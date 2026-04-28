Trumps Hardliner fordert «Alpha-Männer» – jetzt wird er Marine-Chef

Trumps neuer Marine-Staatssekretär Hung Cao während einer Wahlkampfveranstaltung im Juli 2024. IMAGO/Anadolu Agency

Mitten im Iran-Krieg tauscht Trump einen wichtigen Mann im Pentagon aus. Dem US-Präsidenten geht der Bau seiner «Goldenen Flotte» nicht schnell genug. Wer ist der neue Marine-Staatssekretär Hung Cao?

Redaktion blue News Oliver Kohlmaier

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Hung Cao übernimmt von John Phelan den Posten des Marine-Staatssekretärs im Pentagon.

US-Präsident Donald Trump und sein Verteidigungsminister Pete Hegseth waren unzufrieden mit dem Tempo der Einführung neuer Kriegsschiffe der «Trump-Klasse».

Hung Cao war 30 Jahre lang bei der Marine und gilt als Trump-Loyalist mit grossem Fachwissen.

Es ist unklar, ob Cao den Posten dauerhaft übernehmen wird. Mehr anzeigen

«Länger, schneller, grösser und 100 Mal schlagkräftiger»: Donald Trump schwärmte im Dezember von jenen neuen Kriegsschiffen, die den USA bald wieder «Respekt» auf den Weltmeeren verschaffen sollen. Im Beisein seines Marine-Staatssekretärs John Phelan sprach er von der «Goldenen Flotte». Doch die Einführung der neuen «Trump-Klasse» geht dem US-Präsidenten nicht schnell genug – und Phelan muss nun gehen.

Wie die «New York Times» und weitere US-Medien berichteten, gab es schon seit Monaten Spannungen zwischen Phelan und seinen beiden Vorgesetzten, Verteidigungsminister Pete Hegseth und dessen Stellvertreter Stephen Feinberg. Besonders Feinberg war demnach zunehmend unzufrieden damit, wie Phelan die neue Schiffbau-Initiative der Marine umsetzt.

«Der Präsident engagiert sich sehr für den Schiffbau, doch die Entwicklung verläuft nicht in dem Tempo, das er sich wünscht», sagte ein hochrangiger Regierungsbeamter zu «Politico». «Er und Pete haben sich am Montagabend getroffen, um darüber zu sprechen, und am Ende des Treffens beschlossen sie, dass es an der Zeit sei, Phelan zu entlassen.»

Fachmann Hung Cao soll Schiffbau beschleunigen

Das Schiffbau-Projekt voranbringen soll nun der ehemalige Marine-Offizier Hung Cao. Der Trump-Loyalist geriet in den vergangenen Jahren durch kontroverse Aussagen zu Inklusion und sozialen Fragen immer wieder in die Schlagzeilen – ganz nach dem Geschmack seiner neuen Chefs Trump und Hegseth. Doch der neue Marine-Minister gilt als Fachmann – und hat eine schillernde Karriere bei der Navy hinter sich.

Cao wanderte als Kind in die USA aus, nachdem seine Familie während des Vietnamkriegs geflohen war. 1989 trat Cao in die Navy ein und wurde nach seinem Abschluss an der US-Marineakademie im Jahr 1996 zum Offizier ernannt. Während seiner 30 Jahre bei der Navy war er im Irak, in Somalia und Afghanistan im Einsatz und erhielt mehrere Auszeichnungen.

Acting Secretary of the Navy Hung Cao: Message to the Force pic.twitter.com/bJdell8g2w — Acting Secretary of the Navy Hung Cao (@SECNAV) April 25, 2026

«Wir brauchen Alpha-Männer und Alpha-Frauen»

Nachdem er 2021 aus der Marine ausgeschieden war, kandidierte er 2022 als Republikaner für den Kongress und trat gegen Tim Kaine an, den demokratischen Senator aus Virginia. Im letztlich erfolglosen Wahlkampf ist Cao vor allem durch markige Sprüche aufgefallen, ganz auf der Linie Trumps.

«Wenn man eine Dragqueen einsetzt, um Leute für die Marine zu rekrutieren, dann sind das nicht die Leute, die wir wollen», sagte Cao etwa bei einer Debatte mit Kaine. «Was wir brauchen, sind Alpha-Männer und Alpha-Frauen, die sich die Eingeweide herausreissen, sie verschlingen und nach einer zweiten Portion verlangen. Das sind junge Männer und Frauen, die Kriege gewinnen werden.»

Bei solchen Aussagen verwundert es kaum, dass Demokraten im Verteidigungsausschuss Bedenken äusserten hinsichtlich Caos Temperament und seiner Fähigkeit, eine Führungsposition zu übernehmen.

Der kalifornische Abgeordnete John Garamendi bezeichnete Cao als «ein weiteres Beispiel dafür, wie Chaos ins Militär gebracht wird». Sein Kollege Eugene Vindman aus Virginia erklärte, er habe kein Vertrauen darin, dass Cao Stabilität in diese entscheidende militärische Funktion bringen werde.

Cao gilt zwar als Trump-Loyalist und «parteiischer Hitzkopf», soll allerdings auch über grosses Fachwissen verfügen, wie «Politico» unter Berufung auf einen Marine-Experten berichtet.

So sei Cao «sehr versiert», habe bereits im Schiffbau gearbeitet und geniesse als Marineoffizier sowohl in der Verwaltung als auch in der Marine die politische Unterstützung, um «etwas zu bewegen».

Hung Cao mit dem damaligen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump auf einer Wahlkampfveranstaltung in Virginia im Juni 2024. IMAGO/Newscom World (Archivbild)

Neue «Trump-Klasse» für die Marine

Der Zeitpunkt des Personalwechsels ist durchaus brisant. Die USA befinden sich mitten im Krieg gegen den Iran – und die Marine spielt dabei eine wichtige Rolle.

Doch der aktuelle Konflikt scheint bei der Rochade eher eine untergeordnete Rolle zu spielen. Im Mittelpunkt steht vielmehr Trumps «Goldene Flotte». Seit Oktober vergangenen Jahres forciert der US-Präsident die Einführung der neuen Klasse von Kriegsschiffen. Sie sollen noch nicht entwickelte Waffensysteme wie Lasersysteme und Hyperschallwaffen tragen.

Geht es nach dem US-Präsidenten, sollen die Schlachtschiffe 2028 eingeführt werden – also noch bevor Trumps Amtszeit zu Ende geht. Experten halten den Termin jedoch für illusorisch. Entwicklung und Bau neuer Kriegsschiffe dauern üblicherweise Jahre und verschlingen Milliarden.

Ob Cao Trumps Herzensprojekt weiterführen kann, steht indessen in den Sternen. Es ist unklar, ob Cao das Amt dauerhaft übernehmen wird.