Viele Tote bei Protesten in Nepal STORY: Bei gewaltsamen Protesten gegen die Regierung in Nepal, unter anderem wegen der Sperrung von Online-Plattformen, sind am Montag zahlreiche Menschen getötet worden. Weitere Menschen seien verletzt worden, berichteten lokale Medien. Die Polizei setzte demnach Tränengas und Gummigeschosse gegen junge Demonstranten in der Hauptstadt Kathmandu ein. Diese hatten versucht, während einer Protestkundgebung gegen die Sperrung von sozialen Medien und gegen staatliche Korruption ins Parlament einzudringen. Die Behörden verhängten eine Ausgangssperre um das Parlamentsgebäude herum. Auch in anderen Teilen des Himalaya-Staates kam es zu Demonstrationen. Hintergrund der Proteste ist die Sperrung mehrerer Online-Plattformen durch die Regierung in der vergangenen Woche. Zur Begründung hiess es, die Plattformen hätten sich nicht bei den Behörden registriert. Die Regierung wirft Nutzern mit gefälschten Identitäten vor, über einige Plattformen Hassreden und Falschnachrichten zu verbreiten sowie Betrug und andere Straftaten zu begehen. Viele Menschen in Nepal kritisieren, dass Korruption weit verbreitet sei und die Regierung nicht dagegen vorgehe. 08.09.2025

In Nepal werden über Nacht soziale Medien gesperrt. Die Generation Z protestiert dagegen: Es gibt viele Tote. Was steckt hinter der plötzlichen Blockade von Facebook & Co.?

In Nepal gab es bei Protesten gegen die Blockade von Online-Netzwerken mindestens 16 Tote.

Die Polizei war zuvor mit Tränengas, Wasserwerfern und scharfer Munition gegen Demonstranten in der Hauptstadt Kathmandu vorgegangen.

Auf Seiten der Polizei sowie der Demonstranten seien an die 100 Menschen verletzt worden.

In Nepal eskaliert der Streit um die Sperrung von sozialen Medien: Das Ministerium für Kommunikation und Informationstechnologie hatte am Donnerstag die Blockade von 26 Onlinediensten angekündigt – darunter Facebook, YouTube und X.

Seit Freitag konnten die Plattformen nicht aufgerufen werden. Ihnen wird vorgeworfen, sie hätten sich nicht ordnungsgemäss registrieren lassen.

Das Vorgehen hatte in dem Land starke Kritik hervorgerufen, die in gewalttätigen Protesten endete und mindestens 16 Todesopfer gefordert haben, wie die dpa berichtet. Die Zahl der Todesopfer konnte zunächst nicht verifiziert werden.

Die Proteste wurden den Berichten zufolge vor allem von jüngeren Menschen der sogenannten Generation Z – den aktuell etwa 18- bis 30-Jährigen – angeführt. Sie prangerten demnach auch eine zunehmende Korruption im Staat an.

Schusswunden am Kopf und in der Brust

Zu den Zusammenstössen kam es den Berichten zufolge, als Tausende von Demonstranten versucht hatten, das Parlamentsgebäude in der Hauptstadt zu stürmen. Die Polizei habe sie daran hindern wollen.

Einige der Verletzten befänden sich in einem kritischen Zustand, sie wiesen Schusswunden am Kopf oder an der Brust auf, berichtete «The Kathmandu Post». Die Zahl der Toten ergebe sich aus Berichten verschiedener Spitäler in der Hauptstadt, teilte der leitende Beamte der Polizeidienstelle Kathmandu Valley mit.

Mehr als 100 Personen, darunter auch Polizisten, seien verletzt worden. Die Zeitung «The Kathmandu Post» sowie andere einheimische Medien berichteten, die Polizei habe Wasserwerfer, Tränengas sowie scharfe Munition gegen Demonstranten eingesetzt.