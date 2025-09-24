  1. Privatkunden
Gouverneur Newsom schlägt Alarm «Werden 2028 keine Wahlen haben, wenn wir nicht aufwachen»

Jan-Niklas Jäger

24.9.2025

Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom glaubt, dass Donald Trump freie Wahlen in Amerika abschaffen möche. (Archivbild)
Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom glaubt, dass Donald Trump freie Wahlen in Amerika abschaffen möche. (Archivbild)
Bild: Noah Berger/AP/dpa

Der demokratische Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, glaubt, dass Donald Trump freie Wahlen in Amerika unterbinden wird. Gleichzeitig übt er Kritik an der eigenen Partei.

Jan-Niklas Jäger

24.09.2025, 23:27

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom schlägt in Stephen Colberts «Late Show» Alarm.
  • Der Demokrat glaubt nicht mehr an faire Wahlen in den USA. Schon bei den Zwischenwahlen im Oktober 2026 könne man mit Wahlbetrug rechnen.
  • Würde das Land nicht aufwachen, so Newsom, wird es 2028 keine Wahlen mehr geben. In diesem Zusammenhang kritisierte er auch seine eigene Partei.
  • Auch über die einschüchternde Präsenz der Einsatzkräfte der Einwanderungsbehörde ICE äusserte sich Newsom besorgt.
Mehr anzeigen

Wird es in den Vereinigten Staaten von Amerika 2028 noch zu freien Wahlen kommen? Ein prominenter Demokrat äussert ernsthafte Bedenken daran. Was einst noch als Selbstverständlichkeit galt, sieht Gavin Newsom als bedroht an. Schon bei den Zwischenwahlen im Herbst 2026 würde Trump pfuschen, sagte Newsom in der «Late Show» von Stephen Colbert.

Würde das Land nicht aufwachen, würde es 2028 keine freien Wahlen mehr geben. Stattdessen wird Trump auf Wahlen hinarbeiten, die mit denen Russlands unter Wladimir Putin zu vergleichen wären: Beschönigt, mit unrealistischen Ergebnissen für den Amtsinhaber.

Als Indiz für seine These sieht Newsom, der zu den Hoffnungsträger*innen seiner Partei zählt, dass Trump schon jetzt das sogenannte «Gerrymandering» vorantreibt: Bei dieser Praxis werden Wahlbezirke auf eine Art und Weise neu eingeteilt, von der sich die jeweilige Partei Vorteile erhofft.

Sarkastische Kritik an eigener Partei

Der texanische Gouverneur Greg Abbott unterzeichnete im vergangenen August eine entsprechende Neueinteilung der Bezirke in seinem Staat, die den Wünschen des Präsidenten entsprach. In 14 weiteren Staaten wollen die Republikaner auf ähnliche Weise die machtpolitische Karte ändern, darunter Newsoms Kalifornien.

Kaliforniens Gouverneur. Gavin Newsom – so tickt Trumps grosser Gegenspieler

Kaliforniens GouverneurGavin Newsom – so tickt Trumps grosser Gegenspieler

Obwohl einige weitere von demokratischen Gouverneur*innen regierte Staaten betroffen sind, ist Kalifornien der einzige Staat, der sich gegen die Neugestaltung der Wahlbezirke wehrt. Newsom kritisierte seine Parteikolleg*innen und rief zu konkreten Gegenmassnahmen auf.

«Demokraten halten Händchen, reden darüber, wie die Welt sein soll, sagen die Welt ist unfair, schreiben vielleicht einen Leitartikel in einer Zeitung», machte sich der 57-Jährige über die Ohnmacht seiner Partei lustig. Doch die Lage sei ernst. «Donald Trump versucht, die Zwischenwahlen zu manipulieren und ich fürchte, wir werden 2028 keine Wahlen haben, wenn wir nicht aufwachen und merken, wie ernst die aktuelle Situation ist», so Newsom wörtlich.

Newsom: ICE schwört auf Trump statt auf Verfassung

Explizit warnte der Gouverneur vor den Polizeikräften der Immigrationsbehörde ICE. Diese «grösste private Polizeikraft der Welt» wächst und schwört vermehrt ihren Eid auf Donald Trump selbst statt auf die Verfassung der Vereinigten Staaten.

So hätten ICE-Einsatzkräfte auch eine Wahlkampfveranstaltung im Rahmen seines Kampfes gegen die Gerrymandering-Bemühungen gestört und auf Geheiss des Präsidenten gezielt Besucher*innen des Events eingeschüchtert.

Als einschüchternd wird auch die Ausstattung der ICE-Agenten wahrgenommen. Diese tragen Masken, durch die sie Anonymität geniessen. Newsom hat jüngst ein Gesetz erlassen, dass diese Maskierung in Kalifornien verbietet.

Mehr zum Thema

X-Parodie. Newsom schlägt Trump mit seinen eigenen Waffen – «Fox News» findet's gar nicht lustig

X-ParodieNewsom schlägt Trump mit seinen eigenen Waffen – «Fox News» findet's gar nicht lustig

«Du Kannst den König nicht imitieren». JD Vance kanzelt Gouverneur  Newsom für Trump-Parodie ab

«Du Kannst den König nicht imitieren»JD Vance kanzelt Gouverneur  Newsom für Trump-Parodie ab

USA. Trump über Idee von Festnahme Newsoms: «Würde es tun»

USATrump über Idee von Festnahme Newsoms: «Würde es tun»

