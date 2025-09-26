  1. Privatkunden
Maschinen flogen ohne Funk Nato-Jets fangen russische Kampfflugzeuge über Europa ab

Sven Ziegler

26.9.2025

Blick auf eine der abgefangenen Maschinen vom Donnerstag.
Blick auf eine der abgefangenen Maschinen vom Donnerstag.
Nato

Erneut ist es über der Ostsee zu einer heiklen Begegnung gekommen: Ungarische NATO-Kampfjets haben eine Formation russischer Flugzeuge vor der lettischen Küste abgefangen. Lettland spricht von einer klaren Botschaft an Moskau.

Sven Ziegler

26.09.2025, 10:27

26.09.2025, 10:31

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Zwei ungarische Gripen-Jets identifizierten fünf russische Militärmaschinen vor der lettischen Küste.
  • Die russischen Flugzeuge hatten Transponder ausgeschaltet und keinen Funkkontakt.
  • NATO-Staaten verstärken ihre Überwachung, Estland forderte bereits Konsultationen nach Artikel 4.
Mehr anzeigen

Über der Ostsee hat es erneut einen Zwischenfall mit russischen Militärflugzeugen gegeben. Wie das NATO-Allied Air Command mitteilte, stiegen zwei ungarische JAS-39 Gripen vom litauischen Stützpunkt Šiauliai auf, um eine russische Formation westlich der lettischen Küste abzufangen.

Die russischen Maschinen bestanden nach NATO-Angaben aus drei MiG-31, einer Su-30 und einer Su-35. Sie seien nahe am NATO-Luftraum unterwegs gewesen und hätten dabei gegen internationale Sicherheitsstandards verstossen: Die Transponder waren ausgeschaltet, es gab keine Identifizierung und keinen Funkkontakt.

Die ungarischen Piloten begleiteten die Flugzeuge, setzten jedoch keine Waffen ein. Anschliessend kehrten sie nach Šiauliai zurück.

Vermehrt Vorfälle in den letzten Tagen

Lettlands Verteidigungsminister Andris Sprūds wertete den Vorfall als Beleg für die Entschlossenheit des Bündnisses: «Die NATO zeigt klar, dass sie in der Region präsent ist und Verstösse gegen den Luftraum nicht unbeantwortet lässt.»

Es war nicht der erste Vorfall dieser Art. Bereits am 19. September hatten drei russische MiG-31 für rund zwölf Minuten den estnischen Luftraum verletzt. Tallinn forderte daraufhin Konsultationen im Rahmen von Artikel 4 des NATO-Vertrags, der Beratungen ermöglicht, wenn sich ein Mitgliedsstaat bedroht fühlt.

Die jüngsten Vorfälle fügen sich in ein Muster verstärkter russischer Aktivitäten im Ostseeraum ein. Neben Kampfjets wurden in den vergangenen Tagen auch Aufklärungs- und Drohnenflugzeuge über verschiedenen Teilen Europas registriert und teils abgefangen.

Als Reaktion auf die Spannungen hat die NATO zusätzliche Massnahmen beschlossen. Unter anderem wurde ein AWACS-Aufklärungsflugzeug nach Litauen entsandt, um die östliche Flanke des Bündnisses enger zu überwachen.

