Als Netanjahu seine Rede hält, laufen zahlreiche UN-Delegationen aus dem Saal

Dutzende Diplomaten verlassen bei Netanjahu-Rede UN-Saal Israels Premier Benjamin Netanjahu hat bei der Uno-Generalversammlung in New York eine kämpferische Rede gehalten. Während zahlreiche Delegationen den Saal verliessen, kündigte er an, den Krieg in Gaza fortzuführen. 26.09.2025

Israels Premier Benjamin Netanjahu hat bei der Uno-Generalversammlung in New York eine kämpferische Rede gehalten. Während zahlreiche Delegationen den Saal verliessen, kündigte er an, den Krieg in Gaza fortzuführen – trotz wachsender internationaler Kritik.

DPA dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mehrere Staaten verliessen aus Protest Netanjahus Rede die Uno-Versammlung.

Der israelische Premier erklärte, Israel müsse den Krieg gegen Hamas «zu Ende bringen».

Internationale Isolation und Vorwürfe von Kriegsverbrechen setzen ihn unter Druck. Mehr anzeigen

Zu Beginn der Rede des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu bei der UN-Generaldebatte haben Dutzende Diplomaten den Sitzungssaal verlassen. Sie gingen aus Protest in langen Schlangen aus dem Raum in New York. Dieser war am Freitagmorgen (Ortszeit) zu Beginn der Sitzung ohnehin nur spärlich gefüllt.

Netanjahu wartete mit stoischem Blick am Podium den Protest ab und erhielt währenddessen auch vereinzelten demonstrativen Applaus, vor allem aus Israels Delegation. Während seiner ersten Worte gab es weitere Zwischenrufe.

Netanjahu griff wie gewohnt zu optischen Hilfsmitteln: Er zeigte eine Karte mit dem Titel «The Curse», malte mit Filzstift darauf herum und hielt eine Tafel mit einer Multiple-Choice-Frage hoch. Zudem heftete er sich einen QR-Code an den Anzug. Immer wieder pries er dabei US-Präsident Donald Trump als wichtigsten Verbündeten.

Zunehmende Isolation

Nach Angaben seines Büros soll die Rede in ungewöhnlicher Form auch in den Gazastreifen übertragen werden. Die Armee will dazu Lautsprecher auf Lastwagen an der Grenze einsetzen, zusätzlich werde Netanjahus Ansprache über die Mobiltelefone von Bewohnern und Hamas-Mitgliedern verbreitet.

Der Auftritt erfolgte vor dem Hintergrund zunehmender internationaler Isolation: Mehrere westliche Länder – darunter Frankreich, Grossbritannien, Kanada und Australien – haben in den vergangenen Tagen die Anerkennung eines palästinensischen Staates erklärt. Der Internationale Strafgerichtshof hat zudem einen Haftbefehl gegen Netanjahu wegen mutmasslicher Verbrechen gegen die Menschlichkeit erlassen, was er zurückweist.

🚨 BREAKING - Holy sh*t



Netanyahu announces Israeli Intelligence is streaming this speech live to every Gazan and Hamas phone and he has a message:



“Lay down your arms, let my people go, free all 48 hostages. If you do, you will live. If you don’t…. Israel will HUNT YOU DOWN” pic.twitter.com/qSSF1WFsOA — Kosher🎗 (@koshercockney) September 26, 2025

Zudem läuft vor dem Internationalen Gerichtshof ein Verfahren wegen des Vorwurfs des Völkermords.

Einen Tag vor Netanjahu hatte Palästinenserpräsident Mahmud Abbas per Video gesprochen, da die USA ihm kein Visum erteilten. Er begrüsste die Anerkennungen eines Palästinenserstaates und forderte die Weltgemeinschaft auf, mehr Druck auf Israel auszuüben. «Die Zeit ist gekommen, dass die internationale Gemeinschaft den Palästinensern ihre legitimen Rechte verschafft», sagte Abbas.

Wegen der aggressiven Kriegsführung im Gazastreifen hatten sich zuletzt auch immer mehr westliche Partner von der israelischen Regierung abgewandt. So erkannten Grossbritannien, Frankreich und Kanada zuletzt einen Staat Palästina an. Netanjahu wirft ihnen vor, damit den Terrorangriff der Hamas vor fast zwei Jahren auf Israel zu belohnen.