Schlangen an den Wahllokalen New York wählt Bürgermeister – Trump will Mamdani verhindern

dpa

4.11.2025 - 22:06

New York wählt Bürgermeister – Trump will Mamdani verhindern - Gallery. New York wählt am Dienstag einen neuen Bürgermeister.

New York wählt am Dienstag einen neuen Bürgermeister.

Bild: dpa

Trump mischt sich in den Wahlkampf ein.

Bild: dpa

Der linke Demokrat Mamdani gilt als Favorit bei der Wahl in New York. (Archivbild)

Bild: dpa

New York wählt am Dienstag einen neuen Bürgermeister.

Bild: dpa

Trump mischt sich in den Wahlkampf ein.

Bild: dpa

Der linke Demokrat Mamdani gilt als Favorit bei der Wahl in New York. (Archivbild)

Bild: dpa

New York bekommt einen neuen Bürgermeister – und US-Präsident Donald Trump hat eine klare Meinung dazu, wer es nicht werden soll. Der demokratische Favorit Mamdani nimmt die Attacken gelassen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In New York City ist die Bürgermeisterwahl in vollem Gange, Favorit ist der 34-jährige Demokrat Zohran Mamdani.
  • Donald Trump will den Sieg des in den Umfragen vorne liegenden Kandidaten verhindern.
  • Um 3 Uhr mitteleuropäischer Zeit schliessen die Wahllolale, danach rechnet man mit den ersten Ergebnissen.
Mehr anzeigen

Kurz vor Beginn der Bürgermeisterwahl in New York hat Präsident Donald Trump versucht, einen Sieg des in den Umfragen vorne liegenden linken Demokraten Zohran Mamdani zu verhindern.

«Wenn der kommunistische Kandidat Zohran Mamdani die Wahl zum Bürgermeister von New York City gewinnt, ist es höchst unwahrscheinlich, dass ich meiner geliebten Heimatstadt mehr als die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbeträge an Bundesmitteln zukommen lasse», schrieb der Republikaner auf seiner Plattform Truth Social. Mit dem 34-jährigen Newcomer im Rathaus habe «diese einst so grossartige Stadt KEINE Chance auf Erfolg oder auch nur Überleben».

Mamdani entgegnete in einem Interview des Senders CNN, der US-Präsident fühle sich durch seine Kandidatur bedroht. Genau wie Trump habe er in seinem Wahlkampf die Krise im Leben der New Yorker Arbeiterklasse und die gestiegenen Lebenshaltungskosten adressiert, sagte Mamdani. «Aber im Gegensatz zu ihm werden wir tatsächlich etwas dagegen unternehmen. Und das ist ein Kontrast, den er nicht ertragen kann.»

Schlangen beim Wählen 

Schon zur Öffnung der Wahllokale bildeten sich in der liberalen Hochburg mit mehr als acht Millionen Einwohnern vielerorts Schlangen. «Ich habe für Mamdani gestimmt», sagte ein 85-Jähriger auf der Upper West Side in Manhattan. «Dass er wenig Erfahrung hat, stimmt natürlich – und ist ein Grund zur Sorge. Ich bin auch nicht wirklich sehr optimistisch, dass er alles hinbekommen wird. Aber was mir Hoffnung gibt, ist, dass er sehr gut zuhören kann.»

Auf der gegenüberliegenden Seite des Central Parks, der etwas konservativeren Upper East Side, war sich eine andere New Yorkerin dahingehend ebenfalls nicht so sicher. Sie möge zwar Mamdani und wie er junge Menschen für Politik begeistere, sagte sie kurz vor ihrem Gang ins Wahllokal – aber sie bezweifle, dass er seine Versprechen in die Tat umsetzen könne. Deshalb tendiere sie zum früheren demokratischen Gouverneur Andrew Cuomo. 

Ein Kandidat für junge Menschen

Mamdani hat es geschafft, vor allem junge Grossstädter zu elektrisieren. Eine Gruppe 14-Jähriger – alle noch nicht wahlberechtigt – hätte ihm kollektiv ihre Stimme gegeben, wie sie aufgeregt erzählten. «Er ist einfach der erste Typ seit langer Zeit, der aufrichtig zu sein scheint, was seine Meinung angeht», sagte einer der Teenager. Kinder an öffentlichen Schulen hatten frei. 

Die Wahllokale schliessen um 03.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit am Mittwoch – danach wird mit ersten Ergebnissen gerechnet. Eine Rekordzahl von mehr als 700'000 Menschen hatte auch schon in den Tagen vor der Wahl in dafür eingerichteten Wahllokalen ihre Stimme abgegeben – dazu Zehntausende per Brief.

Auf dem Wahlzettel stehen auch Vertreter kleinerer Parteien, wirklich bekannt sind aber nur drei Kandidaten: In Umfragen lag Mamdani zuletzt mit deutlichem Abstand vor Cuomo (67). Dem republikanischen Kandidaten Curtis Sliwa (71) werden in der liberalen Ostküstenmetropole keine grossen Chancen ausgerechnet – weshalb selbst Trump schrieb, jedes Kreuz für Sliwa sei «eine Stimme für Mamdani». 

