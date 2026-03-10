  1. Privatkunden
Angriff auf Schule im Iran Neues Video zeigt Tomahawk-Treffer, doch Trump leugnet hartnäckig weiter

dpa

10.3.2026 - 16:14

Ein Screenshot aus einem X-Video, das den Raketeneinschlag in einer Mädchenschule am 28. Februar in Minab im Süden des Iran zeigt.
Ein Screenshot aus einem X-Video, das den Raketeneinschlag in einer Mädchenschule am 28. Februar in Minab im Süden des Iran zeigt.
Screenshot: X/@Easybakeovensz

Donald Trump hat am Wochenende nahegelegt, der Iran sei selbst für einen Raketeneinschlag in einer Mädchenschule in Minab verantwortlich, bei dem mehr als 165 Menschen getötet worden sein sollen. Ein neues Video spricht eine andere Sprache.

DPA

10.03.2026, 16:14

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am 28. Februar ist in Minab im Iran eine Rakete in einer Mädchenschule eingeschlagen, wobei mehr als 165 Menschen getötet worden sein sollen.
  • Donald Trump sagte zunächst, Teheran selbst sei verantwortlich.
  • Nun zeigen neue Videoaufnahmen, dass es sich bei der Rakete um einen US-Marschflugkörper gehandelt hat.
  • Trump leugnet dennoch weiter hartnäckig, die USA seien schuldig.
Mehr anzeigen

Neue Aufnahmen eines Angriffs auf eine Mädchenschule im Iran untermauern die Vermutung, dass die USA für die Militäroperation am 28. Februar verantwortlich war.

Das Video, zuerst von der Investigativgruppe Bellingcat analysiert, wurde am Tag des Angriffs aufgenommen und erst am 8. März von der halbamtlichen iranischen Nachrichtenagentur Mehr veröffentlicht. Es zeigt, wie eine Rakete ein Gebäude trifft und Rauch in die Luft steigt.

Die AP konnte das Video geolokalisieren und bestätigen, dass es in der Nähe der Schule aufgenommen wurde. Trevor Ball, ein Forscher der Expertengruppe Bellingcat, identifizierte die Munition als Tomahawk-Marschflugkörper – eine Waffe, über die in diesem Krieg nach bisherigem Wissen nur die USA verfügen.

Trump: «Weil ich einfach nicht genug darüber weiss»

Es ist der erste Hinweis auf die bei dem Angriff eingesetzte Munition. Die Schule grenzt an einen Stützpunkt der Revolutionsgarden in Minab im Süden Irans. Bei der Explosion starben mehr als 165 Menschen.

Trump hatte zuletzt nahegelegt, der Iran sei selbst für die Explosion verantwortlich. Auf einer Pressekonferenz zum Iran-Krieg in Florida sagte Trump am 9. März, Tomahawk-Marschflugkörper seien weit verbreitet, und der Iran habe Zugang zu den Waffen, die von dem amerikanischen Rüstungskonzern Raytheon hergestellt werden.

Reporter: Did the US bomb an elementary school and kill 175 people? Trump: Based on what I’ve seen, it was done by Iran. Reporter: Is that true Mr. Hegseth? Hegseth: We’re investigating. Trump: They are very inaccurate with their munitions. It was done by Iran.

[image or embed]

— Acyn (@acyn.bsky.social) 8. März 2026 um 00:10

Zwar verkauft das Unternehmen die Raketen an verbündete Staaten wie Japan und Australien, doch gibt es keine Hinweise darauf, dass der Iran sie besitzt. Auf die Frage, warum er der Einzige in seiner Regierung sei, der diese Behauptung aufstelle, antwortete Trump: «Weil ich einfach nicht genug darüber weiss.»

Reporter: You just suggested that Iran somehow got its hands on a tomahawk and bombed its own elementary school on the first day of the war. But you're the only person in your government saying this. Why? Trump: Because I just don't know enough about it.

[image or embed]

— Acyn (@acyn.bsky.social) 9. März 2026 um 23:39

Er fügte hinzu, er sei bereit, «mit dem zu leben, was auch immer der Bericht ergibt».

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth kündigt am 10. März eine gründliche Untersuchung des Angriffs an. Die USA nähmen die Sache sehr ernst, sagte Hegseth bei einer Pressekonferenz auf eine entsprechende Frage. «Kein Land trifft mehr Vorsichtsmassnahmen, um sicherzustellen, dass niemals Zivilisten angegriffen werden.»

Katastrophe auf Mega-Deponie – Mülllawine bei Jakarta tötet mehrere Menschen – weitere werden vermisst

Katastrophe auf Mega-Deponie – Mülllawine bei Jakarta tötet mehrere Menschen – weitere werden vermisst

Ein Berg aus Müll wird zur tödlichen Falle: Nahe Jakarta rutscht nach heftigem Regen eine der grössten Deponien der Welt ab. Menschen, Lastwagen und Essensstände werden unter Tonnen von Abfall begraben.

09.03.2026

