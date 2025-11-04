  1. Privatkunden
34-jähriger Linker Favorit New York wählt – die Nacht der Entscheidung im Live-Ticker

Sven Ziegler

4.11.2025

Mamdani verspricht unter anderem eine Mietpreisbremse und Gratis-Kinderbetreuung. (Archivfoto)
Mamdani verspricht unter anderem eine Mietpreisbremse und Gratis-Kinderbetreuung. (Archivfoto)
Seth Wenig/AP/dpa

New York wählt. Alle Entwicklungen, Ergebnisse und Reaktionen findest du hier im Überblick – laufend aktualisiert.

Sven Ziegler

04.11.2025, 14:59

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In New York wird heute ein neuer Bürgermeister gewählt.
  • Ergebnisse und Reaktionen werden laufend ergänzt.
  • Der blue News Ticker zeigt dir alle wichtigen Entwicklungen in Echtzeit.
Mehr anzeigen
  • Liveticker
    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet

  • Das sind die Kandidaten

    • Als Favorit der Bürgermeisterwahl gilt der 34 Jahre alte linke Demokrat Zohran Mamdani. Der derzeitige Abgeordnete im Parlament des Bundesstaats New York verspricht unter anderem eine Mietpreisbremse sowie kostenlose Busse und Kinderbetreuung. Zur Finanzierung will Mamdani die Steuern für Wohlhabende und Unternehmen anheben.
    • Gegen Mamdani tritt der frühere demokratische Gouverneur New Yorks, Andrew Cuomo, als unabhängiger Kandidat an. Der 67-jährige Cuomo war 2021 nach Vorwürfen sexueller Belästigung von seinem Amt als Gouverneur des Bundesstaats zurückgetreten.
    Mehr anzeigen

  • Was sagen die Late Night Shows zu Mamdani?

    Mamdani (noch) aussen vor. «Die Demokraten haben ganz klar nicht die Leader, die sie brauchen»

    Mamdani (noch) aussen vor«Die Demokraten haben ganz klar nicht die Leader, die sie brauchen»

    • Mehr anzeigen

Die US-Ostküstenmetropole New York wählt einen neuen Bürgermeister. Schon zur Öffnung der Wahllokale bildeten sich in der liberalen Hochburg mit mehr als acht Millionen Einwohnern vielerorts Schlangen.

Kinder an öffentlichen Schulen haben frei. Die Wahllokale schliessen um drei Uhr nachts deutscher Zeit am Mittwoch - danach wird mit ersten Ergebnissen gerechnet.

Eine Rekordzahl von mehr als 700.000 Menschen hatte auch schon in den Tagen vor der Wahl in dafür eingerichteten Wahllokalen ihre Stimme abgegeben - dazu Zehntausende per Brief.

Mehr zur New York Wahl

Demokrat überrascht alle. Kann ein Sozialist die reichste Stadt der Welt regieren?

Demokrat überrascht alleKann ein Sozialist die reichste Stadt der Welt regieren?

Sozialist auf dem Vormarsch. Trumps Albtraum Mamdani steht vor dem Wahlsieg

Sozialist auf dem VormarschTrumps Albtraum Mamdani steht vor dem Wahlsieg

Bürgermeister-Wahlkampf in New York. Mamdani verspottet Cuomo und sein KI-Wahlvideo

Bürgermeister-Wahlkampf in New YorkMamdani verspottet Cuomo und sein KI-Wahlvideo

Mehr zur USA

Gerrymandering erklärt. Wie sich die US-Politik mit Wahlkreis-Mauscheleien ins eigene Fleisch schneidet

Gerrymandering erklärtWie sich die US-Politik mit Wahlkreis-Mauscheleien ins eigene Fleisch schneidet

USA unter Donald Trump. Ultrarechte Aktivistin Laura Loomer nun beim Pentagon akkreditiert +++ Trump droht New York bei Mamdani-Sieg

USA unter Donald TrumpUltrarechte Aktivistin Laura Loomer nun beim Pentagon akkreditiert +++ Trump droht New York bei Mamdani-Sieg

