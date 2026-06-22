TickerTicker zur Lage im Nahen Osten
Irans Chefunterhändler: «Strasse von Hormus unter iranischer Kontrolle»
Seit Oktober 2023 schwelen im Nahen Osten die Konflikte wieder auf. Im Februar 2026 eskalierte der Iran-Konflikt erneut, die Lage verschärfte sich zusätzlich. Alle Updates im Ticker.
Das Wichtigste im Überblick
- Israel und die USA griffen den Iran am 28. Februar an und lösten damit einen regionalen Krieg aus.
- Nach der Tötung von Ajatollah Ali Chamenei übernahm dessen Sohn Modschtaba Chamenei die Nachfolge als Oberhaupt der Islamischen Republik.
- Trotz internationaler Vermittlungsversuche ist derzeit keine politische Lösung in Sicht.
- Donald Trump Donald Trump hat die Begründung für den Waffengang mehrmals geändert.
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Irans Chefunterhändler: «Strasse von Hormus unter iranischer Kontrolle»
Der iranische Parlamentspräsident und Chefunterhändler Mohammed Bagher Ghalibaf hat die iranische Kontrolle über die Strasse von Hormus bekräftigt. Nach dem Ende der ersten Gesprächsrunde über ein Abkommen zur Beendigung des Iran-Kriegs äusserte sich Ghalibaf gegenüber iranischen Staatsmedien auf dem Rückflug aus der Schweiz.
Er betonte, dass die Meerenge von Iran verwaltet werde und dabei internationalen Gesetzen folgen solle. «Hoffentlich können wir die Passage wieder aktivieren und den Wohlstand für die regionale und globale Wirtschaft zurückbringen», sagte er.
Irans Chefunterhändler Mohammed Bagher Ghalibaf während seinem Aufenthalt im Bürgenstock-Resort.
KEYSTONE POOL
Zudem bestätigte Ghalibaf, dass bei den Gesprächen mit den USA auch die Freigabe eingefrorener Vermögenswerte sowie der Verkauf iranischen Öls thematisiert worden seien.
Montag, 22. Juni 2026
Schiffe durchqueren trotz Irans Drohungen weiter Strasse von Hormus
Im Verlauf des Wochenendes haben Dutzende Schiffe die Strasse von Hormus durchquert. Wie aus Aufzeichnungen des Datenanalyseunternehmens Kpler hervorgeht, wurden 71 Durchfahrten in der strategisch wichtigen Meerenge bestätigt, über die vor dem Iran-Krieg etwa ein Fünftel des weltweit gehandelten Rohöls verschifft wurde. Allein 35 Durchfahrten zählte das Unternehmen am Samstag. Vor dem Krieg passierten durchschnittlich zwischen 100 und 130 Schiffen die Meerenge pro Tag.
Die wichtigste Route dort ist weiterhin nicht für den Verkehr freigegeben und gilt als vermint. Aktuell nutzen Schiffe eine Route weiter nördlich, die durch iranische Gewässer verläuft, sowie eine Südroute durch Gewässer des Omans.
Laut des Tracking-Unternehmens Kpler haben am Wochenende 71 Schiffe die Strasse von Hormus durchquert. (Archiv)
sda
Netanjahu: Streitkräfte haben «volle Handlungsfreiheit» im Süden des Libanon
Die israelischen Streitkräfte haben nach den Worten von Regierungschef Benjamin Netanjahu «volle Handlungsfreiheit», um gegen jede Bedrohung im Süden des Libanon vorzugehen. Die israelischen Streitkräfte «unterliegen in dieser Angelegenheit keinerlei Einschränkungen», erklärte Netanjahu. Er bekräftigte zudem, dass die Soldaten so lange in der Region stationiert bleiben würden, wie dies als notwendig erachtet werde.
Die vom Iran finanzierte Hisbollah hatte den Libanon Anfang März mit Angriffen auf Israel in den Iran-Krieg hineingezogen. Israel reagierte mit Luftangriffen auf Ziele im Libanon und rückte zudem mit Bodentruppen im Süden des Landes vor.
Eine zwischen beiden Ländern vereinbarte Waffenruhe erkannte die Miliz nie an. Auch die direkten Gespräche über eine langfristige Friedenslösung zwischen den beiden Nachbarländern, die sich offiziell im Kriegszustand befinden, lehnt die Hisbollah ab.
Israelische Soldaten im Südlibanon.
sda
Nach Iran-Deal: Rubio besucht Golfstaaten
US-Aussenminister Marco Rubio reist wenige Tage nach dem Abschluss eines Rahmenabkommens mit dem Iran in die Golfregion. Das Aussenministerium teilte mit, Rubio werde von Dienstag bis Donnerstag die Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwait und Bahrain besuchen.
