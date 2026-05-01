Deshalb packt Trump jetzt wieder Strafzölle auf EU-Autos aus

US-Präsident Donald Trump will die Zölle auf Autos und Lkw aus der EU auf 25 Prozent erhöhen. Archivbild: Jose Luis Magana/AP/dpa

Die EU und die USA haben sich im vergangenen Sommer auf ein Rahmenabkommen für Zölle geeinigt. Doch nun sorgt US-Präsident Trump für neuen Streit.

DPA, Agence France-Presse, Redaktion blue News dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Neuer Paukenschlag von Donald Trump im Handelsstreit mit Brüssel: Der US-Präsident will die Zölle auf Autos und Lkw aus der EU auf 25 Prozent erhöhen.

«Da die Europäische Union unser vereinbartes Handelsabkommen nicht einhält, werde ich in der kommenden Woche die Zölle für aus der Europäischen Union in die USA eingeführte Pkw und Lkw erhöhen», schrieb Trump am Freitag in seinem Onlinedienst Truth Social. «Der Zollsatz wird auf 25 Prozent angehoben.»

Das Verhältnis zwischen den USA und europäischen Ländern war zuletzt angespannt. Mehr anzeigen

Lange war es im Zollstreit zwischen den USA und der EU ruhig geblieben, doch kurz vor dem Wochenende lässt US-Präsident Donald Trump die Situation eskalieren: Auf Truth Social kündigt er an, den Zoll auf Auto- und Lastwagenimporte aus der Europäischen Union in die USA auf 25 Prozent zu erhöhen. Der neue Satz soll ab kommender Woche gelten.

President Trump on TruthSocial: I am pleased to announce that, based on the fact the European Union is not complying with our fully agreed to Trade Deal, next week I will be increasing Tariffs charged to the European Union for Cars and Trucks coming into the United States. The… pic.twitter.com/4z6m0VKMal — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) May 1, 2026

«Sie haben sich nicht an die Vereinbarung gehalten, die wir getroffen haben», begründete Trump seine Entscheidung vor Journalisten. Was bedeutet das? Ein Überblick:

Was ist das eigentlich für ein Handelsabkommen?

Mitte August 2025 hatten sich Trump und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in einem Rahmenabkommen auf eine Zollobergrenze von 15 Prozent auf die meisten EU-Warenimporte in die USA geeinigt. Auch für europäische Autos und Autoteile sollte der Satz gelten. Im Gegenzug verpflichtete sich die EU, Zölle auf US-Industriegüter zu streichen und den Marktzugang für US-Agrarprodukte wie Schweinefleisch und Milchprodukte zu erleichtern.

Weitere Zolldrohungen Trumps im Grönland-Konflikt und Unsicherheit nach einer Gerichtsentscheidung, die viele US-Zölle für rechtswidrig erklärt hatte, hatten die Umsetzung des Zolldeals allerdings gebremst. Das Europäische Parlament gab im März bekannt, die weitere Umsetzung des Abkommens mit den USA an strenge Bedingungen knüpfen zu wollen. Die Abgeordneten sprachen sich mehrheitlich dafür aus. Für den Vollzug müssen auch die Mitgliedstaaten noch den entsprechenden Verordnungen zustimmen.

Der Einigung war ein monatelanger Streit vorangegangen, bei dem sich beide Seiten des Atlantiks mit Zolldrohungen überzogen. Im Juli kündigte Trump etwa Zölle von 30 Prozent auf alle Waren aus der Europäischen Union an – die EU bereitete wenige Tage darauf Gegenzölle im Wert von 72 Milliarden Euro vor.

Welcher Zollsatz gilt bislang?

Im Rahmen des Handelsabkommens von August gilt laut US-Bundesregister für Autos, leichte Lastwagen und Autoteile, die aus der EU in die USA importiert werden, die 15-Prozent-Zollobergrenze. Mittelschwere und schwere Lastwagen werden allgemein mit 25 Prozent verzollt.

Autos und Lastwagen von EU-Herstellern, die in den Vereinigten Staaten produziert werden, sind laut Trump von den Abgaben ausgenommen. Der US-Präsident will dadurch Autobauer auf der ganzen Welt dazu bewegen, trotz höherer Herstellungskosten mehr in den USA zu produzieren. Derzeit befänden sich «zahlreiche» Produktionsstätten im Bau, das Investitionsvolumen liege bei mehr als 100 Milliarden US-Dollar (knapp 85,5 Mrd. Euro), schreibt Trump in seinem Post.

Wie reagiert die EU?

In einer ersten Reaktion bezeichnete Bernd Lange, Vorsitzender des Handelsausschusses im Europaparlament, Trumps Ankündigung als inakzeptabel. Das Europäische Parlament halte weiterhin an der Vereinbarung fest und arbeite an der Umsetzung des Abkommens. «Während die EU ihre Verpflichtungen erfüllt, bricht die US-Seite ihre Zusagen immer wieder», schrieb er weiter.

Eine Reaktion der EU-Kommission, die in der Staatengemeinschaft für die Handelspolitik zuständig ist, gab es zunächst nicht.

Trump kritisiert Merz, Meloni und Sánchez

Ausgeschlossen ist das keineswegs: Das Verhältnis zwischen den USA und europäischen Ländern war zuletzt angespannt. In den vergangenen Tagen war Trump etwa Bundeskanzler Friedrich Merz mehrfach verbal angegangen, weil dieser sich kritisch über die US-Offensive gegen den Iran geäussert hatte. «Er hat keine Ahnung, wovon er spricht!», schrieb er über den CDU-Politiker. Merz hingegen spricht weiter von einem «unverändert guten» Verhältnis. Kurz danach drohte Trump mit einem Abzug von US-Soldaten aus Deutschland.

President Trump on German Chancellor: 🇩🇪🇺🇸 He's doing a terrible job.



He's got immigration problems, he's got energy problems, he's got problems of all kinds, and he's got a big problem with Ukraine, because they're in that mess.



And he criticized me for doing the whole thing… https://t.co/sYE8Lj5jlq pic.twitter.com/2XQoTIJjgM — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) May 1, 2026

Entsprechende Überlegungen stellte Trump dann wenig später auch für Italien und Spanien in Aussicht. Der US-Präsident kritisiert seit geraumer Zeit die aus seiner Sicht mangelnde Unterstützung der Europäer bei seinem Krieg gegen den Iran. Zuvor waren die Vereinigten Staaten sowohl in Spanien als auch in Italien auf Widerstand bei der Nutzung von Militärstützpunkten für den Iran-Krieg gestossen.

Wie wichtig ist der US-Markt für die Autoindustrie?

Die USA zählen traditionell zu den wichtigsten Auslandsmärkten deutscher Autobauer, vor allem für Porsche, BMW und Mercedes. Die Branche war ohnehin im vergangenen Jahr von den Zöllen stark gebeutelt: Zwar galten zunächst 27,5 Prozent, die im August nach dem Deal mit der EU auf 15 Prozent sanken. Das ist aber immer noch sechsmal so viel wie die 2,5 Prozent, die vorher galten. Die neueste Eskalation dürfte einmal mehr für Kopfschütteln bei den Automanagern sorgen.

Denn bereits im vergangenen Jahr brach der Auto-Export aus Deutschland in die USA infolge der Zollerhöhungen ein. «Trump hat die Autoindustrie in Deutschland und in Europa massiv getroffen», sagte etwa Autoexperte Stefan Bratzel. Mit seinen Zöllen verstärke er den Trend, dass Autos immer mehr da gebaut werden, wo sie verkauft werden. «Für die Arbeitsplätze in Europa, in Deutschland, ist das natürlich Gift.»