Trump wirbt für ehemaligen Rivalen

Der dem Partei-Establishment der Demokraten zugehörige Cuomo und Shootingstar Mamdani waren die Hauptrivalen in dem national bedeutsamen Rennen. Da Trump sich offenbar besser mit einem Bürgermeister der Mitte abfinden könnte als mit einem lauten Linken, rief der Präsident dazu auf, für Cuomo zu stimmen. Der Ex-Gouverneur tritt nach seiner Niederlage gegen Mamdani als unabhängiger Kandidat an, bleibt der Demokratischen Partei in der Praxis aber weiterhin eng verbunden.

«Ob Sie Andrew Cuomo persönlich mögen oder nicht, Sie haben wirklich keine Wahl. Sie müssen für ihn stimmen und hoffen, dass er einen fantastischen Job macht», schrieb Trump – obwohl Cuomo sich in der Corona-Pandemie als Gegenentwurf zu ihm inszeniert hatte.

Mamdani reagierte spöttisch. «Herzlichen Glückwunsch», schrieb er an Cuomo gerichtet auf Instagram, «ich weiss, wie hart Sie dafür gearbeitet haben». Cuomo selbst sagte am Montag vor Unterstützern in New York: «Er ist nicht für mich, sondern gegen Mamdani.»

Auch Musk mischt sich ein

Auch Tech-Milliardär Elon Musk rief auf der Plattform X zur Wahl Cuomos auf. «Bedenken Sie, dass eine Stimme für Curtis in Wirklichkeit eine Stimme für Mumdumi, oder wie auch immer er heisst, ist», postete er, wobei er Mamdanis Namen offenbar bewusst falsch schrieb.

Musk hatte im vergangenen Jahr mehr als 250 Millionen Dollar für Trumps Wahlkampf gespendet und war in den ersten Monaten von Trumps Amtszeit ein enger Vertrauter des Präsidenten, bis es zu einem öffentlich ausgetragenen Bruch kam. Zuletzt näherten sich Trump und Musk wieder etwas an.

Wird Mamdani zum Gegenspieler Trumps?

Mamdani, der 1991 als Sohn indischstämmiger Eltern in Uganda geboren wurde, sitzt als Abgeordneter im Parlament des Bundesstaats New York. Als Mitglied der «Democratic Socialists of America» gehört er zum linken Flügel der Demokraten. 

Mamdanis zentrales Thema sind die horrenden Lebenshaltungskosten in einer der teuersten Städte der Welt. Er versprach im Wahlkampf unter anderem eine Mietpreisbremse sowie kostenlose Busse und Kinderbetreuung. Finanzieren will er das mit höheren Steuern für Wohlhabende und Unternehmen. Bei einem Wahlsieg wäre Mamdani der erste muslimische Bürgermeister der Stadt mit mehr als acht Millionen Einwohnern – und einer der prominentesten Gegenspieler Trumps.

New York City ist in den Vereinigten Staaten und weltweit ein kulturelles sowie finanzwirtschaftliches Zentrum. In den USA hat die Metropole auch politisch eine grössere Bedeutung als andere Städte.

STORY: US-Präsident Donald Trump hat für den Fall eines Sieges des Demokraten Zohran Mamdani bei der Bürgermeisterwahl in New York mit einer Kürzung von Bundesmitteln gedroht und zugleich seine Anhänger zur Wahl des unabhängigen Kandidaten Andrew Cuomo aufgerufen. «Ob Sie Andrew Cuomo persönlich mögen oder nicht, Sie haben wirklich keine Wahl. Sie müssen für ihn stimmen», schrieb Trump am Montag auf der Plattform Truth Social. Wenn Mamdani, den Trump wiederholt als Kommunisten bezeichnet hat, die Wahl gewinne, sei es höchst unwahrscheinlich, dass er Bundesmittel über das gesetzliche Minimum hinaus bereitstellen werde. Umfragen zufolge liegt Mamdani vor Cuomo und dem republikanischen Kandidaten Curtis Sliwa. Mamdani wies Trumps Unterstützung für Cuomo zurück. «Die Unterstützung der MAGA-Bewegung für Andrew Cuomo spiegelt Donald Trumps Verständnis wider, dass dies der beste Bürgermeister für ihn wäre», sagte Mamdani. Trump und Cuomo teilten dieselben Spender und dasselbe Gefühl der Straflosigkeit. Nach Angaben des New Yorker Rechnungshofes stellen Bundesmittel mit 7,4 Milliarden Dollar rund 6,4 Prozent des städtischen Haushalts dar. Trump hat während seiner zweiten Amtszeit wiederholt damit gedroht, Bundesmittel wegen politischer Meinungsverschiedenheiten zu streichen. Die Wahl in New York wird landesweit aufmerksam beobachtet, da sie das Image der Demokratischen Partei prägen könnte. Der 34-jährige Mamdani, ein bekennender demokratischer Sozialist, hat zwar progressive Wähler mobilisiert, aber auch gemässigtere Demokraten beunruhigt. Zu seiner Politik gehören Steuererhöhungen für die Reichsten der Stadt und eine Ausweitung des öffentlich geförderten Wohnungsbaus. Mamdani hatte bei der Vorwahl der Demokraten überraschend gegen Cuomo gewonnen. Dieser ist ein langjähriger Demokrat und nun als Unabhängiger angetreten. Er war 2021 vom Gouverneursamt zurückgetreten, nachdem ihm in einem Bericht der New Yorker Generalstaatsanwaltschaft sexuelle Belästigung von elf Frauen vorgeworfen worden war. 

04.11.2025

