Karte zeigt Hin und Her Netanjahu fliegt aus Angst vor Verhaftung im Zickzack nach New York

Sven Ziegler

25.9.2025

Netanjahu flog um Europa herum.
Netanjahu flog um Europa herum.
Screenshot Flightradar24

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hat für seinen Flug zur UN-Vollversammlung in New York eine ungewöhnliche Route gewählt. Offenbar wollte er Länder meiden, in denen ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs gegen ihn vollstreckt werden könnte.

Agence France-Presse

25.09.2025, 15:17

25.09.2025, 15:18

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Netanjahus Regierungsjet flog über Südeuropa und Gibraltar statt auf der üblichen Route.
  • Hintergrund ist ein IStGH-Haftbefehl wegen mutmasslicher Kriegsverbrechen im Gazakrieg.
  • Der israelische Premier will am Freitag vor der UN sprechen und kommende Woche US-Präsident Trump treffen.
Mehr anzeigen

Das Flugzeug des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu hat am Donnerstag eine ungewöhnlichen Route zur Sitzung der UN-Vollversammlung nach New York genommen und dabei mehrere europäische Staaten umflogen.

Obwohl Frankreich der Nutzung seines Luftraums durch israelische Maschinen zugestimmt hatte, zeigen Tracking-Aufzeichnungen für den Flugverkehr nach Angaben französischer Diplomaten, dass Netanjahus Maschine statt auf der üblichen Route weiter südlich über Griechenland und Italien flog und dann über die Strasse von Gibraltar abbog, bevor sie den Atlantik überquerte.

Haftbefehl gilt seit November

Israelischen Medienberichten zufolge war der Umweg des Flugzeugs dadurch begründet, dass die Regierungsmaschine Länder vermeiden sollte, die Unterzeichner der Römischen Statute sind und damit im Falle einer Notlandung den vom Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) ausgestellten Haftbefehl gegen Netanjahu vollstrecken könnten.

Der IStGH hatte im vergangenen November wegen mutmasslicher Kriegsverbrechen im Gaza-Krieg Haftbefehl gegen Netanjahu und den damaligen israelischen Joav Gallant Verteidigungsminister erlassen.

Netanjahu wird am Freitag bei der Generaldebatte der UN-Vollversammlung sprechen. Anfang kommender Woche ist zudem ein Treffen des israelischen Regierungschefs mit US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus geplant.

