Nationalgarde in Washington – was darf Trump überhaupt?

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Fragen und Antworten Nationalgarde in Washington – was darf Trump überhaupt?

Andreas Fischer

11.8.2025

Trump setzt Nationalgarde in Washington ein

Trump setzt Nationalgarde in Washington ein

Washington, 11.08.2025: Trump setzt Nationalgarde in Washington ein: Wegen angeblich ausufernder Kriminalität hat US-Präsident Donald Trump die Nationalgarde in die Hauptstadt zitiert. Die Polizei der Stadt soll damit unter Bundeskontrolle gestellt werden. Zunächst sollen 800 Nationalgardisten eingesetzt werden, bei Bedarf will er noch mehr Einsatzkräfte mobilisieren. Die Nationalgarde ist eine militärische Reserveeinheit. Üblicherweise haben die Bundesstaaten die Kontrolle über die Nationalgarde. In nationalen Notfällen kann der US-Präsident das Kommando übernehmen. Belege für Trumps Behauptungen, dass die Situation «ausser Kontrolle» sei, gibt es nicht. Ein Blick auf die Kriminalitätsstatistik zeigt einen Rückgang der gemeldeten Delikte, laut Polizei um gut ein Viertel im Vergleich zum Vorjahr. Seit Wochen hetzt Trump gegen Obdachlose und Kriminelle in der Hauptstadt. Er hatte im Vorfeld einen Einsatz gegen diese angekündigt.

11.08.2025

Donald Trump stellt die Polizei in Washington D.C. unter Bundeskontrolle und setzt die Nationalgarde ein. Er wolle die US-Hauptstadt «zurückerobern». Darf er das? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

,
,

DPA, Agence France-Presse, Andreas Fischer

11.08.2025, 19:38

11.08.2025, 19:44

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Donald Trump will die US-Hauptstadt sicherer und schöner gestalten. Ziel sei es, die öffentliche Sicherheit wiederherzustellen.
  • Dafür setzt er die Nationalgarde ein – gegen den Willen der örtlichen Behörden.
  • Belege für Trumps Behauptungen, dass die Kriminalität in Washington «ausser Kontrolle» sei, gibt es nicht. Ein Blick auf die Statistik zeigt einen Rückgang der gemeldeten Delikte.
Mehr anzeigen

Donald Trump will Washington vor «Kriminalität, Blutvergiessen, Chaos, Elend und Schlimmerem» bewahren. Die US-Hauptstadt ist eine Hochburg der Demokratischen Partei und hat als «District of Columbia» (kurz: DC) einen Sonderstatus.

Dass er nun die Nationalgarde in der Bundeshauptstadt einsetzt, begründet er mit Kriminalitätsraten, die angeblich höher seien als in Verbrechenshochburgen in Lateinamerika – de facto sind die Zahlen jedoch rückläufig. Trumps ungewöhnliches Vorgehen hat bereits Proteste ausgelöst. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Was ist die Nationalgarde?

Die Nationalgarde ist eine militärische Reserveeinheit und Teil der US-Streitkräfte. Üblicherweise haben die Bundesstaaten die Kontrolle über die Nationalgarde.

In nationalen Notfällen kann der US-Präsident das Kommando übernehmen. Die Nationalgarde kann etwa bei Naturkatastrophen, Unruhen und Notfällen im Inneren eingesetzt werden. Insgesamt verfügen die USA früheren Angaben zufolge über mehr als 325'000 Nationalgardisten.

Im Gegensatz zu den Gouverneuren der Bundesstaaten hat der District of Columbia keine Kontrolle über seine Nationalgarde. Das lässt US-Präsident Donald Trump viel Spielraum für den Einsatz. Seine Regierung plane zudem, 120 FBI-Agenten in Washington vorübergehend für nächtliche Patrouillendienste einzusetzen, wie die «New York Times» erfahren hat.

Welche Befugnisse hat die Nationalgarde?

Das ist nicht ganz klar. Die Nationalgarde soll keine Befugnisse haben, Menschen zu verhaften. Sie soll aber die örtlichen Polizeikräfte unterstützen und einige ihrer Aufgaben übernehmen, damit diese zum Beispiel mehr Patrouillen fahren können.

Warum schickt Trump die Nationalgarde ausgerechnet jetzt nach Washington, D.C.?

Auslöser für Trumps Vorstoss war ein Angriff auf einen 19-jährigen Mitarbeiter der umstrittenen Regierungsabteilung für Effizienz (Doge). Trump hatte vergangene Woche ein Foto des blutverschmierten jungen Mannes online geteilt.

