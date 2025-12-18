Die US-Demokraten veröffentlichen neue Fotos aus Epsteins Nachlass. (Archivbild) dpa

Schon mehrfach haben die Demokraten im US-Kongress Fotos aus dem Archiv des toten Sexualstraftäters veröffentlicht. Nun folgen weitere Bilder, die einiges über Epstein und sein Umfeld offenbaren.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die US-Demokraten haben kurz vor Ablauf der Frist zur Aktenfreigabe weitere, bislang unverifizierte Fotos aus dem Nachlass des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein veröffentlicht. Darauf sind erneut prominente Personen wie Bill Gates zu sehen.

Die neuen Materialien enthalten belastende Inhalte, darunter Chatverläufe über das Anbieten junger Frauen gegen Geld sowie Fotos und Hinweise mit direktem Bezug zu sexualisierter Gewalt gegen Minderjährige.

Die Demokraten werfen Präsident Donald Trump vor, die Epstein-Affäre zu vertuschen, während das Justizministerium bis zum 19. Dezember verpflichtet ist, Ermittlungsakten freizugeben. Insgesamt umfasst der Nachlass rund 95'000 Fotos. Mehr anzeigen

Einen Tag vor Ablauf der Frist für das US-Justizministerium, alle Akten freizugeben, haben die US-Demokraten weitere Fotos aus dem Nachlass des gestorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein veröffentlicht. Auf den neuen Fotos sind erneut zahlreiche prominente Personen zu sehen.

Darunter ist auch Microsoftgründer Bill Gates, der eine junge Frau im Arm hält. Die Echtheit der Fotos liess sich zunächst nicht unabhängig verifizieren. Gates war bereits auf früher veröffentlichten Bildern zu sehen.

Junge Frauen mit Grösse, Gewicht und Alter angepriesen

Auch ein Screenshot eines Chatverlaufs ist zu sehen, bei dem es darum geht, dass jemand «Mädchen» für 1000 Dollar anbietet. «Vielleicht ist jemand Gutes für J dabei?», fragt jemand in dem Chat. Zu einer 18-Jährigen gibt es eine Liste mit Grösse, Gewicht und Herkunft: Russland.

NEW: Oversight Dems are releasing additional photos from Jeffrey Epstein's estate to the public.



Auf einem anderen Foto ist auf einem Frauenfuss ein Schriftzug mit einem Zitat aus dem Buch Lolita des russisch-amerikanischen Schriftstellers Vladimir Nabokov zu erkennen. Das Buch handelt vom Missbrauch eines jungen Mädchens, genannt Lolita, durch ihren Stiefvater.

US-Präsident Donald Trump, der in früher veröffentlichten Fotos im Umfeld Epsteins zu sehen war, ist auf den jüngsten Bildern nicht dabei. Nach Angaben der Demokraten befinden sich in dem Nachlass, der nach und nach im zuständigen Ausschuss des Repräsentantenhauses überprüft werde, 95'000 Fotos. Kontext zu den Bildern werde in dem Nachlass nicht geliefert.

Fristablauf zum 19. Dezember

Die Demokraten warfen Trump erneut vor, die Epstein-Affäre vertuschen zu wollen. Der US-Präsident hatte nach langem Druck im vergangenen Monat ein Gesetz des Kongresses unterschrieben, das vorsieht, dass das Justizministerium Ermittlungsakten zu dem Fall bis zum 19. Dezember freigeben muss.

Über viele Jahre war New Yorker Finanzier Epstein Teil der High Society und in einflussreichen Kreisen vernetzt. Der Multimillionär hatte einen Missbrauchsring betrieben, dem Dutzende junge Frauen und Minderjährige zum Opfer fielen. Auch er selbst soll Frauen und Mädchen etwa in New York und Florida missbraucht haben.