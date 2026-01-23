  1. Privatkunden
«Absolute Tragödie» Campingplatz in Neuseeland verschüttet – verzweifelte Suche nach Vermissten

SDA

23.1.2026 - 07:02

Rettungskräfte am Mount Maunganui suchen nach Vermissten.
Rettungskräfte am Mount Maunganui suchen nach Vermissten.
X

Nach einem schweren Erdrutsch auf einem Campingplatz am Mount Maunganui setzen Einsatzkräfte in Neuseeland die Suche nach möglichen Überlebenden fort. Mehrere Menschen gelten weiterhin als vermisst, darunter auch Jugendliche.

Keystone-SDA

23.01.2026, 07:02

23.01.2026, 08:11

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach einem Erdrutsch auf einem Campingplatz am Mount Maunganui werden mehrere Menschen vermisst.
  • Mindestens sechs Personen könnten verschüttet sein, insgesamt sind bis zu neun betroffen.
  • Heftige Regenfälle hatten die Region zuvor getroffen und weitere Erdrutsche ausgelöst.
Mehr anzeigen

Einen Tag nach einem folgenschweren Erdrutsch auf einem Campingplatz am Mount Maunganui in Neuseeland suchen die Einsatzteams weiter unermüdlich nach möglichen Überlebenden. Mindestens sechs Menschen seien unter den Schlammmassen verschüttet worden, teilte die Polizei am Morgen (Ortszeit) mit. Insgesamt könnten aber bis zu neun Personen betroffen sein.

Zu drei weiteren Urlaubern – wahrscheinlich ausländischen Touristen – würden noch Informationen gesammelt, erklärte der örtliche Polizeichef Tim Anderson. Es sei nicht klar, ob sie den Campingplatz kurz vor dem Unglück verlassen hatten oder ebenfalls verschüttet wurden.

Verzweifelte Angehörige

Unter den Vermissten sind den Angaben zufolge zwei Jugendliche. Ob und wie viele Ausländer betroffen sind, konnten die Behörden zunächst nicht mit Sicherheit sagen.

Der neuseeländische Ministerpräsident Christopher Luxon sprach von einer «absoluten Tragödie». Der Schmerz der bangenden Angehörigen sei unvorstellbar.

Noch handele es sich aber um eine Rettungs- und nicht um eine reine Bergungsaktion, sagte Polizeichef Anderson. «Wenn man auf Fälle im Ausland schaut, dann sieht man, dass Menschen auch nach mehreren Tagen noch gerettet wurden.» Die Einsatzkräfte würden nichts unversucht lassen, um Überlebende zu finden.

Zeugen berichten von Hilfeschreien

Der Erdrutsch am Donnerstagmorgen hatte Teile des bekannten Campingareals zerstört und Zelte unter Schlamm begraben. Augenzeugen berichteten, dass aus einem Toilettenblock Hilfeschreie zu hören gewesen seien. Nach etwa 15 Minuten seien die Stimmen aber verstummt.

Luftaufnahmen verdeutlichten das Ausmass der Tragödie, der Rekordniederschläge vorausgegangen waren: In der Region fiel innerhalb von zwölf Stunden so viel Regen wie sonst in zweieinhalb Monaten – der höchste Tageswert seit Beginn der Aufzeichnungen. Warum der Campingplatz trotz der Sturzfluten und des aufgeweichten Bodens nicht vorsichtshalber geräumt wurde, wird derzeit untersucht.

Der Badeort Mount Maunganui liegt auf einer Halbinsel und ist für seine atemberaubende Natur, herrlichen Strände und einen markanten erloschenen Vulkan bekannt. Das Gebiet liegt in der bekannten Region Bay of Plenty auf der Nordinsel.

Zwei Tote in nahegelegener Ortschaft

Auch in anderen Teilen der Region kam es zu schweren Überschwemmungen. In der nahegelegenen Ortschaft Papamoa konnten nach einem weiteren Erdrutsch, der ein Wohnhaus getroffen hatte, zwei Vermisste nur noch tot geborgen werden. Bei den Opfern handele sich um eine Grossmutter und ihren Enkel, berichteten neuseeländische Medien. Nördlich von Auckland wird zudem weiter nach einem Mann gesucht, der mit seinem Auto beim Versuch, den Mahurangi River zu überqueren, von den Fluten mitgerissen wurde.

