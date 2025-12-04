Neue Bilder von Epsteins Karibikinsel geben Rätsel auf

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Zahnarztstuhl und kryptische Botschaften Neue Bilder von Epsteins Karibikinsel geben Rätsel auf

Dominik Müller

4.12.2025

Wofür das Zahnarzt-Zimmer in Epsteins Anwesen auf seiner Privatinsel genutzt wurde, ist unklar.
Wofür das Zahnarzt-Zimmer in Epsteins Anwesen auf seiner Privatinsel genutzt wurde, ist unklar.
X/Oversight Dems

Mitten in einem politischen Streit um Transparenz im Fall Epstein veröffentlichen US-Demokraten neue Fotos von Little St. James. Sie zeigen Privaträume, kryptische Botschaften – und werfen neue Fragen auf.

Dominik Müller

04.12.2025, 08:52

04.12.2025, 09:13

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Demokraten im US-Kongress veröffentlichten neues Foto- und Videomaterial von Jeffrey Epsteins Privatinsel Little St. James.
  • Die Aufnahmen zeigen unter anderem ein geheimnisvolles Zimmer mit Zahnarztstuhl, das Spekulationen über seine Nutzung auslöst.
  • Die Veröffentlichung ist Teil einer Debatte zur Offenlegung von Epstein-Ermittlungsakten.
Mehr anzeigen

Die Demokraten im Aufsichtsausschuss des Repräsentantenhauses haben am Mittwoch neue Fotos und Videos veröffentlicht. Laut einer Mitteilung handelt es sich dabei um bisher unbekanntes Material von Jeffrey Epsteins Privatinsel auf der Karibikinsel Little St. James.

Die Bilder zeigen Schlafzimmer, Badezimmer, ein Büro sowie einen Raum mit Masken an der Wand, in dem offenbar ein Zahnarztstuhl steht. Zudem gibt es Aussenaufnahmen des Anwesens mit Palmen, Meerblick und Swimmingpool sowie ein Foto eines Festnetztelefons mit Vornamen auf den Kurzwahltasten, darunter Darren, Rich, Mike, Patrick und Larry.

Der verstorbene Milliardär und Sexualstraftäter Epstein besass auf den US-Jungferninseln zwei Privatinseln – darunter Little St. James. Die Insel nahm gemäss Aussagen zahlreicher Opfer einen wichtigen Stellenwert im Missbrauchsystem Epsteins ein. So sollen junge Frauen und Mädchen dort sexuell missbraucht worden sein.

Epsteins Ex-Freundin war Zahnärztin

Vor allem das «Zahnarztzimmer» macht Schlagzeilen. Wofür der Raum genutzt wurde, ist bis anhin unbekannt. Epsteins letzte Freundin, Karyna Shuliak, war Zahnärztin, berichtet die «New York Times». Ob ein Zusammenhang besteht, ist unklar.

20'000 Seiten. Diese Personen kommen in den bereits veröffentlichten Epstein-Dokumenten vor

20'000 SeitenDiese Personen kommen in den bereits veröffentlichten Epstein-Dokumenten vor

Ein weiteres Foto zeigt offenbar eine Tafel mit den Wörtern «Macht», «Täuschung», «Intrigen» und «Politik». Später wurden weitere Fotos veröffentlicht, die unter anderem Aufnahmen der Insel, eine Küche, weitere Fotos der Schlafzimmer und Einrichtungsgegenstände zeigen.

Epstein-Debatte in Washington

Die Veröffentlichung der Bilder ist Teil einer politischen Auseinandersetzung im US-Kongress. Präsident Donald Trump hatte sich Ende November dem Druck des US-Parlaments gebeugt: Der Republikaner unterschrieb ein Gesetz zur Freigabe von Ermittlungsakten zum Fall Epstein.

Innerhalb von 30 Tagen soll nun das Justizministerium die Dokumente veröffentlichen. Ob das wirklich die Aufklärung bringt, die sich viele Amerikaner erhoffen, bezweifeln Kritiker allerdings. Die neuen Bilder dürften gemäss «New York Times» nur wenig neue Erkenntnisgewinne bringen.

Video aus dem Ressort

Das Leben von Jeffrey Epstein

Das Leben von Jeffrey Epstein

Der US-Finanzier und verurteilte Sexualstraftäter Jeffrey Epstein pflegte einflussreichen Kontakte in Politik, Wirtschaft und Entertainment. 2019 wurde er erneut verhaftet. Doch Wochen später starb er unter ungeklärten Umständen in seiner Zelle.

28.11.2025

Mehr aus dem Ressort

Indien. Putin will keine Rückkehr Russlands in G7

IndienPutin will keine Rückkehr Russlands in G7

Israel. Nach Hamas-Übergabe: Leiche als Thailänder identifiziert

IsraelNach Hamas-Übergabe: Leiche als Thailänder identifiziert

Zwei Verdächtige verhaftet. Ukrainischer Politiker-Sohn in Wien getötet und verbrannt

Zwei Verdächtige verhaftetUkrainischer Politiker-Sohn in Wien getötet und verbrannt

Meistgelesen

Neue Bilder von Epsteins Karibikinsel geben Rätsel auf
Trump ist wieder eingeschlafen – Jimmy Kimmel weiss warum
Preisexplosion bei Bieterkampf für Kennzeichen «SO 1»
Vorsicht beim Vignetten-Kauf – Bund warnt vor Abzocke
Hunderte Porsche in Russland plötzlich lahmgelegt