Tod in Italien: Der Extremsportler Felix Baumgartner kommt bei einem Sprung mit dem Gleitschirm ums Leben. (Foto: Archiv) Caroline Seidel/dpa

Eine Woche nach dem tödlichen Paragliding-Unfall von Felix Baumgartner in Italien hat die Staatsanwaltschaft erste Ergebnisse veröffentlicht. Der 56‑jährige Extremsportler erlag seinen schweren Verletzungen beim Aufprall.

Die Obduktion von Felix Baumgartner ergab, dass er beim Aufprall starb und sich dabei die Wirbelsäule brach.

Ermittler prüfen, ob eine am Schirm befestigte Kamera in den Propeller geraten sein könnte.

Die Untersuchung läuft noch, eine abschliessende Klärung wird in 40 bis 50 Tagen erwartet.

Felix Baumgartner, bekannt für seinen Stratosphären‑Sprung vor 13 Jahren, ist in Italien bei einem Paragliding‑Flug tödlich verunglückt. Laut Generalstaatsanwalt Raffaele Iannella starb der 56‑jährige Österreicher beim Aufprall: «Die Wirbelsäule brach im unteren Bereich des Rückens und das Rückenmark wurde geschädigt», sagte er gegenüber der «Bild».

Der Extremsportler war zuvor mit seinem Motorgleitschirm in eine Holzkonstruktion geraten und dann auf die Kante eines Hotelpools gestürzt. Rettungskräfte konnten nur noch seinen Tod feststellen.

Die Ermittler konzentrieren sich derzeit auf mögliche Ursachen. Italienische Medien berichten, eine am Schirm montierte Kamera könnte in den Propeller gefallen sein und so den Absturz ausgelöst haben. Belegt ist dies bisher nicht.

Vollständige Klärung in den nächsten 50 Tagen erwartet

Auch ein medizinischer Notfall – etwa ein Herzinfarkt während des Fluges – wird geprüft. Am Dienstag wollen Sachverständige den Gleitschirm genau untersuchen, um technische Defekte auszuschliessen.

Bis zur vollständigen Klärung des Unglücks wird es noch dauern. Die Staatsanwaltschaft rechnet mit 40 bis 50 Tagen, bis die Ergebnisse aller Analysen vorliegen.

Baumgartners Körper befindet sich derzeit in der Gerichtsmedizin des Spitals von Fermo, wo die Obduktion abgeschlossen wurde. Seine Freundin hatte den Start des verhängnisvollen Flugs noch gefilmt – Bilder, die nun ebenfalls ausgewertet werden.