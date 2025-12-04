Neue Bilder von Epsteins Karibikinsel geben Rätsel auf

Wofür das Zahnarzt-Zimmer in Epsteins Anwesen auf seiner Privatinsel genutzt wurde, ist unklar. X/Oversight Dems

Mitten in einem politischen Streit um Transparenz im Fall Epstein veröffentlichen US-Demokraten neue Fotos von Little St. James. Sie zeigen Privaträume, kryptische Botschaften – und werfen neue Fragen auf.

Die Demokraten im Aufsichtsausschuss des Repräsentantenhauses haben am Mittwoch neue Fotos und Videos veröffentlicht. Laut einer Mitteilung handelt es sich dabei um bisher unbekanntes Material von Jeffrey Epsteins Privatinsel auf der Karibikinsel Little St. James.

Die Bilder zeigen Schlafzimmer, Badezimmer, ein Büro sowie einen Raum mit Masken an der Wand, in dem offenbar ein Zahnarztstuhl steht. Zudem gibt es Aussenaufnahmen des Anwesens mit Palmen, Meerblick und Swimmingpool sowie ein Foto eines Festnetztelefons mit Vornamen auf den Kurzwahltasten, darunter Darren, Rich, Mike, Patrick und Larry.

Der verstorbene Milliardär und Sexualstraftäter Epstein besass auf den US-Jungferninseln zwei Privatinseln – darunter Little St. James. Die Insel nahm gemäss Aussagen zahlreicher Opfer einen wichtigen Stellenwert im Missbrauchsystem Epsteins ein. So sollen junge Frauen und Mädchen dort sexuell missbraucht worden sein.

Epsteins Ex-Freundin war Zahnärztin

Vor allem das «Zahnarztzimmer» macht Schlagzeilen. Wofür der Raum genutzt wurde, ist bis anhin unbekannt. Epsteins letzte Freundin, Karyna Shuliak, war Zahnärztin, berichtet die «New York Times». Ob ein Zusammenhang besteht, ist unklar.

Ein weiteres Foto zeigt offenbar eine Tafel mit den Wörtern «Macht», «Täuschung», «Intrigen» und «Politik». Später wurden weitere Fotos veröffentlicht, die unter anderem Aufnahmen der Insel, eine Küche, weitere Fotos der Schlafzimmer und Einrichtungsgegenstände zeigen.

Epstein-Debatte in Washington

Die Veröffentlichung der Bilder ist Teil einer politischen Auseinandersetzung im US-Kongress. Präsident Donald Trump hatte sich Ende November dem Druck des US-Parlaments gebeugt: Der Republikaner unterschrieb ein Gesetz zur Freigabe von Ermittlungsakten zum Fall Epstein.

Innerhalb von 30 Tagen soll nun das Justizministerium die Dokumente veröffentlichen. Ob das wirklich die Aufklärung bringt, die sich viele Amerikaner erhoffen, bezweifeln Kritiker allerdings. Die neuen Bilder dürften gemäss «New York Times» nur wenig neue Erkenntnisgewinne bringen.

