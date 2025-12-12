US-Demokraten veröffentlichen neue Epstein-Fotos

Epstein Bilder Donald Trump mit Jeffrey Epstein, offenbar auf einer Party. Bild: House Oversight Democrats Hier ist Donald Trump mit sechs Frauen zu sehen. Es ist unklar, warum die Gesichter geschwärzt sind. Bild: House Oversight Democrats Auch dieses Bild mit Bill Clinton stammt aus dem Nachlass. Bild: House Oversight Democrats Der ehemalige Trump-Berater Steve Bannon im Gespräch mit Epstein. Bild: House Oversight Democrats Epstein Bilder Donald Trump mit Jeffrey Epstein, offenbar auf einer Party. Bild: House Oversight Democrats Hier ist Donald Trump mit sechs Frauen zu sehen. Es ist unklar, warum die Gesichter geschwärzt sind. Bild: House Oversight Democrats Auch dieses Bild mit Bill Clinton stammt aus dem Nachlass. Bild: House Oversight Democrats Der ehemalige Trump-Berater Steve Bannon im Gespräch mit Epstein. Bild: House Oversight Democrats

Die US-Demokraten haben weitere Fotos aus dem Nachlass von Jeffrey Epstein veröffentlicht. Auf einem Schwarz-Weiss-Bild ist Präsident Donald Trump gemeinsam mit sechs Frauen zu sehen.

DPA, Redaktion blue News dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen US-Demokraten haben neue Aufnahmen aus dem Epstein-Nachlass veröffentlicht.

Auf einem von ihnen ist Donald Trump mit sechs Frauen zu sehen, deren Gesichter unkenntlich gemacht wurden.

Auch Bill Clinton und der frühere britische Prinz Andrew sind auf weiteren Bildern zu erkennen. Mehr anzeigen

Die US-Demokraten haben weitere Aufnahmen aus dem Nachlass des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein publiziert. Eines der Schwarz-Weiss-Fotos zeigt Präsident Donald Trump mit sechs unkenntlich gemachten Frauen. Auch Bill Clinton und der frühere britische Prinz Andrew sind auf weiteren Bildern zu erkennen.

Die 19 Fotos, die am Freitag von den demokratischen Abgeordneten im Kontrollausschuss des US-Repräsentantenhauses veröffentlicht wurden, sind nur ein winziger Teil der mehr als 95'000 Aufnahmen, die sie aus dem Nachlass Epsteins erhalten haben. Warum die Fotos der sechs Frauen in dem Bild mit Trump geschwärzt waren, teilten die Abgeordneten nicht mit. Auch Bildunterschriften oder Kontext zu den Fotos gab es nicht.

Einige der Aufnahmen waren bereits bekannt. Sowohl Trump als auch Clinton und Andrew gehörten zum Freundeskreis des gut vernetzten Epstein. Trump hat mehrfach erklärt, er habe sich schon von Epstein distanziert, lange bevor gegen diesen Vorwürfe aufkamen, er habe über viele Jahre hinweg Dutzende minderjährige Mädchen missbraucht. Epstein wurde 2019 tot in seiner Zelle aufgefunden.

«Zeit, Vertuschungsaktion zu beenden»

Die Demokraten wollen in den kommenden Tagen und Wochen weitere Aufnahmen veröffentlichen. Parallel dazu ist auch das Justizministerium nach einem Beschluss im Kongress verpflichtet worden, Ermittlungsakten zum Fall Epstein zu veröffentlichen. Dagegen hatte sich Trump lange gesperrt, aber dann doch eingelenkt.

«Es ist an der Zeit, diese Vertuschungsaktion des Weissen Hauses zu beenden und den Überlebenden von Jeffrey Epstein und seinen mächtigen Freunden Gerechtigkeit widerfahren zu lassen», sagte Robert Garcia, der führende Demokrat im Kontrollausschuss. Das Weisse Haus reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage nach einer Stellungnahme zu den Fotos.