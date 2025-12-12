US-Demokraten veröffentlichen neue Epstein-Fotos

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Trump mit sechs Frauen US-Demokraten veröffentlichen neue Epstein-Fotos

dpa

12.12.2025 - 18:18

Epstein Bilder
Epstein Bilder. Donald Trump mit Jeffrey Epstein, offenbar auf einer Party.

Donald Trump mit Jeffrey Epstein, offenbar auf einer Party.

Bild: House Oversight Democrats

Epstein Bilder. Hier ist Donald Trump mit sechs Frauen zu sehen. Es ist unklar, warum die Gesichter geschwärzt sind.

Hier ist Donald Trump mit sechs Frauen zu sehen. Es ist unklar, warum die Gesichter geschwärzt sind.

Bild: House Oversight Democrats

Epstein Bilder. Auch dieses Bild mit Bill Clinton stammt aus dem Nachlass.

Auch dieses Bild mit Bill Clinton stammt aus dem Nachlass.

Bild: House Oversight Democrats

Epstein Bilder. Der ehemalige Trump-Berater Steve Bannon im Gespräch mit Epstein.

Der ehemalige Trump-Berater Steve Bannon im Gespräch mit Epstein.

Bild: House Oversight Democrats

Epstein Bilder
Epstein Bilder. Donald Trump mit Jeffrey Epstein, offenbar auf einer Party.

Donald Trump mit Jeffrey Epstein, offenbar auf einer Party.

Bild: House Oversight Democrats

Epstein Bilder. Hier ist Donald Trump mit sechs Frauen zu sehen. Es ist unklar, warum die Gesichter geschwärzt sind.

Hier ist Donald Trump mit sechs Frauen zu sehen. Es ist unklar, warum die Gesichter geschwärzt sind.

Bild: House Oversight Democrats

Epstein Bilder. Auch dieses Bild mit Bill Clinton stammt aus dem Nachlass.

Auch dieses Bild mit Bill Clinton stammt aus dem Nachlass.

Bild: House Oversight Democrats

Epstein Bilder. Der ehemalige Trump-Berater Steve Bannon im Gespräch mit Epstein.

Der ehemalige Trump-Berater Steve Bannon im Gespräch mit Epstein.

Bild: House Oversight Democrats

Die US-Demokraten haben weitere Fotos aus dem Nachlass von Jeffrey Epstein veröffentlicht. Auf einem Schwarz-Weiss-Bild ist Präsident Donald Trump gemeinsam mit sechs Frauen zu sehen.

,

DPA, Redaktion blue News

12.12.2025, 18:18

12.12.2025, 18:21

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • US-Demokraten haben neue Aufnahmen aus dem Epstein-Nachlass veröffentlicht.
  • Auf einem von ihnen ist Donald Trump mit sechs Frauen zu sehen, deren Gesichter unkenntlich gemacht wurden.
  • Auch Bill Clinton und der frühere britische Prinz Andrew sind auf weiteren Bildern zu erkennen.
Mehr anzeigen

Die US-Demokraten haben weitere Aufnahmen aus dem Nachlass des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein publiziert. Eines der Schwarz-Weiss-Fotos zeigt Präsident Donald Trump mit sechs unkenntlich gemachten Frauen. Auch Bill Clinton und der frühere britische Prinz Andrew sind auf weiteren Bildern zu erkennen.

Die 19 Fotos, die am Freitag von den demokratischen Abgeordneten im Kontrollausschuss des US-Repräsentantenhauses veröffentlicht wurden, sind nur ein winziger Teil der mehr als 95'000 Aufnahmen, die sie aus dem Nachlass Epsteins erhalten haben. Warum die Fotos der sechs Frauen in dem Bild mit Trump geschwärzt waren, teilten die Abgeordneten nicht mit. Auch Bildunterschriften oder Kontext zu den Fotos gab es nicht.

Einige der Aufnahmen waren bereits bekannt. Sowohl Trump als auch Clinton und Andrew gehörten zum Freundeskreis des gut vernetzten Epstein. Trump hat mehrfach erklärt, er habe sich schon von Epstein distanziert, lange bevor gegen diesen Vorwürfe aufkamen, er habe über viele Jahre hinweg Dutzende minderjährige Mädchen missbraucht. Epstein wurde 2019 tot in seiner Zelle aufgefunden.

20'000 Seiten. Diese Personen kommen in den bereits veröffentlichten Epstein-Dokumenten vor

20'000 SeitenDiese Personen kommen in den bereits veröffentlichten Epstein-Dokumenten vor

«Zeit, Vertuschungsaktion zu beenden»

Die Demokraten wollen in den kommenden Tagen und Wochen weitere Aufnahmen veröffentlichen. Parallel dazu ist auch das Justizministerium nach einem Beschluss im Kongress verpflichtet worden, Ermittlungsakten zum Fall Epstein zu veröffentlichen. Dagegen hatte sich Trump lange gesperrt, aber dann doch eingelenkt.

«Es ist an der Zeit, diese Vertuschungsaktion des Weissen Hauses zu beenden und den Überlebenden von Jeffrey Epstein und seinen mächtigen Freunden Gerechtigkeit widerfahren zu lassen», sagte Robert Garcia, der führende Demokrat im Kontrollausschuss. Das Weisse Haus reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage nach einer Stellungnahme zu den Fotos.

Mehr zum Thema

Timeline einer Freundschaft. Das wissen wir über Trumps Beziehung zu Epstein

Timeline einer FreundschaftDas wissen wir über Trumps Beziehung zu Epstein

Palast bestätigt Verbindung. Schwedische Prinzessin Sofia traf Epstein mehrmals

Palast bestätigt VerbindungSchwedische Prinzessin Sofia traf Epstein mehrmals

Epstein-Affäre. Trump-Vertrauter Bannon pflegte Kontakt zu Jeffrey Epstein

Epstein-AffäreTrump-Vertrauter Bannon pflegte Kontakt zu Jeffrey Epstein

Meistgelesen

US-Demokraten veröffentlichen neue Epstein-Fotos
Marc Gisin: «Die letzten 24 Stunden waren der Horror»
«Bauer, ledig, sucht»-Teilnehmer Adrian stirbt im Alter von 42 Jahren
Klage gegen Trump wegen Ballsaal im Weissen Haus +++ Dänischer Geheimdienst sieht in Trump ein Sicherheitsrisiko
US-Plan sieht EU-Beitritt der Ukraine ab Januar 2027 vor +++ Polen entdeckt Migrantentunnel unter Grenzzaun zu Belarus