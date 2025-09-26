Als Netanjahu seine Rede hält, laufen zahlreiche UN-Delegationen aus dem Saal

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Proteste bei Vollversammlung Als Netanjahu seine Rede hält, laufen zahlreiche UN-Delegationen aus dem Saal

dpa

26.9.2025 - 15:45

Dutzende Diplomaten verlassen bei Netanjahu-Rede UN-Saal

Dutzende Diplomaten verlassen bei Netanjahu-Rede UN-Saal

Israels Premier Benjamin Netanjahu hat bei der Uno-Generalversammlung in New York eine kämpferische Rede gehalten. Während zahlreiche Delegationen den Saal verliessen, kündigte er an, den Krieg in Gaza fortzuführen.

26.09.2025

Israels Premier Benjamin Netanjahu hat bei der Uno-Generalversammlung in New York eine kämpferische Rede gehalten. Während zahlreiche Delegationen den Saal verliessen, kündigte er an, den Krieg in Gaza fortzuführen – trotz wachsender internationaler Kritik.

DPA

26.09.2025, 15:45

26.09.2025, 15:46

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Mehrere Staaten verliessen aus Protest Netanjahus Rede die Uno-Versammlung.
  • Der israelische Premier erklärte, Israel müsse den Krieg gegen Hamas «zu Ende bringen».
  • Internationale Isolation und Vorwürfe von Kriegsverbrechen setzen ihn unter Druck.
Mehr anzeigen

Zu Beginn der Rede des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu bei der UN-Generaldebatte haben Dutzende Diplomaten den Sitzungssaal verlassen. Sie gingen aus Protest in langen Schlangen aus dem Raum in New York. Dieser war am Freitagmorgen (Ortszeit) zu Beginn der Sitzung ohnehin nur spärlich gefüllt.

Netanjahu wartete mit stoischem Blick am Podium den Protest ab und erhielt währenddessen auch vereinzelten demonstrativen Applaus, vor allem aus Israels Delegation. Während seiner ersten Worte gab es weitere Zwischenrufe.

Netanjahu griff wie gewohnt zu optischen Hilfsmitteln: Er zeigte eine Karte mit dem Titel «The Curse», malte mit Filzstift darauf herum und hielt eine Tafel mit einer Multiple-Choice-Frage hoch. Zudem heftete er sich einen QR-Code an den Anzug. Immer wieder pries er dabei US-Präsident Donald Trump als wichtigsten Verbündeten.

Zunehmende Isolation

Nach Angaben seines Büros soll die Rede in ungewöhnlicher Form auch in den Gazastreifen übertragen werden. Die Armee will dazu Lautsprecher auf Lastwagen an der Grenze einsetzen, zusätzlich werde Netanjahus Ansprache über die Mobiltelefone von Bewohnern und Hamas-Mitgliedern verbreitet.

Der Auftritt erfolgte vor dem Hintergrund zunehmender internationaler Isolation: Mehrere westliche Länder – darunter Frankreich, Grossbritannien, Kanada und Australien – haben in den vergangenen Tagen die Anerkennung eines palästinensischen Staates erklärt. Der Internationale Strafgerichtshof hat zudem einen Haftbefehl gegen Netanjahu wegen mutmasslicher Verbrechen gegen die Menschlichkeit erlassen, was er zurückweist.

Zudem läuft vor dem Internationalen Gerichtshof ein Verfahren wegen des Vorwurfs des Völkermords.

Einen Tag vor Netanjahu hatte Palästinenserpräsident Mahmud Abbas per Video gesprochen, da die USA ihm kein Visum erteilten. Er begrüsste die Anerkennungen eines Palästinenserstaates und forderte die Weltgemeinschaft auf, mehr Druck auf Israel auszuüben. «Die Zeit ist gekommen, dass die internationale Gemeinschaft den Palästinensern ihre legitimen Rechte verschafft», sagte Abbas.

Wegen der aggressiven Kriegsführung im Gazastreifen hatten sich zuletzt auch immer mehr westliche Partner von der israelischen Regierung abgewandt. So erkannten Grossbritannien, Frankreich und Kanada zuletzt einen Staat Palästina an. Netanjahu wirft ihnen vor, damit den Terrorangriff der Hamas vor fast zwei Jahren auf Israel zu belohnen.

Meistgelesen

Diese Frau bleibt 30 Meter über See in der Wasserrutsche stecken
Donald Trumps Enkelin verkauft Pullover – für 130 Dollar pro Stück
Als Netanjahu seine Rede hält, laufen zahlreiche UN-Delegationen aus dem Saal
«Jetzt kannst du deine Freundschaften neu gestalten»
Alles egal? Trump bricht Regeln mittlerweile ganz öffentlich

Mehr aus dem Ressort

Verteidigung. US-Flugzeugträger zu Nato-Übung in der Nordsee

VerteidigungUS-Flugzeugträger zu Nato-Übung in der Nordsee

Verteidigung. Parlament erschwert den Wechsel von der Armee zum Zivildienst

VerteidigungParlament erschwert den Wechsel von der Armee zum Zivildienst

Handel. Gespräche zwischen Bundesrat und Pharma-Industrie stocken

HandelGespräche zwischen Bundesrat und Pharma-Industrie stocken