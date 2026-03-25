Der Schweizer Botschafter bei der Nato, Jacques Pitteloud, hat bei einem Auftritt an der Universität Lausanne ein düsteres Bild der aktuellen Weltlage gezeichnet. Bei einer Veranstaltung der «Fondation Jean Monnet pour l’Europe» am 18. März eröffnete er seinen Vortrag mit ungewöhnlich deutlichen Worten: «Ich werde Ihnen den Appetit verderben.»
Zur Erklärung der aktuellen Dynamik griff der Diplomat zu einem Bild aus der Geologie. Die geopolitischen Spannungen ähnelten tektonischen Platten, die sich über Jahre hinweg verschoben hätten und nun in Form eines «Erdbebens» aufeinandertreffen.
«Wir erleben eine Rückkehr zur Politik der Härte»
Als Ursachen nennt Pitteloud mehrere grundlegende Entwicklungen. Dazu gehören demografische Verschiebungen, bei denen einige Länder mit stark sinkenden Geburtenraten konfrontiert sind, während andere ein starkes Bevölkerungswachstum erleben. Diese Ungleichgewichte könnten laut ihm zu neuen, schwer kontrollierbaren Migrationsbewegungen führen.
Hinzu kommen die Folgen des Klimawandels, der zunehmende Einfluss autoritärer Systeme sowie technologische Entwicklungen, die sowohl Chancen als auch Risiken bergen.
«Europa hat seine Sicherheit 60 Jahre lang an die USA delegiert.»
Jacques Pitteloud
Leiter der Schweizer Mission bei der NATO
Besonders kritisch sieht Pitteloud die Rolle Europas. «Wir erleben eine Rückkehr zur Politik der Härte», sagte er. Europa und auch die Schweiz hätten lange geglaubt, dass sich die Welt nach den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs dauerhaft stabilisiert habe. Doch nun setze sich wieder das Recht des Stärkeren durch.
Gleichzeitig habe Europa seine Sicherheit über Jahrzehnte an die Vereinigten Staaten ausgelagert. Eine eigenständige europäische Verteidigung sei deshalb nur schwer umsetzbar, da zentrale militärische Fähigkeiten – insbesondere im Bereich der Nachrichtendienste – weiterhin stark von den USA abhängig seien.
Trotz der düsteren Analyse sieht Pitteloud auch Handlungsmöglichkeiten. Europa müsse seine Innovationskraft stärken, insbesondere im Bereich erneuerbarer Energien. Zudem brauche es mehr Zusammenarbeit zwischen den Staaten sowie strukturelle Reformen innerhalb der Europäischen Union.
Ob die europäischen Regierungen den politischen Willen für solche Veränderungen aufbringen, bleibt laut Pitteloud offen. Klar sei jedoch: Der Druck wachse – und die Zeit dränge.
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