Die Groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale hat in Valence einen Schweizer befreit. KEYSTONE

Die Ermittlungen zur Entführung eines 22-jährigen Schweizers in Frankreich weiten sich aus. Französische Behörden haben zwölf weitere Personen angeklagt, nachdem der junge Mann im vergangenen August mehrere Tage festgehalten und misshandelt worden war. Die Täter hatten Lösegeld in Kryptowährung gefordert.

Keystone-SDA, Redaktion blue News SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Frankreich wurden im Fall eines entführten 22-jährigen Schweizers aus dem Kanton Waadt zwölf weitere Personen angeklagt, drei davon kamen in Untersuchungshaft.

Damit erhöht sich die Zahl der Verdächtigen auf insgesamt 19, während die Ermittlungen von der auf organisierte Kriminalität spezialisierten Staatsanwaltschaft in Lyon geführt werden.

Der Mann war im August mehrere Tage gefangen gehalten und für ein Lösegeld in Kryptowährung misshandelt worden, bevor ihn eine Spezialeinheit der Gendarmerie nahe Valence befreite. Mehr anzeigen

In Frankreich sind im Fall eines entführten Schweizers zwölf weitere Personen angeklagt worden. Drei von ihnen kamen in Untersuchungshaft, neun weitere wurden unter Justizaufsicht gestellt.

Wie die französische Gendarmerie am Dienstag mitteilte, erfolgten die Anklagen in Lyon in der vergangenen Woche.

Mit den neuen Anklagen erhöhte sich die Gesamtzahl der verdächtigen Personen in diesem Fall auf 19. Bereits im vergangenen Sommer waren sieben erste Verdächtige angeklagt und inhaftiert worden, darunter ein 17-jähriger Minderjähriger. Die Untersuchung führt die auf organisierte Kriminalität spezialisierte zwischenregionale Staatsanwaltschaft (JIRS) von Lyon. Sie eröffnete das Verfahren im August.

Entführung für Krypto-Lösegeld

Hintergrund der Ermittlungen ist die Entführung eines 22-jährigen Schweizers im vergangenen Sommer in Frankreich. Der Mann aus dem Kanton Waadt wurde vom 28. bis zum 31. August gefangen gehalten. Die genauen Umstände und der Ort der Entführung wurden nicht bekannt gegeben.

Die Entführer forderten die Zahlung eines Lösegelds in einer Kryptowährung. Laut einer Quelle aus dem Umfeld der Ermittlungen verfügte der Schweizer über entsprechende Vermögenswerte. Die Gendarmerie war darüber informiert worden, dass ein Schweizer Staatsbürger als Geisel gehalten wurde, um die Zahlung zu erpressen.

Während seiner Gefangenschaft wurde der junge Mann «ernsthaft misshandelt und verletzt», wie die Waadtländer Polizei damals erklärte. Eine Spezialeinheit der Gendarmerie (GIGN) befreite ihn schliesslich in der Nähe des Bahnhofs von Valence. Auch die Staatsanwaltschaft des Kantons Waadt eröffnete eine Untersuchung.