Trump hatte Washington wiederholt als «Sumpf» bezeichnet, den er trockenlegen wolle. Bereits Ende März unterzeichnete er einen Erlass zur Ausweitung der Regierungskontrolle über die Hauptstadt. Dies ermöglichte vor allem die Festnahme irregulärer Migranten.

Die demokratische Bürgermeisterin Muriel Bowser wies Trumps Vorwurf, Washington sei ein Hort des Verbrechens, zurück. Nach Angaben der örtlichen Polizei sind Gewaltverbrechen in der US-Hauptstadt in den ersten acht Monaten dieses Jahres um 26 Prozent zurückgegangen, Morde um zwölf Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Während der Corona-Pandemie waren die Zahlen dagegen deutlich angestiegen.

Wie begründet Trump seine Massnahme?

Donald Trump beruft sich auf einen Abschnitt des «Home Rule Act» und erklärte den Notstand für die öffentliche Sicherheit. Damit hat er die Befugnis, vorübergehend die Kontrolle über die Behörde zu übernehmen. Ein Mitglied des Stadtparlaments sagte, dass Trumps Erklärung in Bezug auf die öffentliche Sicherheit nicht der Realität entspreche. «Er tut dies, weil er es kann», sagte Charles Allen.

Wie lange behält Trump die Kontrolle über Washington?

Laut «New York Times» soll die Polizeigewalt in Washington, D.C. für 30 Tage in den Händen der US-Regierung bleiben. Die Zeitung beruft sich auf eine Quelle im Weissen Haus.

Hat Trumps Vorgehen eine juristische Basis?

Der Generalstaatsanwalt des District of Columbia, bezeichnet die Massnahmen als «beispiellos, unnötig und rechtswidrig». Brian Schwalb kündigte an: «Wir prüfen alle Optionen und werden alles Notwendige tun, um die Rechte und die Sicherheit der Einwohner des Distrikts zu schützen.»

Nichtsdestotrotz ist Trump offenbar bereit, die Situation noch weiter zu verschärfen. Verteidigungsminister Pete Hegseth sei bereit, auch reguläres Militär nach Washington zu entsenden.

Wird Trump die Nationalgarde auch in weiteren Städten einsetzen?

Das ist nicht auszuschliessen. Trump sagte am Montag, sein Vorgehen in Washington sei erst der Anfang. Er drohte anderen traditionellen Demokraten-Hochburgen wie New York und Chicago mit ähnlichen Schritten.

Und: Es ist nicht das erste Mal, dass Trump die Nationalgarde in einer Stadt einsetzt. Im Juni hatte der US-Präsident insgesamt 4'000 Soldaten der Nationalgarde und 700 Marineinfanteristen der regulären Streitkräfte im Raum Los Angeles eingesetzt.

Die meisten davon sind mittlerweile zurückbeordert. Grund dafür waren massive Proteste gegen die Sicherheitskräfte der US-Einwanderungsbehörde ICE. Die Verhältnismässigkeit des Einsatzes wird derzeit vor Gericht ausgefochten.

US-Präsident Donald Trump (Mitte) will erneut die Nationalgarde in einer US-Stadt einsetzen: Diesmal trifft es Washington, D.C.
US-Präsident Donald Trump (Mitte) will erneut die Nationalgarde in einer US-Stadt einsetzen: Diesmal trifft es Washington, D.C.
Alex Brandon/AP/dpa

Mehr zum Thema

USA unter Donald Trump. Trump stellt klar: «Gold wird nicht mit Zöllen belegt»

USA unter Donald TrumpTrump stellt klar: «Gold wird nicht mit Zöllen belegt»

Richter und Anwälte nutzen es fleissig. Trump feiert «monumentalen Sieg» – doch ein Schlupfloch lässt ihn stolpern

Richter und Anwälte nutzen es fleissigTrump feiert «monumentalen Sieg» – doch ein Schlupfloch lässt ihn stolpern

Kalte Füsse bekommen?. Warum Trump die Schweiz nicht mag, seine Ex und Kinder aber schon

Kalte Füsse bekommen?Warum Trump die Schweiz nicht mag, seine Ex und Kinder aber schon

Meistgelesen

Mutter bringt Kind an Konzert und wird von Sänger blossgestellt
So haben Bernhard und Mari Russi ihre Ehe gerettet
Nationalgarde in Washington – was darf Trump überhaupt?
Trump stellt klar: «Gold wird nicht mit Zöllen belegt»
Blitze treffen Elektro-SUV – Insassen bleiben unverletzt