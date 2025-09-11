«Nasse Augen im West Wing» – Charlie Kirks Tod trifft Trump ins Herz

Fassungslosigkeit nach dem Anschlag auf Charlie Kirk am Mittwoch. KEYSTONE

Der konservative Aktivist Charlie Kirk galt als enger Freund und wichtiger Verbündeter von Donald Trump. Sein Tod nach dem Attentat in Utah hat im Weissen Haus eine Welle der Betroffenheit ausgelöst.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Charlie Kirk wurde bei einer Veranstaltung in Utah am 10- September erschossen, die Fahndung nach dem Täter läuft.

Donald Trump reagierte mit Trauer und Wut, liess die Flaggen auf Halbmast setzen und griff die «radikale Linke» an.

Die Tat reiht sich in eine Serie von politisch motivierten Angriffen ein, die die US-Demokratie zunehmend destabilisieren. Mehr anzeigen

Im West Wing, dem Machtzentrum des Weissen Hauses, herrschte am Mittwoch ungewöhnliche Stille. Mitarbeiter sprachen von «nassen Augen» und gedrückter Stimmung.

Grund war die Nachricht vom Tod des konservativen Aktivisten Charlie Kirk, Gründer von« Turning Point USA», der am Vortag bei einem Auftritt an der Utah Valley University von einer Kugel in den Hals getroffen wurde. Wenige Stunden später erlag er seinen Verletzungen.

Wie die «Washington Post» berichtet, war Kirk nicht nur ein politischer Verbündeter von Präsident Donald Trump, sondern auch ein enger Freund vieler Regierungsmitglieder. Er war ein vertrauter Gast im West Wing, arbeitete mit dem Sohn des Präsidenten, Donald Trump Jr., zusammen und galt als zentrale Figur in der Mobilisierung junger Wähler für die Republikaner.

Trump erinnert sich an Kirk

«Das ist ein persönlicher Verlust», soll Trump intern erklärt haben: Er liess die US-Flaggen auf allen Bundesgebäuden auf Halbmast setzen. In einer Videobotschaft sprach er von einem «dunklen Moment für Amerika». Wie die «New York Times» schreibt, schlug seine anfängliche Trauer rasch in Wut um: Trump machte die «radikale Linke» und eine «vergiftete Rhetorik» für den Nährboden verantwortlich, auf dem solche Taten gedeihen.

Menschen rennen nach den Schüssen auf Charlie Kirk davon. KEYSTONE

«Seit Jahren werden grossartige Amerikaner wie Charlie mit Nazis und Kriminellen verglichen. Diese Sprache ist direkt verantwortlich für den Terror, den wir heute erleben», erklärte er.

Für viele Beobachter weckt die Reaktion Erinnerungen an frühere Anschläge auf Trump selbst. 2024 war der Präsident bei einem Wahlkampfauftritt in Pennsylvania nur knapp einem Attentat entgangen, Fotos von der Szene hängen bis heute im Weissen Haus.

«Dunkle neue Normalität»

Laut Politico ist Kirks Ermordung kein Einzelfall, sondern Teil einer «dunklen neuen Normalität» in den USA: Politische Gewalt hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen.

Nur wenige Monate zuvor war ein demokratischer Abgeordneter in Minnesota von einem Maskierten erschossen worden, in Pennsylvania wurde die Residenz des demokratischen Gouverneurs Josh Shapiro bei einem Brandanschlag schwer beschädigt.

Die ehemalige Kongressabgeordnete Gabby Giffords, die 2011 selbst bei einem Attentat schwer verletzt wurde, mahnte: «Demokratische Gesellschaften werden immer politische Differenzen haben. Aber wir dürfen niemals zulassen, dass diese mit Gewalt ausgetragen werden.» Ihre Worte, berichtet Politico, verhallten jedoch wie schon so oft zuvor.

Aufruhr auch im Kongress

Auch im US-Kongress sorgt die Tat für Aufruhr. Während Parlamentspräsident Mike Johnson zu einem Moment der Stille aufrief, kam es im Plenum zu chaotischen Szenen: Republikanerinnen wie Lauren Boebert und Anna Paulina Luna attackierten lautstark die Demokraten, wie Politico weiter schreibt.

Der stille Gedenkmoment verwandelte sich in eine lautstarke Schuldzuweisungsschlacht – ein Symbol dafür, wie polarisiert die amerikanische Politik inzwischen ist.

Charlie Kirk hatte 2012 «Turning Point USA» gegründet – damals war er gerade 18 Jahre alt. Innerhalb weniger Jahre baute er die Organisation zu einer der einflussreichsten konservativen Jugendbewegungen auf. Mit grossen Campus-Veranstaltungen, aggressiver Social-Media-Präsenz und enger Anbindung an das Trump-Lager formte er eine Generation junger Republikaner.

Seine Kritiker warfen ihm vor, den Ton der politischen Auseinandersetzung verschärft und bewusst polarisiert zu haben. Doch für Trump war Kirk ein «unersetzlicher Brückenbauer zur Jugend». Sein Tod hinterlässt eine Lücke – sowohl in der konservativen Bewegung als auch im innersten Kreis um den Präsidenten.

«Beide Parteien wurden in den letzten Jahren Opfer»

Die Ermordung von Charlie Kirk ist ein Symbol für die fragile Lage der amerikanischen Demokratie. «Beide Parteien wurden in den letzten Jahren Opfer politisch motivierter Gewalt», schreibt «Politico». «Doch statt gemeinsam dagegen anzutreten, verschärfen gegenseitige Schuldzuweisungen nur die Spaltung.»

TO MY GREAT FELLOW AMERICANS… pic.twitter.com/oRsrE5TTHr — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 11, 2025

CNN spricht ebenfalls von einer «nationalen Tragödie in einem polarisierten Amerika». Analyst Stephen Collinson bezeichnet die Kugel, die Kirk tötete, als «einen Angriff auf die freie Rede und die Demokratie – die einzigen Bollwerke gegen eine Spirale politischer Gewalt».

Politische Gewalt habe in den USA in den letzten Jahren massiv zugenommen – von Attentaten auf Politiker bis hin zu Anschlägen auf deren Familien, schreibt CNN weiter. Die Ermordung Kirks sei «Teil einer dunklen neuen Normalität».

«Fundament der Demokratie bedroht»

Collinson weist darauf hin, dass Kirk – so umstritten er war – das getan habe, was die US-Verfassung schützt: auf öffentlichen Bühnen für seine Ideen werben, Gegner herausfordern und junge Menschen politisieren.

«Wenn jemand für seine Ansichten getötet wird, dann ist das Fundament der Demokratie bedroht», zitierte CNN den Gouverneur von Utah, Spencer Cox. Auch Ex-Präsident George W. Bush warnte ungewöhnlich deutlich: «Auf einem College-Campus, wo der Austausch von Ideen heilig sein sollte, wurde ein junger Mann kaltblütig ermordet.»

Die Sorge: Der Mord könnte eine neue Welle an Gewalt lostreten – mit Vergeltungsakten, weiteren Radikalisierungen und einer noch tieferen Spaltung. Demokraten und Republikaner beschuldigen sich schon jetzt gegenseitig, durch ihre Rhetorik zur Eskalation beigetragen zu haben.

Während Trump Kirk als «Märtyrer für Wahrheit und Freiheit» bezeichnete, forderten Demokraten schärfere Waffengesetze. In den sozialen Medien entlud sich der Zorn in hasserfüllten Kommentaren – teils mit Jubel über den Tod, teils mit Forderungen nach Rache.