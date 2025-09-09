  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Graffiti abgedeckt Banksy-Werk attackiert Richter – doch die Behörden greifen sofort ein

dpa

9.9.2025 - 10:32

Das neue Banksy-Bild soll bald wieder verschwinden
Das neue Banksy-Bild soll bald wieder verschwinden
Instagram / Banksy

Der geheimnisvolle Street-Art-Künstler Banksy hat wieder zugeschlagen. Mitten in London taucht ein neues Werk auf – ein Zusammenhang zu lautstarken Protesten ist sehr wahrscheinlich.

DPA

09.09.2025, 10:32

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Banksy hat ein neues Werk am Queen’s Building in London hinterlassen, unmittelbar beim Justizzentrum
  • Das Graffiti zeigt einen Richter, der auf einen Demonstranten mit blutigem Schild einschlägt
  • Wegen Denkmalschutz wurde das Werk rasch abgedeckt und von Sicherheitsleuten bewacht
Mehr anzeigen

Ein neues Werk des britischen Künstlers Banksy hat mitten in London für Verwunderung und Aufsehen gesorgt. Das Graffiti, das einen Richter in bedrohlicher Pose über einem Demonstranten zeigt, war am Montag plötzlich am Queen’s Building, einem Gebäude des Justizzentrums, zu sehen – da, wo eigentlich strenge Sicherheitsvorkehrungen gelten. Der geheimnisvolle Künstler postete das Werk auf seinem Instagram-Profil.

Lange wird die Kunst, die kurz nach Massenprotesten gegen das britische Verbot einer radikalen pro-palästinensischen Gruppe entstand, allerdings nicht mehr zu sehen sein. Es sei «ein denkmalgeschütztes Gebäude», teilte ein Sprecher der zuständigen Behörde der Nachrichtenagentur PA mit, sie seien verpflichtet, den ursprünglichen Charakter zu bewahren.

Das Graffiti wurde relativ zeitnah nach der Entdeckung von Absperrungen verdeckt und von Sicherheitsleuten bewacht. Banksy, dessen Identität weltweit Spekulationen hervorruft, beschriftete die Bilder von seinem Werk bei Instagram mit: «Royal Courts Of Justice. London.» Der Richter scheint auf den Demonstranten, der ein anscheinend blutiges Schild in der Hand hält, einzuschlagen.

Meistgelesen

In diesem Wald-Camp versteckte der Vater seine Kinder jahrelang
Pentagon wird Kriegsministerium – endlich sagt’s mal einer
Neue Schweizer Investorengruppe kauft Spar
Demokraten zeigen angeblichen Trump-Brief für Epstein +++ Regierung startet «Blitz»-Einsatz in Chicago
Mann (23) überfällt Tankstelle – und wird Minuten später verhaftet

Mehr aus dem Ressort

Wohnen. In der Schweiz stehen erneut weniger Wohnungen leer

WohnenIn der Schweiz stehen erneut weniger Wohnungen leer

Israel. Aktivisten: Gaza-Hilfsflotte von Drohne getroffen

IsraelAktivisten: Gaza-Hilfsflotte von Drohne getroffen

Aktuell. Mutmasslich illegal getöteten Wolf in Graubünden gefunden

AktuellMutmasslich illegal getöteten Wolf in Graubünden gefunden