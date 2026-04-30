König Charles III. mit Zohran Mamdani, dem Bürgermeister von York, am Mittwoch in Manhattan. Zwischen ihnen Königin Camilla. Bild: Keystone/Jeenah Moon/Pool Photo via AP

New Yorks Bürgermeister spricht sich vor dem Besuch von König Charles für die Rückgabe des berühmten Koh-i-Noor-Diamanten an Indien aus. Der Stein ist Teil der britischen Kronjuwelen.

DPA dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der New Yorker Bürgermeister Zohran Mamdani empfiehlt dem britischen König Charles III., Indien Kronjuwelen zurückzugeben.

Wenn es die Möglichkeit gebe, würde er den König zur Rückgabe des Koh-i-Noor-Diamanten auffordern, sagte er vor einem Treffen mit dem König am Denkmal für die Opfer des Terroranschlags vom 11. September.

Ein privates Treffen mit dem König lehnte Mamdani ab. Mehr anzeigen

Der New Yorker Bürgermeister Zohran Mamdani empfiehlt dem britischen König Charles III., Indien Kronjuwelen zurückzugeben. Wenn es die Möglichkeit gebe, würde er den König zur Rückgabe des Koh-i-Noor-Diamanten auffordern, sagte er vor einem Treffen mit dem König am Denkmal für die Opfer des Terroranschlags vom 11. September. Ob Mamdani, der selbst indische Wurzeln hat, das Thema bei dem öffentlichen Treffen tatsächlich ansprach, war aber zunächst unklar.

Die Windsors wurden in Washington von den Trumps in allen Ehren empfangen – in New York sah die Lage anders aus. Mamdanis Bestreben, dem König aus dem Weg zu gehen, war offensichtlich; kaum war die Gedenkfeier zum 11. September am World Trade Center angekündigt worden, distanzierte sich Mamdanis Team von Charles. «Der Bürgermeister wird sich nicht privat mit König Charles treffen. Der Bürgermeister wird jedoch heute bei der Kranzniederlegung anwesend sein», erklärte Mamdanis Pressesprecher des Bürgermeisters, am Mittwochmorgen in einer knappen Stellungnahme.

Der demokratische Sozialist Mamdani spricht sich häufig für eine Aufarbeitung kolonialen Unrechts aus.

Diamant aus ehemaliger britischer Kolonie

Der weltberühmte und hochkarätige Diamant ist Teil der Krönungskrone von «Queen Mum», der Mutter von Queen Elizabeth II. – und stammt aus der ehemaligen britischen Kolonie Indien. Nach dem Tod der Queen im vergangenen Herbst verlangten viele Inder die Rückgabe. Auch um neue Debatten zu vermeiden, kam der Koh-i-Noor bei der Krönung von Elizabeths Sohn König Charles III. nicht zum Einsatz.