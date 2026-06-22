Nach Iran-Deal: Rubio besucht Golfstaaten

US-Aussenminister Marco Rubio reist wenige Tage nach dem Abschluss eines Rahmenabkommens mit dem Iran in die Golfregion. Das Aussenministerium teilte mit, Rubio werde von Dienstag bis Donnerstag die Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwait und Bahrain besuchen.

Im Mittelpunkt der Gespräche sollen nach Angaben des Ministeriums das Abkommen mit dem Iran, die Sicherung der Schifffahrt durch die Strasse von Hormus sowie Fragen von Frieden und Stabilität in der Region stehen. In Bahrain will Rubio zudem Vertreter des Golf-Kooperationsrats (GCC) treffen.

US-Aussenminister Marco Rubio besucht innert zwei Tagen drei Golfstaaten. Manish Swarup/AP/dpa

Die Reise ist der erste Besuch eines US-Kabinettsmitglieds in der Region seit der Unterzeichnung der Vereinbarung zwischen Washington und Teheran vergangene Woche. Das Abkommen sieht nach Angaben der US-Regierung unter anderem vor, dass der Iran die freie Durchfahrt durch die Strasse von Hormus gewährleistet und Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) ins Land lässt.

Die Staaten am Persischen Golf dürften bei der Umsetzung der Vereinbarung eine wichtige Rolle spielen. Die Strasse von Hormus zählt zu den bedeutendsten Routen des weltweiten Öl- und Gashandels. Während des Kriegs zwischen Iran auf der einen und den USA und Israel auf der anderen Seite war der Schiffsverkehr dort zeitweise stark beeinträchtigt. Die Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwait und Bahrain gehörten während des Konflikts zu den Ländern, die wiederholt Ziel iranischer Angriffe wurden. Dabei wurden nach US-Angaben auch amerikanische Einrichtungen beschädigt.