Wasser zu finden Mit einer Falcon-9-Rakete von SpaceX hat die Nasa die Raumsonde Athena auf die Reise zum Mond geschickt. Geplant sind Bohrungen in der Nähe des Südpols. Dort hoffen die Forscher, Wasser zu finden. 27.02.2025

Mit einer Falcon-9-Rakete von SpaceX hat die Nasa die Raumsonde Athena auf die Reise zum Mond geschickt. Geplant sind Bohrungen in der Nähe des Südpols. Dort hoffen die Forscher, Wasser zu finden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Landegerät Athena – mit deutscher Forschungstechnik an Bord – ist auf dem Weg zum Mond.

Geplant sind Bohrungen nahe dem Südpol, mit der Hoffnung, dort auf Wasser zu stossen.

Natürliche Ressourcen auf dem Mond gelten als entscheidender Faktor für bevorstehende bemannte Mondreisen. Mehr anzeigen

Das private Raumfahrtunternehmen Intuitive Machines hat in Zusammenarbeit mit der NASA erfolgreich die Mondmission «IM-2» gestartet. Dabei soll die Landesonde Athena an Bord einer SpaceX-Rakete vom Kennedy Space Center in Florida aus ins Weltall geschickt werden.

Reiseziel Südpol

Der Start erfolgte am Mittwoch um 19:16 Uhr Ortszeit. Geplant ist eine Mondlandung rund um den 6. März. Der Mondlander soll auf dem Berg Mons Mouton landen. Damit wäre die Sonde näher am Südpol des Mondes als alle bisherigen Raumsonden.

Suche nach Ressourcen

Das Gebiet ist von besonderem Forschungsinteresse, weil dort Wassereis-Vorkommen vermutet werden. Diese Ressourcen könnten eine zentrale Rolle für zukünftige bemannte Mondmissionen spielen. Daher konzentriert sich die Mission von Athena auch auf die Erforschung und Nutzung lunarer Rohstoffe.