Die C-130 stürzte auf georgischem Gebiet ab. X

Ein Militärtransporter der Türkei ist nach dem Start in Aserbaidschan auf georgischem Gebiet abgestürzt. Videoaufnahmen zeigen ein spiralförmiges Sinken, am Boden steigt eine Rauchwolke auf. Wie viele Menschen an Bord waren, ist noch unklar.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein türkisches C-130-Transportflugzeug ist am Dienstag nahe der georgisch-aserbaidschanischen Grenze verunglückt, nachdem es in Aserbaidschan gestartet war.

Laut dem türkischen Verteidigungsministerium laufen Such- und Rettungsarbeiten gemeinsam mit den georgischen Behörden; Angaben zu Besatzung und Ursache fehlen noch. Mehr anzeigen

Ein Militärflugzeug der türkischen Luftstreitkräfte ist am Dienstag über Georgien abgestürzt. Das Verteidigungsministerium in Ankara teilte auf X mit, bei der Maschine handle es sich um eine C-130, die in Aserbaidschan gestartet sei und auf dem Rückflug in die Türkei war.

Man koordiniere die Suche und Rettung mit den georgischen Behörden; weitere Details zu Crewzahl und Unglücksursache stünden aus. Das Ereignis ereignete sich demnach unweit der Grenze zwischen Georgien und Aserbaidschan.

Georgische Medien lokalisierten den Absturz in der Region Rustawi, rund 160 Kilometer Luftlinie von der russischen Grenze. Der georgische Innenminister sei nach Angaben aserbaidschanischer Medien auf dem Weg an die Unglücksstelle. Was zur Havarie führte, ist offen – Wetter, Technik oder ein Bedienfehler werden geprüft.

Erst im September hatte die Nato in Polen F-16 entsandt, um druckwellengetriebene Drohnen abzufangen – die Region erlebt regelmässig militärische Flugbewegungen und Übungen. Der aktuelle Unfall steht damit nicht in direktem Zusammenhang, unterstreicht aber die Bedeutung der Lufttransport-Ketten zwischen Aserbaidschan, Georgien und der Türkei.