Im Mittelpunkt der Gespräche sollen nach Angaben des Ministeriums das Abkommen mit dem Iran, die Sicherung der Schifffahrt durch die Strasse von Hormus sowie Fragen von Frieden und Stabilität in der Region stehen. In Bahrain will Rubio zudem Vertreter des Golf-Kooperationsrats (GCC) treffen.
US-Aussenminister Marco Rubio besucht innert zwei Tagen drei Golfstaaten.
Manish Swarup/AP/dpa
Die Reise ist der erste Besuch eines US-Kabinettsmitglieds in der Region seit der Unterzeichnung der Vereinbarung zwischen Washington und Teheran vergangene Woche. Das Abkommen sieht nach Angaben der US-Regierung unter anderem vor, dass der Iran die freie Durchfahrt durch die Strasse von Hormus gewährleistet und Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) ins Land lässt.
Die Staaten am Persischen Golf dürften bei der Umsetzung der Vereinbarung eine wichtige Rolle spielen. Die Strasse von Hormus zählt zu den bedeutendsten Routen des weltweiten Öl- und Gashandels. Während des Kriegs zwischen Iran auf der einen und den USA und Israel auf der anderen Seite war der Schiffsverkehr dort zeitweise stark beeinträchtigt. Die Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwait und Bahrain gehörten während des Konflikts zu den Ländern, die wiederholt Ziel iranischer Angriffe wurden. Dabei wurden nach US-Angaben auch amerikanische Einrichtungen beschädigt.
US-Vizepräsident JD Vance verlässt den Bürgenstock
JD Vance hat am Montagabend kurz nach 19.00 Uhr den Bürgenstock NW verlassen. Die Information wurde der Nachrichtenagentur Keystone-SDA von einer Quelle aus dem Umfeld der Gespräche bestätigt.
Zuvor am Tag betonte der US-Vize, der Sonntag sei «ein sehr, sehr guter Tag» gewesen. Das Treffen auf dem Bürgenstock habe «solide Grundlagen» für ein endgültiges Abkommen mit Teheran geschaffen, bekräftigte er.
Bereit für den Abflug: Die Air Force Two von US-Vizepräsident JD Vance auf dem Armeeflughafen Emmen.
KEYSTONE
USA lockern Sanktionen auf iranisches Öl
Nach neuen Gesprächen mit dem Iran lockern die USA Sanktionen auf iranisches Öl. Das US-Finanzministerium veröffentlichte eine Genehmigung, die bisherige US-Verbote im Zusammenhang mit Produktion, Lieferung und Verkauf von Rohöl und Erdölprodukten iranischen Ursprungs, bis zum 21. August vorübergehend aufhebt.
Die Sanktionserleichterung ist die bislang grösste seit Beginn des Iran-Kriegs am 28. Februar. Bereits im März hatten die USA vorübergehend Sanktionen auf iranisches Öl gelockert, das sich auf Schiffen befand. Damit wollten die USA die Energiemärkte beruhigen. Wegen der seit Kriegsbeginn faktisch kaum möglichen Durchfahrt von Tankern durch die für den Ölhandel wichtigen Strasse von Hormus vor der Küste Irans waren die Preise weltweit nach oben geschossen.
US-Finanzminister Scott Bessent bezeichnete die jüngsten Verhandlungen mit dem Iran in der Schweiz als «produktiv». Teheran habe zugesagt, die freie Schifffahrt durch die Strasse von Hormus zu gewährleisten und Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) ins Land zu lassen. Die neue Ausnahmegenehmigung sei Teil des vereinbarten Abkommens mit Teheran.
Nach den jüngsten Gesprächen lockern die USA ihre Sanktionen auf Erdöl aus dem Iran.
sda
Bürgenstock-Gespräche gemäss JD Vance «sehr solide Grundlage»
Die Bürgenstock-Gespräche zwischen dem Iran und den USA haben laut dem US-Vizepräsidenten JD Vance eine «sehr solide Grundlage» für ein endgültiges Abkommen geschaffen.
Dabei verglich er die Ergebnisse aus den Gesprächen vom Sonntag mit dem Fundament eines Hauses. «Dieses Haus ist noch nicht gebaut, aber wir haben eine solide Grundlage geschaffen, um zu einem Ergebnis zu gelangen, das für das amerikanische Volk vorteilhaft ist», erklärte Vance vor Journalisten.
