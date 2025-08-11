Nationalgarde in Washington – was darf Trump überhaupt?

Trump setzt Nationalgarde in Washington ein Washington, 11.08.2025: Trump setzt Nationalgarde in Washington ein: Wegen angeblich ausufernder Kriminalität hat US-Präsident Donald Trump die Nationalgarde in die Hauptstadt zitiert. Die Polizei der Stadt soll damit unter Bundeskontrolle gestellt werden. Zunächst sollen 800 Nationalgardisten eingesetzt werden, bei Bedarf will er noch mehr Einsatzkräfte mobilisieren. Die Nationalgarde ist eine militärische Reserveeinheit. Üblicherweise haben die Bundesstaaten die Kontrolle über die Nationalgarde. In nationalen Notfällen kann der US-Präsident das Kommando übernehmen. Belege für Trumps Behauptungen, dass die Situation «ausser Kontrolle» sei, gibt es nicht. Ein Blick auf die Kriminalitätsstatistik zeigt einen Rückgang der gemeldeten Delikte, laut Polizei um gut ein Viertel im Vergleich zum Vorjahr. Seit Wochen hetzt Trump gegen Obdachlose und Kriminelle in der Hauptstadt. Er hatte im Vorfeld einen Einsatz gegen diese angekündigt. 11.08.2025

Donald Trump stellt die Polizei in Washington D.C. unter Bundeskontrolle und setzt die Nationalgarde ein. Er wolle die US-Hauptstadt «zurückerobern». Darf er das? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Donald Trump will Washington vor «Kriminalität, Blutvergiessen, Chaos, Elend und Schlimmerem» bewahren. Die US-Hauptstadt ist eine Hochburg der Demokratischen Partei und hat als «District of Columbia» (kurz: DC) einen Sonderstatus.

Dass er nun die Nationalgarde in der Bundeshauptstadt einsetzt, begründet er mit Kriminalitätsraten, die angeblich höher seien als in Verbrechenshochburgen in Lateinamerika – de facto sind die Zahlen jedoch rückläufig. Trumps ungewöhnliches Vorgehen hat bereits Proteste ausgelöst. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Was ist die Nationalgarde?

Die Nationalgarde ist eine militärische Reserveeinheit und Teil der US-Streitkräfte. Üblicherweise haben die Bundesstaaten die Kontrolle über die Nationalgarde.

In nationalen Notfällen kann der US-Präsident das Kommando übernehmen. Die Nationalgarde kann etwa bei Naturkatastrophen, Unruhen und Notfällen im Inneren eingesetzt werden. Insgesamt verfügen die USA früheren Angaben zufolge über mehr als 325'000 Nationalgardisten.

Im Gegensatz zu den Gouverneuren der Bundesstaaten hat der District of Columbia keine Kontrolle über seine Nationalgarde. Das lässt US-Präsident Donald Trump viel Spielraum für den Einsatz. Seine Regierung plane zudem, 120 FBI-Agenten in Washington vorübergehend für nächtliche Patrouillendienste einzusetzen, wie die «New York Times» erfahren hat.

Welche Befugnisse hat die Nationalgarde?

Das ist nicht ganz klar. Die Nationalgarde soll keine Befugnisse haben, Menschen zu verhaften. Sie soll aber die örtlichen Polizeikräfte unterstützen und einige ihrer Aufgaben übernehmen, damit diese zum Beispiel mehr Patrouillen fahren können.

Warum schickt Trump die Nationalgarde ausgerechnet jetzt nach Washington, D.C.?

Auslöser für Trumps Vorstoss war ein Angriff auf einen 19-jährigen Mitarbeiter der umstrittenen Regierungsabteilung für Effizienz (Doge). Trump hatte vergangene Woche ein Foto des blutverschmierten jungen Mannes online geteilt.

Trump hatte Washington wiederholt als «Sumpf» bezeichnet, den er trockenlegen wolle. Bereits Ende März unterzeichnete er einen Erlass zur Ausweitung der Regierungskontrolle über die Hauptstadt. Dies ermöglichte vor allem die Festnahme irregulärer Migranten.

Die demokratische Bürgermeisterin Muriel Bowser wies Trumps Vorwurf, Washington sei ein Hort des Verbrechens, zurück. Nach Angaben der örtlichen Polizei sind Gewaltverbrechen in der US-Hauptstadt in den ersten acht Monaten dieses Jahres um 26 Prozent zurückgegangen, Morde um zwölf Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Während der Corona-Pandemie waren die Zahlen dagegen deutlich angestiegen.

Wie begründet Trump seine Massnahme?

Donald Trump beruft sich auf einen Abschnitt des «Home Rule Act» und erklärte den Notstand für die öffentliche Sicherheit. Damit hat er die Befugnis, vorübergehend die Kontrolle über die Behörde zu übernehmen. Ein Mitglied des Stadtparlaments sagte, dass Trumps Erklärung in Bezug auf die öffentliche Sicherheit nicht der Realität entspreche. «Er tut dies, weil er es kann», sagte Charles Allen.

Wie lange behält Trump die Kontrolle über Washington?

Laut «New York Times» soll die Polizeigewalt in Washington, D.C. für 30 Tage in den Händen der US-Regierung bleiben. Die Zeitung beruft sich auf eine Quelle im Weissen Haus.

Hat Trumps Vorgehen eine juristische Basis?

Der Generalstaatsanwalt des District of Columbia, bezeichnet die Massnahmen als «beispiellos, unnötig und rechtswidrig». Brian Schwalb kündigte an: «Wir prüfen alle Optionen und werden alles Notwendige tun, um die Rechte und die Sicherheit der Einwohner des Distrikts zu schützen.»

Nichtsdestotrotz ist Trump offenbar bereit, die Situation noch weiter zu verschärfen. Verteidigungsminister Pete Hegseth sei bereit, auch reguläres Militär nach Washington zu entsenden.

Wird Trump die Nationalgarde auch in weiteren Städten einsetzen?

Das ist nicht auszuschliessen. Trump sagte am Montag, sein Vorgehen in Washington sei erst der Anfang. Er drohte anderen traditionellen Demokraten-Hochburgen wie New York und Chicago mit ähnlichen Schritten.

Und: Es ist nicht das erste Mal, dass Trump die Nationalgarde in einer Stadt einsetzt. Im Juni hatte der US-Präsident insgesamt 4'000 Soldaten der Nationalgarde und 700 Marineinfanteristen der regulären Streitkräfte im Raum Los Angeles eingesetzt.

Die meisten davon sind mittlerweile zurückbeordert. Grund dafür waren massive Proteste gegen die Sicherheitskräfte der US-Einwanderungsbehörde ICE. Die Verhältnismässigkeit des Einsatzes wird derzeit vor Gericht ausgefochten.