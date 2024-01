11.25 Uhr

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat bei einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg Hoffnungen seines Landes auf einen Beitritt zu dem Militärbündnis bekräftigt.

Kiew erwarte beim Nato-Gipfel im Juli in Washington Entscheidungen, die eine Mitgliedschaft der Ukraine in der Allianz näherbrächten, sagte Selenskyj heute am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos. Das Präsidentenamt in Kiew veröffentlichte auch Fotos von Selenskyjs Treffen mit Stoltenberg, bei dem es nach Angaben von Selenskyj auch um die Vorbereitungen auf den Nato-Gipfel ging.

Treffen am 16. Januar in Davos. Von links: Andrij Jermak, der Chef des ukrainischen Präsidialamts, Wolodymyr Selenskyj und Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. EPA

Russland begründet seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine auch mit dem Streben des Landes in die Nato. Eine Aufnahme der Ukraine in das Bündnis ist bisher jedoch nicht in Sicht. Selenskyj teilte zum Treffen mit Stoltenberg mit, bis zu einem Beitritt der Ukraine wolle das Land weiter wie zuletzt mit Grossbritannien bilaterale Sicherheitsabkommen schliessen.

Selenskyj dankte Stoltenberg nach eigenen Angaben für die unerschütterliche Unterstützung durch das Militärbündnis. Er habe den Nato-Generalsekretär auch über die Lage an der Front informiert und betont, dass Kiew weiter Hilfe bei der Verstärkung seiner Luftverteidigung brauche. Russland führt seit fast zwei Jahren seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Selenskyj will bei einer Rede auf dem Weltwirtschaftsforum im Bündner Skiort Davos um weitere Milliarden und Waffenlieferungen für die Ukraine werben. Zudem hofft er auf Unterstützung beim Wiederaufbau des Landes. In den vergangenen zwei Jahren hatte er in Videoansprachen um Unterstützung geworben. Diesmal reiste er selbst an, um den mehr und mehr kriegsmüden Westen aufzurütteln.