US-Vizepräsident JD Vance erklärte am Montag über die Gespräche.
KEYSTONE
Weiter sagte er: «Die Iraner haben zugestimmt, die Inspektoren der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEA) erneut ins Land einzulassen. Das ist ein bedeutender Schritt für das amerikanische Volk und ein erster Schritt hin zu einer dauerhaften Denuklearisierung, also zur endgültigen Einstellung des iranischen Programms zur Entwicklung von Atomwaffen.»
Das in der vergangenen Woche zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten unterzeichnete Abkommen sieht vor, dass die iranischen Uranvorräte unter Aufsicht der IAEA verdünnt werden.
Berichte: Schülerin bei Luftangriff Israels in Gaza getötet
Bei einem israelischen Luftangriff in der Stadt Gaza ist nach palästinensischen Angaben eine Schülerin getötet worden. Mehrere weitere Menschen seien bei dem Angriff auf ein Fahrzeug verletzt worden, berichtete die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa. Die israelische Armee teilte mit, sie habe ein Mitglied des militärischen Flügels der islamistischen Terrororganisation Hamas angegriffen, das sich in einem Fahrzeug befunden habe. Man bedauere jeden Schaden für Unbeteiligte und ergreife alle möglichen Massnahmen, um zivile Opfer zu vermeiden.
Palästinensische Augenzeugen sagten, die israelische Luftwaffe habe das Fahrzeug mit vier Raketen angegriffen. Die Insassen seien jedoch entkommen, stattdessen sei die junge Palästinenserin tödlich getroffen worden. Bilder von vor Ort zeigten, wie Menschen das Wrack des schwerbeschädigten Autos umringten.
Das palästinensische Ministerium für Bildung und Hochschulwesen bekundete grosse Trauer über den Tod der Elftklässlerin. Zuletzt seien mehrfach Schüler und Schülerinnen bei israelischen Angriffen getötet worden, hiess es in der Mitteilung. Das Ministerium rief die internationale Gemeinschaft dazu auf, sich dringend für einen Stopp israelischer Angriffe und besseren Schutz für Schüler, Lehrkräfte und Bildungseinrichtungen einzusetzen.
Präsident Aoun: Niemand verhandelt für den Libanon
Libanons Präsident Joseph Aoun hat ausländische Hilfe zur Beendigung des Krieges zwischen Israel und der proiranischen Hisbollah begrüsst.
Zugleich wies er jedoch jede Einmischung in die inneren Angelegenheiten des Landes zurück. «Wir sind ein souveräner Staat, und niemand verhandelt in unserem Namen», zitierte das Präsidentschaftsbüro Aoun in einem Post auf X.
Schutz könne nur der Staat gewährleisten, nicht die Religionsgemeinschaften. Meinungsverschiedenheiten seien zulässig, Spaltung zwischen den Libanesen angesichts der aktuellen Lage jedoch nicht, so Aoun. Der Libanon ist ein multikonfessioneller Staat. Die Hisbollah gilt vor allem für die schiitische Bevölkerung als eine Art Schutzmacht.
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Die libanesische Regierung ist keine Konfliktpartei im aktuellen Krieg zwischen Israel und der Hisbollah. Sie bemüht sich um Deeskalation und will zugleich den iranischen Einfluss im Land zurückdrängen. Im Rahmen der Gespräche zwischen den USA und dem Iran wurde sich zuletzt auf einen Deeskalationsmechanismus verständigt. Dieser soll die Kämpfe im Libanon beenden.
Die Regierung Libanons spricht seit einigen Wochen auch mit der israelischen Regierung direkt. Von diesem Dienstag an findet eine erneute Gesprächsrunde in der US-Hauptstadt Washington statt. Dabei will Libanons Regierung eine vom Iran unabhängige Waffenruhe für das Land festigen.
Die Hisbollah ist an den Gesprächen nicht beteiligt und lehnt diese ab. Sie wirft der Regierung vor, lediglich US-Vorgaben umzusetzen und nach Anweisungen der USA zu handeln. Dadurch würde die Souveränität des Libanons gefährdet. Das Ziel der Gespräche sei «Unterwerfung und Kapitulation».
Irans Top-Verhandler unterwegs nach Hause
Irans Verhandlungsführer Mohammed Bagher Ghalibaf und Aussenminister Abbas Araghtschi sind von den Verhandlungen mit den USA in der Schweiz auf dem Weg zurück nach Teheran.
Nach 18 Stunden intensiver Gespräche seien die beiden nun unterwegs, hiess es in einem Bericht der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim.