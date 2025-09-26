Nato-Jets fangen russische Kampfflugzeuge über Europa ab

Maschinen flogen ohne FunkNato-Jets fangen russische Kampfflugzeuge über Europa ab
Sven Ziegler
Erneut ist es über der Ostsee zu einer heiklen Begegnung gekommen: Ungarische NATO-Kampfjets haben eine Formation russischer Flugzeuge vor der lettischen Küste abgefangen. Lettland spricht von einer klaren Botschaft an Moskau.
Über der Ostsee hat es erneut einen Zwischenfall mit russischen Militärflugzeugen gegeben. Wie das NATO-Allied Air Command mitteilte, stiegen zwei ungarische JAS-39 Gripen vom litauischen Stützpunkt Šiauliai auf, um eine russische Formation westlich der lettischen Küste abzufangen.
Die russischen Maschinen bestanden nach NATO-Angaben aus drei MiG-31, einer Su-30 und einer Su-35. Sie seien nahe am NATO-Luftraum unterwegs gewesen und hätten dabei gegen internationale Sicherheitsstandards verstossen: Die Transponder waren ausgeschaltet, es gab keine Identifizierung und keinen Funkkontakt.
Die ungarischen Piloten begleiteten die Flugzeuge, setzten jedoch keine Waffen ein. Anschliessend kehrten sie nach Šiauliai zurück.
Vermehrt Vorfälle in den letzten Tagen
Lettlands Verteidigungsminister Andris Sprūds wertete den Vorfall als Beleg für die Entschlossenheit des Bündnisses: «Die NATO zeigt klar, dass sie in der Region präsent ist und Verstösse gegen den Luftraum nicht unbeantwortet lässt.»
Die jüngsten Vorfälle fügen sich in ein Muster verstärkter russischer Aktivitäten im Ostseeraum ein. Neben Kampfjets wurden in den vergangenen Tagen auch Aufklärungs- und Drohnenflugzeuge über verschiedenen Teilen Europas registriert und teils abgefangen.
Als Reaktion auf die Spannungen hat die NATO zusätzliche Massnahmen beschlossen. Unter anderem wurde ein AWACS-Aufklärungsflugzeug nach Litauen entsandt, um die östliche Flanke des Bündnisses enger zu überwachen.