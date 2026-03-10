Insgesamt 19 Verdächtige in FrankreichSchweizer tagelang in Geiselhaft – zwölf weitere Personen angeklagt
SDA
10.3.2026 - 13:20
Die Ermittlungen zur Entführung eines 22-jährigen Schweizers in Frankreich weiten sich aus. Französische Behörden haben zwölf weitere Personen angeklagt, nachdem der junge Mann im vergangenen August mehrere Tage festgehalten und misshandelt worden war. Die Täter hatten Lösegeld in Kryptowährung gefordert.
,
Keystone-SDA, Redaktion blue News
10.03.2026, 13:20
10.03.2026, 14:06
SDA
Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen
In Frankreich wurden im Fall eines entführten 22-jährigen Schweizers aus dem Kanton Waadt zwölf weitere Personen angeklagt, drei davon kamen in Untersuchungshaft.
Damit erhöht sich die Zahl der Verdächtigen auf insgesamt 19, während die Ermittlungen von der auf organisierte Kriminalität spezialisierten Staatsanwaltschaft in Lyon geführt werden.
Der Mann war im August mehrere Tage gefangen gehalten und für ein Lösegeld in Kryptowährung misshandelt worden, bevor ihn eine Spezialeinheit der Gendarmerie nahe Valence befreite.
Mit den neuen Anklagen erhöhte sich die Gesamtzahl der verdächtigen Personen in diesem Fall auf 19. Bereits im vergangenen Sommer waren sieben erste Verdächtige angeklagt und inhaftiert worden, darunter ein 17-jähriger Minderjähriger. Die Untersuchung führt die auf organisierte Kriminalität spezialisierte zwischenregionale Staatsanwaltschaft (JIRS) von Lyon. Sie eröffnete das Verfahren im August.
Entführung für Krypto-Lösegeld
Hintergrund der Ermittlungen ist die Entführung eines 22-jährigen Schweizers im vergangenen Sommer in Frankreich. Der Mann aus dem Kanton Waadt wurde vom 28. bis zum 31. August gefangen gehalten. Die genauen Umstände und der Ort der Entführung wurden nicht bekannt gegeben.
Die Entführer forderten die Zahlung eines Lösegelds in einer Kryptowährung. Laut einer Quelle aus dem Umfeld der Ermittlungen verfügte der Schweizer über entsprechende Vermögenswerte. Die Gendarmerie war darüber informiert worden, dass ein Schweizer Staatsbürger als Geisel gehalten wurde, um die Zahlung zu erpressen.
Während seiner Gefangenschaft wurde der junge Mann «ernsthaft misshandelt und verletzt», wie die Waadtländer Polizei damals erklärte. Eine Spezialeinheit der Gendarmerie (GIGN) befreite ihn schliesslich in der Nähe des Bahnhofs von Valence. Auch die Staatsanwaltschaft des Kantons Waadt eröffnete eine Untersuchung.
Freundin am Grossglockner erfroren – Alpinist vor Gericht
Gut ein Jahr nach dem Tod einer 33-jährigen Frau auf dem Berg in Österreich steht ihr Freund vor Gericht. Der heute 37-jährige Mann muss sich am Donnerstag vor dem Landesgericht Innsbruck wegen des Vorwurfs der grob fahrlässigen Tötung verantworten.
19.02.2026
Schüsse an Schule in Kanada: Mehrere Tote, viele Verletzte
Tumbler Ridge, 11.02.2026:
Schüsse an weiterführender Schule
Eine Person hat in Kanada zehn Menschen
getötet und etwa zwei Dutzend weitere verletzt
Polizei in Provinz British Columbia:
Unter den Toten sei auch eine Frau, die nach ersten
Erkenntnissen als Tatverdächtige gelte
Wahrscheinlich zwei Tatorte
Zunächst werden sieben Leichen in der Schule,
an einem zweiten Ort zwei weitere Tote gefunden
Polizei ermittelt auf Hochtouren
Über den Hintergrund der Tat und das mögliche
Motiv des Schützen ist zunächst nichts bekannt
Laut dem TV-Sender CBC kennt die Polizei die
Identität der mutmasslichen Täterin inzwischen
12.02.2026
Beyoncé gewinnt vier Grammys und bricht Rekord
Freundin am Grossglockner erfroren – Alpinist vor Gericht
Schüsse an Schule in Kanada: Mehrere Tote, viele Verletzte