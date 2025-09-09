Das neue Banksy-Bild soll bald wieder verschwinden Instagram / Banksy

Der geheimnisvolle Street-Art-Künstler Banksy hat wieder zugeschlagen. Mitten in London taucht ein neues Werk auf – ein Zusammenhang zu lautstarken Protesten ist sehr wahrscheinlich.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Banksy hat ein neues Werk am Queen’s Building in London hinterlassen, unmittelbar beim Justizzentrum

Das Graffiti zeigt einen Richter, der auf einen Demonstranten mit blutigem Schild einschlägt

Wegen Denkmalschutz wurde das Werk rasch abgedeckt und von Sicherheitsleuten bewacht Mehr anzeigen

Ein neues Werk des britischen Künstlers Banksy hat mitten in London für Verwunderung und Aufsehen gesorgt. Das Graffiti, das einen Richter in bedrohlicher Pose über einem Demonstranten zeigt, war am Montag plötzlich am Queen’s Building, einem Gebäude des Justizzentrums, zu sehen – da, wo eigentlich strenge Sicherheitsvorkehrungen gelten. Der geheimnisvolle Künstler postete das Werk auf seinem Instagram-Profil.

Lange wird die Kunst, die kurz nach Massenprotesten gegen das britische Verbot einer radikalen pro-palästinensischen Gruppe entstand, allerdings nicht mehr zu sehen sein. Es sei «ein denkmalgeschütztes Gebäude», teilte ein Sprecher der zuständigen Behörde der Nachrichtenagentur PA mit, sie seien verpflichtet, den ursprünglichen Charakter zu bewahren.

Well 1 hour after the new banksy was revealed that was mocking the courts for censoring people, the courts censored it by covering it up...



Proving his point... pic.twitter.com/aGRZR4GTBx — Grifty (@TheGriftReport) September 8, 2025

Das Graffiti wurde relativ zeitnah nach der Entdeckung von Absperrungen verdeckt und von Sicherheitsleuten bewacht. Banksy, dessen Identität weltweit Spekulationen hervorruft, beschriftete die Bilder von seinem Werk bei Instagram mit: «Royal Courts Of Justice. London.» Der Richter scheint auf den Demonstranten, der ein anscheinend blutiges Schild in der Hand hält, einzuschlagen.