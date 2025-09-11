«Nasse Augen im West Wing» – Charlie Kirks Tod trifft Trump ins Herz

Wie die «Washington Post» berichtet, war Kirk nicht nur ein politischer Verbündeter von Präsident Donald Trump, sondern auch ein enger Freund vieler Regierungsmitglieder. Er war ein vertrauter Gast im West Wing, arbeitete mit dem Sohn des Präsidenten, Donald Trump Jr., zusammen und galt als zentrale Figur in der Mobilisierung junger Wähler für die Republikaner.
Trump erinnert sich an Kirk
«Das ist ein persönlicher Verlust», soll Trump intern erklärt haben: Er liess die US-Flaggen auf allen Bundesgebäuden auf Halbmast setzen. In einer Videobotschaft sprach er von einem «dunklen Moment für Amerika». Wie die «New York Times» schreibt, schlug seine anfängliche Trauer rasch in Wut um: Trump machte die «radikale Linke» und eine «vergiftete Rhetorik» für den Nährboden verantwortlich, auf dem solche Taten gedeihen.
«Seit Jahren werden grossartige Amerikaner wie Charlie mit Nazis und Kriminellen verglichen. Diese Sprache ist direkt verantwortlich für den Terror, den wir heute erleben», erklärte er.
Laut Politico ist Kirks Ermordung kein Einzelfall, sondern Teil einer «dunklen neuen Normalität» in den USA: Politische Gewalt hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen.
Nur wenige Monate zuvor war ein demokratischer Abgeordneter in Minnesota von einem Maskierten erschossen worden, in Pennsylvania wurde die Residenz des demokratischen Gouverneurs Josh Shapiro bei einem Brandanschlag schwer beschädigt.
Die ehemalige Kongressabgeordnete Gabby Giffords, die 2011 selbst bei einem Attentat schwer verletzt wurde, mahnte: «Demokratische Gesellschaften werden immer politische Differenzen haben. Aber wir dürfen niemals zulassen, dass diese mit Gewalt ausgetragen werden.» Ihre Worte, berichtet Politico, verhallten jedoch wie schon so oft zuvor.
Charlie Kirk hatte 2012 «Turning Point USA» gegründet – damals war er gerade 18 Jahre alt. Innerhalb weniger Jahre baute er die Organisation zu einer der einflussreichsten konservativen Jugendbewegungen auf. Mit grossen Campus-Veranstaltungen, aggressiver Social-Media-Präsenz und enger Anbindung an das Trump-Lager formte er eine Generation junger Republikaner.
Seine Kritiker warfen ihm vor, den Ton der politischen Auseinandersetzung verschärft und bewusst polarisiert zu haben. Doch für Trump war Kirk ein «unersetzlicher Brückenbauer zur Jugend». Sein Tod hinterlässt eine Lücke – sowohl in der konservativen Bewegung als auch im innersten Kreis um den Präsidenten.
«Beide Parteien wurden in den letzten Jahren Opfer»
Die Ermordung von Charlie Kirk ist ein Symbol für die fragile Lage der amerikanischen Demokratie. «Beide Parteien wurden in den letzten Jahren Opfer politisch motivierter Gewalt», schreibt «Politico». «Doch statt gemeinsam dagegen anzutreten, verschärfen gegenseitige Schuldzuweisungen nur die Spaltung.»
CNN spricht ebenfalls von einer «nationalen Tragödie in einem polarisierten Amerika». Analyst Stephen Collinson bezeichnet die Kugel, die Kirk tötete, als «einen Angriff auf die freie Rede und die Demokratie – die einzigen Bollwerke gegen eine Spirale politischer Gewalt».
Politische Gewalt habe in den USA in den letzten Jahren massiv zugenommen – von Attentaten auf Politiker bis hin zu Anschlägen auf deren Familien, schreibt CNN weiter. Die Ermordung Kirks sei «Teil einer dunklen neuen Normalität».
«Fundament der Demokratie bedroht»
Collinson weist darauf hin, dass Kirk – so umstritten er war – das getan habe, was die US-Verfassung schützt: auf öffentlichen Bühnen für seine Ideen werben, Gegner herausfordern und junge Menschen politisieren.
«Wenn jemand für seine Ansichten getötet wird, dann ist das Fundament der Demokratie bedroht», zitierte CNN den Gouverneur von Utah, Spencer Cox. Auch Ex-Präsident George W. Bush warnte ungewöhnlich deutlich: «Auf einem College-Campus, wo der Austausch von Ideen heilig sein sollte, wurde ein junger Mann kaltblütig ermordet.»
Die Sorge: Der Mord könnte eine neue Welle an Gewalt lostreten – mit Vergeltungsakten, weiteren Radikalisierungen und einer noch tieferen Spaltung. Demokraten und Republikaner beschuldigen sich schon jetzt gegenseitig, durch ihre Rhetorik zur Eskalation beigetragen zu haben.
Während Trump Kirk als «Märtyrer für Wahrheit und Freiheit» bezeichnete, forderten Demokraten schärfere Waffengesetze. In den sozialen Medien entlud sich der Zorn in hasserfüllten Kommentaren – teils mit Jubel über den Tod, teils mit Forderungen nach Rache.